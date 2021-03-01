Комната в театре

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:00

Причина: Стилистика автора сохранена.

iisunex Просмотров: 102 Комментарии: 0 +1 Вчера, 21:00 by

Я терпеть не мог свой детский сад. Всё в нём доводило меня до отчаянья. И тусклый заборчик с узором, заросший кустарником, и узкая тропинка, что вела до мрачного здания с большим козырьком с двумя синими колоннами, визгливый гвалт ребятни, и тошнотворный запах манки с комочками и компота... Я шёл по этой тропинке, ведомый за руку матерью и ревел. "Не балуйся!", - обычно строго говорила она и дёргала вперёд. Я же боялся смотреть по сторонам. Ведь тогда я мог увидеть их. Артура и Дениса! Своих главных обидчиков. Вообще, Артур и Денис доводили всю группу. Но, по неведомой причине, избрали своей главной жертвой меня. Эти воспоминания так неприятны, что даже сейчас - спустя много лет - я до сих пор покрываюсь испариной рядом с этим местом и стараюсь не ходить рядом. Заборчик давно уже сменили на более новый - решётчатый из тонкой проволоки, покрытый яркой краской. Такой нынче модно ставить везде. Да и само здание преобразилось - нету в нём больше мрачности и досады. Фасад украшает яркая плитка, с которой на детвору смотрят весёлые рожи... Но, между тем, эмоции мои не меняются. Я всё также боюсь тут находиться. Едва заслышав знакомый ребячий гвалт, мой шаг ускоряется.В один прекрасный момент я просто вырвался и сбежал. Меня, конечно, поймали и повели обратно. Вдоль тропинок на меня смотрели дети из моей группы, и на их мерзких лицах я видел насмешки. Ну и трус! Сейчас твоя мать уйдёт, и мы тебе покажем! Я буквально слышал эти слова в своей голове.Но этого так не случилось. Воспитательница - строгая и толстая, злая как носорог тётя - просто отвела её в угол и очень долго с ней о чём-то разговаривала. Самого разговора я не слышал, ведь сверлил в этот момент взглядом пол и делал вид, что меня тут нету. После того, как они закончили, мать взяла меня за руку и повела обратно. На моё недоумение она ничего не ответила. Дома меня даже отчитывать не стали - просто поставили перед фактом: в детский сад я больше не хожу! Это была самая счастливая новость, которую я только слышал! Весь тот день я провёл за телевизором и планировал так поступить и позже. Но мои планы пошли коту под хвост. На другое утро - часов в семь - в дверь позвонили, и у нас в коридоре оказался другой ребёнок. В груди кольнуло. Это замена мне! Сейчас меня отведут в детдом, а этот ребёнок, более послушный и достойный, будет вместо меня тут жить! Я заревел, тогда, как родители провели ребёнка в комнату и сказали:- Это дядя Андрей. Он работает в театре. Теперь ты будешь ходить с ним. Не дома же тебе сидеть.Дядя Андрей был лилипутом. В театре он играл всевозможные роли - от Питеров Пенов, до зайчиков и злобных пиратов. Об этом он мне сказал, когда мы шли по улице, и я понуро разглядывал мрачный асфальт. Должно быть, странное это было зрелище: лилипут куда-то ведёт ребёнка. В какой-то момент впереди показалось странное здание. Дядя Андрей сказал, что это театр. Никогда прежде мне не доводилось видеть столь чудных строений! Перед массивной деревянной дверью стояли, словно гиганты резные колонны. Они же имелись и на причудливых окнах, но более маленькие! Над огромной аркой, обрамляющей вход, можно было увидеть балюстраду. От удивления у меня дух захватило. Я даже забыл на мгновение о своей обиде на мир.- Ну вот мы и пришли, племяшек. Давай, заход.Внутри оказался огромный холл. Людей пока было мало и все они лениво расхаживали из стороны в сторону. Дядя Андрей оказался перед огромным стеклом с маленьким окошком. Гардероб. За ним меня окинула недовольным, даже чуть презрительным взглядом гардеробщица. Немолодая женщина лет шестидесяти. Чего это она? Затем мы отошли от него и пошли в другую сторону. Впереди маячили группы дверей. "Это амфитеатр, - сказал дядя Андрей - Там происходит всё сокровище сцены". Я тогда его так и не понял. Мы поднялись на второй этаж и запетляли по узким коридорам. И зачем тут такой лабиринт? В какой-то момент мы оказались у одной из дверей.- Ну всё. Вот мы и на месте.Внутри оказалось тесно. Стоял стол и два стула, на столе стояло старое радио. Рядом со столом стояла тумба. На ней был старенький (но не на тот момент) телевизор "samsung". Возле противоположной стены я увидел диван.- Давай я тебе телек включу, да побежал. Припозднился я сегодня. Опаздываю. А ты тут сиди и никуда не уходи. Заблудишься ещё - ищи потом тебя свищи... Да где же тут пульт?Дядя Андрей включил телевизор и ушёл. Там шёл - как сейчас помню - "Чип и Дейл". И время потеряло для меня свой ход. "Если я каждый раз тут мультики буду смотреть, то это не так уж и плохо, - думал я. - Да и нету тут этих глупых людей с их злобными рожами. И Дениса тут нет! И Артура!" И мне стало совсем хорошо. Так хорошо, что я даже не услышал хлопок двери.- А ты тут новенький, да? Я тебя тут раньше не видел. Ой, а это что?Говоривший человек имел резкий, противный, чуть пищащий голос с надрывными нотками. Я обернулся на него посмотреть и понял, что ошибся. Это был не человек. Возле двери стояла кукла из ткани. Красный кафтан, красный колпак с нелепым зелёным шаром, белые штаны, блеск недобрых вышитых глазок, руки-прихватки... Лишь позже я узнал, что именно так выглядит кукла Петрушки - героя русского театра кукол. И когда я это узнал, то тут же покрылся мурашками. Отличие заключал в себе лишь нос. Почему-то он был крысиный...Но тогда я этого не знал.- Это мультфильм, - ответил я на его вопрос.- Мультфильм? - удивилась кукла. - Давненько я не видел мультфильмов.Он прошёл чуть вперёд, и походка его была нелепа. В какой-то момент мне даже показалось, что кукла может упасть. Но она не упала. Кукла благополучно дошла до дивана и уставилась в экран. Почему-то в тот момент меня не сильно удивило то, что кукла может ходить. Должно быть, я просто был не в том возрасте, чтобы делать выводы о рациональности этого мира. Гораздо сильнее меня бы в тот момент удивил вертолёт.- Да ты садись.Кукла нелепо положила руки на диван и забралась на него. Дальше мультфильм мы смотрели молча. Когда он кончился, кукла вдруг ожила.- Здорово. А будет ещё?- Я не знаю.Раньше я не так часто не видел мультфильмы по телевизору. Они шли в то время, когда я был в детском саду. И для кого их только ставили утром? После рекламы мультфильма не запустили. Вместо него поставили какой-то глупый и скучный фильм.- Жаль, - сказала кукла и вдруг оживилась: - А хочешь, я тебя со своими познакомлю?- Со своими куклами?Кукла замялась с ответом.- Да-да. С куклами. Хочешь.Сейчас бы я испытал на подобный вопрос страх. Но тогда я легко пошёл за ним. Мы опять долго петляли по коридорам, пока не остановились возле двери со стеклом. Но за ней оказалась лишь лестница. Мы спустились по ней и снова запетляли. Затем шла ещё одна лестница и ещё одна... Чем ниже мы спускались, тем запущеннее выглядели коридоры. Складывалось ощущение, что в них давно не ступала нога уборщицы. И куда они только смотрят? В определённый момент я даже увидел на стенах мох. Сперва, я, правда, и не понял, что это он, а подумал, что это такая зелёная ткань. Но потом потрогал его и понял - мох. Самый настоящий мох! Как в лесу! В какой-то момент мы остановились окончательно. Прямо перед нами стояла дверь. И этот самый мох полностью её покрывал. Частично он переходил и на стену.- Вот мы и на месте, - сказала кукла. Она стала рыться в кармане и вытащила необычный ключ. Мне вдруг показалось, что я нахожусь в сказке про Буратино, и сейчас мы будем открывать дверь за картиной. Дверь из мха распахнулась и по нам ударила тьма. Сперва я ничего не мог разглядеть, но потом темнота несколько разгладилась, и я увидел вокруг какие-то горы. А потом появился свет. Кукла нашла выключатель. Горы оказались всевозможным хламом - тумбочками, реквизитами, куклами (но не живыми?), одеждой. В самом дальнем углу стоял шкаф. Лишь стоило его увидеть, как у меня перехватило дыхание. Он был похож на тот, что описывался в сказке "Алиса в стране чудес". Огромный деревянный прямоугольник, что тянулся до самого потолка и в какой-то момент упирался в него. Множество всевозможных ручек торчали из всех его сторон - медных, деревянных, пластиковых и даже золотых. Они имели всевозможные формы, ярко сверкали на свету и так и манили их всех открыть. Периодически шкаф опутывали небольшие карнизы по которым было можно ходить. Некоторые имели перила, чтобы не упасть. Сбоку торчали небольшие лесенки. Больше всего меня поразил его размер. Ростом этот шкаф был, должно быть, с берёзу!- Сейчас я тебя со своими познакомлю, - сказала кукла. Она дошла до плоского пирата из картона и заглянула за него. - Эй, ребята. Вы где?Но ей никто не ответил. Тогда кукла пошла дальше - к огромному красному грибу из фанеры.- Вы тут? - заглянула она за него. - Да где же вы?!Я смотрел на это всё скептически. Почему-то мне не верилось, что тут может быть кто-то ещё. Должно быть меня просто разыгрывают. Но потом я услышал голос.- Кто это, Петя? Кого ты сюда притащил?Голос был грустный и принадлежал крупному деревянному слону. Он медленно тащился вперёд и его хобот смешно дрожал. Казалось, что он может отвалиться в любой момент. В какой-то момент шарнирные ноги слона разъехались в стороны и тот сел на шпагат. Грустно вздохнул. Поднялся обратно. Продолжил свой путь. Это вызвало на моём лице улыбку. Он был серого цвета.- Что за шум, а драки нет? - а вот этот голос был другим - весёлым и жизнерадостным. После него я услышал стук. А затем ещё один. И ещё... Говорившим был клоун. Вместо туловища он имел большой красный шар, как у неваляшки, на котором и прыгал. По бокам торчали пружины-руки, которые задорно раскачивались в стороны, а вместо носа я увидел красный, похожий на ёлочную игрушку, шар. Под шаром были смешные рыжие усы из пластика. - Что за малец? - спросил клоун, когда оказался рядом.- Ребята, я привёл вам нового друга, - сказал Петрушка. Ну или Петя. Почему-то, от его слов мне стало не по себе.- Какого-такого друга? Петя, кто это? - спросил клоун.- Бонго-Бонго, это... Это... Кто ты?!- Ай! Зачем ты так сделал?! - крикнул я. Ведь Петя, спросив это, больно меня ущипнул.- Ой, прости меня... Прости меня...- Серёжа, - сказал я.- Прости меня, Серёжа.Это было сказано с неким садистским удовольствием. Я весь поёжился и чуть не заплакал от обиды. Зачем он это сделал?- Привет, - подскочил клоун. - Меня зовут Бонго-Бонго, но ты это и так уже знаешь. Смотри, Петя...Бонго-Бонго вдруг затрясся словно старый холодильник, какой стоял у нас на даче, затем стал бешено прыгать и очень смешно говорить:- Публика, публика, внимание сказка, жил-да-был-старик-со-старухой-и-было-у-них-три-сына-и-три-дочери...Он прыгал всё сильнее, говорил всё быстрее и в какой-то момент почти, что сделался сплошным пятном. Его слова слились в один писк. Спустя три секунды он остановился и сказал: "Всё! Конец сказке".- Ух ты! - поразился я. - Вы прямо, как Соник.Бонго-Бонго улыбнулся и его усы смешно затряслись.- Не знаю, кто такой Соник. А он веселее меня? - он помолчал, затем сказал: - Ну конечно же он веселее меня, - и заплакал. При этом возник смешной писк и из пластиковых глазок полились сплошные струи воды. Почему-то они были жёлтого цвета и пахли мочой.Я засмеялся. Видя это, клоун перестал реветь и улыбнулся. Он достиг своей цели.- Да он ещё и не такое умеет, - гордо сказал Петя. - В отличии от этого жирного унылого слона. Да, Хобот?Хобот, а вернее слон, лишь грустно вздохнул. Всё это время он сидел на задних ногах рядом словно собака и излучал апатичность. Судя по всему, слон хотел просто уйти. Причём из жизни.После знакомства Петя сказал.- А смотри, как я умею!Он подбежал к стене, полностью покрытой мхом, и ухватился за одну из лиан, коих тут было множество. Затем Петя ловко перекинул через неё ногу, ухватился поудобнее руками и быстро полез вверх. Возле потолка он остановился и вернулся обратно. Я поражённо ахнул.- Ну как?- Круто!- Сделай также.Я вдруг испытал страх. Высоты я боялся, а до потолка было долго. Я тут же замотал головой.- Трус! - с превосходством выкрикнула кукла. - Ты жалкий трус!Меня снова захлестнула обида.- Зачем ты так говоришь?!- Потому, что ты трус, - как ни в чём не бывало сказал он.- Сам трус!- Ах ты!.. Да это я трус?! Да я до самого верха долез, а ты не смог. Это ты трус, Серёжа. Серёжка трус, Серёжка трус, Серёжка трус! - стал вдруг дразниться тот. При этом он прыгал вокруг меня и смеялся.- В чём дело? Петя, зачем ты его обижаешь? - спросил клоун. От былого вида весельчака у того не осталось и следа. Теперь клоун смотрел на куклу с осуждением. От обиды я даже не заметил, как он появился рядом.- Потому, что он трус - вот зачем.- Я не трус!На этих словах я решительно подошёл к лианам и ухватил их. На ощупь они оказались шершавые и чуть пульсировали. Как вены. Я перекинул через одну из них ногу точно также, как это сделал Петя, и полез вверх. Они шли от пола до самого потолка и имелись во многих местах помещения. Почему-то, больше всего их было возле странного шкафа. Я так на тот засмотрелся, что не заметил шип. Тот воткнулся мне в руку, и в ней появилась сильная боль. Я вскрикнул и полетел вниз. Залезть мне удалось не так и высоко, но падать всё равно оказалось больно. Я со слезами на глазам растирал копчик в то время, как Петя с диким хрипящим смехом прыгал рядом.- Нет, Серёжка, ты не трус. Ты дурак. И падаешь ты нелепо. Ой, не могу!..- Ну хватит! - строго сказал клоун. - Давай я тебя отведу обратно, - сказал он уже мне. Его пружинистые руки помогли мне подняться, и мы поковыляли к двери. Клоун открыл дверь и мы вышли в заросший мхом коридор. Затем снова запетляли по коридорам и лестницам. Лишь позже я узнал, что через эту дверь можно выйти лишь с помощью игрушек. Один раз Петя довёл меня до того, что я вскочил и тут же бросился к ней, распахнув. От обиды хотелось тогда провалиться сквозь землю. Но вместо коридора на меня смотрела стена. Голая и кирпичная. Я долго стоял с глупыми видом, хныкая носом и утирая слёзы, пока не услышал:- Давай лучше я.Клоун закрыл дверь и снова её открыл. Вместо стены оказался коридор. Но это было потом. В тот же день я об этом ещё не знал и грустно петлял по коридорам за клоуном.- Он отсюда тебя притащил? - спросил тот возле дверей в каморку.Я кивнул.- Тут раньше сторож жил, - сказал он. - Степанычем звали. Да сейчас не живёт. По крайней мере, среди людей. Угорел давно. А новых сторожей тут после него так и не было... Петя, смотри!Он вдруг снова смешно заговорил и запрыгал. Я улыбнулся.- Так-то лучше, - сказал клоун и ушёл. Когда он скрылся за поворотом я вошёл в дверь. Там по-прежнему работал телевизор, и шла реклама. Через несколько часов дверь опять отворилась, и вошёл дядя Андрей. Он весь лучился радостью.- Ну как ты тут, боец? Не скучал.Обида давно ушла, и я весело покачал головой и сказал: "Нет".- Ну и отлично. Я закончил. Пошли домой.И мы пошли домой. Возле гардероба меня снова презрительно осмотрела гардеробщица. Возле огромной двери дядя Андрей остановился и сменил обувь. Мы вышли и оказались на остановке. Она оказалась рядом, и я всё смотрел в сторону театра, стараясь определить, где бы могла располагаться таинственная комната. Подошёл автобус и мы сели на свободные места. Вечером я сидел дома и играл в "сегу". Про Петю и остальных я решил родителям не говорить. В ту ночь мне снились странные сны. Почему-то меня избивали дубиной. В последующие дни я понял, что сон оказался вещим.Петю я увидел на следующий день. По телевизору снова шёл "Чип и Дейл" и он сел на диван. Мы молча смотрели мультфильм, а потом Петя предложил мне пойти к нему. Опять. Я не хотел соглашаться. Но отказаться так и не решился. Так теперь было каждый день.Таинственная комната таила много секретов. Она имела стены и потолок из мха и пол из старых скрипящих досок. В некоторых местах те давно сгнили и образовались трещины. Иногда из этих трещин выскакивали мыши. Это были другие мыши - не те, что живут в ваших подвалах. Те мыши имели одежду и очень воспитанные манеры. Всегда они здоровались и желали хорошего дня. Иногда интересовались погодой. Независимо от ответа, мыши начинали негодовать и говорили, что к такой погоде они не готовы. Затем они желали снова хорошего дня и уходили. Они очень не любили тот яркий свет, что шёл с потолка. В центре его висела огромная лампа. Она напоминала лампу Эдисона и имела множество горящих спиралей причудливых форм. Если долго на неё смотреть, то перед глазами начинали возникать различные картины. Вокруг лампы с одной стороны висело картонное солнце, а с другой - луна. Всё другое пространство занимали уже обычные лампы, воткнутые в сверкающие глянцевые звёзды, сильно слепящие глаза. Кое-где висели картонные облака с глазами и нарисованные порывы ветра, какие раньше любил вставлять в свои мультфильмы Уолт Дисней. Вся эта разнообразная смесь казалось жутко нескладной.В этом удивительном месте можно было много чем заняться.За многочисленным реквизитом было удобно играть в прятки. Старые одеяния, висевшие на многих вешалках давно поросли пылью и стали прибежищем моли. Если я прятался в них, то в носу начинало щекотать и свербеть. От них пахло стариной. Один раз я даже чихнул, чем вызвал среди моли большой переполох. Меня тогда достаточно быстро нашли. Поэтому за одеждой я больше не прятался, предпочитая ей плоские фигуры из картона и фанеры, от которых не хотелось чихать. Многие из них уже давно были сломаны. Например, волшебник не имел шляпы и звезды на краю волшебной палочки, а у пирата не было головы. Когда-то их отломал Петя. Где была шляпа - не знаю, но звезда валялась чуть в стороне - рядом с комодом, на котором стояла смешная лампа в виде улыбчивой тыквы. Как-то я не выдержал и схватил её, забросив в карман. Петя это заметил и тут же потребовал звезду обратно. "Это я её отломал, а значит, и принадлежать она должна мне", - твёрдо заявил он. Я отказался её отдавать, и у нас возникла первая ссора. Я обзавёлся первым синяком на руке. Дома я спрятал его за рукав, и никто ничего не увидел.В таинственной комнате находилось так много хлама, что любые догонялки тут превращались в полосу препятствий. Лишь Петя мог без труда скакать среди них, весело хохоча и догоняя всех подряд. Играть в догонялки с ним было просто невозможно. Если по какой-то причине кукла не могла тебя поймать - ставила подножку, и тогда приходилось очень больно падать, раздирая колени в кровь. Не трудно понять, что играть в это я не любил. Но не любил я играть и в прятки. Ведь из-за них Петя часто начинал злиться. Как-то я слишком рано его нашёл. Он прятался за одной из многочисленных тумб и над ней смешно торчал его красный колпак. Он хихикал, и колпак раскачивался как на ветру. Я с трудом сдержался от смеха. "Вот ты где", - крикнул я, обойдя её и тыкая пальцем.- Ты жульничал! - злобно крикнула кукла.- И вовсе нет! - обиделся я.- Да! Ты жульничал. Ты не мог меня так быстро найти.- А вот и мог! Ты не умеешь прятаться.- Ах, это я не умею?!Петя вдруг сорвался с места и ударил меня по лицу. Я упал и заревел. Он хотел сделать что-то ещё, но тут вдруг дорогу нам преградил клоун.- Петя, перестань! Он не нарочно.- Ах не нарочно он?! Да ещё как нарочно! Он хотел меня оскорбить.- Я просто нашёл тебя - вот и всё! - ревел я.- Ты слишком рано меня нашёл. Ты жульничал.Я промолчал. Я боялся ему отвечать. Иногда он впадал в необъяснимый раж, и тогда иметь с ним дело становилось опасно.- Чего молчишь? Жульничал?Молчание.- Да я тебя!..- Не надо! Я жульничал, извини! Жульничал!- Я же говорил, - победоносно сказал он и удалился. Я продолжал лежать. Подняться мне снова помог клоун. Он и довёл меня обратно до каморки. В тот день я был сам не свой.На другой день снова возник скандал. Я всё никак не хотел идти в театр, а родители отказывались оставлять меня дома. Вдруг я квартиру сожгу? Или испорчу что-нибудь? А вдруг я выпаду из окна? Их аргументы могли звучать целый день. На этот раз мои слёзы на них не работали. Я и так слишком много себе позволял, когда не ходил в детский сад. Отец даже пригрозил мне ремнём. И на другой день я снова стоял в холле. На этот раз тот был забит под завязку всевозможными людьми в культурных костюмах. Перед гардеробом столпилась целая очередь. Злобная гардеробщица была так поглощена работой, что даже не окинула меня злобным взглядом, как она любила делать всегда.Петя появился вскоре после начала мультфильма.Вопреки моим опасениям, он и не вспомнил про вчерашнюю обиду. А значит, бить меня он не собирался! Мультфильм кончился и он сказал:- Ну пошли?И мы пошли.Весь день мы рылись в шкафу и нашли много всего интересного. Домой я вернулся с улыбкой на всё лицо. Мне удалось найти красивую шапку.Про шкаф можно рассказать отдельно. Если хорошо приглядеться, то в нём можно было найти много интересных вещей. Многочисленные ящички и ручки скрывали все вещи, потерянные в здании театра. Один раз Петя нашёл в нём катридж с игрой "Mortal Kombat 3". Оставалось лишь гадать, кому пришло в голову принести его в это место. Приставки у него не было и он тут же выкинул его обратно. "Ну и фигня", - сказал тогда он. Его крысиный носик при этом брезгливо поморщился. А я обиделся, что он не отдал его мне, ведь у меня приставка имелась. Он лазил на более высоких ярусах и ему попадались вещи по-ценнее. Люди теряли в здании театра много всего. И ничего удивительного! Однажды, дядя Андрей взял меня посмотреть на его выступление - он играл Отелло. Скука была ужасная! За эти два часа я так ничего и не понял. В какой-то момент я даже задремал, а после обнаружил, что у меня из кармана пропала юбилейная монетка. Её, незадолго, мне подарил дядя Андрей и от этой потери я жутко расстроился. Чуть позже она снова попалась мне в этом шкафу и я её положил обратно. Со временем я осмелел и лазил уже чуть выше. Тут попадались более ценные находки. Как-то мне попалась красивая фишка. Дыхание перехватило! Коллекционная! Такой у меня ещё не было. На сверкающей поверхности красовался рисунок осла из "Шрека". Я наклонил фишку, и осёл из грустного стал улыбчивым. Тут же я положил фишку в карман, но вдруг услышал противное:- Что это у тебя там?Петя сидел на ярусе выше и качал ногами. Он смотрел вниз, и мне очень не понравилось, как блестят его глазки.- Ничего, - ответил я.- Врёшь! - он спрыгнул. - Я видел, как ты туда что-то положил. Доставай.Я достал. Петя тут же потянул к фишке руку, но я убрал её за спину. Это его разозлило. "А ну дай сюда!", - крикнула кукла. Он теперь уже вцепился в фишку руками и не хотел отпускать. Когда я, наконец, сдался, он внимательно её рассмотрел и сказал: "Красивая". А затем убрал куда-то к себе... Я же просто молчал.- Это моя, - тихо произнёс я, когда он с видом победителя стал уходить. Почему-то ему нравилось так надо мной издеваться.- Теперь уже нет. Раньше надо было думать. Дал бы сразу посмотреть - я бы её тебе вернул. Это тебе за вредность.В другой раз мне попались часы. Электронные, с красивым сиреневым ремешком. На нём был изображён какой-то герой из мультика - вроде Скрудж МакДак, но я уже точно не помню. Петя снова сказал "Дай сюда" и я протянул часы ему. Я надеялся, что он их вернёт. Но он лишь воскликнул: "Да это же мои! Я их недавно потерял. У тебя, значит, они были? Ах ты воришка!" и больно меня ущипнул. Я вскрикнул. После такого я давно уже не ревел. Но вдруг у меня в груди что-то щёлкнуло. Сдержаться не получилось. "Ах ты урод!", - крикнул я, затем накинулся на противную куклу со спины и повалил её на пол. На часы мне уже было плевать. Мне хотелось просто его ударить. Сделать ему больно. Кукла злобно корчилась под моими ударами и вырвалась словно угорь. Затем она затихла, и я несколько ослабил хватку. Это было ошибкой! В один момент Петя выскользнул из моих рук, и в его руках появилась невесть откуда взявшаяся дубина. "Ах, драться ты!", - дубина опустилась мне на голову, а когда я упал - на закрывающие её руки. Я кричал, ревел, вырывался, умолял, а Петя всё бил, бил и бил. Красные круги на щеках пылали. В какой-то момент я перестал реветь и стал просто выть. "Петя, а ну перестань!", - кричал внизу клоун. И даже слон вышел из своего вечного укрытия и со страхом в глазах наблюдал за нами. Пете было плевать. Он продолжал меня избивать своей палкой словно ковёр. Игрушки не могли мне помочь на такой высоте. По шкафу могли лазить лишь мы. Когда Петя закончил, я ещё долго лежал и смотрел в зелёный потолок. Тот, казалось, тянулся ко мне, хотел утешить. Вены-лианы то раздувались, то снова спускались. От них раздавался едва слышный шелест. Тут пахло засохшей травой и старым деревом. Лишь спустя час я еле поднялся и повалился на землю. Боли уже я не чувствовал. Петя в этот момент играл с моими часами в стороне. Он лишь кинул на меня беглый и чем-то довольный взгляд, прежде чем забиться за одну из скульптур. Клоун снова помог мне подняться, и мы пошли к каморке.Вечером дядя Андрей с испугом спросил:- Это-ж кто же тебя так отмутузил, племянничек?Я лишь смутился и промолчал. Дядя Андрей тут же выскочил и вернулся обратно с другим человеком. Молоденькой девушкой. Она была медсестрой. Домой мы не поехали. Сперва меня повезли в травмпункт - зашивать шрам на щеке. Перед выходом я кинул замученный взгляд на вечно злобную гардеробщицу. Впервые на моей памяти, та улыбалась.- Говорил же я тебе, чтобы ты не выходил, - всё сокрушался лилипут. - Что я матери твоей теперь скажу.Дома мы были к ночи. Родители тут же устроили дяде Андрею скандал. "Он больше никуда с тобой не пойдёт!", - орал отец. До этого он угрожал лилипута побить. Сперва я обрадовался, но затем мне стало его жаль. Я вспомнил, как дядя Андрей вечно угощал меня мороженым и конфетами в буфете. Он в этом не виноват. Это всё Петя! Это всё та чёртова кукла! Но как убедить в этом родителей? Это вышло с большим трудом. На другой день я смотрел мультфильм и покрывался испариной. Вот-вот, дверь скрипнет, откроется и появится он! Я не помню, какой стоял на дворе день недели и какой был месяц. Я даже не помню было на дворе зима или лето. А может быть осень. Или вовсе весна. Помню лишь, что незадолго до этого перестали крутить "Чипа и Дейла" и поставили вместо него "Приключения Джеки Чана"- Пойдём со мной.Я зажмурился. Промолчал. Послышалось недовольное сопение.- Пойдём со мной.Сказали уже более твёрдо. Недовольно. Нет.- Пойдём со мной!Нет! Уходи! Проваливай!!Я всё жмурился и ждал. Сопение пропало, а значит, меня будут бить... Но удара не последовало. Что такое? Специально выжидает? Я ждал, но меня не били. Сбоку доносился бубнёж телевизора. Почему он не нападает? Да и походки его не слышно. Не крикнули: "Ах вот ты как!". Ни послышался удар дубины. В глазах не сверкнуло, и не разнеслась по телу дикая боль... Я раскрыл веки. В каморке было пусто. Я обернулся и посмотрел на стол. Ни на нём, ни под ним никого не оказалось. Нагнулся и заглянул под диван. Лишь пыль и старая банка. Осторожно подошёл к телевизору. И за ним никого. Где же Петя? Пропал. Его нигде не было. Я даже дошёл до двери и раскрыл её, выглядывая в пустой коридор. Снизу доносился театральный гвалт. Кто-то хлопал, кто-то что-то кричал. Одну из фраз я определил, как: "На бис!". Значит, кончился какой-то спектакль.Я прошёл до дивана и сел на него. Мультфильм тоже подходил к концу. Ещё раз - затаив дыхание - бросил взгляд в сторону. Куклы там не сидело. И тогда я выдохнул.Спустя несколько лет кончились мои походы в театр и началась школа. После школы я ходил в институт. После - устроился на работу. В один из совершенно обычных дней город облетела страшная весть - театр сгорел. Это событие тогда переполошило всех потому, что пожарные так и не приехали, и сгорело всё здание. На его месте осталась оплавленная коробка из камня. К счастью никто не погиб - лишь несколько пострадавших. Потом были долгие разбирательства. Выясняли причины происходящего. Долго проверяли пожарные пункты. На одном из них, как потом выяснилось, в подвале выращивали коноплю. Но меня заинтересовало ни это. Практически на всех новостных ресурсах говорилось, что этот пожар был второй. Театр уже горел. Это случилось в середине 90-х годов, и тогда сгорели три человека. Даже их фотографии приводили из старых газет. Первым был тучный мужчина с недовольным лицом, который работал сторожем. Второй имел весёлый и безмятежный вид, смуглое лицо и пышные усы - он играл роль сатирика. А третий погибший имел крысиные черты лица и хитрые глазки. На фото он был изображён в костюме Петушки.

Ключевые слова: Театр мистика ожившие куклы пожар авторская история

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