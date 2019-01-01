Театральная мистика

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:05

Nik_dk Просмотров: 5 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 16:05 by

Театр — это особый мир волшебного лицедейства и сказочного творчества. Там особая атмосфера таинственности. Даже запах в театре свой, неповторимый, свойственный только этому месту. Зритель видит только внешнюю сторону этой магии. По-настоящему театр живет только за кулисами.Мне посчастливилось прикоснуться к этому миру. Когда-то я училась в студии актерского мастерства при нашем драматическом театре. Это был незабываемый период! Так вот, случай, о котором пойдет рассказ, произошел на одном из вечерних занятий. Наши репетиции проходили на малой сцене. Это небольшой, по сравнению с главной сценой, зал, полностью черный. Черная сцена, стены обиты черным сукном, черные кулисы и даже потолок черный. Сразу после нашего урока должны были ставить «Мастера и Маргариту», поэтому на сцене уже были декорации для эпизода в сумасшедшем доме, когда к Бездомному пришел Мастер.Все было как обычно до того момента, когда режиссер дал новое задание. Нужно было выйти на середину сцены и произнести: «Ого!» так, чтобы зритель понял, что это «ого» значит. Можно было использовать мимику и жесты, но главной должна быть интонация. Так вот, подошел черед Жени. Выходит он на сцену и тихо, без всяких жестов, произносит «ого!» (подразумевалось «Все, приплыли»). В этот момент прямо над ним разбился верхний прожектор и засыпал Женю осколками.Представьте, в огромном осветительном приборе по непонятным причинам треснуло стекло! На несколько секунд освещение в зале полностью погасло, но все быстро заработало. Режиссер объявил перерыв. Пока мы обсуждали, что это было, он нам сказал, что все дело в эпизоде сумасшедшего дома. Такое, мол, часто случается.Автор: Яринка.

Ключевые слова: Театр сцена репетиция

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