КотелКОТЁЛ.
Субботний вечер в корчме обещал быть интересным. За окном дул порывистый ветер, стучали одинокие капли дождя, а внутри было тепло и уютно. В старой литой печурке типа «козла» весело играли языки пламени. Заигранная кассета магнитофона разливала по всему помещению близкие простому деревенскому уху мелодии фолк-диско. В массивном советском холодильнике охлаждалось пиво. Из кухни доносился приятно-щекочущий запах шашлыков из крысы-нутрии, жаренных на старом маргарине…
Старый казак Семён, из белоэмигрантов, вольготно раскинулся за столом. Мундир российской кавалерии времён Первой мировой изрядно протёрся на локтях, а на груди сиял разводами пятен от пива. Однако высокий рост, стать и выправка старца до сих пор производили впечатление. Небольшая группка завсегдатаев, потягивая пиво, уже в пятнадцатый раз слушала его рассказы о войне в Манчжурии. Раз за разом выяснялись всё новые подробности, интересные элементы, и по мере алкогольного опьянения эскадрон Семёна бил всё больше врагов, добывал ещё больше трофеев и всё ближе и ближе подбирался к Пекину…
Когда казаки уже рубились практически на ступеньках дворца китайского императора, дверь в корчму распахнулась и вошёл промокший до нитки Иосип. Побыстрее протолкался к барной стойке и, демонстративно отвергнув предложенную водку, попросил светлое пиво с лимоном и кубиками льда. Он где-то прочёл, что такова новая заграничная мода и так пьют только аристократы. Приятно же потягивать не спеша золотистый напиток с осознанием, что в простой деревенской кнайпе хорошего человека обслуживают не хуже, чем в ихнем «Хилтоне»…
С пивом он и подсел к столу старого казака. Тот как раз заканчивал рассказ традиционно страшной резнёй, в которой все его побратимы погибли, и лишь он один чудом ушёл живым с верной шашкой и трофейной вазой династии Мин.
— Якуба не видел?
— Сегодня нет. — Семён пьяно покачал чубатой головой.
— А не знаешь, где он может быть? Казак пожал плечами:
— Не имею понятия, сам жду. Черти, что ли, его побрали…
Черти побрали Якуба Вендеровича неожиданно. Он как раз рубил дрова под котёл с самогоном, когда внезапно раздался подозрительный треск и повеяло серой, а во дворе появились два рогатых товарища. Деревенский экзорцист окинул их внимательным взглядом и невозмутимо продолжил работу. Более высокий бес деликатно покашлял…
— Чё надоть? — культурно спросил хозяин.
— Э-э… как бы вам сказать, — начал чёрт, — меня зовут Асмодеем…
— По-нашему это Смолюх. — И Якуб одним ударом топора расколол солидный пень.
Неделю назад он открыл для себя, что растёртая в порошок виагра, смешанная с машинным маслом и втертая в кожу, делает мышцы твёрдыми, как камень. Вообще-то украинцы дорого запросили за те голубенькие таблетки, но дело того стоило. Никогда в жизни он не ощущал в руках такой силы…
— Смолюх? — Высокий бес неуверенно покосился на собрата.
Якуб демонстративно расколол одним ударом толстый дубовый чурбак.
— Нас прислал Борут, — пояснил чёрт, который был пониже.
— И чего надо этому дураку? — Экзорцист собрал охапку поленьев и пошёл в сарай, где на печи его уже дожидался массивный котёл с брагой.
— Так, значит, Борут… — снова начал низкий чёрт, но договорить не успел — одним движением руки старик поймал его за шиворот, согнул пополам и с полной силой дёрнул за хвост.
Бедный бес изрыгнул огнём прямо в печь! Сухие дрова вмиг заиграли пламенем…
— Благодарю за сотрудничество. — Вендерович стряхнул сажу с рук.
Бес дотронулся до хвоста и взвыл от боли…
— Так это… того, тут, значит, есть одна проблема… — Высокий чёрт на всякий случай отодвинулся в сторону.
— Мои финансовые условия вам известны, платите золотом или валютой. Половина — авансом, другая половина — после исполнения работы…
— Мы, кажется, недопоняли друг друга, — буркнул тот, что ещё массировал свой хвост.
— Ну так какого хрена вы мне голову морочите, если не по делу? — разозлился Якуб.
— Понимаешь, у нас так сказать, служебное поручение.
— Да ну?! А по-человечески можешь объяснить?
— Чего ж тут особенно объяснять… — пожал плечами Асмодей.
Его сотоварищ вытянул из кармана бейсбольную биту и смачно припечатал ею по лбу Якуба. Они умело запаковали экзорциста в большой чёрный мешок и воровато переглянулись.
— Айн, цвай, драй! — И в тот же миг оба чёрта с важным грузом провалились сквозь землю. Запах серы ещё держался около минуты, но потом и он развеялся…
Взлётная полоса из чёрного базальта легко завибрировала, когда на ней материализовались двое похитителей.
— Наконец-то дома… — Низкорослый сентиментально втянул ноздрями насыщенный гарью воздух и подкинул мешок на спине.
Внезапно он издал звук, подобный сливаемой из бачка в туалете воде. В уголке его рта появилась чёрная кровь, и чёрт рухнул мордой на холодный базальт. С треском лопнул мешок, и оттуда вылез мрачный экзорцист. Резким движением он выдернул из спины убитого армейский штык-нож от автомата Калашникова и вытер клинок о рукав эсэсовской куртки:
— Я тебя научу, сволочь, как пенсионеров палкой по лбу бить!
Перепуганный Асмодей в шоке вытянул из пальца антенну и быстренько позвонил в «скорую помощь». Ему ещё и не успели ответить, когда что-то острое кольнуло его в затылок…
— И ты в морг захотел? А ну колись, куда я, блин, попал?!
— В преисподнюю, — честно проинформировал бес.
— Это я вижу, — огрызнулся старик. — Только какого хрена?!
В эту минуту прибежали рогатые санитары с носилками. Один нагнулся над зарезанным.
— Рана колотая, посеребрённым и освящённым клинком, — доложил он кому-то по мобильному телефону. — Срочно приготовить реанимационный блок.
— Выкарабкается? — запереживал Асмодей.
— А куда денется? Сердце ему новое склонируем, хотя и проведёт несколько месяцев в реабилитационном пункте.
— Тьфу, холера… Ладно, идём, начальство разберётся. — Асмодей обернулся к Якубу, но того и след простыл…
Экзорцист осторожно выглянул из кладовки со швабрами. Сирена выла во всю мощь и, казалось, вообще не собиралась отключаться. Похоже, его всё-таки ищут… Якуб задумчиво поправил на себе немецкую куртку; как он заметил, здешний персонал носил такие же, а в темноте отсутствие рогов не так бросалось в глаза…
— Нет, ну ведь должен у них тут быть лифт наверх? Может, ещё какого чёрта поймать, пятки прижечь, он и расскажет как миленький…
По каменному полу зацокали подкованные сапоги. Небольшой взвод явно спешил на поиски его, грешного…
— Вот дураки, — ухмыльнулся Якуб, пристраиваясь вслед. — Щас разберемся, что у вас к чему…
Долгий коридор заканчивался массивными вратами. Из-под них выбегали железнодорожные рельсы. Дорога кончилась…
— «Центральный отдел перевоспитания грешников. Польский район. Отдел неисправимых случаев», — прочитал над входом экзорцист, пнув дверь ногой. — Итак, завотделением И. Борут.
— Пароль! И пропуск покажи! — гаркнул на него рогатый часовой с той стороны. Секундой позже он рухнул навзничь с посеребрённым штыком в сердце, зарезанный, как поросёнок…
— Жаль, что вас, козлов, можно воспроизводить без конца, — фыркнул Вендерович. — Ведь черти ж практически бессмертны… по крайности до Страшного суда.
Потом отрезал хвост, вытащил у трупа пропуск и засунул тело в мусорник, стоящий у стены. Прицепил себе чёртов хвост и решительно шагнул в двери.
— Ой, чей-то многовато здесь пропащих перевоспитанников, — хмыкнул он, окидывая взглядом раскинувшуюся картину.
В огромном зале, вырубленном прямо в сердце чёрной базальтовой скалы, горело множество огней. Дым и пар немного затрудняли обзор, но огромные ряды котлов с кипящими в них грешниками простирались на километры. Те же, кто уже показали себя частично перевоспитанными, подкидывали лопатами уголь в огонь…
Сначала Якубу показалось, что за грешниками никто не смотрит, но в тенёчке дремали здоровенные черти с вилами в руках. Рельсы уходили вдаль…
— Ага, — догадался пенсионер, — вот, значит, где лифт. Туда и ходу…
Он не спеша двинулся вперёд, старательно прячась по наиболее тёмным местам. Неожиданно его слуха коснулся знакомый голос:
— Якубчик, внучок, — тянул к нему руку сухонький старичок, плавающий в кипятке.
— Дедушка? — поразился экзорцист.
Он отлично помнил, что его дед был отпетым мошенником, и очень даже возможно, что только в пекле ему и место, но… Но вот чтобы так, сразу в отделение неисправимых случаев, за что?! Вендерович подошёл поближе…
— Куда? — На его пути встал чёрт с вилами. — Разговоры с заключёнными строго запрещены. И вообще, ты кто такой?
— Погоди, дедуль. — Якуб повернулся всем корпусом. — Я тут должен кое с кем объясниться по поводу забавного недоразумения…
Правым угловым, усиленным виагрой, он ударил противника снизу в подбородок и сбил с ног. Тот, падая, стукнулся головой о край котла…
— Какого… — начал было бедняга, но сразу умолк — Вендерович добил его лопатой в висок.
Мёртвое тело подкинул в огонь, к дровишкам… Туда же для уверенности добавил две лопаты угля.
— Ну и чего это мы тут поделываем, дедушка?
— Якубчик, миленький, вытащи меня отсюда, — залебезил недоваренный предок.
— Ага, как теперь, так Якубчик миленький, а кто золото свистнул?!
— Какое золото? — неискренне удивился старик.
— Как какое?! — сорвался Вендерович-младший. — Ты ведь, рухлядь старая, все папкины и дядькины сбережения у нас увёл, а самого и след простыл…
— Прости, внучек! Я их хотел в швейцарский банк под проценты положить… Всё равно они зазря дома пылились, а мне надо было! О тебе ведь заботился…
— Значит, пропил, да?!
— Что за нелепые подозрения?! Хотя… дело прошлое, и я тебе, молокососу, отчёт давать не обязан, — надулся старец. — А тебя самого-то за что сюда?
— Чёрт их знает, — буркнул Якуб. — Ладно, побегу я, время поджимает.
— Эй, эй! Но ты ведь меня тут не оставишь?
— Запросто, старый хрыч…
— Стой! А я тогда скажу, куда золото спрятал! — возопил предок.
— Сбрешешь, — отмахнулся внук. — Да я и сам уже себе кое-чего подзаработал…
В этот момент кто-то аккуратно похлопал его сзади по плечу.
— Семейная встреча? — Асмодей злорадно улыбнулся.
Якуб резанул штыком наотмашь, но чёрт ловко отпрыгнул в сторону, выбив нож копытом.
— Какой непослушный мальчик, — с укором начал он.
Вендерович тоже улыбнулся в ответ, признавая чужие таланты, и зачем-то уточнил:
— А в этой части ада вы держите только поляков?
— Именно.
— Тогда моего деда следует перевести в украинский сектор!
— Но когда он заполнял личное дело, то утверждал, что по национальности — поляк, — недопонял чёрт. — Языковые тесты и контроль спирта в крови только подтвердили это, следовательно…
Асмодей неожиданно понял, что опять говорит сам с собой. Экзорцист пропал…
— Вот курва драная! — в сердцах сплюнул он. Потом успел услышать свист, и метко брошенная лопата раскроила ему череп. Асмодей упал как подкошенный…
— Браво, бис! — дружно взвыли мучающиеся из соседнего котла. — Бей буржуев! Империалистов на мыло!
— А вы сами-то кто будете? — высунувшись из неприметной ниши в стене, уточнил экзорцист, возвращая себе штык.
— Мы — польские коммунисты, — гордо отозвался один с остатками подгоревшей бородки. — Дзержинский Феликс Эдмундович, к вашим услугам!
— А, Кровавый Феликс, — припомнил Якуб. — Революционер, террорист, коммунист, глава Чрезвычайной комиссии…
— Хобби — пытки, садизм и прекращение жизни себе подобных, — с охотой продолжил тот. — Хотя, признаюсь, очень тяжело наблюдать, когда меня, мучителя, самого мучают… Может, вам нужны свежие бойцы? Старая гвардия не подведёт!
— Заткнись, земляк… Я думаю.
Вендерович достал махорку и прикурил самокрутку угольком из-под котла. Долгую минуту смаковал дерущий горло дым…
— Добро, Феликс, — решил он. — Окажите одине услугу, прижмите хвост ещё одному эксплуататору!
— Служим Мировой Революции!
Якуб прихватил очухавшегося Смолюха за шиворот, приподнял и сунул в котёл.
— Обработайте его так, как только коммунисты умеют.
— Служим Мировому Интернационалу!
Судя по булькающему крику, чёрта втаптывали на самое дно котла. Пожилой экзорцист тихо двинулся дальше, стараясь пропускать мимо ушей запоздалые проклятия собственного дедушки. Где-то выла сирена, пробегали охранники, но благодаря демонстративно торчащему хвосту на старика не обращали внимания.
Он лазил туда-сюда, но так и не смог найти выхода…
— В задницу вас всех с такой работой, — буркнул усталый Якуб и присел отдышаться у одного из костров.
Отцепил надоевший хвост, счистил с него волосы и запёк на углях. Достал из кармана полбутылочки первачу, отхлебнул под шашлычок. Потом пошёл по второму кругу…
Вот в этот момент его и словили. Четыре беса-коммандос ловко распластали экзорциста на прогретом полу. Тот дернулся, но безрезультатно. Парни весили килограмм по сто, и явно рабочие мышцы, не сало…
— Мефистофель, отдел охраны преисподней. — К нему подошёл скользкий тип в гражданском костюмчике. — Сожалею, но вынужден вас обыскать.
После чего надел резиновые перчатки и беззастенчиво облапал всего пенсионера. Всё лишнее выбрасывал в огонь не глядя: черенок от розы, табак, деньги, использованные носовые платки, завалявшийся презерватив десятилетней давности, ключи от мотоцикла, фото пьяного Семёна…
— Хоть фотку оставь, скотина! — взвыл Якуб, но те четверо ещё сильнее вдавили его в землю.
Мефистофель отобрал русский штык-нож, выудил из кармана драных штанов пленённого ребристую гранату и недоумённо повертел её в руках…
— Что это?
— Сувенир из мавзолея Ленина, — огрызнулся Якуб.
— Ага, тогда извините, — гранату опустили в тот же карман, — предметы сатанинского культа можете оставить у себя. В наручники его!
— Значит, всё-таки Ленин был антихристом, — сам себе подтвердил Вендерович.
Его поставили на ноги, сковали и куда-то повели ускоренным маршем. Четвёрка комман-дос не спускала с него глаз, честно сопровождая вдоль стены с множеством пронумерованных дверей.
— И что там?
— Так, разные кабинеты морального перевоспитания, — пожал плечами Мефистофель.
— А здесь? — Старик указал на дверь со знакомым номером «02».
— Самое страшное, что ты можешь представить, — ухмыльнулся чёрт. — Будешь плохо себя вести, точно туда попадёшь.
— Да ну, интересно… — Якуб по ходу пнул дверь ногой. И в общем-то едва не закричал от ужаса — его взору предстали громоздящиеся аж до потолка коробки с упаковками эсперали «торпеда»! Одна такая штучка лишала любого честного поляка возможности пить! По спине экзорциста побежал липкий пот…
— Производит впечатление, да?
Вендеровича продолжали конвоировать в самый дальний угол. Они вошли в традиционно чёрную дверь, таблички на ней не было, а внутри царил мрак…
— Пленный доставлен! — отрапортовал кому-то Мефистофель.
— Снимите с него наручники, — раздался хриплый голос из темноты. — И включите свет, наконец… Сижу как при инквизиции!
Вспыхнувшая люстра высветила рабочий кабинет, солидный дубовый стол, за которым восседал плечистый молодец в историческом польском костюме. Сверх того на его голове красовались раскидистые рога, а на пальце — огромная печатка с гербом.
— Доложите ситуацию.
— Куцый на операции, освящённый штык вошёл ему прямо в сердце. Асмодея нашли в котле у коммунистов. Ничего особенного, выживет. В клинике ему пересаживают новые глаза, печень и уши. Между прочим, это Дзержинский, гад, его так обработал… Хотя и не представляю, каким чудом он умудрился сделать это без инструментов.
— Старые коммунисты могут и не такое голыми руками… — выдохнул рогатый. — Дзержинский, наш пациент, вроде и шляхтич, но палку перегнул. Пересадить его в кипящее масло на месяц. Что ещё?
— Не досчитались сторожа у ворот. Нашли только хвост — вот у этого… И ещё одного охранника нет. Но мы ищем.
— Ладно, свободен. — Дьявол кивнул головой и обернулся к пленному. — Борут, моё имя.
— Якуб Вендерович, экзорцист, — представился пенсионер.
— Знаю, наслышан, присаживайся.
По одному щелчку пальцев рогатого появились высокое кресло, столик со всякой снедью, два хрустальных фужера и бутыль вина. Словно бы из-под земли появился молоденький бес, разлил по бокалам вино и исчез…
— Ну что, за встречу, да?
Выпили дружно, вино было крепким.
— А за что ж это я сюда попал? — первым делом поинтересовался Якуб.
— Сейчас посмотрим. — Борут протянул руку, вынул из навесного шкафа толстую папку кагэбэшного типа. — Вот-с, накопилось грехов выше крыши. Конечно, ты имеешь полное право жаловаться, знакомиться с материалами дела, с доказательствами вины, с судебным приговором. Но поверь мне, мы никогда не ошибаемся.
— И от чего я умер?
— Да ни от чего. Видишь ли, в крайних случаях мы похищаем нужных лиц непосредственно в ад. В своём роде это привилегия, такого уже лет триста не случалось.
— А где здесь лифт? — продолжал гнуть своё Вендерович.
— Отсюда ещё никому не удалось удрать, — улыбнулся рогатый. — Пойдём, покажу тебе кое-что…
Они вышли через другую дверь, и взгляду экзорциста предстал здоровенный стальной котёл. Несколько грешников уже разводили под ним огонь. Для кого и для чего — сомнений не было…
— Спасибо, но что-то не настроен принимать ванну.
— А мы тебя спрашивать не собираемся. Быстро разделся и в котёл!
— Накось выкуси! — Якуб не раздумывая показал международный ругательный жест из оттопыренного среднего пальца.
За спиной Борута мгновенно выросли десять накачанных бесов в спортивных костюмах «Адидас» с бейсбольными битами в руках.
— Ты не думай, пожалуйста, что ты такой уж особенный… Играть с тобой никто не собирается. Лезь в котёл по-хорошему, нет — мы поможем.
Вендерович выудил из кармана небольшой пузырёчек, встряхнул:
— А вам такая водичка знакома?
— Аш-два-о освящённая, — презрительно хмыкнул дьявол. — Вещица ценная, да только маловато будет… Хватит-то, может, всего на одного чёрта. А нас тут сколько?
Хладнокровный старик бегло прозондировал обстановку. Черти лезли буквально изо всех щелей, толпились между котлами, а особо крылатые даже парили под потолком. И все старались протолкнулся поближе к нему, как главному герою сегодняшнего представления…
— Ну похоже, где-то сотни три вас набирается.
— Более двух тысяч! — Борут рассмеялся. — Знаешь, сколько святой воды тебе бы понадобилось? Почти три тысячи литров!
Покрасневшие глаза опытного экзорциста заблестели.
— Три тысячи литров? — повторил он. — Сделаем!
После чего мигом накапал содержимое пузырька в тот же котёл. Поверхность заблестела и запузырилась — святая вода не растворяется.
— Ты чего? — слегка занервничал рогатый. — Как мы теперь это нейтрализуем?! А тебя так и так не спасёт. Чем набирать будешь, рукой? И брызгать в нас, да?
— А и буду брызгать, — окончательно завёлся Якуб, — тока вот не рукой!
Борут уставился на Вендеровича. Их взгляды скрестились и лязгнули. Нечистому очень не понравилось выражение этих голубых, блёклых, свинячьих глазок экзорциста — в них не было страха. А ведь по идее должен быть…
— Быстро поднял руки и отошёл от котла! — прозрел рогатый, хватаясь за уже бесполезные вилы. — Это последнее предупреждение и…
Якуб демонстративно поднял руку — в ней была круглая граната без кольца. Нарочито медленно она плюхнулась в котёл…
— Ложись! — взвизгнул дьявол.
Через три секунды детонатор сработал… -
БУУУУУММММ!!!!!
В кабинете Люцифера завыла сигнализация, одновременно замигали несколько красных лампочек.
— Что за чертовщина? — удивился он. Потом включил главный компьютер, сел перед монитором и вызвал диспетчера.
— В польском секторе произошло массовое поражение святой водой, — проинформировал механический голос. — Приблизительное количество токсичной субстанции — около трёх тысяч литров.
— Холера ясна! — сорвался с кресла Люцифер, хватая микрофон. — Внимание всем службам безопасности! Объявляю общую тревогу для всех подразделений. Всем медслужбам немедленно отправиться в польский сектор. Клиникам приготовиться к приёму тяжелораненых.
Из коридора донеслись гулкие шаги. Возле ворот адской канцелярии маршировал сводный отряд спасателей. Со стороны польского отделения выносили покалеченных и обожженных чертей. Казалось, носилкам не будет конца…
Глава преисподней быстро определил ожоги третьей степени. Так прожечь ткани дьявольского тела может только святая вода или священные регалии.
— Старший спасатель Бесовски! — Ловкий паренёк в прорезиненном комбинезоне отдал честь.
— Докладывайте! — потребовал Люцифер.
— Мы не имеем понятия о том, что произошло, сир! Смахивает на вмешательство сверху…
— Это невозможно. Во-первых, до конца света ещё много времени, во-вторых, меня бы уж предупредили, — буркнул владыка, но на всякий случай сверился с календарем.
— Но только святая вода могла привести к таким катаклизмам.
— Сам знаю! Вот откуда тут, к чертям, святая вода?!
— Неизвестно. Но её действительно было много.
— Сколько раненых?
— На данный момент вынесено около трёхсот, но проверили пока ещё не всю пещеру. Многие заживо погребены под обломками, — понуро доложил Бесовски. — Что ещё хуже, грешники разбрелись по всей территории, разграбили склад с продовольствием и штурмом взяли арсенал. В куполе образовалась дыра, но наши внутренние войска пробуют обороняться.
— Длина и глубина дыры?
— Около двух километров вверх.
— Зацементировать немедленно, покате, что сверху, не заметили. И принеси мне комбинезон, я намерен лично осмотреть всё!
Через полчаса Люцифер во главе спецотряда спасателей вошёл в поражённый корпус. Повсюду были разбросаны перевёрнутые котлы, остатки угля дымились под ногами, часть потолка осыпалась, освещение вышло из строя. То там, то тут блестели серебряные капли святой воды…
— ЧТО ПРОИЗОШЛО?!! — в полный голос взревел Люцифер.
Все пригнулись…
— Может, атомная бомба? — осторожно пискнул кто-то.
— Чушь, от неё бы не было столько разрухи!
Обломки рабочего инвентаря преграждали путь. Отовсюду доносились стоны раненых, из-за собранной на скорую руку баррикады коммунисты обкидывали спасателей камнями. Заражение вызывало сильную аллергическую реакцию, многие медики ада просто падали в обморок…
Возле одного из разорванных взрывом котлов, в дальнем углу, лежал обгоревший щеголь в польском народном кунтуше. По специфическим приметам был опознан Борут, святая вода до костей прожгла его кожу и мясо. Сначала подумали, что он мёртв, но он находился в пограничном состоянии…
— Что здесь произошло? — зарычал Люцифер. — Отвечай, это твоя работа?!
— Ничего… не знаю, — еле слышно выдохнув, попытался солгать шляхтич.
— Как это не знаешь?! Это ведь твой сектор!!!
— Не знаю… всё вдруг… не помню…
Люцифер Опустил взгляд и поднял с земли осколок разбитой бутылки. Рискуя быть заражённым, осторожно принюхался…
— Якуб Вендерович, — по запаху определил он изготовителя самогона. — Кому пришла в голову эта идиотская идея?!
— Он же… сукин сын! По нему давно котёл плачет, столько… лет нас за нос водил, — едва не рыдал сам Борут.
Кусок потолка со стоном рухнул на пол; преисподней потребуется капитальный ремонт. Плюс-минус один год, чтобы здесь вообще нормализовалась рабочая обстановка. Губы Люцифера расплылись в снисходительной улыбке:
— Борут, Борут, куда же ты спешишь поперёд батьки в пекло? Как водку пить, так у тебя голова крепкая, а вот мозги на манер швейцарского сыра. Ты что, всерьёз ожидал, что сам Якуб Вендерович просто так и позволит себя в ад запаковать?!
— Но… вышло ведь! Почти…
— То-то и оно, — сплюнув на пол, резюмировал Люцифер. — Почти… опять почти…
Автор - Анджей Пилипюк.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:29
Вчера, 19:29 by ArhipПросмотров: 135Комментарии: 1
Ключевые слова: Котел черти заражение старик