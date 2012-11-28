Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Котел

КОТЁЛ.

Субботний вечер в корчме обещал быть интересным. За окном дул порывистый ветер, стучали одинокие капли дождя, а внутри было тепло и уютно. В старой литой печурке типа «козла» весело играли языки пламени. Заигранная кассета магнитофона разливала по всему помещению близкие простому деревенскому уху мелодии фолк-диско. В массивном советском холодильнике охлаждалось пиво. Из кухни доносился приятно-щекочущий запах шашлыков из крысы-нутрии, жаренных на старом маргарине…

Старый казак Семён, из белоэмигрантов, вольготно раскинулся за столом. Мундир российской кавалерии времён Первой мировой изрядно протёрся на локтях, а на груди сиял разводами пятен от пива. Однако высокий рост, стать и выправка старца до сих пор производили впечатление. Небольшая группка завсегдатаев, потягивая пиво, уже в пятнадцатый раз слушала его рассказы о войне в Манчжурии. Раз за разом выяснялись всё новые подробности, интересные элементы, и по мере алкогольного опьянения эскадрон Семёна бил всё больше врагов, добывал ещё больше трофеев и всё ближе и ближе подбирался к Пекину…

Когда казаки уже рубились практически на ступеньках дворца китайского императора, дверь в корчму распахнулась и вошёл промокший до нитки Иосип. Побыстрее протолкался к барной стойке и, демонстративно отвергнув предложенную водку, попросил светлое пиво с лимоном и кубиками льда. Он где-то прочёл, что такова новая заграничная мода и так пьют только аристократы. Приятно же потягивать не спеша золотистый напиток с осознанием, что в простой деревенской кнайпе хорошего человека обслуживают не хуже, чем в ихнем «Хилтоне»…

С пивом он и подсел к столу старого казака. Тот как раз заканчивал рассказ традиционно страшной резнёй, в которой все его побратимы погибли, и лишь он один чудом ушёл живым с верной шашкой и трофейной вазой династии Мин.

— Якуба не видел?

— Сегодня нет. — Семён пьяно покачал чубатой головой.

— А не знаешь, где он может быть? Казак пожал плечами:

— Не имею понятия, сам жду. Черти, что ли, его побрали…

Черти побрали Якуба Вендеровича неожиданно. Он как раз рубил дрова под котёл с самогоном, когда внезапно раздался подозрительный треск и повеяло серой, а во дворе появились два рогатых товарища. Деревенский экзорцист окинул их внимательным взглядом и невозмутимо продолжил работу. Более высокий бес деликатно покашлял…

— Чё надоть? — культурно спросил хозяин.

— Э-э… как бы вам сказать, — начал чёрт, — меня зовут Асмодеем…

— По-нашему это Смолюх. — И Якуб одним ударом топора расколол солидный пень.

Неделю назад он открыл для себя, что растёртая в порошок виагра, смешанная с машинным маслом и втертая в кожу, делает мышцы твёрдыми, как камень. Вообще-то украинцы дорого запросили за те голубенькие таблетки, но дело того стоило. Никогда в жизни он не ощущал в руках такой силы…

— Смолюх? — Высокий бес неуверенно покосился на собрата.

Якуб демонстративно расколол одним ударом толстый дубовый чурбак.

— Нас прислал Борут, — пояснил чёрт, который был пониже.

— И чего надо этому дураку? — Экзорцист собрал охапку поленьев и пошёл в сарай, где на печи его уже дожидался массивный котёл с брагой.

— Так, значит, Борут… — снова начал низкий чёрт, но договорить не успел — одним движением руки старик поймал его за шиворот, согнул пополам и с полной силой дёрнул за хвост.

Бедный бес изрыгнул огнём прямо в печь! Сухие дрова вмиг заиграли пламенем…

— Благодарю за сотрудничество. — Вендерович стряхнул сажу с рук.

Бес дотронулся до хвоста и взвыл от боли…

— Так это… того, тут, значит, есть одна проблема… — Высокий чёрт на всякий случай отодвинулся в сторону.

— Мои финансовые условия вам известны, платите золотом или валютой. Половина — авансом, другая половина — после исполнения работы…

— Мы, кажется, недопоняли друг друга, — буркнул тот, что ещё массировал свой хвост.

— Ну так какого хрена вы мне голову морочите, если не по делу? — разозлился Якуб.

— Понимаешь, у нас так сказать, служебное поручение.

— Да ну?! А по-человечески можешь объяснить?

— Чего ж тут особенно объяснять… — пожал плечами Асмодей.

Его сотоварищ вытянул из кармана бейсбольную биту и смачно припечатал ею по лбу Якуба. Они умело запаковали экзорциста в большой чёрный мешок и воровато переглянулись.

— Айн, цвай, драй! — И в тот же миг оба чёрта с важным грузом провалились сквозь землю. Запах серы ещё держался около минуты, но потом и он развеялся…

Взлётная полоса из чёрного базальта легко завибрировала, когда на ней материализовались двое похитителей.

— Наконец-то дома… — Низкорослый сентиментально втянул ноздрями насыщенный гарью воздух и подкинул мешок на спине.

Внезапно он издал звук, подобный сливаемой из бачка в туалете воде. В уголке его рта появилась чёрная кровь, и чёрт рухнул мордой на холодный базальт. С треском лопнул мешок, и оттуда вылез мрачный экзорцист. Резким движением он выдернул из спины убитого армейский штык-нож от автомата Калашникова и вытер клинок о рукав эсэсовской куртки:

— Я тебя научу, сволочь, как пенсионеров палкой по лбу бить!

Перепуганный Асмодей в шоке вытянул из пальца антенну и быстренько позвонил в «скорую помощь». Ему ещё и не успели ответить, когда что-то острое кольнуло его в затылок…

— И ты в морг захотел? А ну колись, куда я, блин, попал?!

— В преисподнюю, — честно проинформировал бес.

— Это я вижу, — огрызнулся старик. — Только какого хрена?!

В эту минуту прибежали рогатые санитары с носилками. Один нагнулся над зарезанным.

— Рана колотая, посеребрённым и освящённым клинком, — доложил он кому-то по мобильному телефону. — Срочно приготовить реанимационный блок.

— Выкарабкается? — запереживал Асмодей.

— А куда денется? Сердце ему новое склонируем, хотя и проведёт несколько месяцев в реабилитационном пункте.

— Тьфу, холера… Ладно, идём, начальство разберётся. — Асмодей обернулся к Якубу, но того и след простыл…

Экзорцист осторожно выглянул из кладовки со швабрами. Сирена выла во всю мощь и, казалось, вообще не собиралась отключаться. Похоже, его всё-таки ищут… Якуб задумчиво поправил на себе немецкую куртку; как он заметил, здешний персонал носил такие же, а в темноте отсутствие рогов не так бросалось в глаза…

— Нет, ну ведь должен у них тут быть лифт наверх? Может, ещё какого чёрта поймать, пятки прижечь, он и расскажет как миленький…

По каменному полу зацокали подкованные сапоги. Небольшой взвод явно спешил на поиски его, грешного…

— Вот дураки, — ухмыльнулся Якуб, пристраиваясь вслед. — Щас разберемся, что у вас к чему…

Долгий коридор заканчивался массивными вратами. Из-под них выбегали железнодорожные рельсы. Дорога кончилась…

— «Центральный отдел перевоспитания грешников. Польский район. Отдел неисправимых случаев», — прочитал над входом экзорцист, пнув дверь ногой. — Итак, завотделением И. Борут.

— Пароль! И пропуск покажи! — гаркнул на него рогатый часовой с той стороны. Секундой позже он рухнул навзничь с посеребрённым штыком в сердце, зарезанный, как поросёнок…

— Жаль, что вас, козлов, можно воспроизводить без конца, — фыркнул Вендерович. — Ведь черти ж практически бессмертны… по крайности до Страшного суда.

Потом отрезал хвост, вытащил у трупа пропуск и засунул тело в мусорник, стоящий у стены. Прицепил себе чёртов хвост и решительно шагнул в двери.

— Ой, чей-то многовато здесь пропащих перевоспитанников, — хмыкнул он, окидывая взглядом раскинувшуюся картину.

В огромном зале, вырубленном прямо в сердце чёрной базальтовой скалы, горело множество огней. Дым и пар немного затрудняли обзор, но огромные ряды котлов с кипящими в них грешниками простирались на километры. Те же, кто уже показали себя частично перевоспитанными, подкидывали лопатами уголь в огонь…

Сначала Якубу показалось, что за грешниками никто не смотрит, но в тенёчке дремали здоровенные черти с вилами в руках. Рельсы уходили вдаль…

— Ага, — догадался пенсионер, — вот, значит, где лифт. Туда и ходу…

Он не спеша двинулся вперёд, старательно прячась по наиболее тёмным местам. Неожиданно его слуха коснулся знакомый голос:

— Якубчик, внучок, — тянул к нему руку сухонький старичок, плавающий в кипятке.

— Дедушка? — поразился экзорцист.

Он отлично помнил, что его дед был отпетым мошенником, и очень даже возможно, что только в пекле ему и место, но… Но вот чтобы так, сразу в отделение неисправимых случаев, за что?! Вендерович подошёл поближе…

— Куда? — На его пути встал чёрт с вилами. — Разговоры с заключёнными строго запрещены. И вообще, ты кто такой?

— Погоди, дедуль. — Якуб повернулся всем корпусом. — Я тут должен кое с кем объясниться по поводу забавного недоразумения…

Правым угловым, усиленным виагрой, он ударил противника снизу в подбородок и сбил с ног. Тот, падая, стукнулся головой о край котла…

— Какого… — начал было бедняга, но сразу умолк — Вендерович добил его лопатой в висок.

Мёртвое тело подкинул в огонь, к дровишкам… Туда же для уверенности добавил две лопаты угля.

— Ну и чего это мы тут поделываем, дедушка?

— Якубчик, миленький, вытащи меня отсюда, — залебезил недоваренный предок.

— Ага, как теперь, так Якубчик миленький, а кто золото свистнул?!

— Какое золото? — неискренне удивился старик.

— Как какое?! — сорвался Вендерович-младший. — Ты ведь, рухлядь старая, все папкины и дядькины сбережения у нас увёл, а самого и след простыл…

— Прости, внучек! Я их хотел в швейцарский банк под проценты положить… Всё равно они зазря дома пылились, а мне надо было! О тебе ведь заботился…

— Значит, пропил, да?!

— Что за нелепые подозрения?! Хотя… дело прошлое, и я тебе, молокососу, отчёт давать не обязан, — надулся старец. — А тебя самого-то за что сюда?

— Чёрт их знает, — буркнул Якуб. — Ладно, побегу я, время поджимает.

— Эй, эй! Но ты ведь меня тут не оставишь?

— Запросто, старый хрыч…

— Стой! А я тогда скажу, куда золото спрятал! — возопил предок.

— Сбрешешь, — отмахнулся внук. — Да я и сам уже себе кое-чего подзаработал…

В этот момент кто-то аккуратно похлопал его сзади по плечу.

— Семейная встреча? — Асмодей злорадно улыбнулся.

Якуб резанул штыком наотмашь, но чёрт ловко отпрыгнул в сторону, выбив нож копытом.

— Какой непослушный мальчик, — с укором начал он.

Вендерович тоже улыбнулся в ответ, признавая чужие таланты, и зачем-то уточнил:

— А в этой части ада вы держите только поляков?

— Именно.

— Тогда моего деда следует перевести в украинский сектор!

— Но когда он заполнял личное дело, то утверждал, что по национальности — поляк, — недопонял чёрт. — Языковые тесты и контроль спирта в крови только подтвердили это, следовательно…

Асмодей неожиданно понял, что опять говорит сам с собой. Экзорцист пропал…

— Вот курва драная! — в сердцах сплюнул он. Потом успел услышать свист, и метко брошенная лопата раскроила ему череп. Асмодей упал как подкошенный…

— Браво, бис! — дружно взвыли мучающиеся из соседнего котла. — Бей буржуев! Империалистов на мыло!

— А вы сами-то кто будете? — высунувшись из неприметной ниши в стене, уточнил экзорцист, возвращая себе штык.

— Мы — польские коммунисты, — гордо отозвался один с остатками подгоревшей бородки. — Дзержинский Феликс Эдмундович, к вашим услугам!

— А, Кровавый Феликс, — припомнил Якуб. — Революционер, террорист, коммунист, глава Чрезвычайной комиссии…

— Хобби — пытки, садизм и прекращение жизни себе подобных, — с охотой продолжил тот. — Хотя, признаюсь, очень тяжело наблюдать, когда меня, мучителя, самого мучают… Может, вам нужны свежие бойцы? Старая гвардия не подведёт!

— Заткнись, земляк… Я думаю.

Вендерович достал махорку и прикурил самокрутку угольком из-под котла. Долгую минуту смаковал дерущий горло дым…

— Добро, Феликс, — решил он. — Окажите одине услугу, прижмите хвост ещё одному эксплуататору!

— Служим Мировой Революции!

Якуб прихватил очухавшегося Смолюха за шиворот, приподнял и сунул в котёл.

— Обработайте его так, как только коммунисты умеют.

— Служим Мировому Интернационалу!

Судя по булькающему крику, чёрта втаптывали на самое дно котла. Пожилой экзорцист тихо двинулся дальше, стараясь пропускать мимо ушей запоздалые проклятия собственного дедушки. Где-то выла сирена, пробегали охранники, но благодаря демонстративно торчащему хвосту на старика не обращали внимания.

Он лазил туда-сюда, но так и не смог найти выхода…

— В задницу вас всех с такой работой, — буркнул усталый Якуб и присел отдышаться у одного из костров.

Отцепил надоевший хвост, счистил с него волосы и запёк на углях. Достал из кармана полбутылочки первачу, отхлебнул под шашлычок. Потом пошёл по второму кругу…

Вот в этот момент его и словили. Четыре беса-коммандос ловко распластали экзорциста на прогретом полу. Тот дернулся, но безрезультатно. Парни весили килограмм по сто, и явно рабочие мышцы, не сало…

— Мефистофель, отдел охраны преисподней. — К нему подошёл скользкий тип в гражданском костюмчике. — Сожалею, но вынужден вас обыскать.

После чего надел резиновые перчатки и беззастенчиво облапал всего пенсионера. Всё лишнее выбрасывал в огонь не глядя: черенок от розы, табак, деньги, использованные носовые платки, завалявшийся презерватив десятилетней давности, ключи от мотоцикла, фото пьяного Семёна…

— Хоть фотку оставь, скотина! — взвыл Якуб, но те четверо ещё сильнее вдавили его в землю.

Мефистофель отобрал русский штык-нож, выудил из кармана драных штанов пленённого ребристую гранату и недоумённо повертел её в руках…

— Что это?

— Сувенир из мавзолея Ленина, — огрызнулся Якуб.

— Ага, тогда извините, — гранату опустили в тот же карман, — предметы сатанинского культа можете оставить у себя. В наручники его!

— Значит, всё-таки Ленин был антихристом, — сам себе подтвердил Вендерович.

Его поставили на ноги, сковали и куда-то повели ускоренным маршем. Четвёрка комман-дос не спускала с него глаз, честно сопровождая вдоль стены с множеством пронумерованных дверей.

— И что там?

— Так, разные кабинеты морального перевоспитания, — пожал плечами Мефистофель.

— А здесь? — Старик указал на дверь со знакомым номером «02».

— Самое страшное, что ты можешь представить, — ухмыльнулся чёрт. — Будешь плохо себя вести, точно туда попадёшь.

— Да ну, интересно… — Якуб по ходу пнул дверь ногой. И в общем-то едва не закричал от ужаса — его взору предстали громоздящиеся аж до потолка коробки с упаковками эсперали «торпеда»! Одна такая штучка лишала любого честного поляка возможности пить! По спине экзорциста побежал липкий пот…

— Производит впечатление, да?

Вендеровича продолжали конвоировать в самый дальний угол. Они вошли в традиционно чёрную дверь, таблички на ней не было, а внутри царил мрак…

— Пленный доставлен! — отрапортовал кому-то Мефистофель.

— Снимите с него наручники, — раздался хриплый голос из темноты. — И включите свет, наконец… Сижу как при инквизиции!

Вспыхнувшая люстра высветила рабочий кабинет, солидный дубовый стол, за которым восседал плечистый молодец в историческом польском костюме. Сверх того на его голове красовались раскидистые рога, а на пальце — огромная печатка с гербом.

— Доложите ситуацию.

— Куцый на операции, освящённый штык вошёл ему прямо в сердце. Асмодея нашли в котле у коммунистов. Ничего особенного, выживет. В клинике ему пересаживают новые глаза, печень и уши. Между прочим, это Дзержинский, гад, его так обработал… Хотя и не представляю, каким чудом он умудрился сделать это без инструментов.

— Старые коммунисты могут и не такое голыми руками… — выдохнул рогатый. — Дзержинский, наш пациент, вроде и шляхтич, но палку перегнул. Пересадить его в кипящее масло на месяц. Что ещё?

— Не досчитались сторожа у ворот. Нашли только хвост — вот у этого… И ещё одного охранника нет. Но мы ищем.

— Ладно, свободен. — Дьявол кивнул головой и обернулся к пленному. — Борут, моё имя.

— Якуб Вендерович, экзорцист, — представился пенсионер.

— Знаю, наслышан, присаживайся.

По одному щелчку пальцев рогатого появились высокое кресло, столик со всякой снедью, два хрустальных фужера и бутыль вина. Словно бы из-под земли появился молоденький бес, разлил по бокалам вино и исчез…

— Ну что, за встречу, да?

Выпили дружно, вино было крепким.

— А за что ж это я сюда попал? — первым делом поинтересовался Якуб.

— Сейчас посмотрим. — Борут протянул руку, вынул из навесного шкафа толстую папку кагэбэшного типа. — Вот-с, накопилось грехов выше крыши. Конечно, ты имеешь полное право жаловаться, знакомиться с материалами дела, с доказательствами вины, с судебным приговором. Но поверь мне, мы никогда не ошибаемся.

— И от чего я умер?

— Да ни от чего. Видишь ли, в крайних случаях мы похищаем нужных лиц непосредственно в ад. В своём роде это привилегия, такого уже лет триста не случалось.

— А где здесь лифт? — продолжал гнуть своё Вендерович.

— Отсюда ещё никому не удалось удрать, — улыбнулся рогатый. — Пойдём, покажу тебе кое-что…

Они вышли через другую дверь, и взгляду экзорциста предстал здоровенный стальной котёл. Несколько грешников уже разводили под ним огонь. Для кого и для чего — сомнений не было…

— Спасибо, но что-то не настроен принимать ванну.

— А мы тебя спрашивать не собираемся. Быстро разделся и в котёл!

— Накось выкуси! — Якуб не раздумывая показал международный ругательный жест из оттопыренного среднего пальца.

За спиной Борута мгновенно выросли десять накачанных бесов в спортивных костюмах «Адидас» с бейсбольными битами в руках.

— Ты не думай, пожалуйста, что ты такой уж особенный… Играть с тобой никто не собирается. Лезь в котёл по-хорошему, нет — мы поможем.

Вендерович выудил из кармана небольшой пузырёчек, встряхнул:

— А вам такая водичка знакома?

— Аш-два-о освящённая, — презрительно хмыкнул дьявол. — Вещица ценная, да только маловато будет… Хватит-то, может, всего на одного чёрта. А нас тут сколько?

Хладнокровный старик бегло прозондировал обстановку. Черти лезли буквально изо всех щелей, толпились между котлами, а особо крылатые даже парили под потолком. И все старались протолкнулся поближе к нему, как главному герою сегодняшнего представления…

— Ну похоже, где-то сотни три вас набирается.

— Более двух тысяч! — Борут рассмеялся. — Знаешь, сколько святой воды тебе бы понадобилось? Почти три тысячи литров!

Покрасневшие глаза опытного экзорциста заблестели.

— Три тысячи литров? — повторил он. — Сделаем!

После чего мигом накапал содержимое пузырька в тот же котёл. Поверхность заблестела и запузырилась — святая вода не растворяется.

— Ты чего? — слегка занервничал рогатый. — Как мы теперь это нейтрализуем?! А тебя так и так не спасёт. Чем набирать будешь, рукой? И брызгать в нас, да?

— А и буду брызгать, — окончательно завёлся Якуб, — тока вот не рукой!

Борут уставился на Вендеровича. Их взгляды скрестились и лязгнули. Нечистому очень не понравилось выражение этих голубых, блёклых, свинячьих глазок экзорциста — в них не было страха. А ведь по идее должен быть…

— Быстро поднял руки и отошёл от котла! — прозрел рогатый, хватаясь за уже бесполезные вилы. — Это последнее предупреждение и…

Якуб демонстративно поднял руку — в ней была круглая граната без кольца. Нарочито медленно она плюхнулась в котёл…

— Ложись! — взвизгнул дьявол.

Через три секунды детонатор сработал… -

БУУУУУММММ!!!!!

В кабинете Люцифера завыла сигнализация, одновременно замигали несколько красных лампочек.

— Что за чертовщина? — удивился он. Потом включил главный компьютер, сел перед монитором и вызвал диспетчера.

— В польском секторе произошло массовое поражение святой водой, — проинформировал механический голос. — Приблизительное количество токсичной субстанции — около трёх тысяч литров.

— Холера ясна! — сорвался с кресла Люцифер, хватая микрофон. — Внимание всем службам безопасности! Объявляю общую тревогу для всех подразделений. Всем медслужбам немедленно отправиться в польский сектор. Клиникам приготовиться к приёму тяжелораненых.

Из коридора донеслись гулкие шаги. Возле ворот адской канцелярии маршировал сводный отряд спасателей. Со стороны польского отделения выносили покалеченных и обожженных чертей. Казалось, носилкам не будет конца…

Глава преисподней быстро определил ожоги третьей степени. Так прожечь ткани дьявольского тела может только святая вода или священные регалии.

— Старший спасатель Бесовски! — Ловкий паренёк в прорезиненном комбинезоне отдал честь.

— Докладывайте! — потребовал Люцифер.

— Мы не имеем понятия о том, что произошло, сир! Смахивает на вмешательство сверху…

— Это невозможно. Во-первых, до конца света ещё много времени, во-вторых, меня бы уж предупредили, — буркнул владыка, но на всякий случай сверился с календарем.

— Но только святая вода могла привести к таким катаклизмам.

— Сам знаю! Вот откуда тут, к чертям, святая вода?!

— Неизвестно. Но её действительно было много.

— Сколько раненых?

— На данный момент вынесено около трёхсот, но проверили пока ещё не всю пещеру. Многие заживо погребены под обломками, — понуро доложил Бесовски. — Что ещё хуже, грешники разбрелись по всей территории, разграбили склад с продовольствием и штурмом взяли арсенал. В куполе образовалась дыра, но наши внутренние войска пробуют обороняться.

— Длина и глубина дыры?

— Около двух километров вверх.

— Зацементировать немедленно, покате, что сверху, не заметили. И принеси мне комбинезон, я намерен лично осмотреть всё!

Через полчаса Люцифер во главе спецотряда спасателей вошёл в поражённый корпус. Повсюду были разбросаны перевёрнутые котлы, остатки угля дымились под ногами, часть потолка осыпалась, освещение вышло из строя. То там, то тут блестели серебряные капли святой воды…

— ЧТО ПРОИЗОШЛО?!! — в полный голос взревел Люцифер.

Все пригнулись…

— Может, атомная бомба? — осторожно пискнул кто-то.

— Чушь, от неё бы не было столько разрухи!

Обломки рабочего инвентаря преграждали путь. Отовсюду доносились стоны раненых, из-за собранной на скорую руку баррикады коммунисты обкидывали спасателей камнями. Заражение вызывало сильную аллергическую реакцию, многие медики ада просто падали в обморок…

Возле одного из разорванных взрывом котлов, в дальнем углу, лежал обгоревший щеголь в польском народном кунтуше. По специфическим приметам был опознан Борут, святая вода до костей прожгла его кожу и мясо. Сначала подумали, что он мёртв, но он находился в пограничном состоянии…

— Что здесь произошло? — зарычал Люцифер. — Отвечай, это твоя работа?!

— Ничего… не знаю, — еле слышно выдохнув, попытался солгать шляхтич.

— Как это не знаешь?! Это ведь твой сектор!!!

— Не знаю… всё вдруг… не помню…

Люцифер Опустил взгляд и поднял с земли осколок разбитой бутылки. Рискуя быть заражённым, осторожно принюхался…

— Якуб Вендерович, — по запаху определил он изготовителя самогона. — Кому пришла в голову эта идиотская идея?!

— Он же… сукин сын! По нему давно котёл плачет, столько… лет нас за нос водил, — едва не рыдал сам Борут.

Кусок потолка со стоном рухнул на пол; преисподней потребуется капитальный ремонт. Плюс-минус один год, чтобы здесь вообще нормализовалась рабочая обстановка. Губы Люцифера расплылись в снисходительной улыбке:

— Борут, Борут, куда же ты спешишь поперёд батьки в пекло? Как водку пить, так у тебя голова крепкая, а вот мозги на манер швейцарского сыра. Ты что, всерьёз ожидал, что сам Якуб Вендерович просто так и позволит себя в ад запаковать?!

— Но… вышло ведь! Почти…

— То-то и оно, — сплюнув на пол, резюмировал Люцифер. — Почти… опять почти…

Автор - Анджей Пилипюк.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:29
Вчера, 19:29 by ArhipПросмотров: 135Комментарии: 1
+4

Ключевые слова: Котел черти заражение старик

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Red Scorpion
Сегодня, 12:40
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (5291|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 594
... Arhip, думал твоя история , друже, ! Почитал с великим удовольствием! Отлично , ПЛЮС!!!!
Зарегистрирован: 28.11.2012
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.