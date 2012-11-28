Котел

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:29

Arhip Просмотров: 135 Комментарии: 1 +4 Вчера, 19:29 by

КОТЁЛ.Субботний вечер в корчме обещал быть интересным. За окном дул порывистый ветер, стучали одинокие капли дождя, а внутри было тепло и уютно. В старой литой печурке типа «козла» весело играли языки пламени. Заигранная кассета магнитофона разливала по всему помещению близкие простому деревенскому уху мелодии фолк-диско. В массивном советском холодильнике охлаждалось пиво. Из кухни доносился приятно-щекочущий запах шашлыков из крысы-нутрии, жаренных на старом маргарине…Старый казак Семён, из белоэмигрантов, вольготно раскинулся за столом. Мундир российской кавалерии времён Первой мировой изрядно протёрся на локтях, а на груди сиял разводами пятен от пива. Однако высокий рост, стать и выправка старца до сих пор производили впечатление. Небольшая группка завсегдатаев, потягивая пиво, уже в пятнадцатый раз слушала его рассказы о войне в Манчжурии. Раз за разом выяснялись всё новые подробности, интересные элементы, и по мере алкогольного опьянения эскадрон Семёна бил всё больше врагов, добывал ещё больше трофеев и всё ближе и ближе подбирался к Пекину…Когда казаки уже рубились практически на ступеньках дворца китайского императора, дверь в корчму распахнулась и вошёл промокший до нитки Иосип. Побыстрее протолкался к барной стойке и, демонстративно отвергнув предложенную водку, попросил светлое пиво с лимоном и кубиками льда. Он где-то прочёл, что такова новая заграничная мода и так пьют только аристократы. Приятно же потягивать не спеша золотистый напиток с осознанием, что в простой деревенской кнайпе хорошего человека обслуживают не хуже, чем в ихнем «Хилтоне»…С пивом он и подсел к столу старого казака. Тот как раз заканчивал рассказ традиционно страшной резнёй, в которой все его побратимы погибли, и лишь он один чудом ушёл живым с верной шашкой и трофейной вазой династии Мин.— Якуба не видел?— Сегодня нет. — Семён пьяно покачал чубатой головой.— А не знаешь, где он может быть? Казак пожал плечами:— Не имею понятия, сам жду. Черти, что ли, его побрали…Черти побрали Якуба Вендеровича неожиданно. Он как раз рубил дрова под котёл с самогоном, когда внезапно раздался подозрительный треск и повеяло серой, а во дворе появились два рогатых товарища. Деревенский экзорцист окинул их внимательным взглядом и невозмутимо продолжил работу. Более высокий бес деликатно покашлял…— Чё надоть? — культурно спросил хозяин.— Э-э… как бы вам сказать, — начал чёрт, — меня зовут Асмодеем…— По-нашему это Смолюх. — И Якуб одним ударом топора расколол солидный пень.Неделю назад он открыл для себя, что растёртая в порошок виагра, смешанная с машинным маслом и втертая в кожу, делает мышцы твёрдыми, как камень. Вообще-то украинцы дорого запросили за те голубенькие таблетки, но дело того стоило. Никогда в жизни он не ощущал в руках такой силы…— Смолюх? — Высокий бес неуверенно покосился на собрата.Якуб демонстративно расколол одним ударом толстый дубовый чурбак.— Нас прислал Борут, — пояснил чёрт, который был пониже.— И чего надо этому дураку? — Экзорцист собрал охапку поленьев и пошёл в сарай, где на печи его уже дожидался массивный котёл с брагой.— Так, значит, Борут… — снова начал низкий чёрт, но договорить не успел — одним движением руки старик поймал его за шиворот, согнул пополам и с полной силой дёрнул за хвост.Бедный бес изрыгнул огнём прямо в печь! Сухие дрова вмиг заиграли пламенем…— Благодарю за сотрудничество. — Вендерович стряхнул сажу с рук.Бес дотронулся до хвоста и взвыл от боли…— Так это… того, тут, значит, есть одна проблема… — Высокий чёрт на всякий случай отодвинулся в сторону.— Мои финансовые условия вам известны, платите золотом или валютой. Половина — авансом, другая половина — после исполнения работы…— Мы, кажется, недопоняли друг друга, — буркнул тот, что ещё массировал свой хвост.— Ну так какого хрена вы мне голову морочите, если не по делу? — разозлился Якуб.— Понимаешь, у нас так сказать, служебное поручение.— Да ну?! А по-человечески можешь объяснить?— Чего ж тут особенно объяснять… — пожал плечами Асмодей.Его сотоварищ вытянул из кармана бейсбольную биту и смачно припечатал ею по лбу Якуба. Они умело запаковали экзорциста в большой чёрный мешок и воровато переглянулись.— Айн, цвай, драй! — И в тот же миг оба чёрта с важным грузом провалились сквозь землю. Запах серы ещё держался около минуты, но потом и он развеялся…Взлётная полоса из чёрного базальта легко завибрировала, когда на ней материализовались двое похитителей.— Наконец-то дома… — Низкорослый сентиментально втянул ноздрями насыщенный гарью воздух и подкинул мешок на спине.Внезапно он издал звук, подобный сливаемой из бачка в туалете воде. В уголке его рта появилась чёрная кровь, и чёрт рухнул мордой на холодный базальт. С треском лопнул мешок, и оттуда вылез мрачный экзорцист. Резким движением он выдернул из спины убитого армейский штык-нож от автомата Калашникова и вытер клинок о рукав эсэсовской куртки:— Я тебя научу, сволочь, как пенсионеров палкой по лбу бить!Перепуганный Асмодей в шоке вытянул из пальца антенну и быстренько позвонил в «скорую помощь». Ему ещё и не успели ответить, когда что-то острое кольнуло его в затылок…— И ты в морг захотел? А ну колись, куда я, блин, попал?!— В преисподнюю, — честно проинформировал бес.— Это я вижу, — огрызнулся старик. — Только какого хрена?!В эту минуту прибежали рогатые санитары с носилками. Один нагнулся над зарезанным.— Рана колотая, посеребрённым и освящённым клинком, — доложил он кому-то по мобильному телефону. — Срочно приготовить реанимационный блок.— Выкарабкается? — запереживал Асмодей.— А куда денется? Сердце ему новое склонируем, хотя и проведёт несколько месяцев в реабилитационном пункте.— Тьфу, холера… Ладно, идём, начальство разберётся. — Асмодей обернулся к Якубу, но того и след простыл…Экзорцист осторожно выглянул из кладовки со швабрами. Сирена выла во всю мощь и, казалось, вообще не собиралась отключаться. Похоже, его всё-таки ищут… Якуб задумчиво поправил на себе немецкую куртку; как он заметил, здешний персонал носил такие же, а в темноте отсутствие рогов не так бросалось в глаза…— Нет, ну ведь должен у них тут быть лифт наверх? Может, ещё какого чёрта поймать, пятки прижечь, он и расскажет как миленький…По каменному полу зацокали подкованные сапоги. Небольшой взвод явно спешил на поиски его, грешного…— Вот дураки, — ухмыльнулся Якуб, пристраиваясь вслед. — Щас разберемся, что у вас к чему…Долгий коридор заканчивался массивными вратами. Из-под них выбегали железнодорожные рельсы. Дорога кончилась…— «Центральный отдел перевоспитания грешников. Польский район. Отдел неисправимых случаев», — прочитал над входом экзорцист, пнув дверь ногой. — Итак, завотделением И. Борут.— Пароль! И пропуск покажи! — гаркнул на него рогатый часовой с той стороны. Секундой позже он рухнул навзничь с посеребрённым штыком в сердце, зарезанный, как поросёнок…— Жаль, что вас, козлов, можно воспроизводить без конца, — фыркнул Вендерович. — Ведь черти ж практически бессмертны… по крайности до Страшного суда.Потом отрезал хвост, вытащил у трупа пропуск и засунул тело в мусорник, стоящий у стены. Прицепил себе чёртов хвост и решительно шагнул в двери.— Ой, чей-то многовато здесь пропащих перевоспитанников, — хмыкнул он, окидывая взглядом раскинувшуюся картину.В огромном зале, вырубленном прямо в сердце чёрной базальтовой скалы, горело множество огней. Дым и пар немного затрудняли обзор, но огромные ряды котлов с кипящими в них грешниками простирались на километры. Те же, кто уже показали себя частично перевоспитанными, подкидывали лопатами уголь в огонь…Сначала Якубу показалось, что за грешниками никто не смотрит, но в тенёчке дремали здоровенные черти с вилами в руках. Рельсы уходили вдаль…— Ага, — догадался пенсионер, — вот, значит, где лифт. Туда и ходу…Он не спеша двинулся вперёд, старательно прячась по наиболее тёмным местам. Неожиданно его слуха коснулся знакомый голос:— Якубчик, внучок, — тянул к нему руку сухонький старичок, плавающий в кипятке.— Дедушка? — поразился экзорцист.Он отлично помнил, что его дед был отпетым мошенником, и очень даже возможно, что только в пекле ему и место, но… Но вот чтобы так, сразу в отделение неисправимых случаев, за что?! Вендерович подошёл поближе…— Куда? — На его пути встал чёрт с вилами. — Разговоры с заключёнными строго запрещены. И вообще, ты кто такой?— Погоди, дедуль. — Якуб повернулся всем корпусом. — Я тут должен кое с кем объясниться по поводу забавного недоразумения…Правым угловым, усиленным виагрой, он ударил противника снизу в подбородок и сбил с ног. Тот, падая, стукнулся головой о край котла…— Какого… — начал было бедняга, но сразу умолк — Вендерович добил его лопатой в висок.Мёртвое тело подкинул в огонь, к дровишкам… Туда же для уверенности добавил две лопаты угля.— Ну и чего это мы тут поделываем, дедушка?— Якубчик, миленький, вытащи меня отсюда, — залебезил недоваренный предок.— Ага, как теперь, так Якубчик миленький, а кто золото свистнул?!— Какое золото? — неискренне удивился старик.— Как какое?! — сорвался Вендерович-младший. — Ты ведь, рухлядь старая, все папкины и дядькины сбережения у нас увёл, а самого и след простыл…— Прости, внучек! Я их хотел в швейцарский банк под проценты положить… Всё равно они зазря дома пылились, а мне надо было! О тебе ведь заботился…— Значит, пропил, да?!— Что за нелепые подозрения?! Хотя… дело прошлое, и я тебе, молокососу, отчёт давать не обязан, — надулся старец. — А тебя самого-то за что сюда?— Чёрт их знает, — буркнул Якуб. — Ладно, побегу я, время поджимает.— Эй, эй! Но ты ведь меня тут не оставишь?— Запросто, старый хрыч…— Стой! А я тогда скажу, куда золото спрятал! — возопил предок.— Сбрешешь, — отмахнулся внук. — Да я и сам уже себе кое-чего подзаработал…В этот момент кто-то аккуратно похлопал его сзади по плечу.— Семейная встреча? — Асмодей злорадно улыбнулся.Якуб резанул штыком наотмашь, но чёрт ловко отпрыгнул в сторону, выбив нож копытом.— Какой непослушный мальчик, — с укором начал он.Вендерович тоже улыбнулся в ответ, признавая чужие таланты, и зачем-то уточнил:— А в этой части ада вы держите только поляков?— Именно.— Тогда моего деда следует перевести в украинский сектор!— Но когда он заполнял личное дело, то утверждал, что по национальности — поляк, — недопонял чёрт. — Языковые тесты и контроль спирта в крови только подтвердили это, следовательно…Асмодей неожиданно понял, что опять говорит сам с собой. Экзорцист пропал…— Вот курва драная! — в сердцах сплюнул он. Потом успел услышать свист, и метко брошенная лопата раскроила ему череп. Асмодей упал как подкошенный…— Браво, бис! — дружно взвыли мучающиеся из соседнего котла. — Бей буржуев! Империалистов на мыло!— А вы сами-то кто будете? — высунувшись из неприметной ниши в стене, уточнил экзорцист, возвращая себе штык.— Мы — польские коммунисты, — гордо отозвался один с остатками подгоревшей бородки. — Дзержинский Феликс Эдмундович, к вашим услугам!— А, Кровавый Феликс, — припомнил Якуб. — Революционер, террорист, коммунист, глава Чрезвычайной комиссии…— Хобби — пытки, садизм и прекращение жизни себе подобных, — с охотой продолжил тот. — Хотя, признаюсь, очень тяжело наблюдать, когда меня, мучителя, самого мучают… Может, вам нужны свежие бойцы? Старая гвардия не подведёт!— Заткнись, земляк… Я думаю.Вендерович достал махорку и прикурил самокрутку угольком из-под котла. Долгую минуту смаковал дерущий горло дым…— Добро, Феликс, — решил он. — Окажите одине услугу, прижмите хвост ещё одному эксплуататору!— Служим Мировой Революции!Якуб прихватил очухавшегося Смолюха за шиворот, приподнял и сунул в котёл.— Обработайте его так, как только коммунисты умеют.— Служим Мировому Интернационалу!Судя по булькающему крику, чёрта втаптывали на самое дно котла. Пожилой экзорцист тихо двинулся дальше, стараясь пропускать мимо ушей запоздалые проклятия собственного дедушки. Где-то выла сирена, пробегали охранники, но благодаря демонстративно торчащему хвосту на старика не обращали внимания.Он лазил туда-сюда, но так и не смог найти выхода…— В задницу вас всех с такой работой, — буркнул усталый Якуб и присел отдышаться у одного из костров.Отцепил надоевший хвост, счистил с него волосы и запёк на углях. Достал из кармана полбутылочки первачу, отхлебнул под шашлычок. Потом пошёл по второму кругу…Вот в этот момент его и словили. Четыре беса-коммандос ловко распластали экзорциста на прогретом полу. Тот дернулся, но безрезультатно. Парни весили килограмм по сто, и явно рабочие мышцы, не сало…— Мефистофель, отдел охраны преисподней. — К нему подошёл скользкий тип в гражданском костюмчике. — Сожалею, но вынужден вас обыскать.После чего надел резиновые перчатки и беззастенчиво облапал всего пенсионера. Всё лишнее выбрасывал в огонь не глядя: черенок от розы, табак, деньги, использованные носовые платки, завалявшийся презерватив десятилетней давности, ключи от мотоцикла, фото пьяного Семёна…— Хоть фотку оставь, скотина! — взвыл Якуб, но те четверо ещё сильнее вдавили его в землю.Мефистофель отобрал русский штык-нож, выудил из кармана драных штанов пленённого ребристую гранату и недоумённо повертел её в руках…— Что это?— Сувенир из мавзолея Ленина, — огрызнулся Якуб.— Ага, тогда извините, — гранату опустили в тот же карман, — предметы сатанинского культа можете оставить у себя. В наручники его!— Значит, всё-таки Ленин был антихристом, — сам себе подтвердил Вендерович.Его поставили на ноги, сковали и куда-то повели ускоренным маршем. Четвёрка комман-дос не спускала с него глаз, честно сопровождая вдоль стены с множеством пронумерованных дверей.— И что там?— Так, разные кабинеты морального перевоспитания, — пожал плечами Мефистофель.— А здесь? — Старик указал на дверь со знакомым номером «02».— Самое страшное, что ты можешь представить, — ухмыльнулся чёрт. — Будешь плохо себя вести, точно туда попадёшь.— Да ну, интересно… — Якуб по ходу пнул дверь ногой. И в общем-то едва не закричал от ужаса — его взору предстали громоздящиеся аж до потолка коробки с упаковками эсперали «торпеда»! Одна такая штучка лишала любого честного поляка возможности пить! По спине экзорциста побежал липкий пот…— Производит впечатление, да?Вендеровича продолжали конвоировать в самый дальний угол. Они вошли в традиционно чёрную дверь, таблички на ней не было, а внутри царил мрак…— Пленный доставлен! — отрапортовал кому-то Мефистофель.— Снимите с него наручники, — раздался хриплый голос из темноты. — И включите свет, наконец… Сижу как при инквизиции!Вспыхнувшая люстра высветила рабочий кабинет, солидный дубовый стол, за которым восседал плечистый молодец в историческом польском костюме. Сверх того на его голове красовались раскидистые рога, а на пальце — огромная печатка с гербом.— Доложите ситуацию.— Куцый на операции, освящённый штык вошёл ему прямо в сердце. Асмодея нашли в котле у коммунистов. Ничего особенного, выживет. В клинике ему пересаживают новые глаза, печень и уши. Между прочим, это Дзержинский, гад, его так обработал… Хотя и не представляю, каким чудом он умудрился сделать это без инструментов.— Старые коммунисты могут и не такое голыми руками… — выдохнул рогатый. — Дзержинский, наш пациент, вроде и шляхтич, но палку перегнул. Пересадить его в кипящее масло на месяц. Что ещё?— Не досчитались сторожа у ворот. Нашли только хвост — вот у этого… И ещё одного охранника нет. Но мы ищем.— Ладно, свободен. — Дьявол кивнул головой и обернулся к пленному. — Борут, моё имя.— Якуб Вендерович, экзорцист, — представился пенсионер.— Знаю, наслышан, присаживайся.По одному щелчку пальцев рогатого появились высокое кресло, столик со всякой снедью, два хрустальных фужера и бутыль вина. Словно бы из-под земли появился молоденький бес, разлил по бокалам вино и исчез…— Ну что, за встречу, да?Выпили дружно, вино было крепким.— А за что ж это я сюда попал? — первым делом поинтересовался Якуб.— Сейчас посмотрим. — Борут протянул руку, вынул из навесного шкафа толстую папку кагэбэшного типа. — Вот-с, накопилось грехов выше крыши. Конечно, ты имеешь полное право жаловаться, знакомиться с материалами дела, с доказательствами вины, с судебным приговором. Но поверь мне, мы никогда не ошибаемся.— И от чего я умер?— Да ни от чего. Видишь ли, в крайних случаях мы похищаем нужных лиц непосредственно в ад. В своём роде это привилегия, такого уже лет триста не случалось.— А где здесь лифт? — продолжал гнуть своё Вендерович.— Отсюда ещё никому не удалось удрать, — улыбнулся рогатый. — Пойдём, покажу тебе кое-что…Они вышли через другую дверь, и взгляду экзорциста предстал здоровенный стальной котёл. Несколько грешников уже разводили под ним огонь. Для кого и для чего — сомнений не было…— Спасибо, но что-то не настроен принимать ванну.— А мы тебя спрашивать не собираемся. Быстро разделся и в котёл!— Накось выкуси! — Якуб не раздумывая показал международный ругательный жест из оттопыренного среднего пальца.За спиной Борута мгновенно выросли десять накачанных бесов в спортивных костюмах «Адидас» с бейсбольными битами в руках.— Ты не думай, пожалуйста, что ты такой уж особенный… Играть с тобой никто не собирается. Лезь в котёл по-хорошему, нет — мы поможем.Вендерович выудил из кармана небольшой пузырёчек, встряхнул:— А вам такая водичка знакома?— Аш-два-о освящённая, — презрительно хмыкнул дьявол. — Вещица ценная, да только маловато будет… Хватит-то, может, всего на одного чёрта. А нас тут сколько?Хладнокровный старик бегло прозондировал обстановку. Черти лезли буквально изо всех щелей, толпились между котлами, а особо крылатые даже парили под потолком. И все старались протолкнулся поближе к нему, как главному герою сегодняшнего представления…— Ну похоже, где-то сотни три вас набирается.— Более двух тысяч! — Борут рассмеялся. — Знаешь, сколько святой воды тебе бы понадобилось? Почти три тысячи литров!Покрасневшие глаза опытного экзорциста заблестели.— Три тысячи литров? — повторил он. — Сделаем!После чего мигом накапал содержимое пузырька в тот же котёл. Поверхность заблестела и запузырилась — святая вода не растворяется.— Ты чего? — слегка занервничал рогатый. — Как мы теперь это нейтрализуем?! А тебя так и так не спасёт. Чем набирать будешь, рукой? И брызгать в нас, да?— А и буду брызгать, — окончательно завёлся Якуб, — тока вот не рукой!Борут уставился на Вендеровича. Их взгляды скрестились и лязгнули. Нечистому очень не понравилось выражение этих голубых, блёклых, свинячьих глазок экзорциста — в них не было страха. А ведь по идее должен быть…— Быстро поднял руки и отошёл от котла! — прозрел рогатый, хватаясь за уже бесполезные вилы. — Это последнее предупреждение и…Якуб демонстративно поднял руку — в ней была круглая граната без кольца. Нарочито медленно она плюхнулась в котёл…— Ложись! — взвизгнул дьявол.Через три секунды детонатор сработал… -БУУУУУММММ!!!!!В кабинете Люцифера завыла сигнализация, одновременно замигали несколько красных лампочек.— Что за чертовщина? — удивился он. Потом включил главный компьютер, сел перед монитором и вызвал диспетчера.— В польском секторе произошло массовое поражение святой водой, — проинформировал механический голос. — Приблизительное количество токсичной субстанции — около трёх тысяч литров.— Холера ясна! — сорвался с кресла Люцифер, хватая микрофон. — Внимание всем службам безопасности! Объявляю общую тревогу для всех подразделений. Всем медслужбам немедленно отправиться в польский сектор. Клиникам приготовиться к приёму тяжелораненых.Из коридора донеслись гулкие шаги. Возле ворот адской канцелярии маршировал сводный отряд спасателей. Со стороны польского отделения выносили покалеченных и обожженных чертей. Казалось, носилкам не будет конца…Глава преисподней быстро определил ожоги третьей степени. Так прожечь ткани дьявольского тела может только святая вода или священные регалии.— Старший спасатель Бесовски! — Ловкий паренёк в прорезиненном комбинезоне отдал честь.— Докладывайте! — потребовал Люцифер.— Мы не имеем понятия о том, что произошло, сир! Смахивает на вмешательство сверху…— Это невозможно. Во-первых, до конца света ещё много времени, во-вторых, меня бы уж предупредили, — буркнул владыка, но на всякий случай сверился с календарем.— Но только святая вода могла привести к таким катаклизмам.— Сам знаю! Вот откуда тут, к чертям, святая вода?!— Неизвестно. Но её действительно было много.— Сколько раненых?— На данный момент вынесено около трёхсот, но проверили пока ещё не всю пещеру. Многие заживо погребены под обломками, — понуро доложил Бесовски. — Что ещё хуже, грешники разбрелись по всей территории, разграбили склад с продовольствием и штурмом взяли арсенал. В куполе образовалась дыра, но наши внутренние войска пробуют обороняться.— Длина и глубина дыры?— Около двух километров вверх.— Зацементировать немедленно, покате, что сверху, не заметили. И принеси мне комбинезон, я намерен лично осмотреть всё!Через полчаса Люцифер во главе спецотряда спасателей вошёл в поражённый корпус. Повсюду были разбросаны перевёрнутые котлы, остатки угля дымились под ногами, часть потолка осыпалась, освещение вышло из строя. То там, то тут блестели серебряные капли святой воды…— ЧТО ПРОИЗОШЛО?!! — в полный голос взревел Люцифер.Все пригнулись…— Может, атомная бомба? — осторожно пискнул кто-то.— Чушь, от неё бы не было столько разрухи!Обломки рабочего инвентаря преграждали путь. Отовсюду доносились стоны раненых, из-за собранной на скорую руку баррикады коммунисты обкидывали спасателей камнями. Заражение вызывало сильную аллергическую реакцию, многие медики ада просто падали в обморок…Возле одного из разорванных взрывом котлов, в дальнем углу, лежал обгоревший щеголь в польском народном кунтуше. По специфическим приметам был опознан Борут, святая вода до костей прожгла его кожу и мясо. Сначала подумали, что он мёртв, но он находился в пограничном состоянии…— Что здесь произошло? — зарычал Люцифер. — Отвечай, это твоя работа?!— Ничего… не знаю, — еле слышно выдохнув, попытался солгать шляхтич.— Как это не знаешь?! Это ведь твой сектор!!!— Не знаю… всё вдруг… не помню…Люцифер Опустил взгляд и поднял с земли осколок разбитой бутылки. Рискуя быть заражённым, осторожно принюхался…— Якуб Вендерович, — по запаху определил он изготовителя самогона. — Кому пришла в голову эта идиотская идея?!— Он же… сукин сын! По нему давно котёл плачет, столько… лет нас за нос водил, — едва не рыдал сам Борут.Кусок потолка со стоном рухнул на пол; преисподней потребуется капитальный ремонт. Плюс-минус один год, чтобы здесь вообще нормализовалась рабочая обстановка. Губы Люцифера расплылись в снисходительной улыбке:— Борут, Борут, куда же ты спешишь поперёд батьки в пекло? Как водку пить, так у тебя голова крепкая, а вот мозги на манер швейцарского сыра. Ты что, всерьёз ожидал, что сам Якуб Вендерович просто так и позволит себя в ад запаковать?!— Но… вышло ведь! Почти…— То-то и оно, — сплюнув на пол, резюмировал Люцифер. — Почти… опять почти…Автор - Анджей Пилипюк.

Ключевые слова: Котел черти заражение старик

Другие, подобные истории: