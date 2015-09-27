Трезвость — норма жизни

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 20:04

Причина: Стилистика автора сохранена.

TiTaN_2017 Просмотров: 491 Комментарии: 2 +10 Вчера, 20:03 by

Захотелось написать историю, которую услышал от троюродного брата, не так давно справившего новоселье — они с семьёй переехали в старый деревенский дом. До этого дом принадлежал другой семье, состоящей из неких Семёна, Марии (имена изменены) и их двух дочерей. Дом этот, в свою очередь, перешёл к самому Семёну от его родителей. К сожалению, Семён дружил с бутылкой и пьяным становился настоящим чудовищем — крушил всё вокруг, бил жену и детей. Папа моего троюродного брата часто охотился и рыбачил с этим Семёном по молодости.Затем Семён умер от инфаркта, Мария осталась жить в доме с девочками, умерла там от старости, а её дочери ещё до её смерти разъехались кто куда. После смерти Марии дом стоял пустым 5 лет, и его наконец продали дочери Семёна по дешёвке моему брату — сам он из тех мест.Но если живые члены семьи оставили дом в покое и уехали, то мёртвые так и остались в нём жить. Брат говорит, что его жена и тёща иногда видят, как прозрачная старая женщина (по описанию мать Семёна) подходит к сыну брата, спящему в коляске, и улыбается ему, а однажды коляска младенца так качалась, как будто её кто-то двигал, укачивая ребёнка. Что интересно, ребёнок не плачет и не беспокоится из-за «привидения», а доброжелательно агукает в ответ и машет ручкой.Все 5 лет, что дом стоял нежилым, люди, проходящие мимо, видели одно и то же в окнах первого этажа — фигуру, стоящую лицом к окну и следящую за тем, кто её видел, а потом она поворачивалась спиной и отходила внутрь. Это была явно женщина — совершенно белая, длинные волосы, заплетённые в косу, коренастая, невысокая фигура в простом старом платье. Опять же, по описанию, это мать Семёна.Всё-таки их знали все местные. Когда мой брат купил дом и начал его отстраивать по-своему, это явно ей не понравилось. Некоторые инструменты и материалы исчезали как по волшебству, были поломаны или спрятаны. После процедур по освящению дома препятствия по перестройке вроде бы прекратились, но, как ни странно, что-то странное всё ещё творится со спиртным — любым, будь то водка или пиво. Его или не находят там, куда поставили, или бутылки стоят в неуместном месте. Причём как будто это нечто наказывает за сам факт нахождения алкоголя в доме — то машина сломается, то нужная сию минуту вещь пропадёт, то с крыльца кто-то навернётся, как ногу подставили, в общем, палки в колёса, да и только.— Да пообещай ты ей (а заодно и нам), что не будешь покупать алкоголь и пить! — вырвалось как-то у жены брата.И точно, вы знаете, сработало. Как не стало в доме «зелёного змия», сразу стало спокойней. А папа моего родственника, поскольку знавал мать Семёна лично, подтвердил, что это могли быть её проделки: женщиной она была добрейшей души, прекрасной хозяйкой, детей привечала, но вот чего не выносила, так это алкоголя. То ли потому что сын у неё им злоупотреблял и ей доставалось от него в пьяном виде, то ли в принципе, но не любила она пьющих.Автор: Тихий Омут.

Ключевые слова: Новоселье призрак матери алкоголь обещание

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