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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:23

Михаил Исхатинскй Просмотров: 160 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 06:23 by

***Новая рабочая неделя сотрудников газеты Т…М…, в которой работал журналист Максим, начиналась отнюдь не с кофе. Грозный голос начальника заставлял содрогаться не только провинившихся журналистов, но и ни в чем неповинную мебель. Вскоре разнос плавно перешел к постановке задач:— Итак, нам нужен материал о нарушениях прав женщин и детей, нехватка гуманитарной помощи в условиях войны. Кто отправится в Израиль?— Яяяя! — тут же отозвалась Ольга. Умница и красавица, гордость всей газеты, и немного помешанная на борьбе за права женщин. Ее кандидатура, естественно, была тут же одобрена кивком головы начальника. Но нужен был еще доброволец…— Да, Ольга знает, что делать, но не самой же таскать аппаратуру. Кто в помощники?Ответом была тишина. Все опустили головы, словно это могло помочь сделаться невидимыми.— Защита и проводник по местности вам будет обеспечен. Ну и конечно хорошая премия.По-прежнему перспектива не вдохновляла.— Глоков Максим?— Да, готов, — как-то на автомате сорвалось у него. Ольга, фыркнув, отвернулась.— Ну что же, все за работу.***Машина затряслась так, словно ее вот-вот стошнит деталями. Ольга прижимала к себе диктофоны, шипя на своего напарника:— Осторожнее с камерой! Не надо тут доказывать свою и так очевидную бесполезность.На что Максим резонно заметил:— Ну откуда я знал, что надо было бронежилетом обзавестись заранее. Не все же выезжали на митинги в страны Востока.— Мог вообще отказаться, — дернула плечом Ольга.«Мог, — подумал Максим, — если переживу эту поездку, никогда больше не отправлюсь в горячие точки снимать».Вдруг впереди послышались взрывы. Черный дым и несколько груд тяжелого металла пронеслись в паре метрах от машины, чем-то острым разрезав, словно яблоко, кабину. Машина резко затормозила, медленно поползла назад. Ольга высунулась посмотреть на передние кресла, ойкнула, и бросилась наружу, не в силах бороться с рвотными позывами. Максим не стал повторять ее подвиг. Схватив два рюкзака со всем самым необходимым, так же выпрыгнул через дверь. В ушах стоял звон сотни тысяч воображаемых комаров, а напарница уже рвалась бежать. Вот только не в ту сторону. Быстро догнав ее, фотограф вручил ей рюкзак поменьше, направив девушку в другом направлении. Она так же продолжала бежать, ничего не замечая.***— Нам пешком два дня пути, — устало заметила Ольга, — и воды надо бы побольше.— Да, засыпай уже, нельзя нам по такой жаре.Ольга, похоже, проснулась первой и уже озаряла местные пейзажи радостным громким криком:— Вода! Вода! Вода!Максим, продирая глаза, ужаснулся: «Какая, к лешему, вода? Что делать при галлюцинациях? Что делать, если их тут придут расстреливать?» Выскочив из укрытия, он понял, что вода видится и ему, хотя раньше ее здесь не было. Напарница радостно плескалась в бассейне с выключенным фонтаном:— Эй, отвернись, сейчас вылезу.Максим, оглядываясь по сторонам, уже и забыл на нее смотреть. Небольшой заброшенный городок с домиками, почти без крыш. Вдали смех. Просто звонкий детский смех. Через несколько минут раздался топот ножек. Маленькая девочка, лет шести, в сером платье, которое раньше, скорее всего, было красным, приближалась к бассейну. Вьетнамки на ее ногах совсем не защищали пальцы.— Какие вы смешные, — прощебетала она.Наверное, они действительно выглядели глупо. Но как еще реагировать? Она ведь русская. Да и все вокруг как-то слишком изменилось.— Кто ты, малышка? И что это за место? — сладко затянула Ольга, в тон девочке.— Здрасьте. Маша я. Это деревня - Ивановка, — улыбалась она, разводя вокруг руками, — а вас как звать?— Тетя Оля и дядя Максим, — ответила девушка, — мы журналисты. А где твои родители?— Так в областной центр поехали с остальными взрослыми. Надо дельфинов лечить. Нам скоро выступать, а Васька и Аква заболели.— Каких дельфинов? — только и выпалил Максим, чувствуя, что скоро ему нужен будет психиатр.Маша же, словно не замечая их изумления, продолжала:— Самых настоящих, морских. У нас есть свой плавучий цирк, и мы ездим в разные города, я держу кольца, через которые они прыгают. Нас когда-нибудь точно покажут по телевизору. А вы ведь тоже можете снимать?— Да… — на автомате выпалил Максим. Похоже, это у него уже входит в привычку. Ольга неодобрительно посмотрела, но поправлять не стала. Вместо этого, сев на край бассейна, спросила:— А скоро твои родители приедут?— Конечно, — с охотой ответила девочка, — завтра и приедут. В прошлом году их точно так же лечили. Доктор даст им витаминки, они отдохнут и снова будут здоровыми. Давайте поиграем!— А как же война? — все так же пыталась внести ясность Ольга.— Да вы совсем на солнце перегрелись, — засмеялась Маша.— И ты тут совсем одна? — с подозрением спросил Максим.— Нет, еще мальчишки соседские, но они старше, и не хотят со мной играть. Рыбу ловят, а меня не зовут, говорят, что распугаю.Маша резко остановила свой поток слов, словно выдохлась отвечать на все вопросы, а потом у нее включилось второе дыхание:— Раз вы журналисты, возьмите у меня интервью на камеру, а я вам тут все-все покажу!Ольга немного задумалась, а потом строгим полушутливым голосом ответила:— А давай, только небольшое, камера — это не игрушка.Максим принес необходимое и молча отснял: «Может пригодиться. Напарнице в этом плане виднее».Маша же действительно показала цирк, дом, угостила домашней пищей. А потом снова прицепилась к журналистам:— Давайте поиграем!Фотограф, уже поняв, что так просто девочка не отстанет, да и Ольга ей во всем потакает, согласился, уточнив:— Во что играть будем?Девочка обрадовано протянула листок, выдернутый с альбома для рисования:— Мы будем играть в «Поиск сокровищ». Я нарисовала карту и спрятала там шкатулку, которую не смогла открыть. Мы ее будем искать, а когда найдем, то узнаем, что в ней спрятано.Журналисты посмотрели на схему. Там корявой детской рукой был выведен лабиринт, напоминающий змейку, и проставлено количество шагов на каждом отрезке. Ольга невозмутимо ответила:— Какая замечательная карта! Капитан Маша, и откуда же будем начинать путь?Девочка рассмеялась и, показав на дуб, позвала за собой:— Отсюда. А там, где крестик, спрятано сокровище.Оставив рюкзаки возле дерева и прихватив без особой нужды, просто по привычке диктофон и фотоаппарат, они пошли следом. Шаги девочки были маленькими, к тому же она часто сбивалась при подсчете, но вскоре их путешествие ускорилось. Ольга и Максим, вспомнив детство, взбирались по лесенке на чердак, переходили с одного на другой, потом на забор, потом по ветке дерева, дальше - по срубленной колоде, камням. И вот уже почти дошли. Вдруг нога фотографа зацепилась, и он съехал вниз по камням. Штаны прямо в клочья, ноги до крови, одна - особенно. Ольга обернулась:— Ты как там?— Да живой, порядок.Тут как раз Маша радостно воскликнула:— А вон и клад! Все идем туда!— Дядя Максим упал и уже не полезет в кроличью норку, — попытался ответить с юмором фотограф, но через боль не получилось.— Тогда поднимайтесь поближе, сейчас тетя Оля будет открывать сокровища.Девочка вернулась, помогая взобраться на ту вершину, с которой и был совершен неудачный полет, а сама прыгнула, словно кузнечик, на такую же рядом. Действительно было хорошо видно, как Ольга взяла деревянную шкатулку, высоко подняла над головой, покрутила ее, показывая вот, мол, какая, и начала открывать. У нее это получилось не сразу, а потом… Взрыв…Максим лежал на груде камней. Не ощущая ничего. Вскоре боль вернулась в тело, а в ушах стоял звон. Так уже было раньше, перед тем как им удалось выбраться из машины. Он оглянулся. Недалеко стояла девочка. В той же одежде и обуви, но… другая… не русская. Злорадно залившись смехом, смотрела на него и на то место, где была его напарница, а потом убежала. Местный пейзаж снова изменился. Никаких живых растений, деревьев. Не было и заброшенной русской деревни. Только камни, песок, горы. После этого он потерял сознание.***Очнувшись, Максим понял, что находится в госпитале. Одна нога цела, вторая — не очень. То же можно было сказать и о руках. Но самое главное — жив. А Ольга— нет… Он чувствовал себя очень виноватым за это. Несколько недель очухивался от ожогов, ран, и привыкал к протезам, и ожидал вертолет, на котором сможет вернуться домой. Раненных много, приходилось помогать. Выходя из палаты, столкнулся с девушкой лет семнадцати. Сердце забилось быстрее. «Откуда я ее знаю?»— Я ваша новая медсестра, Маша меня звать. Принесла вам сегодня не только лекарства, но и немного конфет. Вот, положила в шкатулку, не могу открыть. Сразу две дам тому, кто откроет, — сказала она и звонко засмеялась.— Нет! — закричал Максим, поняв, что ей уже поспешили помогать, и бросился подальше от палаты...

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