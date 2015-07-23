******
Новая рабочая неделя сотрудников газеты Т…М…, в которой работал журналист Максим, начиналась отнюдь не с кофе. Грозный голос начальника заставлял содрогаться не только провинившихся журналистов, но и ни в чем неповинную мебель. Вскоре разнос плавно перешел к постановке задач:
— Итак, нам нужен материал о нарушениях прав женщин и детей, нехватка гуманитарной помощи в условиях войны. Кто отправится в Израиль?
— Яяяя! — тут же отозвалась Ольга. Умница и красавица, гордость всей газеты, и немного помешанная на борьбе за права женщин. Ее кандидатура, естественно, была тут же одобрена кивком головы начальника. Но нужен был еще доброволец…
— Да, Ольга знает, что делать, но не самой же таскать аппаратуру. Кто в помощники?
Ответом была тишина. Все опустили головы, словно это могло помочь сделаться невидимыми.
— Защита и проводник по местности вам будет обеспечен. Ну и конечно хорошая премия.
По-прежнему перспектива не вдохновляла.
— Глоков Максим?
— Да, готов, — как-то на автомате сорвалось у него. Ольга, фыркнув, отвернулась.
— Ну что же, все за работу.
***
Машина затряслась так, словно ее вот-вот стошнит деталями. Ольга прижимала к себе диктофоны, шипя на своего напарника:
— Осторожнее с камерой! Не надо тут доказывать свою и так очевидную бесполезность.
На что Максим резонно заметил:
— Ну откуда я знал, что надо было бронежилетом обзавестись заранее. Не все же выезжали на митинги в страны Востока.
— Мог вообще отказаться, — дернула плечом Ольга.
«Мог, — подумал Максим, — если переживу эту поездку, никогда больше не отправлюсь в горячие точки снимать».
Вдруг впереди послышались взрывы. Черный дым и несколько груд тяжелого металла пронеслись в паре метрах от машины, чем-то острым разрезав, словно яблоко, кабину. Машина резко затормозила, медленно поползла назад. Ольга высунулась посмотреть на передние кресла, ойкнула, и бросилась наружу, не в силах бороться с рвотными позывами. Максим не стал повторять ее подвиг. Схватив два рюкзака со всем самым необходимым, так же выпрыгнул через дверь. В ушах стоял звон сотни тысяч воображаемых комаров, а напарница уже рвалась бежать. Вот только не в ту сторону. Быстро догнав ее, фотограф вручил ей рюкзак поменьше, направив девушку в другом направлении. Она так же продолжала бежать, ничего не замечая.
***
— Нам пешком два дня пути, — устало заметила Ольга, — и воды надо бы побольше.
— Да, засыпай уже, нельзя нам по такой жаре.
Ольга, похоже, проснулась первой и уже озаряла местные пейзажи радостным громким криком:
— Вода! Вода! Вода!
Максим, продирая глаза, ужаснулся: «Какая, к лешему, вода? Что делать при галлюцинациях? Что делать, если их тут придут расстреливать?» Выскочив из укрытия, он понял, что вода видится и ему, хотя раньше ее здесь не было. Напарница радостно плескалась в бассейне с выключенным фонтаном:
— Эй, отвернись, сейчас вылезу.
Максим, оглядываясь по сторонам, уже и забыл на нее смотреть. Небольшой заброшенный городок с домиками, почти без крыш. Вдали смех. Просто звонкий детский смех. Через несколько минут раздался топот ножек. Маленькая девочка, лет шести, в сером платье, которое раньше, скорее всего, было красным, приближалась к бассейну. Вьетнамки на ее ногах совсем не защищали пальцы.
— Какие вы смешные, — прощебетала она.
Наверное, они действительно выглядели глупо. Но как еще реагировать? Она ведь русская. Да и все вокруг как-то слишком изменилось.
— Кто ты, малышка? И что это за место? — сладко затянула Ольга, в тон девочке.
— Здрасьте. Маша я. Это деревня - Ивановка, — улыбалась она, разводя вокруг руками, — а вас как звать?
— Тетя Оля и дядя Максим, — ответила девушка, — мы журналисты. А где твои родители?
— Так в областной центр поехали с остальными взрослыми. Надо дельфинов лечить. Нам скоро выступать, а Васька и Аква заболели.
— Каких дельфинов? — только и выпалил Максим, чувствуя, что скоро ему нужен будет психиатр.
Маша же, словно не замечая их изумления, продолжала:
— Самых настоящих, морских. У нас есть свой плавучий цирк, и мы ездим в разные города, я держу кольца, через которые они прыгают. Нас когда-нибудь точно покажут по телевизору. А вы ведь тоже можете снимать?
— Да… — на автомате выпалил Максим. Похоже, это у него уже входит в привычку. Ольга неодобрительно посмотрела, но поправлять не стала. Вместо этого, сев на край бассейна, спросила:
— А скоро твои родители приедут?
— Конечно, — с охотой ответила девочка, — завтра и приедут. В прошлом году их точно так же лечили. Доктор даст им витаминки, они отдохнут и снова будут здоровыми. Давайте поиграем!
— А как же война? — все так же пыталась внести ясность Ольга.
— Да вы совсем на солнце перегрелись, — засмеялась Маша.
— И ты тут совсем одна? — с подозрением спросил Максим.
— Нет, еще мальчишки соседские, но они старше, и не хотят со мной играть. Рыбу ловят, а меня не зовут, говорят, что распугаю.
Маша резко остановила свой поток слов, словно выдохлась отвечать на все вопросы, а потом у нее включилось второе дыхание:
— Раз вы журналисты, возьмите у меня интервью на камеру, а я вам тут все-все покажу!
Ольга немного задумалась, а потом строгим полушутливым голосом ответила:
— А давай, только небольшое, камера — это не игрушка.
Максим принес необходимое и молча отснял: «Может пригодиться. Напарнице в этом плане виднее».
Маша же действительно показала цирк, дом, угостила домашней пищей. А потом снова прицепилась к журналистам:
— Давайте поиграем!
Фотограф, уже поняв, что так просто девочка не отстанет, да и Ольга ей во всем потакает, согласился, уточнив:
— Во что играть будем?
Девочка обрадовано протянула листок, выдернутый с альбома для рисования:
— Мы будем играть в «Поиск сокровищ». Я нарисовала карту и спрятала там шкатулку, которую не смогла открыть. Мы ее будем искать, а когда найдем, то узнаем, что в ней спрятано.
Журналисты посмотрели на схему. Там корявой детской рукой был выведен лабиринт, напоминающий змейку, и проставлено количество шагов на каждом отрезке. Ольга невозмутимо ответила:
— Какая замечательная карта! Капитан Маша, и откуда же будем начинать путь?
Девочка рассмеялась и, показав на дуб, позвала за собой:
— Отсюда. А там, где крестик, спрятано сокровище.
Оставив рюкзаки возле дерева и прихватив без особой нужды, просто по привычке диктофон и фотоаппарат, они пошли следом. Шаги девочки были маленькими, к тому же она часто сбивалась при подсчете, но вскоре их путешествие ускорилось. Ольга и Максим, вспомнив детство, взбирались по лесенке на чердак, переходили с одного на другой, потом на забор, потом по ветке дерева, дальше - по срубленной колоде, камням. И вот уже почти дошли. Вдруг нога фотографа зацепилась, и он съехал вниз по камням. Штаны прямо в клочья, ноги до крови, одна - особенно. Ольга обернулась:
— Ты как там?
— Да живой, порядок.
Тут как раз Маша радостно воскликнула:
— А вон и клад! Все идем туда!
— Дядя Максим упал и уже не полезет в кроличью норку, — попытался ответить с юмором фотограф, но через боль не получилось.
— Тогда поднимайтесь поближе, сейчас тетя Оля будет открывать сокровища.
Девочка вернулась, помогая взобраться на ту вершину, с которой и был совершен неудачный полет, а сама прыгнула, словно кузнечик, на такую же рядом. Действительно было хорошо видно, как Ольга взяла деревянную шкатулку, высоко подняла над головой, покрутила ее, показывая вот, мол, какая, и начала открывать. У нее это получилось не сразу, а потом… Взрыв…
Максим лежал на груде камней. Не ощущая ничего. Вскоре боль вернулась в тело, а в ушах стоял звон. Так уже было раньше, перед тем как им удалось выбраться из машины. Он оглянулся. Недалеко стояла девочка. В той же одежде и обуви, но… другая… не русская. Злорадно залившись смехом, смотрела на него и на то место, где была его напарница, а потом убежала. Местный пейзаж снова изменился. Никаких живых растений, деревьев. Не было и заброшенной русской деревни. Только камни, песок, горы. После этого он потерял сознание.
***
Очнувшись, Максим понял, что находится в госпитале. Одна нога цела, вторая — не очень. То же можно было сказать и о руках. Но самое главное — жив. А Ольга— нет… Он чувствовал себя очень виноватым за это. Несколько недель очухивался от ожогов, ран, и привыкал к протезам, и ожидал вертолет, на котором сможет вернуться домой. Раненных много, приходилось помогать. Выходя из палаты, столкнулся с девушкой лет семнадцати. Сердце забилось быстрее. «Откуда я ее знаю?»
— Я ваша новая медсестра, Маша меня звать. Принесла вам сегодня не только лекарства, но и немного конфет. Вот, положила в шкатулку, не могу открыть. Сразу две дам тому, кто откроет, — сказала она и звонко засмеялась.
— Нет! — закричал Максим, поняв, что ей уже поспешили помогать, и бросился подальше от палаты...
Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:23
Сегодня, 06:23 by Михаил ИсхатинскйПросмотров: 160Комментарии: 2
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