На вернисаже

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:52

Причина: Наложена цензура на мат.

9slavok Просмотров: 197 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 06:52 by

К вечеру у Бориса Степановича поднялась температура. Началась рвота. Ужасное состояние – лихорадка. Кишечный грипп. Где подхватил – непонятно. Скорее всего, в метро, чего тут гадать. Борис Степанович взглянул на себя в зеркало. Глаза красные, кожа зелёная, волосы редкие, как говорят, «три пера». Ни дать ни взять – водяной.Снова вырвало. Желчью. Она растеклась горьким пятном по горлу.Возле кровати – тазик с водой. На лоб себе Борис Степанович положил тряпку, пропитанную уксусом. «Господи, дай ты мне уже сдохнуть. Ну, твою мать», – думал он про себя. Смерти бог не посылал. У этого злого ветхозаветного бога было ещё много орудий пыток в загашнике. Часы били по голове ржавой арматурой. Свет люстры едким соком капал в глаза. На краю поля зрения плясали человечки, как из рассказа про Шерлока Холмса. Губы пересохли. Обезвоживание.«Порвалась струна, и теперь моя песенка спета», – возникло в терзаемом лихорадочным бредом сознании. Внезапная ясность. А когда она порвалась? В какой момент песенка спелась? Мозг снова размягчился, поплыл по гриппозным волнам. Шкаф выкидывал коленца камаринского, матрац стал непривычно мягким и начал раскачиваться гамаком. Борис Степанович с детства терпеть не мог любые покачивания, прокручивания и прочие манипуляции с собственным телом. Вестибулярный аппарат у него был слабее слабого.Откуда-то возникло: «В девяносто девятом году, двадцать первого июня». Что было двадцать первого июня девяносто девятого года? Борис Степанович зажмурился, сдерживая рвотные позывы. Голова трещала по швам. Кажется, ещё чуть-чуть и расколется. Только никакая Афина оттуда не выйдет. Просто вытечет серая кашица.Девяносто девятый. Буквы никак не приходили в согласие с цифрами. Обрывки запахов, слов, ощущений и звуков, дрейфуя, стали складываться во что-то осознаваемое.Тошнотворный запах салона старой девятки. Играет БИ-2. За рулём Стёпа, рядом с ним Олехандр. Борис Степанович, а тогда просто Борчик, сидит за водителем и пялится на громадину гостиницы «Измайлово», рядом ещё братья Потапкины.– Бл*, Стёп, хорош, выруби уже бидву свою, поставь что-нибудь нормальное. Воют, как педики. – Протестует Олехандр.Он терпеть не может русский рок. В его музыкальной картине мира вообще есть только две категории: «воют, как педики» и «жёсткое долбилово». Всё, что не творчество группы «Джудас Прист», он относит к первой.– Да пошёл ты на х**, патлами уши заткни, если не нравится. В окошко посмотри, как Борчик. Тем более, всё, приехали уже. Я тут парконусь. Возле Вернисажа мест уже нет, сто пудов даю. Поздно мы сегодня.На улице – Сахара напополам с парилкой, где только что плеснули кипятка на камни. Дышать нечем, раскалённый воздух пляшет перед глазами. Потапкины достали из багажника пять «барыг», под завязку набитых иконами. Два близнеца-увальня выполняли всю физическую работу и были своеобразными «секьюрити». Олехандр их в какой-то качалке нашел.Иконами торговать – дело непыльное. Покупатель есть всегда. Много иностранцев. И всегда покупатель деликатный – никогда не спросит, откуда такая икона взялась у пяти дебилов на Вернисаже в Измайлове. Местный покупатель всегда при деньгах, при нормальных, при долларах. Торговать иконами – дело непыльное. Гораздо труднее эти иконы откуда-то брать. Но этим занимался Стёпа. Он своих дел не светил. Были у него, как он говорил, входы и выходы, кого надо знал, куда съездить тоже знал, иконами стал торговать, когда понял, что на кока-коле и баночном пиве уже много не заработаешь. Нормально денег наваривал. Олехандра, старшего брата Борчика, Стёпа со школы олимпийского резерва знал. Туда-сюда, одному страшно, нужна грубая сила, на случай ядерной войны, и стали вместе приторговывать. Сначала возле метро, на толкучках, теперь вот денег на лоточек на Вернисаже хватило, поэтому решили и двух быкоподобных близнецов со свинцовыми кастетами в карманах к делу привлечь. Чтобы посолиднее было. А Борчик что там делал? Просто за братом увязался. Дома делать нечего, все друзья по дачам у бабушек-дедушек, гулять не с кем, вот и таскался за братом.Тем временем, подошли к лотку, разложили товар. Народу на Вернисаже, как обычно, было много. Торговали все и всем. Покупали все и всё. Непрерывный торг, ругань, мат коромыслом. Дело шло бойко. Сначала ушел оклад начала двадцатого века с позолотой, скорее всего липовый. На дурака товар. Какой-то лысый хрен взял, не торгуясь. Потом пришел старый знакомый – Козлобород. Стёпа говорил, что это какой-то генерал от КГБ в отставке, денег – четыре чемодана. Большой фанат. Козлобород о чём-то пошептался со Стёпой. Для приличия поругался. Помолчали, вопросительно глядя друг на друга. Стёпа театрально поднял пальцы щепоткой к роговым очкам покупателя и потёр большим пальцем об указательный и средний. Козлобород выругался, назвал Стёпу торгашом, достал жирное портмоне крокодиловой кожи и протянул Стёпе заранее приготовленные баксы. Не смог сбить. Всё равно купил. Дорого. Конец девятнадцатого века, сохранность приличная. Эту штуковину Стёпа только под прилавком держал. С такой сделкой можно было недельку-другую вообще не работать. Стёпа повеселел.– Ну чё, ослы и ослицы, погнали, что ли, по пивку дёрнем. Обмоем, так сказать.– Можно, это даже для здоровья полезно. Немцы даже детям пиво дают. Перед сном, чтоб спали зае**нно. А мелкий чё? – отозвался Олехандр.– Да пускай посторожит, может, продаст даже чего-нибудь. Не украдут же его. Мы по-бырому. Ну что, Борчик, сдюжишь? – Высоченный Стёпа покровительственно взглянул на мальчика.По правде сказать, звали его не Стёпа, а Максим. Стёпой его в честь милиционера назвали, за исполинский рост, а ещё и за вечную кепи, неизъяснимо напоминавшую милицейскую фуражку.– Да ладно, чего тут, – Борчик задумался, сказать или не сказать. Сделал, как ему тогда казалось, по-взрослому безразличное лицо и протянул, – х**ня.Все ушли. Между тем, жара на улице никуда не делась, а только неумолимо ползла вверх. Страшнее китайской пытки. Борчик сел на табуретку возле лотка. Когда Вован с Серёгой с дачи вернутся? Надоело уже с братом таскаться. Хотели в больницу заброшенную залезть. Там, говорят, девка какая-то повесилась, или сатанисты её повесили. Надо посмотреть сходить, а одному страшно. Возник образ абсолютно голой девушки, болтающейся на верёвке, толстой, как канат в физкультурном зале. Борчик болезненно представил её нагое тело, темнеющие соски, покрывшуюся трупными пятнами кожу, копну ржавых волос пониже пупка, синее безглазое лицо, отчетливо услышал запах мочи и жженого мусора. Борчик изо всех сил старался прогнать эти мысли. Не получалось. Гадость и изврат кромешный, но не хотела уйти эта сладкая в своей мерзости мысль. Как мелкие мухи, слетались к ней и гаденькие мыслишки поменьше. Отмахнуться от них, казалось, невозможным.– Молодой человек.Борчик вздрогнул. Перед ним стоял благообразный дедушка профессорской наружности. Одет он был бедновато, но аккуратно. Либо жена-старуха еще была жива, либо сам следит за туалетом и гардеробом, чтобы не скатиться в пучину старческого безумия. Общеизвестно: первый признак маразма – неряшливость в быту. Берет кремового цвета, толстые очки, лёгкий с заплатами на рукавах пиджак и рубашка в нелепую клетку, галстук-селёдка, смешные, не сочетавшиеся со светлым верхом, коричневые шерстяные брюки со стрелками, на ногах – сандалии и подшитые-переподшитые носки. Дедушка смотрел вопросительно и с каким-то лисьим интересом, из-за очков его глаза казались втрое больше нормального.– Да, я вас слушаю. – Борчик постарался придать интонации деловитость и хваткость вернисажного барыги.– Молодой человек, а вы не могли бы вот эту икону, пожалуйста, перевернуть. Хочу посмотреть на неё перевернутой. – Старик указал на одну из икон с изображением Христа.Борчик опешил. Сумасшедший, что ли? Так, Стёпа учил: чтобы отвадить плохого покупателя или просто зеваку, надо сразу денег попросить. Те, кто, как в музей пришли, сразу уходят.– Посмотреть – тоже денег стоит. – Борчик замялся, не хотелось дедушке грубить. Но рынок есть рынок. – Папаша.– Нет, что вы, молодой человек, я заплачу. Я, с позволения сказать, платёжеспособнее любого на этом рынке. Доллары? Евро? Швейцарский франк? Фунт Стерлинг? Золото? Ценные бумаги?– Доллары. – Протянул ещё более удивлённый Борчик.– Что ж, понимаю. Давайте так, молодой человек, я сейчас достану из кармана двадцать пять долларов. Двумя купюрами. Одна – номиналом в двадцать долларов с изображением Эндрю Джексона, седьмого президента США, вторая – номиналом пять долларов, с изображением Авраама Линкольна, шестнадцатого президента США. Вы перевернёте вот эту вот икону вверх ногами. Я её хорошенько разгляжу, после чего отдам вам эти двадцать пять долларов. Согласны?Борчик не знал, что сказать. Двадцать пять баксов. Дед явно ку-ку, но деньги водятся. Что же тогда одет, как бич? Тем временем, полоумный старик, как и говорил, достал из кармана две банкноты и ударил ими по ладони на манер заправского карточного шулера.– Согласны? – Переспросил он.– Согласен. – Сглотнув, ответил Борчик.Борчик поднялся с табуретки, подошел к иконе, к которой был прикован жадный взгляд старика, и перевернул её на прилавке. Старик, казалось, дырку просверлить в этой старой деревяшке собирался. Смотрел взглядом древнего римлянина, наблюдающего за тем, как лев раздирает христианина на горячем песке Колизея. Плотоядно облизал губы.– Что ж, уговор дороже денег. Тем более, что мне, молодой человек, деньги кажутся не просто презренным металлом, а, с позволения сказать, навозом. С мухами, если угодно. Будьте любезны, он протянул хрустящие банкноты. Вдруг в его глазах мелькнуло нечто зловещее, как будто в тёмном ночном лесу загорелся и погас таинственный, не сулящий добра, огонёк. – Молодой человек, – он перешёл на шепот, – а не хотите ли ещё сделочку?Что ещё этот старый козёл выкинет?– Простенькое дело. Не могли бы вы, если вас не затруднит, плюнуть на эту самую икону? Харк и тьфу.Это было уже слишком.– Папаша, ты чего, с дуба рухнул? – Оторопело пролепетал Борчик.«Ни в коем случае было нельзя соглашаться этого делать, это очень плохо, если согласиться, то непременно случится что-то нехорошее». В висках застучали ритуальные барабаны. Борчик оглянулся по сторонам, в надежде увидеть возвращавшихся Стёпу с товарищами. И тут он понял, что вокруг нет ни одной живой души, кроме его собственной. Рынок был мёртв. Расплавленный воздух всё так же буйствовал в своём дьявольском движении, скопище пустых лотков напоминало кладбище разбитых кораблей.– Молодой человек, – раздалось над самым ухом. – Давайте так: я сейчас запущу руку в карман и выну оттуда сто долларов одной купюрой, банкноту с изображением Бенджамина Франклина, одного из отцов-основателей США. Вы соберете побольше слюны и плюнете на ту икону, которую только что перевернули, получив от меня за это двадцать пять долларов. После сего жеста с вашей стороны, я отдам вам купюру. Согласны?– Нет. – Борчику внезапно захотелось разрыдаться, убежать, но он неподвижно стоял, загипнотизированный мерной речью старика и взглядом его огромных, тёмно-серых глаз.– А что вам бы хотелось? Может, хотите побольше, вы назовите цену, не стесняйтесь, я подумаю, можно ли устроить. Может, научиться чему-нибудь хотите? Спорт, пение, танцы, шахматы? У меня есть знакомые, профессионалом в пять минут сделают. Может, писать хотите? Проза или поэзия? Лавры Шекспира? Или женщин, вы у нас часом не сладострастник? Можно устроить. – Речь старика стала сбивчивой, интонация скакала с настойчивой и холодной к почти детской, канючащей. – Ну, прошу вас, молодой человек, ну плюньте. Делов-то. Очень старичка обрадуете, я уж отблагодарю по первому разряду. – Вдруг всё его лицо сморщилось в хитрую гримаску надменной обезьяны. – Счастливым хотите быть?– Нет, спасибо, мне ничего не нужно. Не буду плевать. Уходите, пожалуйста. Сейчас мой брат придёт. Он вам пи… Он прогонит, уходите. Ну, Пожалуйста!– Что ж, на нет, как известно, и суда нет. И вообще ничего, скажу я вам, молодой человек, нет. А насчёт женщин зря не согласились. Зря… Женский пол – такое дело… Ух! Это вам не о повесившихся по синему делу бомжихах размышлять. К слову сказать, сатанисты там не при чём. И ещё вам одно скажу, молодой человек, напоследок: пейте побольше. При гриппе, молодой человек, очень хорошо помогает.Борис Степанович открыл глаза. Комната продолжала своё мерное температурное танго. И только часы отчего-то встали.

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