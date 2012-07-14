Борис Зворыкин. Иллюстратор-сказочник

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 10:43

Сделано_в_СССР Просмотров: 22 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 10:43 by

Борис Зворыкин - известный русский художник-славянист, иллюстратор-сказочник. Родился в 1872 году. Обучался в Московском училище живописи и Петербургской Академии художеств. С самого раннего возраста Борис увлекался русской культурой и историей. На творчество его вдохновляли такие художники как Виктор Васнецов, Елена Поленова и др. Русская старина, фольклор, сказки, искусство зодчества - вокруг всего этого вертелась сама жизнь Б.Зворыкина. Неудивительно, что вся любовь к русской культуре стала основой для его живописи.С 1898 года Борис Васильевич Зворыкин иллюстрировал книги для различных Московских и Петербургских издательств. Именно этим русским стилем оформления книг он, как и его соратник Иван Билибин, прославился не только в нашей стране, но и за рубежом. Русский художник умер во Франции, в 1942 году, когда немцы оккупировали Париж.Автор - blincov.

Ключевые слова: Фольклор мифология сказки иллюстрации страшные арты

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