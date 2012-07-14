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Страшные Арты

Борис Зворыкин. Иллюстратор-сказочник

Борис Зворыкин - известный русский художник-славянист, иллюстратор-сказочник. Родился в 1872 году. Обучался в Московском училище живописи и Петербургской Академии художеств. С самого раннего возраста Борис увлекался русской культурой и историей. На творчество его вдохновляли такие художники как Виктор Васнецов, Елена Поленова и др. Русская старина, фольклор, сказки, искусство зодчества - вокруг всего этого вертелась сама жизнь Б.Зворыкина. Неудивительно, что вся любовь к русской культуре стала основой для его живописи.

С 1898 года Борис Васильевич Зворыкин иллюстрировал книги для различных Московских и Петербургских издательств. Именно этим русским стилем оформления книг он, как и его соратник Иван Билибин, прославился не только в нашей стране, но и за рубежом. Русский художник умер во Франции, в 1942 году, когда немцы оккупировали Париж.

Борис Зворыкин. Иллюстратор-сказочник

Борис Зворыкин. Иллюстратор-сказочник

Борис Зворыкин. Иллюстратор-сказочник

Борис Зворыкин. Иллюстратор-сказочник

Борис Зворыкин. Иллюстратор-сказочник

Борис Зворыкин. Иллюстратор-сказочник

Борис Зворыкин. Иллюстратор-сказочник

Борис Зворыкин. Иллюстратор-сказочник

Борис Зворыкин. Иллюстратор-сказочник

Борис Зворыкин. Иллюстратор-сказочник

Борис Зворыкин. Иллюстратор-сказочник

Борис Зворыкин. Иллюстратор-сказочник

Борис Зворыкин. Иллюстратор-сказочник

Борис Зворыкин. Иллюстратор-сказочник

Борис Зворыкин. Иллюстратор-сказочник

Борис Зворыкин. Иллюстратор-сказочник

Автор - blincov.
Источник.

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 10:43
Сегодня, 10:43 by Сделано_в_СССРПросмотров: 22Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Фольклор мифология сказки иллюстрации страшные арты

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 12:26
0
Группа: Редакторы
Репутация: (792|-1)
Публикаций: 293
Комментариев: 2 298
Ну... Сказки можно и более красочнее изобразить, как по мне, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#2 написал: PabloEscobar
Сегодня, 12:37
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 12
Я маленько не понимаю, как пропустили на сайт такие иллюстрации.
Минус.
Зарегистрирован: 15.07.2018
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