Борис Зворыкин. Иллюстратор-сказочник

Борис Зворыкин. Иллюстратор-сказочникБорис Зворыкин - известный русский художник-славянист, иллюстратор-сказочник. Родился в 1872 году. Обучался в Московском училище живописи и Петербургской Академии художеств. С самого раннего возраста Борис увлекался русской культурой и историей. На творчество его вдохновляли такие художники как Виктор Васнецов, Елена Поленова и др. Русская старина, фольклор, сказки, искусство зодчества - вокруг всего этого вертелась сама жизнь Б.Зворыкина. Неудивительно, что вся любовь к русской культуре стала основой для его живописи.
С 1898 года Борис Васильевич Зворыкин иллюстрировал книги для различных Московских и Петербургских издательств. Именно этим русским стилем оформления книг он, как и его соратник Иван Билибин, прославился не только в нашей стране, но и за рубежом. Русский художник умер во Франции, в 1942 году, когда немцы оккупировали Париж.
Автор - blincov.
Источник.
Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 10:43
Сегодня, 10:43 by Сделано_в_СССРПросмотров: 22Комментарии: 2
Ключевые слова: Фольклор мифология сказки иллюстрации страшные арты