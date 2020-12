День Сурка под бой курантов

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:20

likakaka845784 Просмотров: 62 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:20 by

Во времена моего детства почти не было никаких развлечений, кроме телевизора. Телевизор был один на всю квартиру, с кинескопом. Только папа имел право пользоваться им безлимитно. Отец мой был усатый и лысый, поэтому это право никто не оспаривал. Мне же больше по душе книжный мир. У меня была своя полка с книжками на любой вкус, от мистики до сказок. В начале декабря я их сортировал и выбирал, какую книгу буду читать перед Новым годом. Таким способом приманивал новогоднее настроение. Забавный ритуал. Читать подобные книги, при этом смотреть на падающий снег за окном — лепота.Совсем скоро я стану "мужиком", так говорит отец. Мне семнадцать, но взрослеть желания нет. Мечтаю остановить время и остаться Питером Пэном — мальчиком, который попадает в приключения и не знает взрослых бед.Скоро наступит 2010-ый год. Я и не заметил, как близко подкралось 31-ое декабря. Папа у телевизора, мама нарезает морковку для салата.- Олег, хватит за компьютером сидеть, помоги матери!- Иду!Я с трудом заставляю себя закрыть вкладку с новогодними флеш-играми. Захожу на кухню. Мама даёт поручение — нарезать лук. Когда я закончил и протер лицо от слёз салфеткой, мама сказала:- С нами отмечать Новый год будет Ира, соседка со второго этажа. Не одна придет, с сыночком своим. Может с ним подружишься.Мы с семьей пару месяцев назад переехали из города в посёлок городского типа, ближе к бабушке и дедушке. В школе меня нормально приняли, вот только друзей я не нашел. Поверхностное вежливое общение с одноклассниками совсем не радовало. Меня не травили, но и не принимали. Я нахожусь в стороне, словно призрак. Спешу заметить, что наблюдать за людьми порой интереснее, чем с ними общаться.- Ага.Сухо отвечаю я и иду в свою комнату.Вечер. Впереди целых три недели каникул. Хоть что-то хорошее. Буду целыми днями втыкать в комп.Из сладкого подарка мною съедено все самое вкусное. На кухне мама продолжает готовить салаты. По телевизору идет мюзикл "Золушка" с Сердючкой. Бабушка смеётся с наивного юмора, а у меня уши сохнут от “а он бы подошел, а я бы отвернулась, а он бы приставал ко мне, я б ушла”. Ушел мой мозг после прослушивания этого кошмара.Ухожу в свою комнату и читаю "Девочку со спичками". Не знаю, почему выбрал такую печальную книгу. Когда дочитал, глаза были на мокром месте. Папе сказал, что глаза слезятся из-за лука.До десяти вечера смотрел аниме и сидел на беоне. Скукота. Зашёл в "ВКонтакте", посмотрел альбомы одноклассников. "Наша прогулка", "Мой НГ с друзьями", "Я и кореша". Тьфу ты, противно. Ладно, вру. Завидую им ужасно. Я хочу быть частью фотоальбома. Нет, хочу сам создать такой же. Хочу быть одним из этих дураков. Хочу обрабатывать фото с прогулок в Picnik, а Новый год праздновать в компании друзей. Хм, теперь я знаю, что загадать в бой курантов.В десять пришла соседка с сыном. Мальчишка года на четыре младше меня. Друзьями будем, серьезно? Спасибо, мама. Малой тоже не особо обрадовался моей компании, а может его спугнуло моё недовольное лицо. Так и сидели за столом, как два недовольных сыча.К одиннадцати взрослые уже напились, начали рассказывать истории из прошлого. После того как дед упомянул яйца бурого медведя, мама попросила нас с малым уйти в мою комнату.- Дай поиграть!Шкет запускает ГТА и с довольным лицом сбивает на машине людей. Я вздыхаю, беру заныканные под кроватью сигареты и выхожу на балкон.- Раз... два... три...Бой курантов.- Я хочу...Собираюсь загадывать желание, но что-то мне мешает. Боковым зрением вижу размытую тень. Что-то страшное хватает меня за руку и мы вместе летим в небольшой сугроб с пятого этажа.∗ ∗ ∗- Олег, хватит за компьютером сидеть, помоги матери!- Иду!По инерции кричу я.Так, стоп. Какого х...?Я помню вчерашний день. Помню начало дня, неуместный рассказ деда, надоедливого шкета, балкон и падение. Это был сон?Мама даёт поручение — нарезать лук. Я режу и понимаю, что вчера проживал этот день.- С нами...- Да-да, Ира с сыном припрётся.Мама смотрит на меня с удивлением.- А, я уже тебе говорила? Надеюсь, вы подружитесь.- Обязательно.С сарказмом отвечаю я и иду в свою комнату. Беру книгу "Девочка со спичками". Читаю.«"Олег Михайлов умер", — подумала девочка, потому что ее недавно умершая старая бабушка, которая одна во всем мире любила ее, не раз говорила ей: "Когда падет звездочка, чья-то душа отлетает к небесам"».Я опешил и перечитал строку."Кто-то умер" — вот что там написано, вот только я чётко видел своё имя.Я перечитал слишком много мистических повестей, чтобы вести себя как глупый персонаж, который умирает на второй странице рассказа.Решаю, что мне приснился вещий сон. До прихода шкета затаился в своей комнате. Родственникам сказал, что объелся сладостей и плохо себя чувствую. Когда пришли гости, мама попыталась заставить меня поиграть с малым, но я сымитировал звук блевоты, и от меня отстали.Бой Курантов. Я лежу в кровати.- Один... два... три...У меня кружится голова. Протираю глаза, разглядываю помещение. А моя ли это комната?В помещении царил творческий беспорядок: невиданные ранее красные тапочки стояли у кровати, со шторы свисала гирлянда, на спинке стула висела футболка с непонятной надписью "Do you listen to Girl in red?", парочка белых листов с рисунками лежали на столе. Красный ковер, который лежал на полу, исчез.За окном темно, реальность искажалась. За моим столом сидела девушка и что-то клацала на плоском компьютере. Рядом лежал нелепо плоский телефон. Она куталась в шерстяной плед, смахивала нежно-розовые блестящие пряди с лица и смотрела в монитор.- Что происходит?Говорю я сам себе.Она оборачивается. Мы встречаемся взглядом. Кричим в унисон. Чувствую, как теряю сознание.∗ ∗ ∗- Олег, хватит за компьютером сидеть, помоги матери!Эх, мама, мне бы себе помочь. Перед глазами снова флеш-игры. Снова поручение мамы, снова слезы, но в этот раз не от лука.Когда наступил вечер, я отпросился прогуляться к местной ёлке. Отчасти я не соврал. Прибежал в лес, где темно-зеленые ели, щедро украшенные выпавшим снегом, укрывали меня от происходящего ада. В детстве я думал, что ёлки посыпаны сахарной пудрой, даже пробовал снег и кусал сосульки, в надежде почувствовать приятный сладкий вкус.Ноги несли меня туда, не знаю куда. Я шёл вперёд бесцельно. Пусть на меня нападёт медведь или лесоруб, только бы не очнуться перед монитором с дурацкими играми.Свой Nokia N79 не взял. Еду тоже. Когда стало совсем темно, я всё равно продолжил путь в никуда. Когда вышел к какой-то незнакомой деревне, от усталости ноги подкосились, я грохнулся в сугроб.Мои щеки резко обожгло холодом, хвойный запах и свежесть пронеслись мимо с порывом ветра, осыпав куртку снежной крупой, а через несколько секунд со стороны послышалось:- Один... два... три...Нет. Только не это!"Пожалуйста, пусть это закончится," - подумал я и закрыл глаза.Пожалуйста, пусть это закончится.Пожалуйста!Гул в ушах.Открываю глаза и вижу розоволосую девушку в компании двух подруг и одного парня. С парнем они внешне очень похожи. Двойняшки. Ребята зажгли бенгальские огни, кричали "С Новым годом", смеялись. Я заметил, что у розововласки волосы стали длиннее. Время идёт, а я остановился.Я умер.Пора это признать.И моя комната, как и моя жизнь, больше мне не принадлежат.- И вас с праздником.Сказал я, но меня никто не заметил. Лишь темнота окутала меня с ног до головы, и я провалился в некую пародию сна.∗ ∗ ∗Когда в очередной раз проснулся у компьютера, страшно уже не было. Я вспомнил свою смерть.Мне было очень плохо. Друзей нет, девушки тоже, ещё и с мелким незнакомым пацаном нянчиться заставляют. Недовольный я вышел покурить на балкон, пока родители и гости заняты алкоголем и “Голубым огоньком”. Малой пошёл за мной и начал привлекать внимание, потому что чувствовал себя так же одиноко, как и я.Когда малец потянул меня за домашний свитер с оленями, я грубо оттолкнул его, неудачно оперся об перила и упал с балкона.Такая нелепая смерть, да ещё и под бой курантов.- Олег, хватит за компьютером сидеть, помоги матери!Я иду на кухню и легонько обнимаю маму. Она смотрит на меня с удивлением.- Сынок, ты не заболел?Я улыбаюсь, отстраняюсь и помогаю резать лук. Мама заводит разговор о гостях. Я отвечаю, что буду рад провести время в хорошей компании, а после иду читать "Питера Пэна". Во время чтения понимаю, что моё желание остаться вечным подростком сбылось. После чтения общаюсь с бабулей и дедулей. Интересно, живы ли они там, вне лимба?До десяти вечера переписывался с людьми на беоне. Списался с городскими ребятами, с которыми дружил до переезда в пгт. Сколько им сейчас лет? Хочется попросить написать о будущем, которое для меня не настанет.В десять вечера пришла соседка с сыном. Я пригласил мальчика поиграть со мной в GTA. Как оказалось, шкет уже вполне смышлёный тринадцатилетний подросток. Его тоже не жалуют в школе, поэтому он надеялся найти во мне друга. Мы говорили про игры, книги, друзей, школу. Я и не заметил, что до Нового года осталось пять минут.- Я выйду на балкон, а ты сходи и принеси нам оливье, хорошо?- Ок!Шкет убегает, а я иду на балкон и смотрю на заснеженный двор.- Раз... два... три...Становлюсь на перила.- Четыре... пять... шесть...Делаю шаг, ожидая падения...Взлетаю.Парю куда-то ввысь, словно Питер Пэн или Девочка со спичками. Впервые чувствую такую лёгкость в теле и душе... непередаваемые ощущения. Мельком смотрю в окно своей бывшей комнаты.У розововласки теперь бирюзовые волосы, словно у Мальвины. Она берёт за талию девушку с короткими черными волосами. Они танцуют медленный танец под “I'll Be Home For Christmas”. Её брат рассказывает что-то смешное компании из четырех человек. Я чувствую теплую дружескую атмосферу, чувствую принятие и радость. У них всё хорошо. У меня тоже. Я мысленно желаю ребятам счастливого Нового года и чувствую, как сквозь меня проходит приятное тепло.Я закрываю глаза и понимаю, что я дома.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Новый год подросток куранты комната балкон

Другие, подобные истории: