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Творческие истории

День Сурка под бой курантов

Во времена моего детства почти не было никаких развлечений, кроме телевизора. Телевизор был один на всю квартиру, с кинескопом. Только папа имел право пользоваться им безлимитно. Отец мой был усатый и лысый, поэтому это право никто не оспаривал. Мне же больше по душе книжный мир. У меня была своя полка с книжками на любой вкус, от мистики до сказок. В начале декабря я их сортировал и выбирал, какую книгу буду читать перед Новым годом. Таким способом приманивал новогоднее настроение. Забавный ритуал. Читать подобные книги, при этом смотреть на падающий снег за окном — лепота.

Совсем скоро я стану "мужиком", так говорит отец. Мне семнадцать, но взрослеть желания нет. Мечтаю остановить время и остаться Питером Пэном — мальчиком, который попадает в приключения и не знает взрослых бед.

Скоро наступит 2010-ый год. Я и не заметил, как близко подкралось 31-ое декабря. Папа у телевизора, мама нарезает морковку для салата.

- Олег, хватит за компьютером сидеть, помоги матери!

- Иду!

Я с трудом заставляю себя закрыть вкладку с новогодними флеш-играми. Захожу на кухню. Мама даёт поручение — нарезать лук. Когда я закончил и протер лицо от слёз салфеткой, мама сказала:

- С нами отмечать Новый год будет Ира, соседка со второго этажа. Не одна придет, с сыночком своим. Может с ним подружишься.

Мы с семьей пару месяцев назад переехали из города в посёлок городского типа, ближе к бабушке и дедушке. В школе меня нормально приняли, вот только друзей я не нашел. Поверхностное вежливое общение с одноклассниками совсем не радовало. Меня не травили, но и не принимали. Я нахожусь в стороне, словно призрак. Спешу заметить, что наблюдать за людьми порой интереснее, чем с ними общаться.

- Ага.

Сухо отвечаю я и иду в свою комнату.

Вечер. Впереди целых три недели каникул. Хоть что-то хорошее. Буду целыми днями втыкать в комп.

Из сладкого подарка мною съедено все самое вкусное. На кухне мама продолжает готовить салаты. По телевизору идет мюзикл "Золушка" с Сердючкой. Бабушка смеётся с наивного юмора, а у меня уши сохнут от “а он бы подошел, а я бы отвернулась, а он бы приставал ко мне, я б ушла”. Ушел мой мозг после прослушивания этого кошмара.

Ухожу в свою комнату и читаю "Девочку со спичками". Не знаю, почему выбрал такую печальную книгу. Когда дочитал, глаза были на мокром месте. Папе сказал, что глаза слезятся из-за лука.

До десяти вечера смотрел аниме и сидел на беоне. Скукота. Зашёл в "ВКонтакте", посмотрел альбомы одноклассников. "Наша прогулка", "Мой НГ с друзьями", "Я и кореша". Тьфу ты, противно. Ладно, вру. Завидую им ужасно. Я хочу быть частью фотоальбома. Нет, хочу сам создать такой же. Хочу быть одним из этих дураков. Хочу обрабатывать фото с прогулок в Picnik, а Новый год праздновать в компании друзей. Хм, теперь я знаю, что загадать в бой курантов.

В десять пришла соседка с сыном. Мальчишка года на четыре младше меня. Друзьями будем, серьезно? Спасибо, мама. Малой тоже не особо обрадовался моей компании, а может его спугнуло моё недовольное лицо. Так и сидели за столом, как два недовольных сыча.

К одиннадцати взрослые уже напились, начали рассказывать истории из прошлого. После того как дед упомянул яйца бурого медведя, мама попросила нас с малым уйти в мою комнату.

- Дай поиграть!

Шкет запускает ГТА и с довольным лицом сбивает на машине людей. Я вздыхаю, беру заныканные под кроватью сигареты и выхожу на балкон.

- Раз... два... три...

Бой курантов.

- Я хочу...

Собираюсь загадывать желание, но что-то мне мешает. Боковым зрением вижу размытую тень. Что-то страшное хватает меня за руку и мы вместе летим в небольшой сугроб с пятого этажа.

∗ ∗ ∗

- Олег, хватит за компьютером сидеть, помоги матери!

- Иду!

По инерции кричу я.

Так, стоп. Какого х...?

Я помню вчерашний день. Помню начало дня, неуместный рассказ деда, надоедливого шкета, балкон и падение. Это был сон?

Мама даёт поручение — нарезать лук. Я режу и понимаю, что вчера проживал этот день.

- С нами...

- Да-да, Ира с сыном припрётся.

Мама смотрит на меня с удивлением.

- А, я уже тебе говорила? Надеюсь, вы подружитесь.

- Обязательно.

С сарказмом отвечаю я и иду в свою комнату. Беру книгу "Девочка со спичками". Читаю.

«"Олег Михайлов умер", — подумала девочка, потому что ее недавно умершая старая бабушка, которая одна во всем мире любила ее, не раз говорила ей: "Когда падет звездочка, чья-то душа отлетает к небесам"».

Я опешил и перечитал строку.

"Кто-то умер" — вот что там написано, вот только я чётко видел своё имя.

Я перечитал слишком много мистических повестей, чтобы вести себя как глупый персонаж, который умирает на второй странице рассказа.

Решаю, что мне приснился вещий сон. До прихода шкета затаился в своей комнате. Родственникам сказал, что объелся сладостей и плохо себя чувствую. Когда пришли гости, мама попыталась заставить меня поиграть с малым, но я сымитировал звук блевоты, и от меня отстали.

Бой Курантов. Я лежу в кровати.

- Один... два... три...

У меня кружится голова. Протираю глаза, разглядываю помещение. А моя ли это комната?

В помещении царил творческий беспорядок: невиданные ранее красные тапочки стояли у кровати, со шторы свисала гирлянда, на спинке стула висела футболка с непонятной надписью "Do you listen to Girl in red?", парочка белых листов с рисунками лежали на столе. Красный ковер, который лежал на полу, исчез.

За окном темно, реальность искажалась. За моим столом сидела девушка и что-то клацала на плоском компьютере. Рядом лежал нелепо плоский телефон. Она куталась в шерстяной плед, смахивала нежно-розовые блестящие пряди с лица и смотрела в монитор.

- Что происходит?

Говорю я сам себе.

Она оборачивается. Мы встречаемся взглядом. Кричим в унисон. Чувствую, как теряю сознание.

∗ ∗ ∗

- Олег, хватит за компьютером сидеть, помоги матери!

Эх, мама, мне бы себе помочь. Перед глазами снова флеш-игры. Снова поручение мамы, снова слезы, но в этот раз не от лука.

Когда наступил вечер, я отпросился прогуляться к местной ёлке. Отчасти я не соврал. Прибежал в лес, где темно-зеленые ели, щедро украшенные выпавшим снегом, укрывали меня от происходящего ада. В детстве я думал, что ёлки посыпаны сахарной пудрой, даже пробовал снег и кусал сосульки, в надежде почувствовать приятный сладкий вкус.

Ноги несли меня туда, не знаю куда. Я шёл вперёд бесцельно. Пусть на меня нападёт медведь или лесоруб, только бы не очнуться перед монитором с дурацкими играми.

Свой Nokia N79 не взял. Еду тоже. Когда стало совсем темно, я всё равно продолжил путь в никуда. Когда вышел к какой-то незнакомой деревне, от усталости ноги подкосились, я грохнулся в сугроб.

Мои щеки резко обожгло холодом, хвойный запах и свежесть пронеслись мимо с порывом ветра, осыпав куртку снежной крупой, а через несколько секунд со стороны послышалось:

- Один... два... три...

Нет. Только не это!

"Пожалуйста, пусть это закончится," - подумал я и закрыл глаза.

Пожалуйста, пусть это закончится.

Пожалуйста!

Гул в ушах.

Открываю глаза и вижу розоволосую девушку в компании двух подруг и одного парня. С парнем они внешне очень похожи. Двойняшки. Ребята зажгли бенгальские огни, кричали "С Новым годом", смеялись. Я заметил, что у розововласки волосы стали длиннее. Время идёт, а я остановился.

Я умер.

Пора это признать.

И моя комната, как и моя жизнь, больше мне не принадлежат.

- И вас с праздником.

Сказал я, но меня никто не заметил. Лишь темнота окутала меня с ног до головы, и я провалился в некую пародию сна.

∗ ∗ ∗

Когда в очередной раз проснулся у компьютера, страшно уже не было. Я вспомнил свою смерть.

Мне было очень плохо. Друзей нет, девушки тоже, ещё и с мелким незнакомым пацаном нянчиться заставляют. Недовольный я вышел покурить на балкон, пока родители и гости заняты алкоголем и “Голубым огоньком”. Малой пошёл за мной и начал привлекать внимание, потому что чувствовал себя так же одиноко, как и я.

Когда малец потянул меня за домашний свитер с оленями, я грубо оттолкнул его, неудачно оперся об перила и упал с балкона.

Такая нелепая смерть, да ещё и под бой курантов.

- Олег, хватит за компьютером сидеть, помоги матери!

Я иду на кухню и легонько обнимаю маму. Она смотрит на меня с удивлением.

- Сынок, ты не заболел?

Я улыбаюсь, отстраняюсь и помогаю резать лук. Мама заводит разговор о гостях. Я отвечаю, что буду рад провести время в хорошей компании, а после иду читать "Питера Пэна". Во время чтения понимаю, что моё желание остаться вечным подростком сбылось. После чтения общаюсь с бабулей и дедулей. Интересно, живы ли они там, вне лимба?

До десяти вечера переписывался с людьми на беоне. Списался с городскими ребятами, с которыми дружил до переезда в пгт. Сколько им сейчас лет? Хочется попросить написать о будущем, которое для меня не настанет.

В десять вечера пришла соседка с сыном. Я пригласил мальчика поиграть со мной в GTA. Как оказалось, шкет уже вполне смышлёный тринадцатилетний подросток. Его тоже не жалуют в школе, поэтому он надеялся найти во мне друга. Мы говорили про игры, книги, друзей, школу. Я и не заметил, что до Нового года осталось пять минут.

- Я выйду на балкон, а ты сходи и принеси нам оливье, хорошо?

- Ок!

Шкет убегает, а я иду на балкон и смотрю на заснеженный двор.

- Раз... два... три...

Становлюсь на перила.

- Четыре... пять... шесть...

Делаю шаг, ожидая падения...

Взлетаю.

Парю куда-то ввысь, словно Питер Пэн или Девочка со спичками. Впервые чувствую такую лёгкость в теле и душе... непередаваемые ощущения. Мельком смотрю в окно своей бывшей комнаты.

У розововласки теперь бирюзовые волосы, словно у Мальвины. Она берёт за талию девушку с короткими черными волосами. Они танцуют медленный танец под “I'll Be Home For Christmas”. Её брат рассказывает что-то смешное компании из четырех человек. Я чувствую теплую дружескую атмосферу, чувствую принятие и радость. У них всё хорошо. У меня тоже. Я мысленно желаю ребятам счастливого Нового года и чувствую, как сквозь меня проходит приятное тепло.

Я закрываю глаза и понимаю, что я дома.

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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:20
Сегодня, 08:20 by likakaka845784Просмотров: 62Комментарии: 0
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Ключевые слова: Новый год подросток куранты комната балкон

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