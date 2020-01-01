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Творческие истории

Память квартиры

Частично сюжет основан на реальных событиях.

Квартирка оказалась небольшой, но очень уютной и чистой. Две комнаты, сверкающая кафелем кухня, небольшая кладовка с полками. Свежий ремонт.

- Мне нравится, - Лиза провела рукой по подоконнику и посмотрела в окно.

На детской площадке у качелей резвилась детвора, мамы с колясками сидели на скамейках, уткнувшись в смартфоны. Тихо, уютно. И недорого, что важно: денег у Лизы было впритык.

- А кто здесь жил?

- А никто не жил, - хозяйка слегка покраснела и поправила причёску. - Мы с семьёй в "Тополях" живём, знаете? А эта квартира по наследству от тётки досталась.

- Вот как...

Бывают же такие везунчики: и собой хороша, и семья есть, и дом в "Тополях", и квартира с неба упала. А у Лизы ни рожи, ни кожи. Мужа нет, детей тоже. Всю сознательную жизнь как хомяк в колесе вертится. К тридцатилетию на квартиру денег накопила, сделала себе подарок.

- Да... Других родственников у неё нет, - хозяйка выжидательно посмотрела на Лизу. - Ремонт недавно делали, как видите. Документы готовы, можно хоть завтра оформлять.

- А это что? - Лиза заметила на фанерной межкомнатной двери глубокий след, будто от топора.

- Задели, когда мебель выносили, - замялась хозяйка. - Я и скидку могу сделать...

- Беру! - решилась Лиза.

**

- Лизка, тебе повезло. Не квартира, а персик! - подруга Нина чмокнула губами. - Правда, Людк?

- Угу. Персик, - согласилась Людка.

Коньяк развязал девчонкам языки. Они долго разговаривали за жизнь на небольшой кухоньке, закусывали коньяк колбасой и салатом "оливье". Ближе к полуночи подружки засобирались домой.

- Девчонки, да вы что, оставайтесь ночевать! Я вам кровать уступлю, сама на матрасе лягу, - уговаривала Лиза.

- Не-не-не, Лизок! Не обижайся, ты же знаешь моего. К любому столбу, как грится...А Людке ещё мелкого от матери забирать. Ой, такси подъехало! Пока! Чмоки-чмоки!

Хлопнула дверь, застучали каблуки по бетонным ступенькам.
Лиза сложила грязную посуду в раковину. Помыть можно и завтра, хорошо, что отгул взяла. А сейчас спать! В отдельной спальне, на большой кровати! Мечта... Пускай на новом месте приснится жених невесте, - подумала она, засыпая.

Её разбудило позвякивание посуды, доносившееся из кухни, и монотонный голос, бубнивший что-то неразборчивое.

- Господи, что это? - Лиза явно почувствовала как от страха зашевелились волосы на голове.

Она нащупала рукой мобильник на тумбочке, машинально заметила, что светящийся экран показывает три часа, и набрала 102. К её удивлению и ужасу гудка не было. Попытки позвонить в службу спасения, пожарным, матери, бывшему парню и Людке тоже провалились: телефон мёртво молчал.

- Мамочки, мамочки...Что же делать...Мамочки...

Казалось, что целую вечность она сидит на кровати, сжавшись в комок и поскуливая от страха.
Нет, так нельзя. Надо пойти и посмотреть что там. Может, это от соседей такая слышимость, - ухватилась за спасительную мысль Лиза, - а я, глупая, сижу, трясусь.

Лиза откинула одеяло, на ватных ногах прошла через узкий коридорчик в кухню и...
Картина, представшая её взору, была вполне мирной. За столом перед тарелками с супом сидели две женщины. Молодая женщина, крашеная блондинка, кормила с ложки худенького мальчика лет двух, сидящего на высоком стульчике.

- Наташа, ну чем тебе плохо с нами? - бубнила пожилая женщина в застиранном халате. - Зачем вам уходить на съёмную?

- Мама, хватит! - раздражённо ответила молодая. - Сто раз говорила тебе почему.

- И присмотр за Юми...Юси... Прости, я опять забыла как его звать, - заплакала пожилая.

- Вот! - взвилась Наташа. - Ты даже имя своего внука запомнить не можешь, пропила все мозги. Юлиан! Ю-ли-ан! Запиши уже!

- Наташенька, ну подумай ещё...

- Что тут думать? - молодая вытерла полотенцем рот ребёнку. - Я не хочу смотреть на пьяные рожи, вы же с отцом бухаете всю жизнь. Сашка год пожил со мной - не выдержал. Нет, со следующего месяца уходим на квартиру, мы решили.

Они замолчали. Старая высморкалась в салфетку, вытерла глаза и пустым взглядом посмотрела прямо на Лизу. Ничего не отразилось на её обрюзгшем лице.

- Эй... Вы кто? Что вы делаете в моей квартире? - Лиза не узнала свой голос, таким он был тонким и дрожащим.

Они словно не слышали.

- Наташа... Наташа, послушай меня, мы бросим пить. Я обещаю.

- Можно подумать я это слышу первый раз! - отрезала Наташа, подхватила ребёнка на руки и стремительно вышла из кухни. Полы её халатика развевались, курносое лицо перекошено от гнева.

Лиза шарахнулась в сторону и вжалась в стену, но поздно. Наташа с ребёнком столкнулась с Лизой и... прошла сквозь неё, обдав ароматом незнакомых духов.

- Господи, Господи, - крестилась Лиза, что же это такое?!

Только тут до неё дошло, что кухня сильно изменилась за каких-то несколько часов. На стенах - старенькие шкафчики советского образца, исцарапанный стол на металлических чёрных ножках, чужие занавески, тикающие настенные часы в виде чайника, чужая посуда...

- Да кто вы такие, мать вашу! - закричала Лиза.

Старая не обратила ни малейшего внимания на этот вопль, со всхлипом вздохнула, достала откуда-то огрызок карандаша и стала что-то царапать на салфетке. Лиза приблизилась и увидела, как опухшие пальцы выводят: ю...л...и...а...н.
Лиза как во сне побрела в комнату, обнаружила в своей гостиной чужой старый сервант, продавленный диван и чёрно-белый телевизор на тумбочке, перед которым сидел худой пожилой мужчина, запрокинув голову и открыв рот.
Лиза метнулась в спальню. На широкой двуспальной чужой кровати лежала и всхлипывала Наташа, прижимая к себе маленького Юлиана.

- Я схожу с ума... - прошептала Лиза, сжимая голову руками.

Где-то вдалеке закричал петух.

- Пе-е-е, мам, пе-е-е! - обрадовался мальчик.

- Да, сына, петушок кричит, - отозвалась мать.

Петух истошно прокукарекал второй и третий раз, и вдруг комната стала меняться. Кровать с Наташей и ребёнком, вся мебель потеряли свои очертания, будто кисельные, исказились и уменьшились в размере, и наконец растаяли как туман. Лиза стояла одна в своей полупустой спальне, за окном брежил рассвет...

- Это был сон, всего лишь сон, - медленно говорила Лиза, стоя с чашкой кофе у окна. Внизу была видна россыпь разноцветных треугольных крыш частного сектора. - Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам...

Она совсем уверилась, что то ночное видение было сном, потому что оно больше не повторялось. Днём Лиза работала у себя больнице на Парковой, вечерами украшала гнёздышко. Сшила и повесила на карнизы занавески, вбила гвоздики и украсила стены вышитыми бисером картинами. В кухню - натюрморт с фруктами, в комнаты - пейзажи и портреты. Полюбовалась со стороны: очень красиво!

- Кто молодец? Я молодец! - похвалила себя Лиза.

Она уставала, но усталость была приятной. Спала как убитая, ни разу не проснувшись за ночь. Пока однажды ЭТО снова не произошло.

Сквозь сон Лиза услышала какое-то постукивание и тихие голоса. Она открыла глаза, замерла и прислушалась. Стук и голоса раздавались из кухни, через закрытую дверь спальни пробивался слабый свет. Лиза протянула руку к мобильнику посмотреть время. Мобильник показывал три часа.

- Снова сон...Как в тот раз, - прошептала Лиза и вдруг вскрикнула: мобильник растаял в её руке. Вот он был, а вот его нет.

Расширившимися глазами она обвела комнату. Это была уже не её спальня. Она сидела в чужой постели, на окнах висели чужие плотные шторы, а из детской кроватки на неё с любопытством смотрел маленький Юлиан. Он стоял, цепляясь за деревянную перегородку кроватки, хохолок на голове торчал, придавая ему сходство с попугайчиком.

- Тё-ё-ё...- протянул он и помахал ладошкой.

Лиза протянула руку и коснулась плеча мальчика. Рука легко прошла сквозь тельце, словно оно было из воздуха. Страх исказил личико ребёнка, он громко заплакал.

Раздались быстрые шаги и в дверях появилась уже знакомая блондинка Наташа в развевающемся халатике на крепком теле.

- Ты что, Юлик? Что случилось?

- Там тё! Там тё! - плакал Юлиан и показывал пальцем на Лизу, скорчившуюся на кровати.

- Какая тётя? Нет никого, - Наташа смотрела прямо на Лизу и не видела её, - Ложись в кроватку. Маленьким деткам надо после обеда спать...

Лиза выскользнула из постели и на цыпочках прошла в кухню через узкий коридор. Ухватила взглядом календарь на стене, из которого следовало, что нынче на дворе июнь 1996-ого года.

За кухонным столом сидела грузная пожилая женщина и крошила лук, стуча ножом по доске. Лук щипал ей глаза, она вытирала их тыльной стороной ладони.

- Укачала? - спросила она появившуюся Наташу. - Чего он плакал?

- Не знаю, приснилось что-то... Дай сюда, ты крупно лук режешь, Саша так не любит, - Наташа отняла у матери нож.

- Саша любит, Саша не любит... - проворчала пожилая. - Что это за муж? Приходит, когда хочет... И жениться на тебе не торопится.

- Мама, перестань!

- Наташа, я прошу тебя, подумай...Мы неделю не пьём, держимся.

- Опять! - Наташа отбросила нож. - Ты знаешь, мама, о чём я жалею? Что ты меня удочерила. Если бы не ты, у меня могли быть нормальные мать и отец. Ты же сама не смогла эту тайну сохранить, по пьяни проговорилась!

- Наташенька, не говори так.

- Вы мне всю жизнь исковеркали, я не могла даже подруг домой привести, мне было стыдно. А Сашка... Я ему не смогла сказать. Если бы не забеременела, то был бы он со мной? Вот вопрос! - Наташа снова застучала ножом.

Лиза прижалась к стене, наблюдая за чужой драмой, которую по непонятным причинам Провидение решило показать ей.

- Ты знаешь...я беременна. Саша ещё не знает, - Наташа посмотрела матери в глаза.

- И что же ты будешь делать? Пусть женится сначала, - ахнула пожилая.

- Как "что"? Рожу второго. Вот мы переедем и заживём не хуже других.

Раздался резкий требовательный звонок. Наташа вздрогнула от неожиданности.

- Кто это?

- Валя, наверно, - пожилая с трудом поднялась и заковыляла в прихожую, зацепив Лизу могучим бедром.

Щёлкнул замок, послышался мужской басок и неразборчивый голос Наташиной матери, в комнату быстро прошёл высокий мужчина.

- Кто это пришёл? - озабоченно спросила Наташа.

- Олег.

- Олег? Мама, ты с ума сошла? Ты зачем пустила его? - Наташа была близка к истерике.

- А как я не пущу? - оправдывалась пожилая. - Он мой племянник. Ему негде переночевать.

- Как ты могла? Ты забыла что он сделал со своей матерью?!

- Моя сестра плохо с ним обращалась, - промямлила пожилая.

- И за это надо было её убить?

- Тише, прошу тебя. Он только переночует, а завтра уйдёт. Я не могу отказать.

- Господи... - простонала Наташа. - И Сашка сегодня не собирался прийти...

- Да ладно, он же не чудовище. Готов суп? Надо Олега покормить...

Лиза оторвалась от стены и прошла в гостиную. На диване перед телевизором сидел рослый молодой человек в джинсах и белой майке. Челюсть у него была массивной, как у Шварценеггера, глаза серые и холодные. Лиза присмотрелась: а ведь он отличается от других обитателей этой квартиры! При движении у Наташи и её матери становится зыбким контур, а у Олега - нет. Он был более осязаем, и Лиза не была уверена, что коснувшись его руки ощутит пустоту. Что это значит?

Она подошла вплотную и заглянула Олегу в лицо. Он рассеянно смотрел то в телевизор, то по сторонам, как вдруг вздрогнул, будто от удара и уставился на Лизу.

- Тёть Маш! Что это у тебя будто парит в доме? Из ванны что ли? - и помахал рукой перед носом.

Лиза отшатнулась. Он её видит. Ни к чему это, даже во сне ни к чему!

- Ку-ка-ре-ку! - загорланил петух из соседнего частного сектора. Ему вторил второй и третий петух на разные голоса.

Видение пропало. Олег вместе со старым диваном и телевизором расплылись в радужное пятно, затем пятно съёжилось до размеров мыльного пузыря и лопнуло. Лиза стояла на ковре в своей гостиной. За окном начало светать...

Что это было: сон или не сон? Слишком реально и ярко для сна. А если не сон, то...что тогда? Может, параллельный мир, о котором Лиза читала? Или это путешествие во времени? Если верить календарю, то это прошлое.

Лиза весь день на работе ломала над этим голову.

- Людк, а Людк! Ты сны умеешь разгадывать?

- Не-а, - Люда оторвалась от раскладывала таблеток по ячейкам, - а что снилось?

- Да так сразу и не скажешь... Лук женщина резала.

- Лук? Это к слезам, надо думать. Не к твоим, - спохватилась она, - не ты же лук резала.

- Мужик ещё был. Брутальный такой.

- О-о-о! Это никогда лишним не бывает, - засмеялась Люда.

- Да ну тебя, Людк! - тоже засмеялась Лиза, и от сердца у неё отлегло.



Вечером Лиза решила прибрать кладовку, до которой ещё не дошли руки. Включила бодрую музыку и принялась за уборку.

По пол посыпались фантики от конфет, исписанные тетрадные листы. Серая от пыли салфетка спланировала парашютом и зацепилась за провода Лизиных наушников. Простым карандашом на салфетке было нацарапано: "юлиан".

"Ты даже имя своего внука запомнить не можешь, пропила все мозги! Юлиан! Запиши уже!



Тётя Маша откупорила бутылку и разлила водку по стопкам.

- Ну, за встречу!

Её муж Михаил, тихий алкоголик, выпил, не морщась и не закусывая. Олег же оставил добрую половину.

- Я не люблю это дело, тёть Маш, - сказал он, отодвигая стопку, - не наливай больше. Я только за компанию... А Наташа чего с нами не посидит?

- Сына укладывать пошла, поздно уже. Сейчас и мы ляжем, я тебе на раскладушке постелю.

- Спасибо.

Тётя Маша наливала стопку за стопкой, лицо её покраснело, уголки губ опустились вниз.

- Я вот всё думаю, за что ты так с матерью? - вперила она мутный взгляд в Олега.

- Не начинай, тёть Маш. Мать меня унижала всю жизнь, ты знаешь. Я своё отсидел, не попрекай больше, не ковыряй эту рану, добром прошу.

- Ладно, не буду,- тётя Маша убрала пустую бутылку под стол. - Спать идём, что ли, поздно уже...

Всё стихло, Михаил похрапывал на диване, да часы отсчитывали секунды, а тёте Маше после выпитого не спалось.

Заскрипел раскладушкой Олег, встал и протопал на кухню, включил свет, шуршал чем-то и звякал приборами.

- Ты чего не спишь? - тётя Маша в ночной сорочке появилась на пороге кухни. Олег сидел с большим столовым ножом в руках. - Всё бродишь и бродишь. Или плохое задумал? Может, ты и меня зарезать хочешь, как свою мать?

Олег покраснел от ярости и поднялся, сжимая в ручищах нож. Глаза налились кровью, ноздри раздувались, это был уже не человек, это было чудовище. Демон, не знающий жалости.

И тётя Маша это мгновенно поняла. С диким криком она бросилась из кухни, зацепила ногой стул и чуть не упала.

- Миша! Миша, помоги!

Олег настиг её в комнате, повалил на пол и перерезал горло кухонным ножом.

- Ба! Не на! Ба! Не на!

Чудовище, перемазанное кровью, подняло глаза и увидело на пороге бледную, как полотно Наташу с ребёнком на руках. Малыш вырывался, плакал и кричал:

- Не на! Не на! Не на!



- Он их всех убил, - мёртвым голосом сказала Лиза, - даже ребёнка не пожалел. Там было всё в крови, там было море крови...И в спальне, везде... Вся мебель забрызгана кровью.

Они сидели в процедурной на кушетке, Лиза тихо рассказывала, плача и не вытирая слёз.

- Лиза, тебе привиделось, ты спишь плохо последнее время. Давай к Анне Ивановне сходим? Она таблеточек выпишет. Или полежишь в стационаре, ладно? - Люда погладила Лизу по руке.

- Да какой стационар! - дёрнулась Лиза. Ты не понимаешь, это всё правда. Мне соседка рассказала... Они жили двадцать лет назад в этой квартире. Наташа встретила и полюбила парня, родила от него ребёнка. Жили вместе сначала, а потом парню надоели эти пьянки и он ушёл. Приходил иногда, видимость семьи поддерживал. А в тот день, когда он был нужен Наташе и сыну, его не было.

Знаешь, я не хочу осуждать, но...Почему он не забрал их с собой туда, где жил сам? Ведь не под мостом он жил... И соседи... Они говорили, что ничего не слышали, но это не так! Наташа колотила в стены и кричала, и никто, никто не вызвал милицию.

Их обнаружил только на второй день этот Саша, когда пришёл их проведать, слишком поздно пришёл.

- А хозяйка ничего не сказала тебе, - заметила Люда.

- Да...Тётя Маша - это её тётка была. Она наняла кого-то отмыть квартиру, пригласила священника. Выждала время и пустила квартирантов. А потом продала.

Помолчали.

- Я у матери пока поживу, не могу там находиться, - Лиза поднялась с кушетки и подошла к окну. За окном виднелись сверкающие церковные купола, слышался переливчатый колокольный звон.

- Ты подумай, может продашь квартиру? - предложила Люда.

- Я подумаю, подумаю...

P.S Убийца пришёл с повинной, признал свою вину полностью. Получил пожизненный срок в колонии строгого режима.



Автор - Полночь.
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Вчера, 19:48 by LanassПросмотров: 63Комментарии: 0
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Ключевые слова: Квартира хозяйка пьянство убийство видения

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