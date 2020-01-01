Деревенские байки: клад в ночь на Ивана Купала

Geogirl Просмотров: 25 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 04:27 by

Мое родное село Олюшино, что в Вологодской области, богато на легенды и сказания. До сих пор люди верят и в Бога, и в леших, и в домовых. Веры крепко переплетены, и утром народ ходит в церковь к отцу Никодиму, а вечером гадает в бане на женихов.Мне тогда было лет 7-8, вместе с сестренкой решили пойти в ночь на Ивана Купала гадать. Расспросили бабушку, как и что делать. Она нам и поведала какой заговор на исполнение желания, а также рассказала про волшебный клад. Клад этот непростой, из самых недр земли, и золото там, и самоцветы, и драгоценные камни. Но найти его можно только в ту самую волшебную ночь. Не каждому этот клад покажется, только человеку с добрым и открытым сердцем, да и счастье он принесет не любому. Нужно, чтобы на хорошее дело были сокровища потрачены, а если начнет владелец гулять да самогон пить, то несчастлив станет.Попросили мы бабушку рассказать подробнее.А теперь и вы узнаете эту легенду.Было это давно, еще при барине. Бабушке рассказала ее прабабушка, а та от бабки своей узнала. Все деревенские тогда были крепостными, и чтобы вольную получить, нужно было денег немало заработать. Гордостью села был совсем молоденький парень Иван, талантливый мастер по дереву. Делал он шкатулки и прочую мелкую работу, и барин ее забирал для себя, да и в городе ей торговали.Мечтой почти несбыточной была у Ивана женитьба на Катерине, такой же простой крепостной девушке. Но Ваня был сиротой, без своего угла, у тетки в избе жил, а отец Катерины был кузнецом, с хорошей избой, с достатком, да с немалым, вся его семья большая ходила весь год в обувке, у старших сыновей даже сапоги были. Ну разве отдаст такой мужик свою дочку-красавицу голодранцу? К тому же сватался за нее мельник из соседского села, мужик немолодой да рябой, зато «при монете», как говорят у нас. Ну, а то, что рябой да борода нечёсаная, да двух жен схоронить успел, так это ничего, стерпится и слюбится.Когда Ваня узнал, что не видать ему милой сердцу Катерины, совсем приуныл. И вспомнил он, что бабку Маланью старые бабки ведьмой кличут. Может и поможет она.Маланья старая совсем была, скрюченная и почти слепая, считалась она у местных знахаркой. Лечила травами, заговорами, занималась ворожбой да гаданиями. Жила она в совсем покосившейся избушке, как и полагается ведьме, на краю села, где уже лес виден. Ведьма или нет (да какая же деревня без ведьмы?!), но Маланью и уважали, и побаивались. Кто молочка за гадание принесет, кто отрез даст на сарафан. Ей-то и поведал Ваня свою печаль, принеся немного денег на платок.- Зря ты, Ваня, сидишь тут да приуныл. Наступит ночь на Ивана Купала, вот ты в эту ночь и не ложись спать! В полночь иди в поле, да ни слова не говори, повторяй все про себя, что клад найти хочешь, собери 9 разных цветков, да смотри по сторонам. Увидишь свет в поле. Яркий, как днем. То загорит цветок особый, папоротником кличут, он и покажет, где клад лежит. Подойдешь к этому месту, копай сразу! Откопаешь сундук, и будет он набит шелками, самоцветам, золотом, а охраняет его кот черный. Спросит он тебя зачем тебе золота столько, почему сам заработать не хочешь. Ответишь ему, что не на дурное дело просишь, что хочешь вольную себе да невесте выкупить. Тогда даст тебе кот столько золота и камней, что сможешь и выкупить обоих, и избу сладить, да еще на свадьбу хватит. Помни только, что клад этот непростой, он погубить хочет. Будут тебя манить всякие соблазны, не трать деньги на них.- А точно ли, бабушка, клад смогу найти?- Да кто же знает-то? Может и да, а может и нет. Клад-то показывается только тому, у кого сердце чистое, помыслов злых нет. Мало кому клад этот счастья принес, но, может, тебе и повезет.До Ивана Купала оставалась всего пара дней, и хоть слова ведуньи и породили в душе Ивана сомнения, он был уверен в своей удаче.- Разве на плохое дело я клад прошу? Выкуплю себя и Катерину, поженимся, детки пойдут. С моим мастерством я и в городе не пропаду, в артель пойду. На семью всегда заработаю. Катюшу свою спасу от брака с нелюбимым да старым.И вот, в ночь на Ивана Купала пошел он искать клад. Снял он крест, как бабка велела, пошел собирать цветки да искать цветущий папоротник.Наутро встала рано тетка его, корову подоить да завтрак на всю семью собрать, а Вани-то и нет в избе. Удивилась она, конечно, но решила, что, может, встал раньше её. Но и к вечеру парня не увидели. На следующий день тетка заволновалась, пошла расспрашивать Катерину да друзей его, может, знает кто. Уже и староста заволновался, не пустился ли парень в бега. Но спустя дня три вернулся Иван в село, в одеже новой, положил на стол гостинцы ребятишкам, и сразу пошел к приказчику, где и сказал, что выкупает себя. Денег заплатил, сколько нужно было. И сразу с вольной в руках – к отцу девушки. Кузнец, хоть и удивился немало, откуда ж у сироты столько денег, но согласие на свадьбу дал, благословение получили. Обещал Иван, что сразу перед свадьбой выкупит невесту свою, что надо ему пока в городе кой-какие дела уладить, а пока пусть невеста приданое готовит.В деревне у всех на устах новость, что свадьбу гулять будут, все на разные лады обсуждали, кто - приданое, а кто - рябую харю мельника, когда тот узнал, что невесту увели почти из-под носа. Говорят, что скривило его от досады так, что на порося стал похож лицом, а не на мужика.Ну, это бабьи пересуды, а пока деревня языком болтала, семья Катерины да семья Ивана во всю готовились.Неделя-другая прошла, вернулся снова Ваня в село. Одет как приказчик, по-городскому, приехал за инструментом своим. Сидит, щи ест, тетка вокруг него так и бегает, расспрашивает про его городскую жизнь. Зашел и кузнец, стал спрашивать, когда уже Иван невесту-то выкупит, когда попу готовиться к венчанию.- А не буду я дочку твою выкупать, не по сердцу она мне теперь, я теперь в городе на жизнь посмотрел, не нужна мне деревенская крепостная девка. В городе и получше невесты есть! Да и деньжата лучше я потрачу, чем буду жену себе выкупать!Тут уж спокойный кузнец взорвался словно порох, еле-еле отцепили его от Ивана, а то и до смертоубийства бы дошло.- Ты, - кричал он, -девку ославил на все село! Сперва жениха достойного отвадил от нее, а теперь, значит, не ровня она тебе?! Как голодранцем был, так мечтал о ней, а теперь городскую подавай?!Еле-еле успокоили его, ушел кузнец. Семья да соседи срамят Ивана, а ему все нипочём, усмехнулся, забрал инструмент свой, да и поехал в город обратно.Уехал человек, и словно не было его. Живет деревня снова своими заботами.Катерину-то мельник в жены взял, и полугода не минуло. Он - мужик вдовый, ему хозяйка нужна, а тут девка молодая и сильная. Свадьбу справили, невеста вся в слезах. Мельник потом дня не проходило, чтобы не бил жену. Все вспоминал, как бросила его. Так, спустя пару лет и свел ее в могилу. Новую потом невесту стал искать. А народ глаза на его дурной характер и наружность закрыл, у него ж мельница своя, деньги водятся, хозяйство хорошее.Бабушка бы закончила свой рассказ, но оставался еще непутевый парень Иван.Говорят, что где-то через год, опять на Ивана Купала, пара пареньков, друзей его бывших, поехали в город. Посетили ярмарку, а когда уже под вечер стали возвращаться, увидели около телеги нищего и слепого мужика. В обносках он был, как юродивый. Ну, парни не жадные были, дали ему пару копеек, хотели ехать уже, да один, ну, пусть хоть Василием будет, узнал в нем Ваню.- Ваня? Ты это ль? Ты же в артель хотел уйти? Деньги же были?Взяли они его с собой в трактир, накормили, стали спрашивать, что и как, как произошло-то все.Выпил он пару стопок, и рассказал свою историю.- Я ж зря послушал ведьму. Все выполнил, как сказала старая. Крест снял, цветы собрал. Ходил-ходил, думал уж, что не покажется клад мне. Вдруг, вижу, что на пригорке свет горит яркий, красноватый такой, как солнце вечером. Подбежал я туда, а там цветок словно горит. Стал копать, слова повторял, что бабка сказала. Раскопал яму, а там сундуки, открыты все и полны яркими камнями, золотом, щелка лежат, посуда богатая… И свет идет от богатства такой, что глазам больно! Только я руку протянул, слышу кот шипит. Сидит черный, здоровый, глаза как зеленые камни горят. Я, помня слова бабки, поклонился ему, попросил клад отдать мне. А тот усмехается и говорит мне…Нет, братцы, вы не смейтесь, так и начал со мной говорить.Зачем, мол, молодому да здоровому клад понадобился? Сам что ли не можешь заработать?Ну, я так и сказал ему, мол, жениться хочу, а для этого надо мне себя и невесту из крепости выкупить, да хоть скромную избушку сладить. Люблю я Катерину, да ее отец уж жениха ей нашел, старого и рябого. Дай мне, кот, хоть немного золота, помоги мне!- А кот-тот чего? - с усмешкой спросил один из парней.- А что кот… Дал мне целый мешок золотых и сказал, что ежели я все сделаю, как сказал, то счастье мне будет, но соблазнов много, а вот если я на пустое потрачу, то все, загублю свою жизнь, а душа моя после смерти не будет покоя знать.Я мешок-то взял, не помню, как в городе и оказался. На утро сразу в артель пошел, где теперь Степка из Верхнего села мастером стал. Попросился к ним, обещали работу дать, как выкуплюсь у барина. Ну, я приоделся там по-городскому, гостинцы и подарки купил, в село вернулся. Как приехал, так сразу к кузнецу побежал просить у него Катерину. Потом к приказчику за вольной. И что-то не захотелось мне сразу с деньгами расставаться, с большими. Думал потом, перед свадьбой уже невесту выкуплю.Вернулся в город я, а в городе ведь жизнь другая, яркая, коли деньги есть. В трактирах я обедал, на ярмарке был. И с каждым часом словно любовь моя к Катерине стала уменьшаться. У одной девки в трактире коса богаче, другая фигурою краше, третья словно барышня себя держит. Умом-то понимаю, что без Катерины не могу, а словно кто-то шепчет мне, что не нужна она.Вернулся в село я, инструмент забрать. Тогда еще думал, что в артель пойду. Ан нет, словно подменили меня. Снял в городе угол у вдовы одной, и каждый день то гулять ходил, то на праздник какой. Вроде и понимаю я, что остановится пора, что простой я парень, работящий, а словно кто-о толкает меня к рюмке. Так и прошло месяцев 6, наверное, не помню… Все я пропил, все деньги, потом одежу свою…Теперь вот ночую на улице, глаза почти не видят. Иногда кто-то милостыньку подаст, а иногда и палками побьют… В село вернуться совестно мне, уходил работящим парнем, здоровым, семье подмогой стать. А теперь калека, на шею к тетке что ль садиться? Нет, останусь в городе, а помру, так и надо мне.Уехали мужики, а когда вернулись в город снова, уже не нашли Ивана.Где же тут чудеса, чтобы легенду сложить? Ну, спился человек, не сумел богатством распорядиться, бывает. Все это так, да потом местные бабы стали замечать, что в ночь на Ивана Купала возле оврага можно увидеть словно тень какую-то, словно кто-то ходит да стонет тихо. Кто-то из них говорил, что, мол, на Ивана похожа тень. Но кто ж знает, призрак это или бабы наши впечатлительные?

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