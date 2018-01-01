Мистика и предупреждение в ночь на Ивана Купала

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 03:05

Причина: Изменен раздел

Nik_dk Просмотров: 35 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 02:43 by

В детстве, накануне праздника Ивана Купала, я слышала от бабушки, как они плели венки, а еще различные истории из ее молодости об этой мистической ночи и цветущем папоротнике, исполняющем все желания. Легенда гласила, что тот, кто в Купальскую ночь найдет папоротник, сможет навсегда излечиться от всех болезней и найдет клад.Папоротники у нас не росли, так как поблизости не было леса, и мне это растение представлялось большим, красивым и даже чем-то похожим на человека. Мама, верившая в Бога, называла это все язычеством.Бабушки вскоре не стало, а я вышла замуж и уехала из родных краев.На новом месте был лес, и папоротник рос чуть ли не везде.Отметив для себя поляну, где его было особенно много, я стала ждать праздника. Когда приблизилась магическая ночь, меня обуял страх, но помня бабушкины рассказы, я решила, что это происки ведьм, которые в Купальскую ночь особенно активны. Я взяла с собой святую воду, освященную в церкви соль, взяла фонарик и пошла в лес. Мужу я ничего не сказала, чтобы не стал насмехаться или не увязался следом, нарушив весь ритуал.Странности начались, когда я подошла к лесу. Много раз здесь ходила, оставила даже знак на дереве (завязала ленточку), чтобы ночью найти тропинку, но она исчезла. Совсем! На ее месте были густые заросли, через которые пробраться было просто нереально. Когда в кустах что-то зашелестело, меня обуял панический страх. Я, может, убежала бы, но ноги как будто приросли к месту, часы показывали без пяти минут полночь, и нужно было торопиться.Вдруг из кустов прямо мне под ноги выбежала кошка, я чуть не померла от страха. Она стала крутиться у моих ног и отбегать в противоположную лесу сторону, возвращалась и снова уходила, оглядываясь, как будто звала меня за собой. Я пыталась отыскать тропку, но кошка путалась у меня под ногами, мешая и периодически исчезая и снова появляясь. Я решила, что это мне мешает ведьма в образе кошки (цвет кошки я не разобрала в темноте, но мне казалось, что она черная). Я брызнула в ее сторону святой водой и бросила щепотку соли прямо на нее. Кошка зашипела и исчезла.Вдруг мне показалось, что в глубине леса я вижу яркий свет и слышу звон колокольчика. На часах было ровно двенадцать ночи. Я поняла, что не смогу пробраться в лес, и решила загадать желание прямо здесь.Вернулась домой, не особо веря в его исполнение. Тихонько пробралась в спальню и вскоре уснула. И в эту ночь мне приснился сон, будто я держу на руках два маленьких котенка – белого и рыжего. Я счастлива, хочу показать их мужу, но его нигде нет, и я с ужасом понимаю, что я осталась одна и его больше не увижу никогда.Через два года наступила долгожданная беременность, я родила двойню – мальчика и девочку. Сын весь в отца, такой же рыжий, а дочь похожа на меня. Вот только муж так и не увидел их, за два месяца до появления на свет детей он разбился на мотоцикле. Сейчас я думаю, что мое желание все же исполнилось, но в эту ночь мне еще и предупреждение пришло во сне. Может, правда, Купальская ночь наполнена мистикой?

Ключевые слова: Папоротник ночь Иван Купала желание сон

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