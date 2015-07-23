Митька

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 06:11

Причина: Стилистика автора сохранена.

marzzz Просмотров: 173 Комментарии: 7 +7 Вчера, 06:11 by

Эх, детство золотое!Почему-то в детстве все по-другому. Ты умеешь радоваться обычным вещам: ромашке в поле, божьей коровке на гибком стебельке, солнечным бликам на поверхности быстрой речки, каплям росы на тонкой паутине.Куда все это пропадает с возрастом? Маленькие детские радости вытесняются взрослыми проблемами в свободном порядке: построением карьеры или амбициозными планами, меркантильными интересами, бытовыми заботами. Мы перестаем замечать, насколько разнообразен и красив мир вокруг. Всех нас перестают восхищать ненужные цветы и нелепые букашки. Почти всех.В детстве я не знала, что такое пионерский лагерь. Мама никогда не отправляла меня туда в ссылку на все лето. А зачем? У меня была бабушка! Как и всех моих друзей, меня отправляли к бабуле на все лето в деревню.Мы носились с утра до ночи, голопузые и босоногие, по улице, по полям и лесам. Играли в "Прятки", "Жмурки", "Салки", "Красочки", "Колечко-малечко", "Города", "Числа" и игры, названий и правил которых я уже и не припомню сейчас.Мы не знали, что такое сидеть перед телевизором, потому что там, за входной дверью, нас ждал мир полный приключений.Компания наша была разношёрстная и разновозрастная. От малышей до самостоятельных подростков, но общие интересы были всегда.Годы летели. Мы взрослели. Наши детские забавы сменялись "взрослыми" развлечениями. Мы скакали на лошадях по ночным полям, разводили костры и пекли картошку, сидели у разрушенной мельницы, рассказывая страшные истории и анекдоты. Ночь - это было наше время. Да, днём можно организовать и лошадей, и картошку, и мельницу, но именно ночью все эти мероприятия казались необычными, загадочными, романтическими.Как-то летом мы собрались нашей "шайкой" на пикник. Участникам посиделок было от четырнадцати до восемнадцати, примерно. Я, тринадцатилетняя мелочь, затесалась в эту развеселую взрослую компанию благодаря исключительно авторитету старшей сестры.Пламя пожирало поленья, которые, потрескивая и шипя, медленно превращались в угли; искры взмывали вверх, как рыжие мотыльки.Я сидела, не вникая в разговор, завязавшийся, как обычно, между ребятами. Обо всем и ни о чем. Я смотрела на пламя. Наверное, это досталось нам от предков. Есть в огне что-то колдовское, первобытное, завораживающее - все сразу.Из состояния "загипнотизированного кролика" меня вывел голос:- Эй, малАя, лови картошку.Славик вытащил заточенной палкой черный шарик и поднес его прямо к моему носу.Я схватила обугленную снаружи картофелину и начала перекатывать ее в руках, обжигая ладони.- Держи соль, - над ухом раздался знакомый голос.Я обернулась и присмотрелась. К огромной радости, справа от себя я увидела хорошо знакомое лицо соседского парня - Митеньки.- Привет, Аленка.- Митя! - я чуть не бросилась ему на шею, - откуда ты? Как снег на голову. Думала, этим летом тебя уже не будет в родных пенатах!Митька был мне больше, чем сосед. Он был почти друг. Потому что провел со мной времени больше, чем иные все вместе взятые, несмотря на пятилетнюю разницу в возрасте между мной и Митей.Митенька был особенным. В детстве, когда старшим было лет по восемь-десять, а мне, и подавно, не больше пяти, я увязалась со старшими играть в поле. Смысл слова "прятки" был понятен. Сам процесс - не очень. Сестра держала меня за руку, попросила присесть, не шуметь и не высовываться. Наискучнейшее занятие. Я повиновалась и тут же нашла новую забаву: начала рассматривать тугие налитые ржаные колоски и усики на них.Рано или поздно все прячущиеся были обнаружены водящим. Все, кроме Митеньки.Мы начали носиться по полю, кричать, звать его. Кто-то решил, что Митька втихаря удрал домой. Нашли его случайно, на краю поля. Он лежал на животе и рассматривал... кузнечика. Мальчишки его чуть не отмутузили, хорошо, девочки оттащили. Митька остался там, больше в тот день с нами не играл.Чуть позже я встретила его у калитки и попросила украдкой:- Митя, расскажи про того кузнечика.И Митька рассказал. Он нырнул к забору и вылез из высокой травы с мелким насекомым в руках. Глазенки его заблестели, и он выдал, как я понимаю, энциклопедические знания. Говорил он много и непонятно, поворачивая подопытного и демонстрируя наглядно: усики, лапки, крылышки. В память навсегда врезалось: насекомые, прямокрылые, длинноусые. Вот не знаю, что из какой области было, где там класс, где вид или подвид, где отряд и прочее, но всю жизнь свою помню этот первый урок по зоологии, проведенный соседским мальчишкой! И про кузнечика помню: насекомые, прямокрылые, длинноусые.Так завязалась наша дружба. Митька выходил играть с детьми, но все время зацикливался на букашках или растениях. Порой он напрочь забывал, что он в игре. И дети, которые не могли долго сосредотачиваться на чем- то одном, быстро переключались на новое и так же быстро забывали про Митьку и его существование. А я помнила. И искала его общества. Потому что он много рассказывал и показывал. Про лепестки и стебли, тычинки и пестики, уши, хвосты и лапки. И я была благодарным, хоть порой ничего непонимающим слушателем.- Давно приехал? - спросила я Митьку, посыпая картофелину солью.- Вчера. Поступил в институт. Вот, вырвался.- Куда поступил? - услышали наш разговор ребята.- На биофак.- Биолог, значит, - хохотнул Виталька, - будешь "инфузории в туфельках" под лупой разглядывать?- И их тоже,- невозмутимо ответил Митька.Ребята долго веселились, подкалывая Митю.- А помните, как Митька притащил в банке жабу и уверял нас, что она вот-вот превратиться в принцессу? - заливалась смехом Наташка.- Или как выловил ящерку и рассказывал, что если ее подвергнуть воздействию радиации, она превратиться в настоящего дракона? - подхватил Виталька.Митенька не обижался, отвечал на дурацкие шутки либо молчанием, либо... глубоким молчанием.Да. Он был странным. Иногда. Его энциклопедические знания относительно флоры и фауны часто соседствовали с безудержной фантазией. Но мне с ним было интересно. Тогда я ещё хранила в своих книжках цветы, засушенные между страницами. Им подаренные полевые ромашки, васильки, лютики. Нет, не в знак внимания к противоположному полу, а как образцы богатого растительного мира нашей деревни и ее окрестностей.Время летело, бежало, утекало, как песок между пальцами. Мы выросли, редко и нерегулярно приезжали в деревню. Уже было не к кому ездить.Пацаны сходили в армию, возмужали. Девчонки повыскакивали замуж, обзавелись семьями.Я училась на предпоследнем курсе института. Развеселой студенческой толпой мы выезжали на летнюю практику. Сбор назначили на вокзале.Я сидела на скамейке, жмурясь от яркого солнца, когда из толпы вынырнул бородатый мужчина в болотного цвета штормовке:- Аленка!Я встрепенулась. Ко мне сквозь толпу пробирался незнакомец.Когда он подошёл вплотную, я признала в нем Митьку. Если бы ни эти серые, цвета северного моря глаза, я бы его не узнала.- Митька! Откуда ты? Бородищу отпустил! Тебя не узнать. Совсем стал учёный муж.- Да, это так... Для удобства. Вечные экспедиции, некогда бриться, вот и решил сменить имидж, - оправдывался он.Мы проговорили час до отправления поезда. Обо всем и ни о чем. Митька готовился к очередной поездке на север. Закончил аспирантуру и трудился над каким-то серьезным трудом из области биологии. Или ботаники. Или зоологии. Увы, я никогда не была сильна в этих науках. Помню только про кузнечиков: насекомые, прямокрылые, длинноусые. И эту встречу я тоже запомнила. Митьке тогда было двадцать восемь.Пошло лет пять после той памятной встречи. Бабушка слегла. Тетка, последние годы жившая с ней, срочно вызвала нас телеграммой.Благо, у меня был отпуск. Я сорвалась и вместе с мамой примчалась в деревню.Бабушка умерла ночью, спустя трое суток. После похорон я несколько дней ходила по окрестностям, как привидение, и молча скорбела об утрате.После обеда, в пятницу, я взяла корзину и отправилась в лес после долгих отговорок мамы. Не развлечения ради пошла, а для успокоения. Стояла ранняя осень. Дни были на редкость тёплыми, ночью шли дожди.Я шла по знакомой с детства тропинке, шебурша длинной палкой опавшую листву. Темнело рано, я надеялась пройтись по лесу пару часов, не больше, и вернуться домой.Грибов было много, но хотелось набрать благородных. Я не заметила, как свернула с тропинки и пошла, ведомая азартом, все дальше в чащу. Когда корзина была полна, я присела на пень и огляделась. Вокруг был незнакомый лес."Занесла нелёгкая", - подумала я, и, ориентируясь по естественному компасу - мху на деревьях, муравейникам и солнцу, клонившемуся к горизонту, пошагала на юг, в сторону деревни.Через пару часов я не смогла выйти на опушку. Ещё через час наступили сумерки, но я совершенно не понимала, где нахожусь, почему не могу сориентироваться и постоянно сбиваюсь с курса.В лесу стало совсем темно. Тишина действовала угнетающе. Оставалось только найти место для ночлега и дождаться утра. Паники не было. Только досада на себя. Как можно заблудиться в родном лесу?Я прошла метров двадцать, чтобы выбраться из густого подлеска и оказалась на поляне, достаточно хорошо освещенной ущербной луной. Посреди поляны я обнаружила сруб. Так мне показалось в темноте. Сразу в голове нарисовалась картина: избушка на курьих ножках и злая Бабка-Яга внутри. Я поежилась. Однако, осень. Свежо. И дождь начал накрапывать.Опасаясь промокнуть и простудиться, я поспешила к сооружению. Если это не вконец развалившийся сруб, то можно и переночевать, главное, чтобы внутри было сухо.Срубом оказалась старая зимовка охотников. Я точно знала, что она находится в десяти километрах от нашей деревни. Получается, я шла не обратно, к деревне, а все глубже в лес. Странно. Никогда не страдала дезориентацией в лесу, а тут...Я отворила скрипучую дверь и прошла внутрь. Тихо, тепло, сухо.Я пошарила рукой в темноте в попытке найти спички и свечи на полке возле печки. Обычно все предметы лежат на своих местах. Но на этот раз безрезультатно. Ничего.Дождь барабанил по крыше. Я двинулась в противоположный угол и нащупала угол старой кровати с панцирной сеткой. Укрывшись найденным там же одеялом, я сбросила сапоги, вскарабкалась на кровать и привалилась к стене. Нужно подождать до утра. Сон сморил меня в тот же миг.Тепло. Даже жарко. Я разлепила тяжелые веки. В небольшой печурке горел огонь. На металлическом "блине" закипал чайник.Потянувшись, я скинула одеяло и опустила ноги на пол. Дверь отворилась, и в сторожку вошёл человек. Я замерла. "Наверное, кто-то из охотников", - пронеслось в голове.- Поспала чуток? - голос был низкий, с хрипотцой.- Да, отдохнула. Ещё ночь?- Начало первого. Ты спала три часа. Чаю будешь или ещё поспишь?- Чаю? - я вспомнила, что не ела с утра, - можно.Охотник отсыпал заварки в металлическую кружку и залил кипятком.Я приняла кружку и принялась цедить маленькими глотками обжигающую жидкость.- Вы - охотник?- Хм, - ответил человек, - скорее, наоборот.Я замерла и уставилась на незнакомца. Борода, скрывающая пол-лица, спутанные длинные волосы, теплая куртка.- В-в-в-вы, к-к-кто? - проблеяла я.- Не узнала?Я отпрянула, вжалась спиной в стену и напряглась, пытаясь рассмотреть лицо незнакомца из своего темного укрытия. Кажется, человек откровенно забавлялся ситуацией.- Кто вы? И что здесь делаете?Человек улыбнулся. Одними глазами. Это были его глаза. Глаза цвета северного моря.- Митька? - я потрясла головой, стараясь избавиться от наваждения, - Митенька! Какими судьбами? Ты, значит, в деревне? А я думала, где-нибудь в таёжных дебрях! Надолго? А я на похороны, бабуля умерла. А ты к своим? Ой, ваш дом стоит заколоченный! Значит, у соседей остановился? - меня словно прорвало. Я была на седьмом небе от счастья, понимая, что вдруг получила такой подарок судьбы - встречу с Митенькой. И где! - А я тебе не узнала, честно.- Изменился? - спросил "охотник".- Нет. То есть, да. Чуть-чуть. Я так рада, что это не какой-нибудь незнакомый охотник, а именно ты. Не верится. Ущипни меня, если я не сплю.Митька запустил руку в гриву своих спутанных волос:- Постарел? Поистрепался? Знаю. Не признала, - расстроенно произнес парень, - я, конечно, уже не тот мальчишка, таскающий кузнечиков, но в старики не записывался. Есть еще идеи, планы, цели. Просто устал, Аленка, просто безмерно устал.В печке потрескивал огонь. Пахло деревом, лесом, дождем и спокойствием.Мы уже час болтали обо всем и ни о чем.- Как на личном фронте? - спросила я Митьку, заведомо зная ответ на вопрос, - женат?- Да, - ответил парень, - на одной лесной нимфе. Шучу. Хотя, я действительно женат на лесе, в нем вся моя жизнь.- Значит, работа твоя, Мить, тоже не в кабинете за микроскопом?- Конечно, нет. Вот полгода назад в тайге был, в очередной экспедиции. Искал редкий, исчезающий вид папоротника.Митька выдал непонятное название на латыни и начал увлеченно рассказывать о своих любимых зверушках, букашках, цветах и прочем живом и бессловесном мире, который был для него ближе и дороже, чем наш цивилизованный варварский мирок.Под треск поленьев и монотонный голос я не заметила, как провалилась в сон.Предрассветные сумерки застали меня в той же сторожке, в полулежачем состоянии, завёрнутую в старое потертое одеяло. Я потянулась и вылезла из шерстяного кокона.Поленья догорели. Митьки нигде не было. Я обулась и вывалилась на улицу.Дождь закончился. Лес окутал предрассветный туман. Я обошла вокруг сруба и, метрах в двадцати, возле разлапистой ели, увидела силуэт. Митька стоял, задрав голову вверх. Наверное, рассматривал какую-нибудь замечательную суетливую белку или невиданный доселе экземпляр еловой шишки. Он умел абстрагироваться от всего и забывать кто он, где он, зачем он здесь.Я сделала пару шагов в его сторону:- Митенька, пойдем домой. Уже светает! - громко позвала я.- Ступай, - Митька обернулся на мой голос и развел рукам, - не могу, не жди меня. Я немного занят. Не все успел. Столько дел, столько дел, - покачал он головой сокрушенно. - Ступай. Я потом.Я пожала плечами:- Как скажешь. Я побежала тогда? Извини, бабушке сегодня помин, девять дней, а я бросила тётку и маму на произвол судьбы. Спасибо тебе за компанию. Надеюсь, скоро увидимся? Загляни ко мне. Я пару дней еще здесь.- Не знаю. Как получится. Увидимся ещё. Неприметно увидимся, - Митька махнул рукой и скрылся за старой елью, как будто растворился в тумане."Мог бы и проводить немного, - почти обиделась я, - впрочем, не маленькая, сама дорогу найду. Нечего обижаться. Митя всегда был таким. Если увлекался, ничего вокруг не замечал".Я вернулась, подхватила корзину, оставленную у входа в сторожку, и припустилась в юго-западном направлении. Обернувшись назад, увидела возле ели темный, едва различимый в тумане силуэт, который махал мне вслед рукой.Нагоняй от зареванных тетки и мамки я получила тут же, как появилась на пороге. Тетка сильно разволновались, когда поняла, что я заблудилась. Собрала несколько относительно "ходячих" жителей, которые чуть ли ни до ночи с фонарями бродили по опушке леса, аукая и выкрикивая мое имя. Все напрасно. Решили, что если я не объявлюсь сегодня к обеду, поедут в райцентр за помощью, просить поисковую группу. В тот день поговорить больше не удалось. Я принялась помогать готовить поминальный стол, потом мы отправились на кладбище.На другой день нужно было уезжать. Митька так и не заглянул. "Неверно, все по лесам рысью носится в поисках открытий", - подумала я.Мама решила остаться на некоторое время. Вместе с теткой она вызвалась проводить меня до остановки. Автобус до райцентра ходил один раз в сутки, в полдень.Ближе к полудню на остановке нарисовались собственной персоной Славик и Виталька:- О, здорово, малАя! - радостно приветствовал первый, - ну, что, навела шороху? Искали тебя, как скауты, с фонарями!Я густо покраснела:- Привет! Интересно, когда мне стукнет лет пятьдесят, ты будешь все равно называть меня "малАя"?- Конечно, - он легонько щелкнул меня по носу.- Значит, вы тоже участвовали в поисках?- А то! Кто ж ещё, кроме нас? Сама знаешь, в деревне два старика да три старухи. И те еле ноги передвигают. Хорошо, мы приехали на выходные. Тетка Нюра твоя вытащила нас с братаном прямо из бани.- Я не поверил! - подхватил Виталька, - чтоб ты - и заблудилась. Хотя... В жизни все может статься. И бывалые плутают. Что далеко ходить! Вот, Митька наш...- А что Митька? - напряглась я.- Ты не слышала? Этой весной пропал наш ботаник.Ноги у меня подкосились, и я рухнула прямо на стоящий рядом чемоданчик.- Как пропал!? Постойте, я же вчера...- Да, Митю занесло полгода назад в тайгу. Все лютики-одуванчики свои собирал.- Папоротник. Редкий вид, - машинально поправила я.- Ну, не знаю, не силен. Только, говорят, он сгинул в тайге. Однажды утром как ушел, так и не вернулся в группу. Искали. Ни следочка. Ни живым, ни мертвым не нашли. Жаль парня. Он хоть и не от мира сего был, но молодой, даже не женат ещё.- Он женат, - пробормотала я, - женат на лесной нимфе.- Чё? - ответили хором братья и уставились на меня, как на неведому зверушку.- Ничего. Лес не отпустил его. Наверное, такие ценители природы нужнее лесу больше, чем мы, потребители и вандалы, - пояснила я.- Да, малАя, может и так, - вздохнул Славик, - ты всегда за Митькой хвостом ходила, может, и понимала его причуды поболее, чем мы.Мы сели в подъехавший автобус. Я послала "воздушный" тётке и маме и откинулась на спинку сиденья, прикрыв глаза.Тут же услужливая память воскресила силуэт человека, стоящего возле разлапистой ели и машущего мне вслед рукой. "Мы ещё встретимся", - обещал он.

Ключевые слова: Лес природа детство авторская история

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