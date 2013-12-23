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Истории из жизни

Секретик

В детстве они с ребятами постоянно пропадали на улице. В то лето пошла мода на игру в секретики. Прятали, что могли. Мальчишки складывали в коробочку самолетики, монеты, какие-то шурупы, а девчонки - яркие бусинки, пуговички, заколки и т.д. Хвастались, у кого коробочка богаче. Секретик - как клад, перекопали все, перепрятывая, маскируя и снова откапывая.

В то время бабушка маме отдала красивый камешек из сломанной броши, и мама похвасталась перед подругами. Ее подруга, жившая по соседству, уж очень завидовала и предлагала обмен на какие-то стекляшки. Мама отказалась. Соседка знала, что мама закапывает свои секретики на площадке перед окнами, под яблоней, и решила ночью откопать коробочку и забрать камешек себе.

На следующий день ребята снова собрались играть. Соседской девочки долго не было, а когда она вышла, то призналась, что искала секретик, но вместо маминой коробочки она откопала что-то не то. Это была коробочка, но внутри были не детские побрякушки, а какие-то косточки, клок волос, пара иголок, воткнутых в темную ткань, и какой-то пепел. Испугавшись костей, девочка хотела спешно закрыть крышку коробки и в этот момент уколола палец иглой. Коробку все же закопала, убежала домой, а наутро еле встала, так как чувствовала себя очень плохо.

О магии и порчах разных тогда девчонки не знали. Стало любопытно, собрали ребят и пошли на то место. Все перекопали, а коробочки не нашли. Все подумали, что девчонка обманула.

Может, и так, но через полгода она в реке утонула. Совпадение или нет - непонятно.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:18
Сегодня, 15:18 by Юлия РысьПросмотров: 343Комментарии: 5
+7

Ключевые слова: Секретик порча магия игра река авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:41
+1
Онлайн
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Комментариев: 5 221
Ну полгода спустя вряд ли. Мне кажется быстро это действует
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#2 написал: ZelD
Сегодня, 16:14
+2
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Комментариев: 440
Секретики же сверху всегда стеклышком закрывали, чтобы было видно что там находится? Видимо не все. +
Зарегистрирован: 17.02.2017
 
#3 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 18:29
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Прям Спящая красавица с мрачным финалом.
Не думаю, что смерть девочки связана с находкой. А вот плохое самочувствие вполне. А мама ваша не сказала, как девочка себя эти полгода чувствовала?
+++
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#4 написал: kas11
Сегодня, 18:35
0
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Репутация: (1107|0)
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Комментариев: 343
знакомый на улице нашел конверт со запиской - пусть боль моей семьи перейдет
к тебе... месяц не спал после. обошлось
Зарегистрирован: 16.03.2013
 
#5 написал: Юлия Рысь
Сегодня, 18:38
0
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Комментариев: 213
Цитата: kas11
знакомый на улице нашел конверт слэо запиской - пусть боль моей перейдет к к тебе... месяц не спал после. обошлось

на улице лучше вообще ничего не подбирать.

Цитата: Фиолетовая Дымка
А мама ваша не сказала, как девочка себя эти полгода чувствовала?

нет, этого не уточнялось
Зарегистрирован: 28.10.2018
 
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