Секретик

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:18

Юлия Рысь Просмотров: 343 Комментарии: 5 +7 Сегодня, 15:18 by

В детстве они с ребятами постоянно пропадали на улице. В то лето пошла мода на игру в секретики. Прятали, что могли. Мальчишки складывали в коробочку самолетики, монеты, какие-то шурупы, а девчонки - яркие бусинки, пуговички, заколки и т.д. Хвастались, у кого коробочка богаче. Секретик - как клад, перекопали все, перепрятывая, маскируя и снова откапывая.В то время бабушка маме отдала красивый камешек из сломанной броши, и мама похвасталась перед подругами. Ее подруга, жившая по соседству, уж очень завидовала и предлагала обмен на какие-то стекляшки. Мама отказалась. Соседка знала, что мама закапывает свои секретики на площадке перед окнами, под яблоней, и решила ночью откопать коробочку и забрать камешек себе.На следующий день ребята снова собрались играть. Соседской девочки долго не было, а когда она вышла, то призналась, что искала секретик, но вместо маминой коробочки она откопала что-то не то. Это была коробочка, но внутри были не детские побрякушки, а какие-то косточки, клок волос, пара иголок, воткнутых в темную ткань, и какой-то пепел. Испугавшись костей, девочка хотела спешно закрыть крышку коробки и в этот момент уколола палец иглой. Коробку все же закопала, убежала домой, а наутро еле встала, так как чувствовала себя очень плохо.О магии и порчах разных тогда девчонки не знали. Стало любопытно, собрали ребят и пошли на то место. Все перекопали, а коробочки не нашли. Все подумали, что девчонка обманула.Может, и так, но через полгода она в реке утонула. Совпадение или нет - непонятно.

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