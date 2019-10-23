Пионерский лагерь "Сказка"

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:50

Hunter Grey Просмотров: 14 Комментарии: 0 0 Сегодня, 19:50 by

Пионерлагерь "Сказка" был построен в советские годы для детей сотрудников издательства "Детская литература". Примечателен удивительным, а местами, даже безумным оформлением. По всей территории установлены необычные скульптуры и изваяния из бетона. У пионерлагеря свой горнолыжный склон, бомбоубежище, четыре спальных корпуса, детский сад, несколько домов для работников, большой центральный корпус с кухней, столовой, библиотекой, клубом и кинозалом.Координаты - 56°14'21.3"N 37°23'53.1"EТекст и фото: Георгий Шпикалов.Автор - EllbrusoID.

Ключевые слова: СССР Подмосковье детский лагерь архитектура

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