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Заброшки

Пионерский лагерь "Сказка"

Пионерлагерь "Сказка" был построен в советские годы для детей сотрудников издательства "Детская литература". Примечателен удивительным, а местами, даже безумным оформлением. По всей территории установлены необычные скульптуры и изваяния из бетона. У пионерлагеря свой горнолыжный склон, бомбоубежище, четыре спальных корпуса, детский сад, несколько домов для работников, большой центральный корпус с кухней, столовой, библиотекой, клубом и кинозалом.

Координаты - 56°14'21.3"N 37°23'53.1"E
Пионерский лагерь "Сказка"
Пионерский лагерь "Сказка"
Пионерский лагерь "Сказка"
Пионерский лагерь "Сказка"
Пионерский лагерь "Сказка"
Пионерский лагерь "Сказка"
Пионерский лагерь "Сказка"
Пионерский лагерь "Сказка"
Пионерский лагерь "Сказка"
Пионерский лагерь "Сказка"
Пионерский лагерь "Сказка"
Пионерский лагерь "Сказка"
Пионерский лагерь "Сказка"
Пионерский лагерь "Сказка"
Пионерский лагерь "Сказка"
Пионерский лагерь "Сказка"
Пионерский лагерь "Сказка"
Пионерский лагерь "Сказка"
Пионерский лагерь "Сказка"
Пионерский лагерь "Сказка"
Пионерский лагерь "Сказка"
Пионерский лагерь "Сказка"

Текст и фото: Георгий Шпикалов.
Автор - EllbrusoID.
Источник.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:50
Сегодня, 19:50 by Hunter GreyПросмотров: 14Комментарии: 0
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Ключевые слова: СССР Подмосковье детский лагерь архитектура

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