Снег

mkrymov Просмотров: 28 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 11:48 by

- Есть несколько видов угольков, - сказал он, глядя в костер.- Одними, например, можно подвести брови, когда нет ничего другого…Болотная жижа около проваливающегося в неё дома затягивала наши ноги.- Другими - написать нечто на стене…Лицо за занавеской корчило рожи.- Третьими, - …Он замолчал. Костер догорал.- Все эти следы не вечны.Выше лица в окошке виднелся колпачок из разноцветной бумаги. Рот издавал мяукающие звуки.Он долго не отвечал.Человечек выпрыгнул из окна. Серый балахон трепыхался на ветру. Обвешанная безделушками шея была наспех зашита нитками. Я едва успел выстрелить.Позже, когда мы его сожгли, мой попутчик, мешая веточкой угольки, спросил:- Как ты думаешь, эти угольки вечны?- Нет, - ответил я, - их смывает дождь.Капли падали часто и тяжело.Он вздохнул.- Они-то и будут вечны в наших душах.Домик погружался в трясину болота.- Мы дали ему возможность достойно уйти, - сказал он.- Если бы не мы, он бы мог и дальше жить.Мой попутчик натянул капюшон. Тройная луна улыбалась в сырости ткани.Огонь тихо пожирал последний чурбачок с нарисованными глазами, ушами, ртом. С той поры, как мир стал удивительным до последней стадии, и самые странные фантасмагории стали реальностью, занесенные судьбой дороги стали моим снегом.

Ключевые слова: Угольки чурбачок авторская история

Другие, подобные истории: