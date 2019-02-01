Снег- Есть несколько видов угольков, - сказал он, глядя в костер.
- Одними, например, можно подвести брови, когда нет ничего другого…
Болотная жижа около проваливающегося в неё дома затягивала наши ноги.
- Другими - написать нечто на стене…
Лицо за занавеской корчило рожи.
- Третьими, - …
Он замолчал. Костер догорал.
- Все эти следы не вечны.
Выше лица в окошке виднелся колпачок из разноцветной бумаги. Рот издавал мяукающие звуки.
Он долго не отвечал.
Человечек выпрыгнул из окна. Серый балахон трепыхался на ветру. Обвешанная безделушками шея была наспех зашита нитками. Я едва успел выстрелить.
Позже, когда мы его сожгли, мой попутчик, мешая веточкой угольки, спросил:
- Как ты думаешь, эти угольки вечны?
- Нет, - ответил я, - их смывает дождь.
Капли падали часто и тяжело.
Он вздохнул.
- Они-то и будут вечны в наших душах.
Домик погружался в трясину болота.
- Мы дали ему возможность достойно уйти, - сказал он.
- Если бы не мы, он бы мог и дальше жить.
Мой попутчик натянул капюшон. Тройная луна улыбалась в сырости ткани.
Огонь тихо пожирал последний чурбачок с нарисованными глазами, ушами, ртом. С той поры, как мир стал удивительным до последней стадии, и самые странные фантасмагории стали реальностью, занесенные судьбой дороги стали моим снегом.
Сегодня, 11:48 by mkrymovПросмотров: 28Комментарии: 0
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