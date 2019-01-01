Дневник молодой Ведьмы (продолжение)

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:42

Причина: Стилистика автора сохранена.

marzzz Просмотров: 50 Комментарии: 0 +2 Вчера, 20:42 by

Ведьма Варфаламея-Вельгельмина-двенадцатая исписала уже девять Дневников.На данный момент, это продолжение десятого откровенного монолога.25 декабря.Дорогой Дневник, все расползлись по спальным коконам, я же вокруг своего навела морок. Попадаешь в зону его действия, и, кажется, будто Варфаламея-Вельгельмина отдыхает себе на мягких подушках. Сама изобрела этот новый вид морока! Случайно. Ещё со времён второго курса этот фокус проверен раз двадцать. Действует. Ни одна ведьма не смогла из этого морока выпутаться и понять, что я - это не я, а двойник.Сама же я в это время благополучно удрала в хризолитовую пещеру, что на краю параллельного мира.У меня на данный момент готова замечательная разработка. Я придумала заклинание, которое не зарегистрировано ни в одном ведьминском учебнике. Если его запатентовать, то можно получить Черный магический диплом автоматом, без сдачи экзаменов и защиты. Но этого я делать не буду.Причин две. Одна банальна. Коварство - то чувство, которое завещано нам Первой ведьмой. Я хочу единолично использовать свое достижение в собственных корыстных целях. Ведьмы эгоистичны в своих помыслах. Моя цель - оказаться в мире людей. Я сделаю все, чтобы оказаться там на максимально возможный срок. Мое заклинание облегчит задачу.Ты спросишь, что это за заклинание? Отвечу: я научилась дематериализовывать предметы.Все просто. Любая малышка-ведьмовочка может создать неживой предмет из подручных материалов. Это называется материализацией. Так я в детстве сделала новую руку Дашкиной кукле взамен откусанной. Тем же способом однажды сотворила уродливого карлика, чтобы наказать мальчика за избиение щенка. Все эти предметы рано или поздно сами собой распадаются до первоначальных ингредиентов, из которых были составлены. А вот заставить обычную вещицу рассыпаться на молекулы, до состояния полной невидимости - этого не умеет ни одна ведьма! А я научилась. Процесс я назвала дематериализацией. Проверяла на своей соседке, Августине, зловредной, завистливой и несносной ведьме.Дематериализовывала периодически ее башмаки, плащи, шляпы, и они пропадали бесследно. Дрожайшая Августина начинала их искать, метать шаровые молнии от ярости, но найти не могла. Умора! Она косилась на меня и верещала, что здесь что-то нечисто и пахнет колдовством, но я, не смутившись ни на миг, отвечала, что она просто лопоухая забывчивая ворона! Потеряла свои башмаки, а теперь в каждой трещине на древней кирпичной кладке ищет магию.Да, такая я мелкая пакостница. Но все это не вредности ради, а для эксперимента!Оказалось, любой неживой предмет можно вот так рассыпать на молекулы. Что-то вроде колпака-невидимки. Только круче. Ведьмы не видят дематериализованный предмет. Кстати, обратным заклинанием я могу вернуть вещь, придав ей былой вид с точностью до последней молекулы. Теперь даже дневники не нужно прятать в потайном месте. Щелчок - и они растворились в воздухе, ещё щелчок - и можно достать любой из них сиюминутно. Так целый дом можно держать при себе. Да что дом! Целый зАмок или даже город. Но такие габаритные проделки я ещё не практиковала.Вторая причина, по которой не хочу автоматом, без защиты, получить Черный магический диплом, это нормальное человеческое чувство - честолюбие. С примесью упорства и, если угодно, упрямства. Я должна доказать самой себе, что могу поставить цель, выбрать тему, собрать материал и с блеском раскрыть ее на защите. Безумно интересно побывать в разных уголках мира, в других ведьминских группах, и рассказать об их образе жизни, то есть, об их злодеяниях. С удовольствием проведу пару недель среди морских ведьм.Люди наивно полагают, что, например, в Японии или на Филиппинах цунами возникают в результате подводных землетрясений, когда приходит резкое смещение морского дна. Но мы-то знаем, что это дело рук морских ведьм, Совет которых проводит шабаши на дне Марианской впадины. Достойный материал можно собрать.Другой пример - морские ведьмы Бермудских островов. Эти сестры очаровательны и экзотичны. Свои козни они строят так ловко и оригинально, что люди назвали район Бермудским треугольником! Они и не подозревают, что местные ведьмы наводят такой морок на управляющих летающими железными птицами (самолётами) или плавающими железными рыбами (кораблями), что это стало для ведьм не просто пакостью, а настоящей забавой или игрой, хоть ведьмы давно не умеют радоваться и играть.Да, иногда такая забава приводит к гибели людей, но это - не самоцель для ведьм. Они подурачат людей, собьют с курса и бросают корабль, как сломанную игрушку. Люди же довершают дело собственными руками: дезориентированные в пространстве, поддавшись страху и панике, просто разбивают своих железных птиц и рыб. Но те, кто поопытнее и похладнокровнее, запросто выбираются из аномальной зоны, как только ведьмы теряют к ним интерес.Так что, дорогой Дневник, я мечтаю путешествовать, параллельно собирая материал о группах своего многочисленного клана - клана Ведьм. Но это после каникул в мире людей. Последнее для меня - наиважнейшее событие! Все помыслы только об этом.26 декабря. Утро.Ловко проскочила турбулентный поток, который выплюнул меня на болоте. Вихрем промчалась над трясиной - и прямиком к избушке.Не успела соскочить с метлы, как тут же налетели со всех сторон и облепили толпой: старый проходимец - кот Обормот, пауки и даже сонные летучие мыши. Начали обнимать и тереться. Кто мурлыча, кто пошуршивая, кто попискивая. Телячьи нежности! Так говорят у людей. В моем варианте - кошачьи, паучьи, летучемышиные. Я даже позволила себе помлеть от удовольствия пять минут, понимая, что меня любят и ждут эти живые существа. Единственные, кто любит и ждёт.Бабка прервала идиллию скрипучими голосом:- Явилась - не запылилась!На что я ответила, принятое у нас:- И тебе, старая карга, бес в ребро и фунт лиха, да без изюма!После обмена любезностями, вошли в дом. Долго болтали с бабкой. Сдала моя старушка. Кажется, у нее вторая нога костенеть начала.Я втихаря осваиваю то, чем занимались древние ведьмы до перехода на сторону темных сил - врачеванием. Отварчики готовлю, снадобья замешиваю. Утерянный опыт восстанавливаю. Наверное, во мне сидит неведомая сила, возможно, генетическая память, которую исключила Первая ведьма у всех потомков за ненадобностью.Сейчас подумала, надо бы сегодня бабке размягчающий отвар для костей приготовить и подсунуть, чуток подтерев ее память, вырезав временную ленту событий, чтоб не заподозрила в добродеянии. Я уже наловчилась ее обдуривать. Иначе нельзя. Врачевание - это во благо. Такое ведьмами не понимается, не принимается и не прощается. Но, на то я - наилучшая из наихудших, чтоб выкручиваться из запутанных ситуаций.26 декабря. День.Удрала на Южный полюс. Туда наши не заглядывают. Долго листала каталоги онлайн по стеклянному шару. Выбирала людскую одежду. В их мире столько красок! Мы, ведьмы, традиционно носим все оттенки серого, синего, черного. Чем старше ведьма, тем темнее тонА. Скучно.Изучив каталоги, материализовала себе человеческую одежду, аккуратно разместила в большом чемодане, дематериализовала весь гардеробщик, рассыпав на молекулы. Приеду к Дашке, одним щелчком материализую чемодан со всеми обновками.Да, колдонула себе мобильник! Такая вещица была у Даши ещё два с половиной года назад, когда мы виделись перед поступлением в колледж. Даша оставляла номер, просила звонить, но я упиралась под благовидным предлогом, мол, в глухом лесу, где расположена одинокая избушка моей "бабки-лесничихи", нет связи.Вскоре Дашкины родители продали дом. Увидеться нам так и не удалось. Я только отслеживала подругу по стеклянному шару. Без обратной связи.Выяснилось, что Даша писала письма, обыкновенные, бумажные, высылала на адрес: "*** область, *** район, деревня***, в сторожку, Лесничихе или Лине". Или просто письма "до востребования", но письма из местного почтового отделения возвращались обратно на Дашкин адрес. Мы заморочили людям головы с этой несуществующей лесничихой ещё лет двести назад. Они свято верили в ее существование. То есть, в бабкино и ее мнимых преемниц. Не составило труда заморочить голову и местному почтальону, чтобы возвращал письма с пометками "не востребовано" или "за истечением срока хранения". В любом случае, приезжать в полупустую деревню, в никуда, и искать нас в глуши Дашка не посмела.Теперь же я сидела на айсберге под защитным куполом и медлила. Не решалась набрать Дашкин номер. Собравшись с духом, позвонила.Даша ответила сразу. С первой же секунды узнала мой голос и начала смеяться, плакать и опять смеяться. Она орала в трубку, чтобы я немедленно объявилась (нет, не в колдовском смысле, а в человеческом). Умоляла оставить адрес, чтобы она примчалась тут же ко мне, просила приехать в гости. Я даже слова не могла вставить.Даша просто захлебывалась то смехом, то слезами и говорила, говорила...Я еле смогла прервать ее словесный поток и вставить: "Еду к тебе! Буду завтра".Дашка замолчала лишь на секунду, пытаясь осознать услышанное, потом завизжала на ухо (черт побери этот мобильник!) и снова затараторила. Услышав, что я потеряла клочок бумаги с ее номером, но внезапно нашла накануне под подкладкой внутри чемодана, что сейчас еду издалека, из Сибири, где учусь в колледже, готовящем специалистов по лесничему хозяйству, Дашка охнула и радостно сообщила, что примчится встречать на вокзал. Пришлось расстроенным голосом проквакать, что длительная остановка закончилась, поезд трогается, и связи не будет. И встречать меня не надо, я возьму такси!Отключившись, я растворила телефон в воздухе. Пора домой. Прощаться с любимцами.28 декабря. Ночь. Дашкина комната (Даша спит).Она все-таки приехала встречать.Как только я поняла, что Дашка торчит на вокзале битых два часа, встречая третий поезд подряд, я соскочила с метлы и, не снимая колпака-невидимки, переместилась в подходящий к платформе поезд.Забившись в пустое купе, пассажиры которого уже толпились в проходе, я сделалась видимой и материализовала объемный чемодан. Сменив щелчком пальцев ведьмин черный балахон и удобные растоптанные башмаки на легкомысленную сиреневую шубку и сапоги на высоком каблуке, я высунулась из укрытия.Правда, передвигаться со смещенным "центром тяжести" оказалось непросто. "Летающая корова" (то есть, я), как дразнили меня летучие мыши в детстве за неумение летать на метле, в данный момент грозила обернуться "пешей коровой". Но если люди могут, то и я смогу!Я вздохнула поглубже, выпрямила спину и, таща за собой этот неподъемный чемоданище, загарцевала по проходу вслед за выходящими пассажирами. Неумело балансируя на каблуках, выбрасывая ноги вперёд, чтобы удержать равновесие, я подумала, что в данный момент, наверное, больше похожа не на корову, а на взбеленившуюся лошадь, яростно взбрыкивающую копытами.Первой я увидела Дашу.Ангел. В белой шубке, с пшеничными локонами, с сияющими бирюзовыми глазами, она оставалась тем же милым ангелом, что и в детстве. Повзрослевшим ангелом.Дашка бросилась мне навстречу, крепко обняла и звонко чмокнула в щеку. На ее ресницах задрожали слезы. Кажется, и у меня защипало глаза. Как я соскучилась! Наверное, так древние ведьмы любили все живое, включая самих людей. Дашка была для меня единственным человеком. Любимым человеком. Мой дефектный ген напомнил сердцу, что когда-то оно было не каменными, а живым, и мое, никогда не бьющееся, застывшее на века сердце вдруг сжалось и гулко стукнуло в груди. Один раз.Закончив со слезами, восторгами и обнимашками, Дашка, наконец, обратила внимание на мой объемный чемодан. Она мило улыбнулась, отступила чуть в сторону и жестом указала на фигуру, все время маячившую за ее спиной:- Лина, познакомься, это мой троюродный брат Денис, для своих - просто Дэн.Я подняла глаза. Ноги подкосились. Когда я уже стала терять равновесие, человек по имени брат Денис - просто Дэн - ловко подскочил ко мне и подхватил под руки, предотвращая падение. Я, по инерции, вцепилась в его предплечья, не смея отвести взгляда. Я поняла в этот миг... Нет, я ничего не поняла!Я увидела перед собой ещё одного Ангела. Да, как в детстве, когда листала бабкину книгу по иерархиям темных и светлых сил и разглядывала картинки.Он был почти копией Дашки: волосы цвета пшеницы, глаза цвета июньского неба, глубокого, ярко-синего оттенка, скульптурно вылепленные идеальные черты лица. И от него исходила сила, мощь. Какая-то неземная сила. Я чувствовала себя рядом с ним не могущественной Ведьмой, а девчонкой. Как будто весь мир готов был сейчас обрушиться на меня, раздавить, разорвать, растоптать, а эти крепко держащие меня руки обещали защитить от целого враждебно настроенного мира!- Вель-гельмина... Вар-фаламея... Лина, - начала лепетать я заплетающимся языком.- У тебя необыкновенные глаза. Фиолетовые. Никогда не видел таких глаз, - Даниил смотрел на меня так, как не смотрела даже Главная ведьма магического Совета на Посвящении. Взгляд его проникал в самую душу. Ту самую, которой лишены ведьмы по праву рождения.Я почувствовала, как каменное сердце в груди гулко ухнуло. Один раз. И ещё один. Невероятно! Камень не умеет сжиматься.- Хм, - Дашка стояла рядом, переминаясь с ноги на ногу. Она переводила изумлённый взгляд с подруги на брата и обратно, - холодно, Дэн, давай, наконец, возьмём Лину и ее чемодан и отправимся домой.Мы с трудом расцепили руки. Кажется, именно так действует на людей колдовской приворот? Что ж за наваждение такое! Я в первый раз почувствовала... Смущение? Смятение?Дашка устала ждать, когда мы закончим таращиться друг на друга, подхватила меня под руку и потащила вперёд, попутно кивнув брату на сиротливо стоящий в сторонке чемодан.Родители Дашули укатили в отпуск на... Стыдно признаться, даже не припомню, что щебетала Даша относительно их местопребывания.За ужином мы болтали. Сразу обо всем. Я самозабвенно врала, что учусь в колледже города Н***, изучаю биологию, зоологию и мечтаю жить в лесу и бороться за выживание редких видов животных. Отчасти это было правдой. Все, кроме факультета и самого колледжа. Нужные слова сами слетали с языка, но возникающая периодически мысль о Дэне (кто ты? и почему меня так к тебе тянет?) обязывала бесстыже на него глазеть и чувствовать, как иногда в груди бухает каменное сердце и заставляет застывшую кровь двигаться по венам.Вечером Дэн деликатно улизнул, оставив меня и Дашу пообщаться наедине. Мы валялись с Дашкой перед электрическим камином прямо на полу, на мягком пледе. Вспоминали детские годы, забавные истории. Смеялись до слез, пели забытые песни и дурачились.Дашуля вспоминала, как на Рождество ей много лет снился один и тот же сон: будто я прилетала на метле, приглашала ее покататься, и мы носились по городу высоко над крышами домов. Утро мама говорила ей, что летать во сне - это хорошо, значит, девочка растет. А то, что снилась я - это свидетельство того, что она скучала по подруге, по мне, то есть, и нужно просто дождаться лета, когда мы опять встретимся в деревне.Да, было дело. Единственный раз в году, в ночь перед Рождеством, я могла улетать к Дашке. Это был мой подарок. И для неё, и для меня самой. Помню, как мудрый Филин, к которому я обратилась за советом, что подарить десятилетней подруге, сказал, что нет ничего важнее нашей дружбы. Неожиданная встреча - это лучший подарок. Для Даши это могло быть только астральной встречей, во сне, а для меня - явной, настоящей.Посреди развеселого дуракаваляния Дашуля неожиданно спросила:- Как тебе мой братец?Взгляд ее сделался лукавым, точь-в-точь, как у нашкодившего кота Обормота.- Он... необыкновенный! - выпалила я.- Он тоже на тебя запал. И сказал то же самое: ты необыкновенная! Это любовь! С первого взгляда.Я вскочила на ноги. Поверила? Испугалась? Ах, если бы Дашка знала! Кто я. Она поняла бы. Ведьмы любить не умеют. Никого, кроме себя. Только... А как же кот, пауки и мыши, как старая бабка, моя наставница, как сама Дашка и, наконец, он, Дэн? Я их люблю. Ой, всех, кроме Дэна. И я готова ради них наплевать на диплом, магию и все, что мне дорого, если бы меня поставили перед выбором: их благополучие или мои выдающиеся способности лучшей из худших.Я бы, не раздумывая, обратилась в осенний туман или листопад, лишь бы им было хорошо.Значит, получается, что любовь - это способность бескорыстно, безвозмездно жертвовать собой ради любимого существа или человека? Так, значит, вот что могут люди и чего лишены ведьмы!28 декабря. День.Ходили с Дашей и ее братом на каток.Странная конструкция. Овальная коробка с ледяным полом. Люди выкрутасничали там на ботинках, к которым приклеены стальные полоски. Тоненькие, как пара прутиков на моей метле. И на них надо умудриться не просто стоять, а катиться. Бес мне в ребро! За час упала восемь раз. Да... довелось в жизни побывать в роли "летающей коровы" и "пешей коровы". А вот "коровой на льду" не была ни разу до этого момента.Спасибо Дэну. Он крепко держал меня на талию. Как только отпускал, я тут же плюхалась на свой зад. Учиться летать было проще. Здесь я никак не могла сосредоточиться на переставлении ног. Теплое дыхание Дэна обдавало щеку, и ноги становились непослушными, как мягкие макаронины.29 декабря.Дэн пригласил вечером в кино. Дашка под благовидным предлогом отказалась, а меня просто выпихнула из квартиры, назвав предстоящее событие словом "развеяться". Я опешила сначала, не сообразив, кого всё-таки мы будем развеивать? Для ведьмы этот термин обозначает конец физического существования. Умирая, ведьма превращается в осенний туман или листопад, который развеивается по ветру. Но умирать не хотелось.Кино оказалось любопытным. Как в стеклянном шаре. Можно увидеть чужую жизнь. Только для чего мне жизнь незнакомых людей? Первую половину фильма я пыталась понять, что это за люди там, на экране. А вторую половину фильма Дэн держал меня за руку, и от него исходили такие флюиды, что я периодически оглядывалась, не притаился ли за его спиной любвеобильный тип из клана демонов с флаконом феромонов? Демоны-соблазнители пользуются волшебным зельем, правда, исключительно в личных целях, совращая жертвы без разбора, будь то люди или ангелы, лесные нимфы или русалки. Такова их демоническая природа. Складывалось ощущение, что зелье сейчас было случайно разлито прямо над нами, мной и Дэном. Иначе я не могла объяснить, почему я, истинная Ведьма сидела и млела рядом с обычным человеком? Не иначе, здесь замешана магия! А ведь сама еще недавно терроризировала соседку по комнате, уверяя ее, что не стоит искать магию там, где ее нет.Кино мне понравилось. Потому что мои пальцы, которые Дэн сжимал в своей руке, приятно показывало, и по телу разливалось тепло, подобно теплу очага в старой бабкиной избушке.30 декабря. День.Целый день ходили по магазинам. Купили ёлку. Украшения. Вкусняшки. Вещи непонятные, кроме последнего. Посмотрим, как их применяют.Дэн отлучился на некоторые время, весело подмигнув Дашке, будто я этого не вижу! Что-то затеял.30 декабря. Вечер.Наряжали ёлку.Когда Дэн, предавая очередную игрушку из коробки, случайно касался пальцами моей руки, сердце начинало издавать такие громкие стуки, что, казалось, их услышат даже в потустороннем мире! Хорошо, наставила блоков, ловушек и прочей защиты, как при введении военного положения при атаке на клан Ведьм. Иначе сородичи давно казнили бы меня за то, что пальцы мои немеют при его прикосновении (три игрушки расколотили!), тело стремится обвиться вокруг Дэна, подобно змее, чтобы почувствовать всю его мощь, тепло. Тянет к нему, как магнитом. Кажется, и его тоже тянет. Он то по моим волосам проведет, то по щеке. Прикосновения лёгкие, словно крылья мотылька. От этого хочется вскочить на метлу, взлететь в поднебесье и рассыпаться тысячью звезд!Поздний вечер.Дашка копошилась возле заварочного чайника. Дену вручила чашки, мне - вазочку с моим обожаемым зефиром и отправила нас в гостиную.Закончив приготовления к чаепитию, мы застыли напротив друг друга. Не ожидала от себя. Испытывать неловкость и смущение - это совсем не по-ведьменски как-то. Кажется, я тут скоро вконец очеловечусь.Ден подошёл почти вплотную, провел дрожащими пальцами по щеке, потом по губам и заглянул в глаза. Я же, как полная идиотка, почему-то мигом воскресила в памяти отрывок лекции по межклановому кровосмешению, когда скрипучим голосом старая ведьма вещала на всю аудиторию: "Например, у Довомового с Кикиморкой любовь случается, они трутся носами, а потом мутантики рождаются..."Я смотрела широко распахнутыми глазами на приближающееся лицо Дэна с единственной здравой мыслью: "Все, Вельгельмина, сейчас вы будете тереться носами".Однако Дэн повел себя странно. Наклонился и коснулся губами губ! Кажется, в точке соприкосновения прошел разряд шаровой молнии. Такой же мощности, но другой природы. Глаза закрылись сами собой, ноги стали ватными. Возможно, я улетела на радугу. Нет, прямо в рай. Интересно, каким образом, если я - ведьма? Ведьма в раю - это просто... апокалипсис какой-то!Возвращаться не хотелось. Я парила в состоянии неземного блаженства.Спустя много, как мне показалось, времени, грохот бьющейся посуды заставил вернуться с небес. Подскочив от неожиданности, мы отлепились друг от друга и обернулись. В дверном проеме маячила бледная Дашка. В ногах у нее россыпью лежали хрустальные осколки, вперемешку с шоколадным конфетами.- Ребята, - прошептала Дашка, - а что вы знаете о левитации?Наверное, у меня был такой же идиотский вид, как и у Дэна, потому что Даша пояснила:- Мне показалось, или во время, извините, вашего страстного поцелуя вы зависли в воздухе на полметра над полом?Дэн в изумлении ответил:- Даша, ты переутомилась. Первое тебе не показалось, это факт, а вот насчёт левитации - это явно не про нас с Линой, это твои галлюцинации.Я предусмотрительно промолчала, подумав про себя: "Ох, дорогой Дэн, ты не прав. Мы действительно парИли".1 января. 6.00 утра. Все спят, кроме меня.Так вот что такое Новый год!Много вкусняшек, повод принарядиться, бенгальские огни и фейерверки. И подарки! Это самое приятное.В коробке с яркой оберткой, от Дашки, я обнаружила кашемировый шарф и перчатки.В ответном подарке я материализовала прямо под елку то, что очень подходило Дашке к ее бирюзовым глазам и одновременно, с магической точки зрения, могло принести несомненную пользу будущей владелице - подвеску из натуральной бирюзы.Как выяснилось, Дэн подарил сестре серьги, и тоже с этим камнем.Дашка хлопала в ладоши и восторгалась:- Сознавайтесь, вы сговорились!Переубеждать ее не имело смысла.Дашка кинулась в свою комнату примерять подарки, скомандовав на ходу:- Ну-ка, не стойте, как истуканы! Лина, Дэн, обменяйтесь подарками!Мы стояли лицом друг к другу и улыбались. Ден достал из кармана маленькую коробочку и протянул ее мне. Я материализовала ... нечто. Подумала не о конкретном предмете, а о том, что сам Дэн хотел бы получить от меня? Эту мысль я отправила в пространство, которое тут же отразило ее и материализовало в моем кармане тоже маленькую коробочку.Обменявшись подарками, мы одновременно открыли их и уставились на содержимое. На подушечке моей коробки лежало кольцо с редким фиолетовым сапфиром. В коробке у Дэна - печатка с ярко-синим сапфиром.- Под цвет твоих глаз, - одновременно выпалили мы.Самым удивительное, внутри каждого кольца было выгравировано на латыни "Coniuncte in perpetuum" (Вместе навечно).Дашка влетела вихрем в комнату. Увидев нас, замеревших над кольцами, она неумело присвистнула:- Ого! Попахивает настоящим обручением! Целуйтесь уже! Горько! И, Дэн, шампанского по этому поводу всем!Сердце в моей груди отчаянно застучало.***Продолжение следует...

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