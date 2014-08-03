Дневник Ведьмовочки. Спустя семь лет.

marzzz Просмотров: 44 Комментарии: 4 +3 Вчера, 21:07 by

В чаще леса жила маленькая ведьмовочка по имени Варфаламея-Вельгельмина-двенадцатая. Под присмотром старой ведьмы, в компании говорящих кота, пауков и летучих мышей она осваивала азы колдовского искусства, но была безумно одинока. По этой причине маленькая ведьма завела дневник, чтобы хоть с кем-то делиться своими мыслями.Однажды в деревне ведьмовочка познакомилась с девочкой Дашей.Ведьмовочка была шокирована человеческим миром, который открывала для себя день за днём.У людей все по другому. У них есть огромная палитра чувств, целый спектр эмоций, полная гамма ощущений. То есть то, что противопоказано истинной ведьме.С Дашей героиня сблизилась настолько, что расставание с ней после первого проведенного вместе лета вызвало в душе маленькой ведьмы целую бурю неведомых, недоступных доселе чувств: расставание больно ранит, одиночество скребёт на душе звонко и противно, как кошка. Даже сильнее и противнее, чем это проделывает Бабкин кот по кличке Обормот, скребущий острыми когтями старое полено.Итак, эти события происходили ровно семь лет назад.Дневник Ведьмовочки.Спустя семь лет.25 августа.Дорогой Дневник номер Восемь, здравствуй!Твоих семерых предшественников, ровно по одному за каждый год, я спрятала под Медвежьим камнем на опушке. Наложила заклятье невидимости и нетленности. Личным шифром заколдовала и печатью приворожила. На случай, если найдут. Потому что если кто-то из клана прочтет хотя бы один из семи дневников, меня просто обратят в утренний туман или в осенний листопад и развеют по ветру. Поэтому, дорогой дневник, молчок! Никому ни слова о моей тайне!А тайна страшная.Ведьмы - существа без чувств и эмоций, и бесспорно, гордятся этим фактом. А я, по меньшей мере, - странная ведьма. Я не просто существую во времени, чтобы нести зло заклятым врагам - людям. Я чувствую! Как обычный человек, умею радоваться, грустить, веселиться и огорчаться. Такое ни одной ведьме даже в сладком кошмарном сне не может привидеться. Главное, вредить человечеству мне совсем не хочется. Как будто во мне, где-то глубоко внутри, сидит что-то от человека. И это странно и страшно. Даже тот факт, что бесстрашная ведьма испытывает страх - это тоже противоестественно!26 августа.Утром распрощались с Дашулей. Уже успела соскучиться. Опять человеческое чувство. Три часа прошло, а как будто уже три года. Хочется устроить истерику. И это тоже явно не про ведьм.Все, полетела развеивать печаль.26 августа. Чуть позже.Отлично! Развеяла.Нет, я больше не донимаю лягушек на болоте и другую местную живность, как в детстве. Применяю магическую силу во благо. Даже пишу это слово "во благо" шепотом. За добрые дела не просто по ветру развеют, а заставят семь веков подряд терпеть адовы муки: лишат магической силы, наделят человеческой способностью чувствовать боль, ничего, кроме боли, будут семьсот раз убивать и семьсот раз возрождать, и только потом казнят.Отвлеклась. После отъезда Дашки улетела на северный полюс. На уровне полярного круга немного погоняла на метле, навьюживая вьюгу и снежный буран, потом сталкивала ледяные айсберги, потом посидела чуток на самом полюсе, зажигала северное сияние. Северное сияние благотворно влияет на настроение.На обратной дороге, в районе полярного круга, шаровыми молниями наделала огромные полыньи во льду. Белые медведи сказали "спасибо", им в плыньях удобно рыбу ловить. Вот это и называется "во благо". Правда, тут комар носа не подточит. Мол, просто тренировалась, а то, что медведям мои тренировки во благо - это просто побочный магический эффект. За такое не казнят.27 августа.Бабка дрыхнет без задних ног. Совсем стара стала, часто путает снадобья и ингредиенты.Вчера хотела сделать сопливую простуду, чтобы рассеять над деревней, но бросила в котелок мышиные хвосты вместо крысиных. Получилась обычная запеканка "Кошачья радость Обормота".Сегодня с утра вместо утренней росы положила вечернюю. В результате, вместо пакости "Курицы-несушки, перестаньте нести яйца" получился июльский грибной дождик и радуга в полнеба. Вся деревенская детвора высыпала на улицу, глазела, смеялась и шлепала босиком по лужам. Похоже, скоро бабку Совет ведьм отправит в ДВБС - Дом Ведьмовской Безмагийной Старости. Как подумала об этом, глаза защипало. Стало жаль ее. Привязалась я к ней, как шнурок к ботинку. А жалость и привязанность - это непозволительные для истинной ведьмы чувства. Мы же не принадлежим друг другу. Просто она за мной присматривала с самого моего рождения. И учила ведьмовскому уму-разуму. Как положено учила, щедро раздавая и опыт, и подзатыльники.Главное, дорогой дневник, чтобы иные не пронюхали, что я привязалась к старушке. Тем более она сама! Ее ж ломать начнет от этого, лихорадить и выворачивать, как при виде освящённой воды. Пускай доживает свой век с уверенностью, что я - хорошая плохая ведьма.28 августа.Все, пора готовиться. Через несколько дней предстоит перемещение. Отправляюсь в колледж для темных сил. Он находится в параллельной реальности. Направление туда мне торжественно вручили прямо по окончании ритуала Посвящения во взрослые ведьмы. Члены Совета так впечатлились моими достижениями, что осыпали самыми гнусными проклятиями и рекомендовали как лучшую их худших. Завещали, чтобы без наивысшего уровня - Черного магического диплома - я не возвращалась.Вечером кормила бабку ее любимыми сушёными кузнечиками, припомнила вслух наставление членов Совета ведьм про черный диплом и все такое. Бабка хитро прищурилась и, громыхая костяной ногой по деревянному полу, потащилась к себе в каморку. Через полчаса вышла оттуда с кульком. Положив сверток на стол, она склонилась к банке со светлячками, щелкнула пальцами, включив жучков, развернула пыльную тряпицу.Светляки давали тусклый свет. Уже давно изобрели новую породу энергосберегающих светляков, от них свет в десять раз ярче и мощнее, но бабка моя по старинке использует старую разновидность.Бабка подозвала меня:- Вот, Варфаламея-Вельгельмина, смотри.Я вслед за ней склонилась над столом. На истлевшей тряпке лежал... Черный магический диплом! Он был из натуральной кожи черного козерога, украшен золотым тиснением. В углу красовалась эмблема: изображение ведьмы в остроконечном колпаке-невидимке, верхом на летающей метле. Раскрыв диплом, я прочла:"Кассандра-Зигельмунда-десятая.Факультет всяческих и околовсяческих магических наук.Магистр ведьмовского дара."Я раскрыла рот от удивления. Да-да, так мы и стояли рядом, я и бабка. Бабка пошла волдырями и бородавками от гордости, а я застыла в немом восхищении и уважении. Правда, тут же колдонула слегка, чтобы бабка приняла мои чувства не иначе, как за зависть. Такая гнустность ведьмам дозволяется.- Бабка, это же твой диплом? - мне захотелось схватить ее в охапку и затанцевать.- Мой, - проскрипела древняя ведьма, - была лучшей из наихудших триста лет назад!30 августаЛетала в деревню. Бродила по местам, где мы с Дашей играли в детстве и резвились в юности. Когда ещё встретимся? Теперь она поступает в колледж в своем человеческом мире, а я - в параллельном. Естественно, Дашуня ничего не знает, наивно полагает, что я - потомственная лесничиха, всю жизнь буду жить в глуши. Правда, последние два лета она нет-нет, да глянет как-то подозрительно- вопросительно. Даже как-то брякнула, что я - необычная, а в чем, понять не могла. Я заверила ее, что живу в лесу весь год, ни с кем не общаюсь, оттого и странноватая немного. Но Дашка наблюдательна и умна. Она ответила:- Лина (так она меня стала звать ещё с первой нашей встречи, потому что Варфаламея- Вельгельмина у ее никак не выговаривалось), ты чуднАя, иногда странная, порой непредсказуемая. Говоришь и пишешь без единой ошибки, но элементарных вещей порой не знаешь. Обычных человеческих вещей.И она попала в точку. Я - ведьма. Читать, считать и писать мы умеем с рождения. Это данность. С процессе жизни мы учимся лишь колдовству. Но о человеческом мире я действительно не знала многого. Да и сейчас знаю крохи. Но если в детстве я легко могла её провести, то с годами это становилось все сложнее и сложнее. Дашкин красноречивый взгляд говорил о многом. И о всевозрастающей подозрительности - в первую очередь. Но колдовать относительно Дашки я не могла. Мы стали заклятыми подругами, ещё в десятилетнем возрасте поклявшись в вечной дружбе на книге заклинаний. Книга была настоящая, но я хитро поместила ее в обложку от книжки "Сказки народов мира". Для Даши это была игра, хотя она отнеслась к этому событию со всей ответственностью. Я же провела самый настоящий ритуал, правда, прикрыла нас колпаком забвения в настоящем, прошлом и будущем, чтобы никто из посторонних, особенно наших, не подсмотрел ни сейчас, ни потом. Временную ленту ведьмы перематывают мастерки, и события могут прокрутить в любую сторону. Моя защита сработала. Я даже в десять лет была лучшая из худших! На этом мое колдовство, направленное непосредственно на подругу, закончилось.30 августа. Поздний вечер.Лучшая из наихудших. Красиво звучит, громко. Знали бы ведьмы клана, высший Совет и бабка, что я в жизни не сделала гадости почти ни одному человеку. Я сильна в теории, вездесуща в практике, но все это почти никогда не распространялось на людей. Почему почти? Потому что я с удовольствием вредила, но избранным.Помню, сидела на верхней ветке клёна в невидимом колпаке, болтая ногами. Закат был восхитительным, сначала золотым, потом розово-перламутровым, потом пурпурным. И вдруг всю эту идиллию взорвал истошный визг. От неожиданности я брякнулась с ветки. Не до конца, зависла в метре над землёй. Визг повторился. Я на метлу - искать источник звука. Нашла тут же, в двадцати метрах. Наглый малец с физиономией злобного гоблина привязал веревкой к стволу сосны рыжего щенка и методично избивал его прутом. За то, что пёсик случайно, играя, прикусил мальца на палец острыми зубами. Слегка, даже не до крови. В мальчишке проснулся садист. Щенок рвал верёвку, метался из стороны в сторону и плакал. А маленький монстр бил собачонку, вырывая прутом клоки шерсти с кожей.И тут на меня нашло неведомое доселе чувство. Я материализовала из куска сосновой смолы и совиного помета уродливого карлика, и манипулируя им, как куклой-марионеткой, направила прямо к мелкому монстру в человечьем обличии. Я не знала, что люди бывают так жестоки. По отношению к ведьмам - это одно, а к беззащитным крохам...Я руками самодельного карлика вырвала прут из руки пацана, отбросила в сторону, а потом не справилась с нахлынувшей на меня злобой: сломала мальцу руку и устами карлика сказала: "Ещё раз поднимешь эту руку, когда она заживёт, или другую - без разницы, на младшего, слабого, беззащитного, я тебе эти самые руки отрублю по самые уши, понял?"Мальчик молча описался. Понял наверное. И помчался в сторону деревни.Я от злости закрутила вихрь и вырвала с корнем два деревца. Потом опомнилась, деревья вернула на место, а несчастного щенка перенесла в другую деревню, за двести километров. Пристроила в хорошие руки. Теперь иногда навещаю его. Он вырос чудесным верным рыжим псом. Новый хозяин в нем души не чает. А пёс меня признает: виляет хвостом и каждый раз тащит из закромов косточку, угощает. Правда, для хозяина я остаюсь невидимой. Он наивно полагает, что пёс играет с самим собой.Помню, я от огорчения даже дневнику номер три ничего не рассказала о происшествии. Жалко дневник было, вдруг огорчение - штука заразная? Раскиснет дневник, что делать потом? А сейчас, дорогой дневник номер восемь, припомнила. Ты с более крепким нервами, опытный уже.31 августаВспоминаю бабулин диплом. До сих пор гордость распирает, что у такой великой ведьмы я в ученицах.Да, достойные ведьмы живут триста лет. Сто лет в состоянии зловредной юности, ещё сто - в вопиюще злодейской зрелости и последние сто - в тихой злобной старости. Только избранным удается прожить свыше трехсот лет. Моей бабке уже триста двадцать. И она - гениальная в своих злодеяниях ведьма! Поэтому ее ко мне и приставили семнадцать лет назад. Правда, почему я удостоилась такой чести, не знаю. Возможно, здесь какая-то тайна, какой-то секрет? Но точно не тайна моего рождения. Всем известно, что истинная лесная ведьма рождается из клыка умершей красной волчицы или уссурийской тигрицы, смотря, в каком лесу. Сейчас это звери редкие, и ведьмы почти не рождаются больше. Так что я тоже из клыка. Но почему мне дали в наставницы некогда великую ведьму - загадка.1 сентября. Полдень. Параллельный мир.Уф, дождалась! Отбой. Всех отправили по постелям-коконам. Ну и ночка выдалась!Пишу под одеялом, включив внутреннее зрение, надеюсь, не застукают.На закате, еще 31 августа, отправилась к телепорту, чтобы переместиться в параллельный мир. Телепорт у нас на болоте, в самой трясине. Бабка вызвалась проводить. Вскочила на свою облезлую верную метелку и помчалась, возглавляя процессию. Я - за ней. На древке у меня примостырился Обормот. Куда без него! На венике - пауки. В кои веки раз из избушки вылезли на свет. Летучие мыши - в хвосте, замыкающими.Прощались недолго. Обормот вытер скупую кошачью слезу. Сделал вид, что мошка в глаз залетела. Пришлось как будто поверить и колдонуть ему на прощанье пузырек валерьянки, чтоб не убивался сильно.Пауки сами с подарком оказалась. Вручили мне серую шаль из шелковой паутины. Работа тонкая. Приятно.Мыши преподнесли берестяную грамоту с надписью: "Лучшей бескрылой ведьме-летяге" (ну хорошо хоть не белке. И не летающей корове, как они меня в детстве дразнили).Это были мои первые в жизни подарки. Я с этой честнОй компанией семнадцать лет колдовской жизни провела. Ничего подобного не получала.Но больше всех порадовала бабка. На четвертом столетии сентиментальная стала. Всучила мини-стеклянный шар. Надеюсь, сигнал из параллельного мира будет проходить без помех, потрындим.Распрощались. Опять кошки заскребли на душе. Чтоб бабка не заподозрила, пришлось срочно ввалиться в телепорт. Сбежала. Как дезертир.Турбулентность, скажу я тебе, дорогой дневник, - это ух! У людей адреналином называется. У ведьм просто так: несешься на метле, глаза от перепада давления выпучены, того гляди, сейчас из глазниц вывалятся; уши на ураганном ветру полощатся (видала безухих ведьм, наверное, в турбулентном потоке уши и порастеряли); каменное сердце упало камнем (прости за туфтологию) в самые пятки. Спасибо летучим мышам. Научили держаться на метле, меня ураганным ветром не проймёшь. Здесь главное - пониже пригнуться и к черенку прижаться, что б не вылететь.Так что телепорт проскочила нормально, глаза и уши остались при мне.Выход из телепорта располагался посреди мертвого леса. Возле сто тысячелетних железных дубов натянуты огромные цепи. Сначала я не поняла, зачем? Чтобы дубы не сбежали? Ответ нарисовался тут же. Прямо из-за дубов с разных сторон на меня выскочили... Хорошо, истинная ведьма не пугается всяких страхолюдин, образин, монстров и прочих. От вида иных милых зверушек человек упал бы замертво. Но не ведьма. Существа, что я встретила сразу по прилёту, оказались местными стражами. Кажется, когда-то они населяли землю, только задолго до появления и людей, и ведьм. Люди называли их динозаврами, конкретно, тиранозаврами. Этакие двуногие ящеры с огромным пастями. Кажется, парочку особей кто-то из наших шутников воссоздал в параллельном мире. Правда, мозгами их не наделил, но и плотоядностью тоже. Бегают эти зверушки, как сторожевые псы. От чужих. Для острастки. Вот только не знаю, проникал ли кто из посторонних в параллельный мир? Сомнительно.Монстры рванули при виде меня навстречу, обнюхали, облаяли для порядка и удались вглубь леса.Тут же передо мной материализовались врата с надписью: "Не добро пожаловать в обитель зла, колдовства и магии".Короткое заклинание - и врата распахнулись: медленно, с характерным металлическим скрежетом, расползались огромные створки, пропуская внутрь новоиспеченную абитуриентку - молодую ведьмочку, меня, то есть.ЗАмок для ведьм и ведьмаков находился на синей поляне. Как я поняла по вводному инструктажу, колдуньи и колдуны базировались рядом, на серой, маги и волшебники - в районе водопадов, где-то в горах был колледж для демонов. Здесь множество разных кланов.Получалось, что потусторонний мир настолько огромен, что места хватало всем, причем, не только для учебы, а и для постоянного проживания. Ведьмы и колдуны вообще-то живут в человеческом мире, а здесь учится молодняк, типа меня. А вот демоны или маги - местные ребята. К людям они лишь изредка наведываются.Если честно, то я ещё не разобралась в этом параллельном мире. Как ни парадоксально, и человеческий мир, где я существую, мне тоже мало знаком. И что мы за существа, ведьмы? Нигде нам нет места! Ладно, разберусь с этим обязательно. Не будь я лучшая из наихудших!В полночь устроили сбор новоиспечённых ведьм в колонном зале зАмка. Нехилый такой зАмок, со средний человеческий город размером, хотя молодых ведьм сейчас не так много, как было раньше. Читали лекцию о "недобро пожаловать в святое для каждой ведьмы место". Еле дождалась окончания.Распределили по комнатам. Мне достался коридор с малиновыми лампами, что на третьем уровне замка, комната с изображением паучихи на двери. Прикольная картинка, высокохудожественная. Может, сделаю себе такую же татушку на шее.В два ночи отправили в свободный полет, знакомиться с зАмком.Пролетала мимо портретной галереи выдающихся выпускниц. Случайно наткнулась на портрет Кассандры-Зигельмунды-десятой. Так резко затормозила, что впечаталась с разбегу в каменную стену. Глубоко впечаталась, сантиметров на двадцать. Отковыривала себя заклинанием, во как!Долго рассматривала портрет. Всё-таки триста лет назад бабка была эффектной ведьмой: рыжеволосая, зеленоглазая. Была б человеком, пользовалась бы спросом у этих... как там их Дашка называла? У кавалеров! Вот! Но ведьмы с людьми не пересекаются. Предпочитают колпаки-невидимки. И никаких контактов. Это на мои проделки закрывали глаза, когда я общалась с Дашей. С ведьмовочек спроса никакого. Правда, когда я прошла обряд посвящения во взрослые ведьмы, пришлось колдовать каждый раз, когда бегала к Даше, расставлять защитные барьеры, ловушки, колпаки...Опять я вся в воспоминаниях. О чем я? Да, о бабке. Она реально крутая ведьма была. Диплом я видела, теперь почетный портрет, пятый слева, в третьем ряду. Таких милашек всего тридцать за шестьсот лет. В 20 и 21 веке, если мерить человеческим исчислением, новых портретов не было. Вымираем, что ли, как клан? Ничего, все поправимо, если за дело берется супер-ведьма!Утро болтались в свободном полете. Познакомилась с соседкой по комнате. Изольда-Августина- восемнадцатая. Редкая зануда. Такая же редкая, как ее зубы. И волосы мышиного цвета. Научила Дашка на мою голову всем этим "дамским" штучкам. Смотрю на ведьм ее человеческими глазами. Хотя истинной ведьме плевать на волосы. Вон, лысых целая группа мимо пролетала. Ничего, как-то живут, замуж же не выходить.В полдень загнали всех спать. Неслыханное дело! Я в ведьмовочках через раз спала, а тут узурпаторы сплошные! Ладно, полежу в своем коконе, пообщаюсь с дневником, авось, на закате подъем объявят. Пойду грызть гранит ведьмовской науки. Надо только зубы наточить не забыть, как встану.Пока все. А ты, дорогой Дневник номер восемь, не скучай. Как буду посвободнее, поделюсь своими мыслями. И событиями. И историями про темные делишки. Чмоки.

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