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Стихи

Ведьма

Яркими красками мир облачённый,
Шепотом странным наполненный лес.
Девочка смотрит на мир изумленно -
Время рождаться, время чудес.

Юркие птахи щебечут о важном,
Здесь ты своя, понимаешь язык.
Старые ивы стонут протяжно,
И олененок к тебе уж привык.

Ведьмой тебя нарекли не случайно,
Как по наитью, отыщешь ты путь.
Нежно обнимешь, людские печали
Тихо отступят, покажется суть.

Ведьма не та, что ворожит украдкой,
Падает наземь, да свечи чадит.
Ведьма для нас остается загадкой,
Светом манит, словно метеорит.

Радужный мир ощущаем тобою,
Звуки дождя, шелест листвы.
Ведьмы рождаются снова и снова
И обращают к вселенной мольбы.

Маленькой ведьме неведома злоба,
В прошлом осталась людская хула.
Ведьма излечит любую хворобу,
С миссией этой к людям пришла.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 12:50
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 12:50 by РАСМУСПросмотров: 36Комментарии: 2
+5

Ключевые слова: Девочка лес мир рождение зло излечение авторский стих

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Комментарии

#1 написал: TiTaN_2017
Вчера, 13:29
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (93|0)
Публикаций: 25
Комментариев: 568
Добрая ведьма редкость....всё больше злые обычно попадаются людям.....хотя история об этом умалчивает.+++
Зарегистрирован: 11.07.2017
 
#2 написал: Tigger power
Вчера, 21:12
0
Группа: Посетители
Репутация: (416|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 197
ЧУдно!) Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
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