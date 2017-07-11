Ведьма

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 12:50

Причина: Стилистика автора сохранена

РАСМУС Просмотров: 36 Комментарии: 2 +5 Вчера, 12:50 by

Яркими красками мир облачённый,Шепотом странным наполненный лес.Девочка смотрит на мир изумленно -Время рождаться, время чудес.Юркие птахи щебечут о важном,Здесь ты своя, понимаешь язык.Старые ивы стонут протяжно,И олененок к тебе уж привык.Ведьмой тебя нарекли не случайно,Как по наитью, отыщешь ты путь.Нежно обнимешь, людские печалиТихо отступят, покажется суть.Ведьма не та, что ворожит украдкой,Падает наземь, да свечи чадит.Ведьма для нас остается загадкой,Светом манит, словно метеорит.Радужный мир ощущаем тобою,Звуки дождя, шелест листвы.Ведьмы рождаются снова и сноваИ обращают к вселенной мольбы.Маленькой ведьме неведома злоба,В прошлом осталась людская хула.Ведьма излечит любую хворобу,С миссией этой к людям пришла.

Ключевые слова: Девочка лес мир рождение зло излечение авторский стих

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