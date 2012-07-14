И никаких диет и фитнеса!

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 21:15

зелёное яблочко Просмотров: 17 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 21:14 by

Утро для Альмейры начиналось вроде как обычно. Был выходной, занимался розовый рассвет, яростно чирикали ранние воробушки и ворковали голуби.Первым, самым важным делом, был завтрак. Вскипятив чайник, разрезала она батон пополам и, застелив его листом салата с приличный лопух, щедро добавила ломтики колбасы, помидор и огурцов. Нарезала полупрозрачными лепестками полкило копченого сала. Заслуженным десертом стал творожный пирог-посыпушка.Не успела Альмейра обдумать свои планы на день, как запиликал телефон. Звонила мать. Надо ей срочно привезти лекарства за город.Размахивая сумочкой, пышечка подошла к своей машине. Но верная ласточка сегодня явно решила испортить выходные хозяйке. Заводиться она никак не желала. И даже зятю звонить оказалось бесполезно. Он был на важном объекте.— Ну что вы, мама! — раздраженно пробурчал в трубку почти сынок, — уж разок бы автобусом съездили. А вечером посмотрю вашу железяку.Видавшая виды газель, чихая едким дымом, отъехала от остановки. Городские постройки за окном сменились полями и лесопосадками. Пассажиры постоянно менялись, и задремавшая Альмейра не заметила, как осталась одна. И за окном было ничего не различить. Только клочья серого тумана.Наконец маршрутка затормозила возле какой-то остановки, название которой было не различить из-за полустертых букв. Озадаченная женщина направилась вперёд, чтобы спросить у водителя, куда они заехали. Только кабинка оказалась закрыта тёмным стеклом, на стук никто не реагировал. Дверца микроавтобуса, скрипя, приоткрылась, да лишь наполовину. Субтильная девушка бы просочилась, но никак не Альмейра. Она попыталась отодвинуть её ещё… С водительского места раздался леденящий душу хохот. Окошко откинулось, и самый настоящий красноглазый упырь уставился на впавшую в ступор пленницу:— Га, га, га! Попалась, цыпа! Славный обед.Если первое мгновение Альмейра оцепенела от ужаса, то уже в следующее инстинкт самосохранения возопил: «Беги»!Силы в ней было немерено, женщина привыкла тягать мешки с картофелем на 4 этаж, в доме без лифта. Поэтому, к удивлению упыря, дверь отлетела на пару метров, и его пухленький обед со спринтерской скоростью рванул в туман. Однако с такой тушей далеко не убежишь. Вскоре Альмейра начала задыхаться, под правым боком закололо. Неудивительно, что вскоре нежить догнала её. Беглянка плюхнулась на седалище и, испуганно таращась на ухмыляющегося вурдалака, отползала назад. А тот не спешил, вдоволь играя с жертвой. Склонив над ней свой ужасный лик, неторопливо обнюхал, а потом кроваво-красным языком лизнул будущую трапезу.— Уууу! — взвыл любитель живой плоти. — Что это?Язык его и губы на глазах покрылись крупными волдырями.— Это же, это же… Это краситель Е120 карминный, для колбас. И жидкий дым. У меня аллергия на них с детства! — несчастный упырь кружился волчком, — чтобы я ещё раз на толстуху польстился. Уж лучше костлявые анорексички, и то безопаснее. Вон, вон отсюда!Маршрутку тряхануло на выбоине в асфальте. Проснувшись, Альмейра ошарашенно озиралась по сторонам. Скоро конечная остановка, её.Дверь со скрипом отъехала в сторону, но приоткрылась лишь наполовину. Стройненькая девчонка, проскочив вперёд, выскользнула в щель. Наша героиня тоже подошла к двери и, к своему удивлению, легко выскочила на улицу. Оглядев себя, обнаружила она, что одежда на ней болтается, как мешок, будто с чужого плеча.Новое утро. Прозвенел будильник. Сегодня на завтрак салат из яблок и сельдерея. Пусть колбаса спасла ей жизнь, но быстро бегать оно вернее.

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