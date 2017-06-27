Мой Домовёночек меня простил

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 20:17

Сделано_в_СССР Просмотров: 187 Комментарии: 3 +8 Сегодня, 20:17 by

Мы с мужем живем в его квартире уже 3 с небольшим года.Когда только я пришла в эту квартиру, я сразу поняла, что здесь живет Домовёнок и ему очень плохо, так как свёкр со своей пассией много пили и буянили, устроили настоящий хаос и срачь.Я стала потихоньку подкармливать Домовёночка, он мне помогал наводить порядок. Потом я устроилась на новую работу, забеременела, и как-то закрутилась, завертелась… перестала его подкармливать.Сейчас сыну уже 1, 5 г и Домовёночек напомнил о себе, видимо я его все же обидела, что не кормила целый год. Он пришел неожиданно ночью, 5 сентября и тихонько присел мне на грудь.Естественно я не пискнуть, не вздохнуть не могла. Потом всё забылось и спустя 3 дня, он пришел ко мне во сне, отругал меня за перестройку кладовки и сказал, что через три дня жди вестей.Проснулась я разбитой, ломило все кости, местами выступали синяки. С этого сна я не на шутку испугалась и стала даже разговаривать с Домовёнком, кормила его и просила больше не пугать.Вечером он ещё разок забрался на шкаф и злостно посмотрел на меня, я даже сфотографировала его на сотовый телефон. Когда я стала говорить мужу тем же вечером, что домовой шалит и пытается что-то сказать – зазвонил телефон мужа в 12ч ночи.Это звонила его бывшая жена. Она сообщила, что её родственник сегодня умер и через три дня похороны, вот и сбылся сон. Я решила, как нибудь особенно отблагодарить Домовёночка за то что, что он не зря меня пугал и предупредил о таком важном звонке. Я на насыпала ему пряников с молочком.Сегодня лазаю на коленках, пол мою и чувствую, как кто меня за коленку гладит. Я подумала, что это мой сынишка, Кирюша, и говорю «не мешай пол мыть», вроде убрал ручку.Я тут встаю и вижу, что Кирюша то на диване сидит и сушки ест, меня передернуло, кто же тогда за мою коленку держался и гладил? Ручка была крошечной, как у 5-7 мес. ребенка, гладкая и махонькая.Пойду ещё подкормлю домовёночка, видимо это он спасибо за пряник так сказал, и простил меня за невнимание)))

Ключевые слова: Квартира Домовёнок уборка предупреждение

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