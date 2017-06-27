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Истории из жизни

Мой Домовёночек меня простил

Мы с мужем живем в его квартире уже 3 с небольшим года.
Когда только я пришла в эту квартиру, я сразу поняла, что здесь живет Домовёнок и ему очень плохо, так как свёкр со своей пассией много пили и буянили, устроили настоящий хаос и срачь.
Я стала потихоньку подкармливать Домовёночка, он мне помогал наводить порядок. Потом я устроилась на новую работу, забеременела, и как-то закрутилась, завертелась… перестала его подкармливать.
Сейчас сыну уже 1, 5 г и Домовёночек напомнил о себе, видимо я его все же обидела, что не кормила целый год. Он пришел неожиданно ночью, 5 сентября и тихонько присел мне на грудь.
Естественно я не пискнуть, не вздохнуть не могла. Потом всё забылось и спустя 3 дня, он пришел ко мне во сне, отругал меня за перестройку кладовки и сказал, что через три дня жди вестей.
Проснулась я разбитой, ломило все кости, местами выступали синяки. С этого сна я не на шутку испугалась и стала даже разговаривать с Домовёнком, кормила его и просила больше не пугать.
Вечером он ещё разок забрался на шкаф и злостно посмотрел на меня, я даже сфотографировала его на сотовый телефон. Когда я стала говорить мужу тем же вечером, что домовой шалит и пытается что-то сказать – зазвонил телефон мужа в 12ч ночи.
Это звонила его бывшая жена. Она сообщила, что её родственник сегодня умер и через три дня похороны, вот и сбылся сон. Я решила, как нибудь особенно отблагодарить Домовёночка за то что, что он не зря меня пугал и предупредил о таком важном звонке. Я на насыпала ему пряников с молочком.
Сегодня лазаю на коленках, пол мою и чувствую, как кто меня за коленку гладит. Я подумала, что это мой сынишка, Кирюша, и говорю «не мешай пол мыть», вроде убрал ручку.
Я тут встаю и вижу, что Кирюша то на диване сидит и сушки ест, меня передернуло, кто же тогда за мою коленку держался и гладил? Ручка была крошечной, как у 5-7 мес. ребенка, гладкая и махонькая.
Пойду ещё подкормлю домовёночка, видимо это он спасибо за пряник так сказал, и простил меня за невнимание)))

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 20:17
Сегодня, 20:17 by Сделано_в_СССРПросмотров: 187Комментарии: 3
+8

Ключевые слова: Квартира Домовёнок уборка предупреждение

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Комментарии

#1 написал: ПИК НИК
Сегодня, 20:47
+1
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Комментариев: 316
Все хорошо, если найдете общий язык. Муж то не боится, в Вашем дорогом здоровье не сомневается!? Ну тогда ладно, плюс.
Зарегистрирован: 27.06.2017
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:49
+2
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Публикаций: 51
Комментариев: 1 484
А фотки так и нет
Зарегистрирован: 23.12.2013
    
#3 написал: Космонасть
Сегодня, 21:57
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 126
Что это было?
Как он мог вас гладить по коленке, если Вы на коленях пол моете? crazy noknow Вы либо не на коленях пол мыли, либо не там он вас гладил, пардоньте. Но плюс поставлю.
Зарегистрирован: 2.11.2017
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