Дневник Ведьмовочки

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:04

marzzz Просмотров: 128 Комментарии: 4 +9 Вчера, 15:04 by

Дневник Ведьмовочки.1 июняНачала вести дневник. Нет, не для того, чтоб ничего не забыть, с памятью все в порядке. Просто порой ужасно скучно, а поговорить не с кем. Бабка, старая ведьма, не разговаривает, а вечно учит! Как делать мелкие пакости, большие неприятности и прочие ведьминские штучки.Ее кот Обормот вообще никакой собеседник. Поставил меня в игнор и не желает снизойти, по его словам, до моего примитивного развития.Пауки по углам только пучат свои глазища и важно шуршат.Летучие мыши болтливые и наглые. И каждую ночь дразнятся. Говорят, что я летаю, как корова. Воображалы перепончатокрылые! Надоели, хуже бабкиных сушеных кузнечиков!Теперь буду с дневником разговаривать.2 июняСегодня летала в деревню. Я всегда туда летаю, когда делать нечего. Надеваю невидимый колпак и смотрю на людей.А сегодня увидела ее. В бабкиной книжке по клановым иерархиям нечисти и светлости есть такие создания. Называются Ангелы. Кажется, она из этих. Породистая. Локоны белые, глаза бирюзовые, смех - колокольчиком. Почувствовала себя гадкой жабой. Мои черные, как смоль, волосы - это просто уродство! Вырасту, наколдую себе такие же, цвета пшеницы. Или розовые.3 июняСегодня снова летала в деревню. Подглядывала, чем занимаются обычные дети. Кто чем. Ангел делала вид, что кормит какого-то неживого розового младенца. А ещё говорят, что ведьмы - злодейки! Мы-то с трупами на руках не ходим. А эта... Хотела спросить у бабки, что за ритуал проводила Ангел. В ответ получила подзатыльник. Кот Обормот шепнул на ухо, что это не ритуал, а игра, и не труп, а игрушка, кукла. Непонятное слово. Надо в следующий раз подкрасться поближе и понюхать. А может, и укусить этого младенца под названием "кукла". Вдруг съедобное?4 июняНабралась храбрости и сняла колпак-невидимку. Познакомилась с Ангелом. Это не ангел, а человек, просто девочка. Ее зовут Даша. Ну и имена у людей! Когда представилась сама: Варфаламея-Вельгельмина-двеннадцатая, Даша чуть не лопнула от смеха. Долго запиналась, потом сказала: "Можно я буду звать тебя просто Лина?" Да, я согласилась.Дашка дала понюхать мне куклу. Почему-то сначала смеялась надо мной, а когда я отгрызла кукле руку по самую шею, начала плакать. Было бы из-за чего! Не вкусно. Даже хуже бабкиных сушеных кузнечиков. Пришлось поколдовать втихоря. Материализовала из кучки свежих опилок, одного земляного червяка и пары капель мертвого элексира новую руку для куклы. Дашка прыгала от счастья. Сказала, что я фокусница. Надо будет спросить у пауков, что это за слово такое.5 июняПауки объяснили, что фокусница и ведьма - это почти одно и то же. Только фокусник заставляет людей смеяться, а ведьма - плакать. Все, решено! Переквалифицируюсь в фокусницу.6 июняФокус с фокусницей не удался. Бабка узнала, дала подзатыльник, всучила сковородку и отправила сушить кузнечиков. Причем без применения магии, прямо так, руками: сковородку - на огонь, масло - на сковородку, кузнечиков - поверх масла. Сказала, что так жарят семечки. Опять новое словцо! Что за семечки? Надо спросить у пауков.7 июняЗнаю! Семечки - это вкусно. Девочка показала. И дала попробовать. Я в обмен на пакетик с семечками дала девочке копчёные лягушачьи лапки, у бабки стырила. Обмен удался. Я лопала семечки прямо с кожурой, а девочка уплетала лягушачьи лапки, приговаривая, что с кетчупом было вкуснее. Кетчуп? Опять новое словечко.14 июняНеделю не писала. Наказана. Обормот накляузничал. Сказал, что летаю в деревню и магию использую днём. Мне по возрасту днём не положено колдовать. Вот паршивец! Бабка поверила этому Иуде, тьфу, коту Обормоту.15 июняЧуть не рассказала подруге, что Обормот на той неделе наябедничал бабке. Не поймет она про говорящего кота.Расстроилась. Погоревала. Дашка сказала, что она - моя верная подруга, поэтому погоревала со мной вместе. Я - из-за Обормота, она - просто так, за компанию. Потом я втихоря наколдовала кузовок черники (стырила силой мысли прямиком из бабкиной кладовки) и доставила его к нам, на опушку леса, курьерской службой - на метле. Сама прикинулась, будто кузовок из леса принесла утром.Девочка угостила новым словом и новой штукой - шоколадкой. У меня аж волосы встали дыбом от счастья! Это вкусно. Даша подарила ещё одну шоколадку с собой. Посоветовала, чтоб коту - ни слова! А то "на хвоста" сядет. Я долго пыталась понять, как кот сядет себе на хвост, неудобно же! Оказалось, Даша имела в виду, не на хвост, а "на хвоста", то есть, попросит поделиться, а то и вовсе отберёт вкусняшку самым наглым образом. Ну уж фиг ему!30 июняСтранные люди. Дашкины мужчина и женщина по имени "родители" (опять новое слово) устроили допрос, почти как на обряде в Посвящении во взрослые ведьмы (я пока не проходила обряд, но каждая ведьмовочка знает, как там засыпают вопросами). Вот и эти туда же! Откуда? Чья? Где живёшь? Хорошо, что бабка просветила давным-давно на случай встречи с людьми, что говорить! Иначе засыпалась бы сама, без их вопросов. Сказала, что я бабушкина внучка (хотя я не внучка, бабка ко мне приставлена уму-разуму колдовскому обучать), что живём мы в лесу, бабка лесничихой работает. Мол, это у нас семейное, все наши предки работали лесничихами. Эту байку про лесничиху все в деревне знают, хотя саму ее никто и не видывал никогда. Но родители не местные, дом сняли на лето (тоже мне, выраженьице, снять можно плащ, сапоги, шляпу, а они дома снимают!) Вроде, обошлось. Правда, пришлось колдонуть слегка, пыль в глаза пустить и морок лёгкий навести, чтоб не особо допытывались.30 июляЦелый месяц не заглядывала в дневник? Ох, как время летит. Не замечу, как вырасту, и мне будет разрешено колдовать днём. Правда, я непослушница, все равно подколдовываю, и вообще, плюю на запреты.Снова 30 июляЗа месяц попробовала много новых слов: шашлыки, пельмени, сосиски, куриный супчик, борщ, голубцы, тортик, зефир, конфеты. Пожалуй, зефир - самое вкусное слово. Он белый и пушистый. На Дашку похож.31 июляДашка сегодня отмочила! Сказала, что я красивая. Что у меня чудесные блестящие волосы цвета воронова крыла. Сидела, раздумывала, обидеться или нет? Не стала. Выловила ворону, посмотрела на крыло. Переливается. Красиво.Ночью крутилась перед бабкиным зеркалом. Да, когда волосы дыбом не встают, тогда вроде ничего.Пауки шептались по углам: "Растет наша девочка!" Что за девочка? Я не девочка, я ведьмовочка. Значит, не про меня. Ну, да ладно. Пойду погляжу на отражение. Дашка сказала, что у меня гладкая мраморная кожа, надо разузнать, что с этим мрамором делать-то?15 августаПисать в дневнике некогда. Все время провожу у подруги. Играем в куклы, настольные игры. Научилась играть в чудо под названием бадминтон. Руками, без магии! Это здорово!Дашка не знает, что я ведьмовочка. Думает, я просто девочка. Из леса.К себе не зову. Испугается. Мыши с пауками и кот Обормот и так не подарки, а они ещё, вдобавок, говорящие. Слышала от бабки, что для людей услышать говорящее животное - это шок. Не хочу, чтобы у Дашки волосы дыбом встали, когда Обормот начнет рассыпаться в любезностях.16 августаИграем с подругой с утра до ночи. Даже с дневником поговорить некогда. Бабка ворчит. Это радует. От ее ворчания мухоморы краснеют быстрее, а я их обожаю, особенно консервированные.Обормот больше не ябедничает. Пауки подозрительно пучат глаза. Значит, скоро нашепчут истину. А мыши вообще такой комплимент отсыпали, что я от счастья сделала тройной эксель в воздухе. Объявили, что благодаря частым полетам до деревни и обратно я стала держаться на метле настолько уверенно, что скоро обскочу в мастерстве их самих! Рассмешили. Сказали бы "облечу", а то "обскочу"!!! Что я, лошадь, что ли, чтоб кого- то обскакивать?Ладно, некогда мне. Дашка ждет.20 августаДашка сказала, что скоро закончится лето, она уедет из деревни в город. Стало поганенько на душе. Вызвала грустный осенний дождь. Чтоб не расплакаться самой. Ведь ведьмы - не люди, они не плачут. Только огорчаются и вызывают дождь. Но плакать все равно хочется. Странная я, наверное, ведьмовочка.25 августаНенавижу!!! Весь мир ненавижу. Дашка уехала. Мы поклялись, что останемся подругами навечно. Поклялись на книге заклинаний. Теперь мы - заклятые подруги. Это почти как сестры.Сидела весь день на болоте. Вызвала лёгкую метель, град и мини-цунами, запустила пару шаровых молний. Лягушки нажаловались Водяному. Тот обещал пожаловаться в Гадский суд, если не прекращу выстужать болото. Что они понимают, нечисть зелёная? Пусть скажут спасибо, что засуху им не устроила!1 сентябряПрокралась в бабкину коморку, хотела стырить стеклянный шар, чтобы посмотреть, как там Дашка. Обормот взмолился, чтоб этого не делала. Послушалась. Сама себя не узнаю.1 октябряЛетаю по лесу до изнеможения. По ночам изучаю теорию и практикуюсь в магии. Хоть чем-то занять мысли. Поняла, что никакой дневник не заменит дружбу с человеком.Прости, дневник, пишу по привычке. Хоть ты у меня остался!Поговорить с кем-то надо, но окружающим вечно не до меня: бабка то дремлет, то улетает на шабаши, то на пакости и гадости, то раздает подзатыльники за просто так, для профилактики. Обормот ленится, хотя уже не считает меня таким уж примитивным существом, как раньше. Пауки все шуршат, изредка выдавая истину.С лесной нечистью мы, ведьмы, не очень. Разные кланы.А люди... Иногда прилетаю в деревню по привычке. Брожу возле Дашкиного дома, но в невидимом колпаке. Говорят, раньше люди ведьм камнями забрасывали, вот в крови и осталось на все ведьмовские поколения: людям не верить, по возможности пакостничать и мстить. Но оставаться невидимыми, не проявляться лишний раз.Так о чем я? А... Получается, все стало, как прежде. У людей это называется одиночеством. У ведьм... Не знаю. Но снова хочется плакать.1 ноябряСнег. Летала весь день, обтрясывала ели прямо лесному зверью на макушки. Весело! Те, недолго думая, помчались жаловаться к Лешему. Лешак - нечисть не злобная. Сказал, что я, как ребенок, поэтому и шалю. Боятся надо не ведьм, а охотников.Всю ночь не выходили слова Лешего из головы: неужели я немного, но похожа на человека, на девочку, хотя на самом деле самая настоящая ведьмовочка?1 декабряПауки долго шептались по углам, совещались, видимо, а потом открытым текстом намекнули, что в ночь на кануне Рождества мне будет позволено улететь в любую точку земного человеческого мира на всю ночь, а пока потерпеть надо. Пойду готовиться. Надо метлу начистить. И подумать, что Дашке подарить. Понятия не имею, что дарят десятилетним девочкам на Рождество. Мне тоже десять, но подарков я никогда не получала, тем более, я - Ведьмовочка. Наверное, нам не положено. Придется наведаться к старому мудрому Филину. У него спросить. Пауки и Обормот не знают. Оказывается, есть вещи, которые и они не знают. Эта мысль даже согрела! Злорадство всегда согревает.Так, сушеных мышей и ужей из бабкиной кладовки натырила, пора лететь к Филину.А ты, дневник, отдыхай пока. Устал уже, бедный, от моих мыслей! До встречи!

Ключевые слова: Дневник ведьма дружба девочка авторская история

Другие, подобные истории: