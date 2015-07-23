Лунная Литания. Часть 2. Полночь Трех лун. Глава 1

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:46

Причина: Стилистика автора сохранена.

Капитан-командор Просмотров: 89 Комментарии: 11 +7 Вчера, 19:07 by

Лес оказался самым невероятным местом из всего, что путешественник-иномирец когда-либо лицезрел наяву или в зыбких мирах сновидений. Под сенью высоко вздымающихся неохватных деревьев, среди многослойных завес лишайников, Кэртион приготовил заклятье ночного видения. Но глаза быстро перестроились сами - лишайники ярко фосфоресцировали на разные оттенки, поглощая свет на верхушках крон своими раскидистыми зонтиками и переливая его магию и силу по корешкам-сосудам вниз, к земле. Земля же поросла сплошным ковром мягкого и пружинящего губчатого мха, десятков видов и сотен оттенков. Маг восхитился - любой алхимик душу бы заложил за возможность оказаться здесь и набрать образцов магических растений, что произрастали в невероятном изобилии, которого не было ни в одном из связанных обитаемых Миров, что соединял его Орден.Так, стоп. Алхимики. Сознание ожгло озарение. По обрывкам древних легенд, что сохранила Библиотека его Ордена, здесь некогда существовал культ Ти-нейрэ. Так переводилась руна, найденная в хранилище на артефактах этого мира, из белого мрамора с синими камнями, окружённая рунами целительства и алхимии, одного из древних мёртвых языков. Здесь должны сохраниться руины, в которых будут скрыты ответы на загадки прошлого и… их одичавшие Стражи. Нужно быть особенно осторожным.Очнувшись от раздумий, жрец с удивлением обнаружил, что не может определить направление, откуда он пришел... Развернув снова свиток с артефактом-картой, он никак не мог настроиться на руны и почуять направление, их звучание преломлялось, искажалось и рассеивалось. Путник снова и снова посылал заклятия поиска, но всё было тщетно. Вековечные деревья, проросшие в самую земную твердь, послушно и радостно отвечали на призыв мага тихим шелестом серебряной листвы, но не более.Кэртион сплёл заклятье посложнее, вобрав в него каплю местной росы и усик-цветок с ближайшего ползучего растения. Полученная петля обнаружения спружинила от моховой бороды, свисающей с нижних ветвей, и хлестнула обратно по хозяину, отобразив вместо тропинки озадаченную вытянувшуюся физиономию, в которой жрец вовремя узнал самого себя и спохватился, погасив зарождающийся в кулаке огненный смерч - выглядел он сейчас не краше того упыря, чьи останки тлеют у подножия Плато Врат. М-да.Нервно хихикая, маг огляделся, взял шапочку гриба со спорами, зачаровал их и дунул, заклиная ветер и эхо. Россыпь крошечных искорок-импульсов заплутала среди мхов и лишайников и, с жалким писком, втянулась в красную поросль на подлеске. За несколько секунд ближайшая к ноге путника поросль набухла, выросла в сеть, заколыхалась и кинулась за источником волшебных вкусных искорок. Кэртион сам не понял, как за удар сердца он сплел свой фантом-обманку и отпрыгнул подальше. Сеть мгновенно опутала фантом, который схлопнулся по щелчку пальцев хозяина. Красный кустистый лишайник, поколебавшись в воздухе, резко потянул на себя силы человека через остаточный шлейф его же заклинания, наливаясь энергией и осознанием. Кэртион согнулся от боли в животе, беспомощно глядя, как растение сплетается в очертания его копии. Глаза этого своеобразного доппельгангера распахнулись и стали обшаривать пространство вокруг мертвенным, но цепким взором.Маг судорожно вздохнул, почуяв, что волосы встали дыбом от ужаса - он никогда с подобным не сталкивался. Жрец выхватил катану, забыв о магии и боли в животе. Лишайник-оборотень развернул колышущиеся отростки в его сторону, повернул голову, встретился взглядом… и внезапно кинулся на мага в прыжке тигра. Жрец откатился за ствол дерева-исполина, выигрывая секунду времени и вплетая в катану заклятие огненного змея, но напрасно: чудовище не достигло своей цели. Оно коснулось в прыжке ветви Древа, зависло в воздухе, словно врезавшись в невидимую преграду, выгнулось дугой и схватило самого себя, опав на землю мёртвым засохшим кулем.Краем глаза ошарашенный Кэртион заметил, как к пылающей магическим жаром катане начинают тянуться усики ближайших растений подлеска и спешно поднялся, убрав катану и всматриваясь на то странное пустое пространство, куда врезался фантом. Второе, духовное зрение Кэртиона, пытаясь проникнуть в суть явления, создало в сверхчувственном восприятии мага многомерную фантасмагорию, грозившую обрушить его человеческое сознание в пропасть безумия.Потоки стихий, что незримо пронизывают мироздание, здесь искажались, переплетались и резонировали друг о друга, закручиваясь в петли вокруг аур особо толстых и древних стволов. Самые могучие деревья-старцы, как единый организм, сумели силой своего духа соткать общее защитное заклятие и исказить время, что позволило их корням тянуть энергию жизни и солнечного света из прошлого своей юности, удерживая природу от увядания под гнётом Вечной Ночи.Лес обращался за жизненной силой не только к энергиям прошедшей эпохи, но также тянулся через сокровенные врата будущего, удерживая хрупкую искорку жизни на канате между минувшим и грядущим, над пропастью бездны настоящего, ускользая от множества голодных пастей тварей изначальной тьмы, протянувшей в этот мир свои щупальца…Кэртион долго не мог прийти в себя, поражённый этим озарением. Первое, что усвоил жрец - проходить рядом с одним из исполинских древ было опасно для жизни. Стихия воздуха оборачивалась водой, и путник мог вдохнуть влажной земли из позапрошлого века, а то и завязнуть ногой во внезапно выросшем корневище. Рука, протянутая в сторону ствола, перестала бы гнать кровь по венам, и одно касание коры могло обернуться чем угодно, от полного восстановления жизненных сил, до гангрены или сердечного приступа. Либо лес незримо хранил путника, либо ему фантастически везло на каждом шагу от опушки.Подрагивающими пальцами Кэртион достал из тубуса свою карту-проводник, положив кончики пальцев на зеленые руны Леса. Руны на этот раз отозвались мгновенно и тонко запели, упорядочивая хаос в магическом зрении. Кэртион открыл глаза и возликовал - по канве соприкосновения стихии воды и земли он теперь ясно увидел безопасный путь, что светлыми всполохами пробегал по прогалинам между стволами, огибая ловушки искажения ткани пространства-времени.Маги всю жизнь идут по краю пропасти безумия, и такой вызов его Духу в виде невероятной головоломки он решил принять с честью, отбросив предательскую панику. Кэртион расслабил тело, вдохнул полные лёгкие лесного воздуха, впитал в себя запахи, ментально сливаясь со всем вокруг, и, повинуясь чутью, легкой поступью двинулся вперед.***Шаг вперед - бездна, я - зародыш в истоках предвечного сна.Лог позади - я усталый старик, потухшая едким дымом свеча.Плавно скольжу, с водою танцуя по венам в глубинах ствола,Шаг – отклоняюсь, хоть я и не враг вам, вервии мглистого мха.Ритм протекает - в холмах, перелесках, в узоре лиан и корней,Гул зазвучал первозданный, и сердце глубже стучит и живей.Призрачный свет, восходящий поток, вдаль утекает мой путь.Тенью скользну - лунный свет угасает, прошлому дань не вернуть.Огненный всплеск, я - как теплые звезды, свет их не виден средь туч,В воздух меня мотыльком поднимает ветер, что с северных круч.Я не чужой, и единое сердце бьётся в единой грудиЛес, отпирай свои тайные двери, дай мне дорогу найти!

Ключевые слова: Лес магия. лес колдовство тьма авторская история

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