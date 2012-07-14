Души. Мистические открытия

Души. Мистические открытияМы вдаль летим от счастья Дома прочь,
Влекомые шептаньями магических экстазов.
От ледяного Солнца в огненную Ночь,
К обрывкам Снов. И отражениям мистических Намазов…
Идущие при свете Темных Лун
Через Миры несбывшихся свиданий,
На голос Нимф в реальностях звенящих струн, -
Обманных встреч восторги расставаний…
Всё ждем Рассвет в полночной тишине.
В Мирах Теней на плиты древние взирая,
Ища Любви осколки в непроглядной Полутьме,
В огне ролей застывших зачарованно сгораем…
В бредущих оболочках от Души остывший след…
Осколки Тонких тел в аспектах Мирозданья.
В чужих Мирах ища забытый Свет,
Орбит неведомых подлунные блужданья…
…Замедлив бег, найдя Пути Расцвет,
Воспоминания плетя чрез расстоянья,
В протуберанцах судеб златокудрый Феб
Несет во Тьму забытые признанья…
…Но вдаль летим. И память сохранит
Обрывки снов, гул голосов, несвязанность событий.
Во глубине Миров, где Время тихо спит,
Души потерян след за пеленой мистических открытий… ®
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:54
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 08:54 by Aleksandr999Просмотров: 34Комментарии: 2
Ключевые слова: Душа мистика открытие авторский стих