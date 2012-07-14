Души. Мистические открытия

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:54

Причина: Стилистика автора сохранена.

Aleksandr999 Просмотров: 34 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 08:54 by

Мы вдаль летим от счастья Дома прочь,Влекомые шептаньями магических экстазов.От ледяного Солнца в огненную Ночь,К обрывкам Снов. И отражениям мистических Намазов…Идущие при свете Темных ЛунЧерез Миры несбывшихся свиданий,На голос Нимф в реальностях звенящих струн, -Обманных встреч восторги расставаний…Всё ждем Рассвет в полночной тишине.В Мирах Теней на плиты древние взирая,Ища Любви осколки в непроглядной Полутьме,В огне ролей застывших зачарованно сгораем…В бредущих оболочках от Души остывший след…Осколки Тонких тел в аспектах Мирозданья.В чужих Мирах ища забытый Свет,Орбит неведомых подлунные блужданья……Замедлив бег, найдя Пути Расцвет,Воспоминания плетя чрез расстоянья,В протуберанцах судеб златокудрый ФебНесет во Тьму забытые признанья……Но вдаль летим. И память сохранитОбрывки снов, гул голосов, несвязанность событий.Во глубине Миров, где Время тихо спит,Души потерян след за пеленой мистических открытий… ®

Ключевые слова: Душа мистика открытие авторский стих

Другие, подобные истории: