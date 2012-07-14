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Стихи

Души. Мистические открытия

Мы вдаль летим от счастья Дома прочь,
Влекомые шептаньями магических экстазов.
От ледяного Солнца в огненную Ночь,
К обрывкам Снов. И отражениям мистических Намазов…

Идущие при свете Темных Лун
Через Миры несбывшихся свиданий,
На голос Нимф в реальностях звенящих струн, -
Обманных встреч восторги расставаний…

Всё ждем Рассвет в полночной тишине.
В Мирах Теней на плиты древние взирая,
Ища Любви осколки в непроглядной Полутьме,
В огне ролей застывших зачарованно сгораем…

В бредущих оболочках от Души остывший след…
Осколки Тонких тел в аспектах Мирозданья.
В чужих Мирах ища забытый Свет,
Орбит неведомых подлунные блужданья…

…Замедлив бег, найдя Пути Расцвет,
Воспоминания плетя чрез расстоянья,
В протуберанцах судеб златокудрый Феб
Несет во Тьму забытые признанья…

…Но вдаль летим. И память сохранит
Обрывки снов, гул голосов, несвязанность событий.
Во глубине Миров, где Время тихо спит,
Души потерян след за пеленой мистических открытий… ®

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:54
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 08:54 by Aleksandr999Просмотров: 34Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Душа мистика открытие авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 12:13
0
Группа: Главные Редакторы
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Комментариев: 2 423
Красиво, +++++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                 
#2 написал: kusi
Сегодня, 15:20
0
Группа: V.I.P.
Репутация: (2928|-2)
Публикаций: 350
Комментариев: 6 943
Шикарный стих!!! От меня океанический плюс.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
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