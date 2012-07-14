В полночь у камня чёрного...

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 17:56

Капитан-командор Просмотров: 17 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 17:56 by

В полночь у камня чёрногоВстань среди ветров,Сбрось ты с души разорваннойЗолото оков,Выйди за грань сознания,В душу свою взгляни,Пламенем мирозданияМесяц пускай горит.Звезды, как сон манящие,Гаснут, теряя свет,Грез и мечтаний чащеюТихо идёт рассвет...Утро развеет мороки,Дрогнет в горах восход,Двинется в чёрном золотеВремени мерный ход.

Ключевые слова: Полночь рассвет звёзды авторский стих

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