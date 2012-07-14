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Стихи

В полночь у камня чёрного...

В полночь у камня чёрного
Встань среди ветров,
Сбрось ты с души разорванной
Золото оков,

Выйди за грань сознания,
В душу свою взгляни,
Пламенем мироздания
Месяц пускай горит.

Звезды, как сон манящие,
Гаснут, теряя свет,
Грез и мечтаний чащею
Тихо идёт рассвет...

Утро развеет мороки,
Дрогнет в горах восход,
Двинется в чёрном золоте
Времени мерный ход.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 17:56
Сегодня, 17:56 by Капитан-командорПросмотров: 17Комментарии: 2
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Ключевые слова: Полночь рассвет звёзды авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 17:56
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#2 написал: Капитан-командор
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