В полночь у камня чёрного...В полночь у камня чёрного
Встань среди ветров,
Сбрось ты с души разорванной
Золото оков,
Выйди за грань сознания,
В душу свою взгляни,
Пламенем мироздания
Месяц пускай горит.
Звезды, как сон манящие,
Гаснут, теряя свет,
Грез и мечтаний чащею
Тихо идёт рассвет...
Утро развеет мороки,
Дрогнет в горах восход,
Двинется в чёрном золоте
Времени мерный ход.
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 17:56
Сегодня, 17:56 by Капитан-командорПросмотров: 17Комментарии: 2
Ключевые слова: Полночь рассвет звёзды авторский стих