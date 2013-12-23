Давний сон

Давний сонЮлия захлопнула папку, закрыла глаза и откинулась на спинку стула.
- Вам плохо, Юлия Генриховна? — бросился к ней работник архива, седовласый мужчина с военной выправкой.
- Нет, все нормально, спасибо, —женщина открыла глаза. – Устала просто. Я немного посижу и пойду, хорошо?
- Ради Бога, сидите сколько угодно, чаю?
- Если не затруднит, пожалуйста.
Чай пить не хотелось, попросила, чтобы пока будет греться чайник и завариваться чай, побыть одной, собрать мысли свои, которые разбегались в стороны. Было им почему так себя вести!
Юлия знала хорошо – жизнь иногда подбрасывает знаки, только не всегда можно понять их смысл. Знак, который она получила, стал понятен лишь через пятьдесят с лишним лет…
…Ей можно сказать повезло – это ей потом часто говорили. В лагерь не попала, как отец, дали десять лет ссылки в далеком таежном поселке. Юлия помнила, как они долго ехали в «теплушках», как умирали в пути ее попутчики. Странно, она была твердо уверена – она будет следующей. Если уж умирали даже крепкие мужики, закаленные жизнью, что говорить о ней, хрупкой домашней девушке семнадцати лет? Но она выжила, даже ни разу не простудилась. Хотя раньше и дуновения ветерка было достаточно.
В ту зиму 1942-го, когда ее поселили в поселке, наверное, померла бы от тоски, если бы не Маша, ее ровесница. Маша любила поболтать, даже в самом плохом видела что-то хорошее, и часто именно ее болтовня о том о сем спасала Юлию от отчаянья. Мария, как она, получила десять лет ссылки, как «кулацкий элемент», родители ее умерли в дороге, а младших братьев и сестер забрали еще раньше в детский дом. Но Маша никогда не унывала, подбадривала подругу, как могла.
Та зима была для Юлии Фесинборг самой тяжелой из ее ссыльных лет. Суровый климат, тяжелая работа, тоска по родителям, братишке и сестренке, которых, как и Машиных младших, забрали в детдом…
В ту первую зиму ей не раз снился один и тот же сон. Она стояла на берегу какой-то реки, над которой висел густой туман. Ее мать, Марта, по другую сторону реки протягивает руки к дочери. Юлия пыталась перейти реку, но не получалось… А потом приснилось, будто мать поворачивается к ней и уходит, она зовет ее, но Марта шла, не оборачиваясь даже…Потом сон перестал сниться. Тогда списала все на то, что скучает за мамой. А вот теперь…
…Жизнь шла дальше, менялась. Через три года помиловали, и срок ее кончился, родился сын, а в 56-ом – реабилитировали. Но долгие годы судьба родных была неизвестна ей, на ее запросы в лучшему случае писали, что нет информации. Но теперь, в 90-х, ей позволили ознакомиться с делами матери и отца.
Женщина понимала, что родителей в живых уже нет, но брат и сестра. Но здесь ждало одно разочарование – следы младших затерялись в детском доме, скорее всего, им дали другую фамилию…
А вот родители… Хотя бы узнать, где могут быть похоронены. Но, наверное, лучше бы не знала. Отец погиб в лагере, место захоронения – общая могила. А мать. Умерла в ссылке в деревне Холмская…Юлия еще раз прочла название и местоположение деревни и едва удержалась от крика – эта деревня находилась от места ее ссылки, поселка, в десяти километрах! Мать была так рядом!
Марта умерла от воспаления легких в декабре 1942-го. Вот почему снился этот сон – знак того, что ее мама где-то рядом с ней, и вот почему в последнем сне она ушла...
- Вот ваш чай, — служащий принес чашку с горячим чаем.
- Спасибо, — тихо произнесла Юлия. — Мне уже значительно лучше.
- Надеюсь, вы нашли то, что искали. — Произнес он.
-Да, - Юлия грустно вздохнула. —Я нашла ответ на свой забытый вопрос.
Новость отредактировал Qusto - Вчера, 16:30
Вчера, 16:30 by Olga_29Просмотров: 73Комментарии: 1
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