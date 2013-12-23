Давний сон

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 16:30

Olga_29 Просмотров: 73 Комментарии: 1 +3 Вчера, 16:30 by

Юлия захлопнула папку, закрыла глаза и откинулась на спинку стула.- Вам плохо, Юлия Генриховна? — бросился к ней работник архива, седовласый мужчина с военной выправкой.- Нет, все нормально, спасибо, —женщина открыла глаза. – Устала просто. Я немного посижу и пойду, хорошо?- Ради Бога, сидите сколько угодно, чаю?- Если не затруднит, пожалуйста.Чай пить не хотелось, попросила, чтобы пока будет греться чайник и завариваться чай, побыть одной, собрать мысли свои, которые разбегались в стороны. Было им почему так себя вести!Юлия знала хорошо – жизнь иногда подбрасывает знаки, только не всегда можно понять их смысл. Знак, который она получила, стал понятен лишь через пятьдесят с лишним лет……Ей можно сказать повезло – это ей потом часто говорили. В лагерь не попала, как отец, дали десять лет ссылки в далеком таежном поселке. Юлия помнила, как они долго ехали в «теплушках», как умирали в пути ее попутчики. Странно, она была твердо уверена – она будет следующей. Если уж умирали даже крепкие мужики, закаленные жизнью, что говорить о ней, хрупкой домашней девушке семнадцати лет? Но она выжила, даже ни разу не простудилась. Хотя раньше и дуновения ветерка было достаточно.В ту зиму 1942-го, когда ее поселили в поселке, наверное, померла бы от тоски, если бы не Маша, ее ровесница. Маша любила поболтать, даже в самом плохом видела что-то хорошее, и часто именно ее болтовня о том о сем спасала Юлию от отчаянья. Мария, как она, получила десять лет ссылки, как «кулацкий элемент», родители ее умерли в дороге, а младших братьев и сестер забрали еще раньше в детский дом. Но Маша никогда не унывала, подбадривала подругу, как могла.Та зима была для Юлии Фесинборг самой тяжелой из ее ссыльных лет. Суровый климат, тяжелая работа, тоска по родителям, братишке и сестренке, которых, как и Машиных младших, забрали в детдом…В ту первую зиму ей не раз снился один и тот же сон. Она стояла на берегу какой-то реки, над которой висел густой туман. Ее мать, Марта, по другую сторону реки протягивает руки к дочери. Юлия пыталась перейти реку, но не получалось… А потом приснилось, будто мать поворачивается к ней и уходит, она зовет ее, но Марта шла, не оборачиваясь даже…Потом сон перестал сниться. Тогда списала все на то, что скучает за мамой. А вот теперь……Жизнь шла дальше, менялась. Через три года помиловали, и срок ее кончился, родился сын, а в 56-ом – реабилитировали. Но долгие годы судьба родных была неизвестна ей, на ее запросы в лучшему случае писали, что нет информации. Но теперь, в 90-х, ей позволили ознакомиться с делами матери и отца.Женщина понимала, что родителей в живых уже нет, но брат и сестра. Но здесь ждало одно разочарование – следы младших затерялись в детском доме, скорее всего, им дали другую фамилию…А вот родители… Хотя бы узнать, где могут быть похоронены. Но, наверное, лучше бы не знала. Отец погиб в лагере, место захоронения – общая могила. А мать. Умерла в ссылке в деревне Холмская…Юлия еще раз прочла название и местоположение деревни и едва удержалась от крика – эта деревня находилась от места ее ссылки, поселка, в десяти километрах! Мать была так рядом!Марта умерла от воспаления легких в декабре 1942-го. Вот почему снился этот сон – знак того, что ее мама где-то рядом с ней, и вот почему в последнем сне она ушла...- Вот ваш чай, — служащий принес чашку с горячим чаем.- Спасибо, — тихо произнесла Юлия. — Мне уже значительно лучше.- Надеюсь, вы нашли то, что искали. — Произнес он.-Да, - Юлия грустно вздохнула. —Я нашла ответ на свой забытый вопрос.

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