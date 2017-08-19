Сон Юлии

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:57

Olga_29 Просмотров: 49 Комментарии: 1 +3 Вчера, 16:57 by

...День был ярким и солнечным, как и положено в выпускной. Толпа встречающих, провожающих, приехавших схлынула, Юлия увидела сына. Эдик быстро шел по направлению к ней. Высокий, красивый, плечистый парень в военной форме. Девчонки у газетного киоска засмотрелись вслед.- Здравствуй! — улыбнулась женщина, чувствуя, как в глазах защипало. Она, Юлия Фесинборг (давно уже без приставки «фон»), никогда не считала себя сентиментальной, но, увидев сына, вдруг почувствовала, что сейчас заплачет. Почему – сама не знала.- Хорошо, что у тебя получилось приехать! — сын легко поднял ее над землей.- Ой, поставь, поставь! — замахала она руками. – У моего сына выпускной не каждый день!- Хорошо, идем. Ты, наверное, устала, — Эдик поставил мать на землю, подхватил ее дорожную сумку, и они пошли по перрону.Поглядывая на сына, она вдруг вспомнила. Она уже была в этой ситуации – сын встречает ее на вокзале. Но вот когда? Воспоминание прорезало сознание. Да, это же ее сон. Тот самый сон, что она видела в далеком 1948 году.Срок ее ссылки составлял десять лет. Но по чьей-то прихоти отбыла она в ссылке в далеком сибирском поселке лишь три года, после чего перебралась жить в районный центр – все же более цивилизация, чем таежный поселок.Юлия устроилась работать в местный Дом Культуры художником, ей даже комнату дали в общежитии. Жизнь налаживалась. Но она рано обрадовалась. Хотя что говорить – сама виновата.Дмитрий Михайлович, начальник районного отделения милиции, зачастил в их клуб на концерты местной самодеятельности да на спектакли. А после них частенько поджидал ее, как бы случайно у служебного входа, и, мотивируя тем, что поздно уже, провожал до общежития.Дмитрий Михайлович был лет на пятнадцать старше ее, красивый, с сединой на висках мужчина. Даже морщинки вокруг глаз ему шли. Да, он ей нравился, но влюблена не была. Почему же тогда пригласила к себе? Одиночество. Она ведь совсем была одна. Родители, брат, сестра…она их не видела с 1942 года, и уже не увидит, наверное. Даже не была уверена, что они живы.Пусть приходил он поздним вечером, пусть редко оставался ночевать, но она не была одна. Юлия знала, что у Дмитрия есть жена, сын-подросток. Знала ли его жена Зинаида? Знала, скорее всего, город-то маленький, все на виду. Никаких угрызений совести Юлия не ощущала – она ведь не собиралась уводить мужчину от жены.Роман длился все лето, а осенью Дмитрий сообщил, что его переводят в область на повышение, и придется им расстаться. Казалось, он даже слегка обиделся, что любовница не особо расстроилась. Ну да плевать.А потом Юлия поняла, что беременна. Сначала ощутила растерянность, ярость, затем страх. Что ей делать с ребенком? Она совсем одна в этом мире, не справиться ей! На сплетни плевать было, дело не в них, ей не нужен этот ребенок. Совсем не нужен, ни капельки!Решать проблему молодая женщина решила оперативно. На соседней улице жила бабка Алена, о ней говорили, что умеет избавлять от нежелательной беременности. Конечно, вполголоса говорили о подобном.Юлия пришла к бабке Алене во вторник договориться по поводу операции. Пришла, конечно, по рекомендации коллеги, с улицы бабка не взялась бы. Юлия узнала, что нужно взять с собой, сколько будет стоить, и отправилась домой, бабка велела приходить завтра вечером.В ту ночь ей приснился странный сон. Она шла по перрону под руку с молодым светловолосым парнем. Красивый парень, высокий, широкоплечий. И она, Юлия, знает – это ее сын и зовут его Эдик. Как ведь звучит хорошо – Эдуард Фесинборг. Ее папа Генрих был бы доволен. Но сын…откуда сын, она ведь сделала аборт!Юлия обернулась. Никого, она одна на платформе. Где ее сын? Где ее мальчик?!- Эдик! – она закричала и проснулась. Села на постели. Включила ночник и потянулась за пачкой папирос. Это только сон. Но почему так не по себе ей, почему она вся в слезах, ведь все же решила. Она встала, подошла к зеркалу.Ничего еще не видно, месяц всего. Она невольно представила, как бы выглядела с круглым животом, как поведет своего малыша в сад, как сама будет шить ему костюмы для утренников, чтобы он был самым красивым у нее… Как будет гордиться взрослым сыном-военным. Он ведь будет военным, в этом она была уверена. И не будет она никогда одна, у нее будет ее сын.Она пришла на другой день к бабке Алене, протянула деньги:- Возьмите, ничего не нужно, я передумала.Бабка посмотрела на нее, как на ненормальную, но Юлии было решительно все равно. Да, было трудно, отрицать нельзя. Но Юлия не пожалела ни разу о своем решении.…- Мам, ты чего? — вывел ее из воспоминаний голос сына.- Ты о чем? — она тряхнула головой.- Да ты уставилась в одну точку, что с тобой? Тебе нехорошо, жара такая…- Нет, сынок, все хорошо, — Юлия улыбнулась. — Идем, нам нужно все успеть!

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