Святочное гадание

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 09:19

Olga_29 Просмотров: 115 Комментарии: 2 +5 Вчера, 09:19 by

Случилась история эта в 40-е гг. в одном из поселков, где основная масса населения – ссыльные. Две подруги, Мария и Юлия, решили погадать. Вернее, идея принадлежала Марии, и время было подходящее – Святки. Юлия не особенно верила в это все, но занять себя вечером девушкам было нечем, поэтому согласилась.- Будем гадать на сожженной бумаге! — объявила Мария.Юлия пожала плечами – на бумаге, так на бумаге, лишь бы остальные обитатели дома не ругались потом, что гарью пахнет.Первой гадала Мария. Молодая женщина скомкала старую газету, сожгла ее на тарелке, затем взяла тарелку в руки поднесла к стене, держа в другой руке горящую свечу. Она долго вглядывалась в тень от жженой бумаги на стене, затем удивленно произнесла:- На гнездо похоже…- Придет весна – птички совьют гнездо на дереве в саду! — хмыкнула Юлия. Она никогда не верила в подобное, считала все это выдумкой и блажью. — Маша, я же говорила тебе, что это все ерунда! Ну его, это гадание.- Давай ты попробуешь. Интересно, что будет у тебя!- Только если шутки ради, — согласилась Юлия.Женщина всматривалась в тень на стене и произнесла:- У меня венок какой-то. Это что, летом венок себе сплету?- Должен быть какой-то скрытый смысл в этих тенях на стене - так всегда. Надо его только разгадать.- Стоит ли возиться, - возразила Юлия. – Это не больше, чем игра света и тени и наше воображение.Подруги даже заспорили, но, так и не придя к общему, отправились спать. Вечером в столовой, где они работали, Мария снова завела разговор о том гадании, но теперь уже с поварихой Анной Ивановной. Юлия, которая присутствовала при этом разговоре, только вздохнула – никак Маша не успокоится с этим гаданием! Анна Ивановна выслушала ее и сказала:- Гнездо – это к замужеству, в этом году пойдешь под венец. А ты, девонька, - она повернулась к Юлии, - получишь то, о чем мечтаешь! Венок - это к мечте, которая сбудется.Юлия отвернулась и стала тщательно протирать тарелки кухонным полотенцем, стараясь сдержать слезы. Какие сбывшиеся мечты могут быть у нее! Мечта только одна – получить свободу, уехать отсюда. Это ведь счастье – быть свободной, ехать куда хочешь, заниматься рисованием, а не мытьем посуды и чисткой котлов на общей кухне, не чувствовать на себе похотливые взгляды начальника охраны их поселка…Иногда по вечерам она смотрела на горизонт и думала о том, что там есть другая жизнь, которой у нее никогда не будет. Жить можно и здесь, но какая ужасная судьба – жить не своей жизнью! Между этой жизнью и той стояли десять лет ссылки – такой был приговор, вынесенный ей. Прошло уже три. Она хорошо понимала, что даже у Марии, кулацкой дочери, больше шансов обрести свободу, чем у нее, Юлии Фесинборг. Еще повезло, что не в лагерь отправили.- Я думаю, тетя Нюра, она права, - Мария шла рядом, заглядывая в лицо подруге. – Может, и правда мечта сбудется у тебя, и отпустят?- Тише ты, - шикнула Юлия, - нашла место поговорить – посреди улицы! Кто и куда меня отпустит?!- Знаешь, я хочу, чтобы твоя мечта сбылась, а с другой стороны - не хочу, — покачала головой Мария и приостановилась. – Ты же тогда сразу уедешь, а ты - моя единственная подруга!- Маша, даже если я уеду, что вряд ли в ближайших лет десять, то все равно мы будем общаться, будем письма писать друг другу, и, может, я смогу даже навестить тебя, — грустно улыбнулась Юлия. — Ладно, давай о чем-то повеселее!…Через три дня Юлии велели срочно прийти в местную администрацию, где седовласый майор сообщил ей, что срок ссылки ей сократили до трех лет и отныне она свободна, может убираться на все четыре стороны. Женщина уставилась на представителя компетентных органов, не было похоже, что он шутит. Майор сообщил ошеломленной гражданке Фесинборг, что ей запрещено жить в городах союзного значения, но для нее это уже была сущая ерунда. Отчего вдруг такую милость оказали ей, спрашивать у сурового военного она не стала……Юлия переехала жить в районный центр, устроилась художником в местный ДК, родила вне брака сына.История с гаданием на этом не закончилась. Через полгода Юлия получила открытку от Марии, которая сообщала, что вышла замуж. К ним прибыл в ссылку молодой парень Сергей. Молодые люди познакомились, и поженились. Гадание оказалось не шуточным…

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