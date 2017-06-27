Дачная ведьма

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 10:23

Причина: Стилистика автора сохранена.

Swift Просмотров: 270 Комментарии: 5 +2 Сегодня, 10:23 by

История абсолютно реальная, ее помнят до сих пор домочадцы моей подруги. У нее есть родная старшая сестра, разница в возрасте у них около 11 лет. Так вот, когда её сестре, зовут её Юлия, было всего 9 лет, родители привезли девочку на дачу в Подмосковье.Обычное садовое товарищество, ничто не предвещало беды, рядом лес, поле, речка. Но жила неподалёку от этой семьи старушка, о которой ходили нехорошие слухи, мол, взгляд у неё плохой.Так вот, однажды вышла Юлия погулять, отошла от своего участка, а навстречу ей та самая местная "ведьма" идет. Подходит она к девочке и говорит с улыбкой, как та выросла, как похорошела, и как бы невзначай провела по груди ребёнка.Вечером у маленькой девочки начались сильные боли в области груди, как будто мастит. Но откуда столь серьёзное заболевание у ребенка 9 лет? Вскоре всё прошло, со временем история эта позабылась, а той самой "ведьмы" уже давно нет.Прошло с той поры много-много лет, мы с подругой несколько раз приезжали к ней на дачу, никаких странностей не замечали. Совпадение ли это было, или правда сглаз, неизвестно.

Ключевые слова: Дача девочка ведьма сглаз история из жизни авторская история

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