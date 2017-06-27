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Истории из жизни

Дачная ведьма

История абсолютно реальная, ее помнят до сих пор домочадцы моей подруги. У нее есть родная старшая сестра, разница в возрасте у них около 11 лет. Так вот, когда её сестре, зовут её Юлия, было всего 9 лет, родители привезли девочку на дачу в Подмосковье.

Обычное садовое товарищество, ничто не предвещало беды, рядом лес, поле, речка. Но жила неподалёку от этой семьи старушка, о которой ходили нехорошие слухи, мол, взгляд у неё плохой.

Так вот, однажды вышла Юлия погулять, отошла от своего участка, а навстречу ей та самая местная "ведьма" идет. Подходит она к девочке и говорит с улыбкой, как та выросла, как похорошела, и как бы невзначай провела по груди ребёнка.

Вечером у маленькой девочки начались сильные боли в области груди, как будто мастит. Но откуда столь серьёзное заболевание у ребенка 9 лет? Вскоре всё прошло, со временем история эта позабылась, а той самой "ведьмы" уже давно нет.

Прошло с той поры много-много лет, мы с подругой несколько раз приезжали к ней на дачу, никаких странностей не замечали. Совпадение ли это было, или правда сглаз, неизвестно.

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 10:23
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 10:23 by SwiftПросмотров: 270Комментарии: 5
+2

Ключевые слова: Дача девочка ведьма сглаз история из жизни авторская история

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Комментарии

#1 написал: ПИК НИК
Сегодня, 11:02
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 669
И что за натура такая у некоторых?
Обязательно надо сделать гадость людям! Тёмные силы требуют жертв?
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#2 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 12:22
0
Группа: Посетители
Репутация: (125|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 365
Может совпадение? Если бы ещё раз подобное произошло, то можно бы этой ведьме, со стороны родителей и палкой по хребту провести, подлечить ее мастит мозгов. А так, ведьмой можно и любую бабку назвать. Раз старая, то ведьма сразу))
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
#3 написал: Qusto
Сегодня, 12:33
0
Группа: Редакторы
Репутация: (792|-1)
Публикаций: 293
Комментариев: 2 298
Мистики тут, думаю, нет. Может, родители сами ребёнка запустили, потому девочка и заболела? Но они же не виноваты... Проще на старушку всё перевалить, мол, ведьма она... Без оценки.
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#4 написал: PabloEscobar
Сегодня, 12:40
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 12
Винить во всем мистические силы глупо, как по мне.
Да и рецидива не было, что говорит нам о совпадении.
Оценки нет.
Да, кстати, боль в груди не обязательно является маститом
Зарегистрирован: 15.07.2018
#5 написал: Ольга 1981
Сегодня, 13:10
-1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 159
Я терпеть не могу когда посторонние люди начинают расхваливать моих детей. Всегда делаю замечания. После длительных прогулок в местах массового скопления людей умываю детей святой водой.
Маленькая похожая история. У одной моей знакомой дочке 5 лет. И у нее волосы просто обалденные. Коса с руку толщиной, цвет спелой пшеницы. Красота, короче. И вот многие и бабки и не бабки вечно нахваливали эти волосы, да все норовили потрогать. Теперь замучалась знакомая лечить волосы дочке. Лезут клоками, тусклые стали. Долго они всякими примочками пользовались, и к врачам ходили и народные средства испробовали почти все. Сейчас вроде получше стало. И если кто-то сейчас нахваливает дочкины волосы, знакомая прям из себя выходит. Кто знает, может и правда дурной глаз?
Зарегистрирован: 13.12.2017
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