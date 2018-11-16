Не зови беду

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:19

Юлия Рысь Просмотров: 152 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 13:19 by

Жила у нас в соседях старушка. Сын купил ей квартиру в нашем поселке, а сам жил в городе, приезжал очень редко, но денюжкой помогал. Старушке не хватало внимания, хотела она сына чаще видеть, чтобы заботился. А со здоровьем как назло все в порядке - крепкая бабулька. Она не раз моей бабушке говорила, что готова в больницу слечь, лишь бы сын о ней вспомнил.Спустя некоторое время стали замечать, что зачастил этот мужик со своими приездами. Раньше-то раз в полгода покажется и все, а тут аж пару раз на неделе. Вот моя бабушка и пошла к соседке узнать, все ли хорошо, здорова ли. Со старушкой все в порядке оказалось. Только поведала она, как ей удалось внимание сына привлечь. Решила она историю сочинить, мол, сердце прихватывать стало. Сын обеспокоился, все дела побросал и начал мать по больницам возить. Хоть врачи и говорили, что с сердцем все нормально, но возраст есть возраст. Она за сердце схватится - он и становится шелковый. Вскоре, таким обманом , соседка сына из города перетянула к себе - благо, комнаты 2. Личную жизнь он свою забросил, т.к сожительница его обман бабки сразу просекла и ему сказала. На этом фоне разлад у них и пошел.Год прошел. Соседка внезапно умерла от сердечного приступа. Старушки говорили, мол, своим обманом сама на себя беду накликала. Или это самовнушение так подействовало.

Ключевые слова: Беда обман болезнь одиночество авторская история

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