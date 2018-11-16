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Истории из жизни

Не зови беду

Жила у нас в соседях старушка. Сын купил ей квартиру в нашем поселке, а сам жил в городе, приезжал очень редко, но денюжкой помогал. Старушке не хватало внимания, хотела она сына чаще видеть, чтобы заботился. А со здоровьем как назло все в порядке - крепкая бабулька. Она не раз моей бабушке говорила, что готова в больницу слечь, лишь бы сын о ней вспомнил.

Спустя некоторое время стали замечать, что зачастил этот мужик со своими приездами. Раньше-то раз в полгода покажется и все, а тут аж пару раз на неделе. Вот моя бабушка и пошла к соседке узнать, все ли хорошо, здорова ли. Со старушкой все в порядке оказалось. Только поведала она, как ей удалось внимание сына привлечь. Решила она историю сочинить, мол, сердце прихватывать стало. Сын обеспокоился, все дела побросал и начал мать по больницам возить. Хоть врачи и говорили, что с сердцем все нормально, но возраст есть возраст. Она за сердце схватится - он и становится шелковый. Вскоре, таким обманом , соседка сына из города перетянула к себе - благо, комнаты 2. Личную жизнь он свою забросил, т.к сожительница его обман бабки сразу просекла и ему сказала. На этом фоне разлад у них и пошел.

Год прошел. Соседка внезапно умерла от сердечного приступа. Старушки говорили, мол, своим обманом сама на себя беду накликала. Или это самовнушение так подействовало.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:19
Сегодня, 13:19 by Юлия РысьПросмотров: 152Комментарии: 4
+6

Ключевые слова: Беда обман болезнь одиночество авторская история

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Комментарии

#1 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 13:45
+2
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Комментариев: 94
Вспомнилась "Притча о пастухе", которому было скучно и он кричал "Волки!" Сначала люди сбегались на помощь,а потом перестали реагировать. И когда пришли волки,они сожрали и пастуха и овец.
За историю+++
Зарегистрирован: 16.11.2018
#2 написал: Летяга
Сегодня, 13:54
+2
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Публикаций: 658
Комментариев: 7 981
Или это самовнушение так подействовало.

Скорее всего оно самое. Сколько раз даже по себе замечала: стоит пообщаться с челом, жалующимся на здоровье, обязательно что-нибудь заболит. Или после посещения наших больниц/поликлиник по какой-нибудь надобности. А так - только "простуды" и старые травмы)) А еженедельно по врачам мотаться да болящую изображать - да тут никакого здоровья не хватит)))
Эгоистичная какая бабка была. Скучно ей, видите ли. Не большого ума, видимо.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                        
#3 написал: Talisha
Сегодня, 14:28
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За что боролась, на то и напоролась!
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#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 14:45
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Комментариев: 4 206
Не буди лихо, пока оно тихо!
На самом деле не всё так просто. Есть люди ( в основном женского полу), которые так любят паразитировать на родне. Особенно на детях, подчас лишая их личной жизни. И ничего, ещё и внуков переживут.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
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