Объявился, чтобы снова исчезнуть

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:10

Al_Hazred Просмотров: 136 Комментарии: 5 +6 Вчера, 15:10 by

Когда пару лет назад я, будучи в командировке, остановился в хостеле в комнате с двумя кроватями, моим соседом оказался мужчина, которого я буду называть Василием просто потому, что зовут его иначе, и он не уполномочивал меня называть здесь его настоящее имя. Я уже и не помню точно, как наш разговор вышел на необычайные явления и мистику. Случилось это после того, как мы с ним, по русскому обычаю, употребили «по рюмке чая».Было заметно, что мой собеседник, рассказывая всевозможные уже известные мне байки, осторожничал, решался и прикидывал: стоит ли мне рассказать то, что, по всей видимости, давно не давало ему покоя. Наконец, после очередного «чая» его «прорвало»:- Ты думаешь, я только в газетках да на сайтах разной херни начитался и тут тебе арапа заправляю? Да я сам, своими глазами видел то, чему быть не полагается, видел человека, которого уже давно умершим признали…Короче, я из рядов советской армии ещё в 88-м дембельнулся и, слава Богу, ни в Афган, ни в Чернобыль не попал, а вот дядька мой, товарищ старший прапорщик, успел хватануть радиации, хоть и оставалось ему до пенсии по выслуге меньше года. Не буду тебе рассказывать, что они там делали и почему почти все, кто в его части служил, себе здоровье угробили — сейчас про ту аварию и про то, что там творилось, накатали больше томов, чем в собрании сочинений у Ленина, да и не о дядиных подвигах разговор. Я как домой после службы на Севере приехал, дядя уже по болезни в отставку ушел и запил крепко. Пару раз доходило до такого, что бредить начинал, все мерещилась ему хрень какая-то: то ли звал его кто-то, то ли пугал. Следить за ним было некому — жены нет и детей у него не было. Так и пил до чертиков. А потом вдруг остепенился, пить перестал. Отец даже за брата обрадовался, говорил: «Наконец-то Николай за ум взялся. Куда ж бухать при его здоровье?» Рано обрадовался… у дяди Коли другой заскок обозначился. Стал он, как денег с военной пенсии накопит, в Чернобыльскую зону шастать нелегалом. Ладно, сейчас малолетки дурные, в «Сталкера» наиграются и прут туда, не знают, каких неприятностей на свою жопу можно в этой зоне прижить. А он-то зачем? Так и не объяснил он этого ни мне, ни отцу. Мы его спрашиваем, а дядя Коля только одно долдонит, мол, надо ему, и всё.В 93-м году опять он туда поехал и пропал. Отец тогда ещё жив был, ходил в милицию, писал заявление. Не знаю, как менты его искали, но так они нихрена и не нашли: ни дядьку, ни труп. Помурыжили в ментуре это дело, да и признали дядю Колю без вести пропавшим, а, когда срок по закону подошел, то и умершим. К тому времени из его родственников только я остался.А в 1999-м, осенью, дядька объявился. Встретил меня у подъезда, поздоровался. Прошли мы в квартиру, сели на кухне. Я на него смотрю, как на привидение…- Где ты был? - спрашиваю. — Тебя же уже умершим признали. Отец на поминках твоих плакал, что не может тебя даже похоронить по-человечески.- Ты все равно не поверишь…- Поверю или нет, а ты говори…Короче говоря, дядя поведал моему собеседнику, что, проникнув в тот раз за запретную «колючку», он ночевал в глухом лесу, спасаясь от грозы в сооруженном на скорую руку шалаше.- А когда, - говорит, - утро настало, и вышел он поближе к месту, где должно было находиться заброшенное село, то мест знакомых не узнал. Мол, село стоит целое, люди там ходят. Ни про какую аварию никто не даже слышал. Он спросил, какой сейчас год, и ему ответили, что 93-й. Я стал расспрашивать, что ещё там было, как он назад вернулся. Дядя Коля только отмахивался. Сказал: «Не поверишь ты мне. Я и сам в такое не поверил бы». Я его спрашиваю, как дальше жить думает, квартиру-то его батя продал. А он мне: «Не надо мне ничего. Я назад вернусь. Туда, откуда пришел. Нечего «мертвяку» среди живых делать. Вот. Лучше возьми на память и бывай здоров. Больше не увидимся», - и протягивает мне фотографию. На ней он сам с бабой какой-то. Видно, что не молодой, постаревший, такой же, как передо мной. Стоит в Припяти на фоне гостиницы. Место ни с чем не спутаешь. Только город-то живой — люди рядом ходят, машины ездят. Вот такие дела...Дал мне дядька эту фотокарточку, развернулся и ушел. Я даже не подумал его задержать, как опешивший стоял. И никогда его с тех пор не видел. Скажешь, что байку травлю? А доказательств у меня нет. Дядю Колю в тот день никто, кроме меня, не видел, фотография эта пропала при переезде, когда я после свадьбы родительскую квартиру продал и к жене уехал жить. И толку с той карточки? Даже если бы я её показал специалистам, все равно бы сказали, что фотомонтаж. Так что можешь считать, что все это мне приснилось, а дядя Коля-таки доигрался со своим сталкерством и утонул где-нибудь в болоте ещё тогда, в 93-м…

Ключевые слова: Дядя зона сталкерство мертвый авторская история

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