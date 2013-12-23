Мистика в жизни

Ilya_narrator Просмотров: 123 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 08:44 by

Доброго времени суток, читатель, будь то ночь, день, вечер или утро. Я сразу сообщаю: то, что я вам написал, не было копировано с какого-либо сайта. Я хочу рассказать вам о настоящей мистике в моей жизни. Зовут меня Илья, живу в Нижнем Новгороде. Как-то раз произошёл один случай... Случилось это после Нового Года. Просыпаюсь я, ещё темно на улице, довольно скоро рассвет. Вижу, на ёлке какое-то прозрачно-белое полотно, думаю, что это просто игра света и тени, я не придал этому особого значения. Уже наступает рассвет, и прозрачно-белое полотно начало падать с ёлки, а из полотна вылезает маленький прозрачный ангел! Я был в шоке! Эта история абсолютно реальна. Можете мне не верить, но я видел это своими глазами и я не был пятилетним ребенком в то время, мне было возможно лет 7 или 8. Я уже не помню. С тех пор я верю в мистику!

Ключевые слова: Мистика жизнь ангел ёлка

Другие, подобные истории: