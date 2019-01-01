Тайна семьи Радович

Действие четвертое

Core Просмотров: 69 Комментарии: 0 +2 Вчера, 19:39 by

Водные процедуры перед сном часто помогали мне смыть всю психологическую грязь, накопившуюся за день. Прекрасное чувство чистоты и свежести – то, что необходимо любому человеку. Ну а дело не давало мне покоя. Любому человеку было бы понятно, что Лидия явно что-то знает. Тем не менее, я не думал, что дело так просто закончится. Мой разум подсказывал мне, что дело не только в ней. Мне ясно казалось, что виноваты все в этом поместье. Все четверо. То есть трое, конечно трое, о чем это я? И все же, я пока не понимал, откуда у меня такие подозрения. Я что-то упускал. Что-то очень очевидное, что-то очень заметное. Знаете, если хочешь оставаться незаметным – всегда будь на виду. И эта деталь… Уверен, она у меня на виду, но при этом я ее не вижу.Наступила ночь. И без того тихая жизнь в поместье стала еще тише. Честно говоря, я не планировал спать в эту ночь, ожидая услышать что-то интересное. Расположение комнат было таковым, крайняя к концу крыла – комната брата, далее комната Элизабет и потом моя. Всё в непосредственной близости. Я лежал и думал о деле, о всевозможных вариантах исходов. Интересно, придется ли мне использовать оружие? А может дело все же будет слишком простым и я ничего толком не сделаю? Не знаю. Я разрывался между разными догадками, пытаясь сократить их количество до минимума. Но каждый раз, когда я был готов откинуть тот или иной вариант, в голове всплывали момент осмотра или допроса. Дело казалось простым, но при этом таковым не являлось.Так время подошло к 4 утра. Расчитывая хоть на какой-то сон, я решил, что теперь выжидать нет никакого смысла. И, медленно, но верно я погрузился в бездну небытия.- Говард! Говард! Вставайте, ну же! – кричала девушка и трясла меня за плечи.- Элизабет? Который час, что случилось? – спросил я.- 5:20, Говард, мы все проспали!- Проспали? Я лег в 4 утра, ничего не было.Но Элизабет сорвала с меня одеяло и удалилась по коридору. Не ожидая другого приглашения, я вскочил и пошел за ней. Она стояла у комнаты ее брата.- Что случилось? – снова спросил я.- Там точно кто-то был, около получаса назад.- Но я ничего не слышал.- Он был тихим, но я слышала шаги.Элизабет отворила дверь в комнату. Все лежало на своих местах, включая след на кровати, будто кто-то сидел. Немного очнувшись от сна, я тут же решил осмотреть комнату. Первым же делом я направился к столу и обнаружил нечто интересное.- Элизабет, смотрите. Помните. Я говорил про пыль? Ее не так много, но можно заметить, что здесь, в углу стола, на газете есть отпечаток. Везде есть пыль, но по центру ее нет. Здесь вчера что-то лежало. Адресная книга! Не помните, что в ней было?- Я ее никогда не брала, но уверена, что она была тут вчера, - стоя в дверях сказала Элизабет.- Стойте там и не двигайтесь.Я стал внимательно осматривать всю комнату на предмет странных изменений. Однако лишь за минуту я понял, что больше ничего нет. И только собравшись уходить, я решил взглянуть на примятость на кровати. Проведя рукой по ней я кое-что понял.- Элизабет, этот след здесь не случайно.- Я не понимаю вас.- Кто бы сюда не заходил, он садится ровно в этот след. Подойдите, - пригласил я. Элизабет с недоверием подошла и опустилась рядом со мной. – Дайте руку. Не бойтесь. – я схватил ее руку и провел сначала по месту, где ранее кто-то сидел. Затем по ровной поверхности покрывала.- Где примято – там теплее. Но что это значит, Говард?- Это значит, кто бы он ни был – он еще в поместье, - ответил я.

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