Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Тайна семьи Радович

Действие четвертое


Водные процедуры перед сном часто помогали мне смыть всю психологическую грязь, накопившуюся за день. Прекрасное чувство чистоты и свежести – то, что необходимо любому человеку. Ну а дело не давало мне покоя. Любому человеку было бы понятно, что Лидия явно что-то знает. Тем не менее, я не думал, что дело так просто закончится. Мой разум подсказывал мне, что дело не только в ней. Мне ясно казалось, что виноваты все в этом поместье. Все четверо. То есть трое, конечно трое, о чем это я? И все же, я пока не понимал, откуда у меня такие подозрения. Я что-то упускал. Что-то очень очевидное, что-то очень заметное. Знаете, если хочешь оставаться незаметным – всегда будь на виду. И эта деталь… Уверен, она у меня на виду, но при этом я ее не вижу.

Наступила ночь. И без того тихая жизнь в поместье стала еще тише. Честно говоря, я не планировал спать в эту ночь, ожидая услышать что-то интересное. Расположение комнат было таковым, крайняя к концу крыла – комната брата, далее комната Элизабет и потом моя. Всё в непосредственной близости. Я лежал и думал о деле, о всевозможных вариантах исходов. Интересно, придется ли мне использовать оружие? А может дело все же будет слишком простым и я ничего толком не сделаю? Не знаю. Я разрывался между разными догадками, пытаясь сократить их количество до минимума. Но каждый раз, когда я был готов откинуть тот или иной вариант, в голове всплывали момент осмотра или допроса. Дело казалось простым, но при этом таковым не являлось.

Так время подошло к 4 утра. Расчитывая хоть на какой-то сон, я решил, что теперь выжидать нет никакого смысла. И, медленно, но верно я погрузился в бездну небытия.

- Говард! Говард! Вставайте, ну же! – кричала девушка и трясла меня за плечи.
- Элизабет? Который час, что случилось? – спросил я.
- 5:20, Говард, мы все проспали!
- Проспали? Я лег в 4 утра, ничего не было.
Но Элизабет сорвала с меня одеяло и удалилась по коридору. Не ожидая другого приглашения, я вскочил и пошел за ней. Она стояла у комнаты ее брата.
- Что случилось? – снова спросил я.
- Там точно кто-то был, около получаса назад.
- Но я ничего не слышал.
- Он был тихим, но я слышала шаги.
Элизабет отворила дверь в комнату. Все лежало на своих местах, включая след на кровати, будто кто-то сидел. Немного очнувшись от сна, я тут же решил осмотреть комнату. Первым же делом я направился к столу и обнаружил нечто интересное.
- Элизабет, смотрите. Помните. Я говорил про пыль? Ее не так много, но можно заметить, что здесь, в углу стола, на газете есть отпечаток. Везде есть пыль, но по центру ее нет. Здесь вчера что-то лежало. Адресная книга! Не помните, что в ней было?
- Я ее никогда не брала, но уверена, что она была тут вчера, - стоя в дверях сказала Элизабет.
- Стойте там и не двигайтесь.
Я стал внимательно осматривать всю комнату на предмет странных изменений. Однако лишь за минуту я понял, что больше ничего нет. И только собравшись уходить, я решил взглянуть на примятость на кровати. Проведя рукой по ней я кое-что понял.
- Элизабет, этот след здесь не случайно.
- Я не понимаю вас.
- Кто бы сюда не заходил, он садится ровно в этот след. Подойдите, - пригласил я. Элизабет с недоверием подошла и опустилась рядом со мной. – Дайте руку. Не бойтесь. – я схватил ее руку и провел сначала по месту, где ранее кто-то сидел. Затем по ровной поверхности покрывала.
- Где примято – там теплее. Но что это значит, Говард?
- Это значит, кто бы он ни был – он еще в поместье, - ответил я.
Вчера, 19:39 by CoreПросмотров: 69Комментарии: 0
+2

Ключевые слова: детектив убийство тайна комната поместье семья звук расследование

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.