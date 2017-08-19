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Творческие истории

Тайна семьи Радович

Действие второе


Уже через пару часов мы сели на обратный поезд, следующий до Колчестера через Челмсфорд. По моей настоятельной просьбе, мы с Элизабет прибыли на вокзал отдельно, она села максимально далеко от меня. Я же сел спиной к стенке у края вагона, чтобы охватить взглядом все пространство. Если девушка не врала и за ней кто-то следил, то некто может следить и в обратном направлении. Внимательно осматривая всех в вагоне, я думал о деле. Да, информации было маловато, но у меня уже были мысли о происходящем. Например, почему она обратилась ко мне, а не в Скотленд-Ярд? Да, можно предположить, что с такими рассказами там ее примут за ненормальную, а ее семья слишком влиятельна, чтобы ее имя светилось в сводках. Она не сказала о преследовании сразу, а лишь после моего замечания. Может, она полагала, что я возомню ее слишком подозрительной и допущу мысль о том, что у нее мания? Нет, она не похожа на ненормальную…

При подъезде на вокзал Колчестера, я последний раз оглядел всех сидящих. Ни бородатых лиц, ни серых пальто. Что ж, главное, мы скоро будем на месте. В поместье мы едем отдельно, чтобы также не привлекать внимание. В городе не должно сложиться ощущения, что мисс Радович ездила в Лондон за сыщиком, ибо гораздо проще работать, пока о тебе не знают. Но, рано или поздно, об этом станет известно, поэтому свободным временем надо воспользоваться с умом.

Поместье Радович состояло из главного здания и двух крыльев. За левым крылом была оранжерея, а позади правого крыла – сад и беседка. Первичный осмотр территории не показал ничего необычного. Поместье влиятельных людей, не более. Внутри все было в аристократичном стиле. Никакого произвола, только богатые элементы дизайна.

- Элизабет, расскажите, у вас много слуг?
- Двое: кухарка и уборщица.
- У всех есть ключи к комнатам?
- Нет, только у уборщицы, у брата и у меня соответственно. Был еще у матушки, но она уехала в Норвич после смерти отца и больше не приезжала.
- И двери всегда заперты на ключ?
- Да, Говард, двери заперты на ключ. Я уверена, что туда никто не мог бы зайти, кроме меня и моего брата. Уборщица не заходит туда, она не очень любила И́вана.
- Покажите мне комнату брата. Как давно все это происходит?
- Две недели. Может чуть больше. Началось все после смерти отца. Брат стал нервным. Он и раньше часто пропадал, но все было спокойно. А тут…

Дверь в комнату открылась. Как и было сказано – обычный порядок, заправлена кровать, слегка примята, будто кто-то сидел. Вокруг все разложение и уже чуть-чуть в пыли. Кажется, будто дня три тут точно никого не было.

- Когда вы сюда заходили последний раз? – спросил я Элизабет.
- Около трех дней назад, я попросила прибраться тут немного, уж слишком пыльно было. Кровать, правда, так и не поправили с прошлого раза, но думаю, что это не столь важно.
- Зря, пыль – важнейший источник истории. С ее помощью мы можем узнать все, что происходило, происходит, или даже произойдет. А как часто происходят происшествия? Не пытались ли вы открыть дверь ключом, когда тут кто-то был?
- Почти каждый день я слышу, что тут кто-то есть. Однажды я пробовал открыть ключом, но дверь была заперта изнутри на щеколду.

Я подошел к двери и внимательно осмотрел замок. Обычная щеколда, металлическая. Достав из кармана карандаш, я легким движением оторвал ушко от дверного косяка.

- Что вы делаете? – удивилась Элизабет.
- Улучшаю систему закрывание двери изнутри, - уверенно ответил я, - Что ж, нам остается только ждать, Элизабет. Думаю, я поговорю с прислугой, а вы можете отдыхать.
- Я сопровожу Вас, Говард.

Первой я решил опросить кухарку. Приятная, пухлая женщина, с круглым и улыбчивым лицом. Увы, мы оторвали ее от ее непосредственной работы, но опросить всех жителей поместья было просто необходимо.

- И вы готовите к определенному времени каждый день, верно? – продолжал я задавать ей вопросы.
- Да, всегда в одно и то же время.
- А сколько порций вы готовите?
- Последнее время три. Мисс Элизабет, уборщице Лидии и себе.
- Хорошо. И ничего странного не замечали?
- Нет. Кроме того, что рассказывала Элизабет – ничего.
- А откуда вы берете продукты для кухни?
- Что-то, в основном мясо и крупы, привозят нам раз в неделю. Овощи у нас растут в оранжерее, их приносит Лидия. Она любит возиться с растениями. Если тут была вакансия садовника – она с радостью бы ее заняла, отдав свою нынешнюю работу уборщицы другому кандидату.
- Что вы можете сказать о Лидии?
- Очень открытая женщина. Всегда поможет, если попросить. Никогда не отказывала. Однажды мне надо было приготовить жаркое, но я порезала палец, и я попросила ее посмотреть за плитой. Лидия с удовольствием помогла мне. Она очень хороший человек. Сейчас собирает овощи для ужина, спасибо ей.
- Большое спасибо, Донна, за подробные ответы.

Ответы Донны больше, чем удовлетворили меня. Не чувствовалось, что она что-то скрывала, да и вряд ли ей это было необходимо. Скорее, она и сама была в замешательстве от происходящего, но ее любимая работа на кухне позволяла ей держаться на плаву.

Мы вышли из поместья и направились в сторону оранжереи.
Вчера, 20:53 by CoreПросмотров: 102Комментарии: 2
+5

Ключевые слова: детектив убийство тайна комната поместье семья звук расследование

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 18:27
0
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Комментариев: 9 661
Мне кажется, что уборщица что-то скрывает...

страшно
Зарегистрирован: 19.08.2017
                             
#2 написал: conjure one
Сегодня, 00:06
0
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Комментариев: 2 486
Какая прислуга чопорная, не любит своего работодателя, даже убираться к нему почти не заходит. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
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