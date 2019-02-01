Тайна семьи Радович

Действие первое

Core Просмотров: 36 Комментарии: 4 +4 Вчера, 23:16 by

- Мистер Нортон, расскажите нам, как выглядит убийца?- Убийца? У него нет лица. Он безликий, но при этом у него множество лиц. Масок, которые он сменяет в зависимости от ситуации. Он – актер, играющий роль. И чем он хитрее, тем больше масок он меняет. Но знаете, что важно? Чем больше масок – тем проще их потерять, запутаться. Но, как и любой актер, он ждет финала пьесы. Он ждет оценки публики, он ждет аплодисментов в зале. Именно поэтому я всегда на шаг впереди любого преступника.Прошло 7 лет с момента окончания Второй Мировой Войны. Жизнь в мире налаживалась, а родная Британия процветала. Я помню тот страх и ужас, преследовавший всех во разгаре баталий. Я пережил войну, вернулся и зажил обычной жизнью. Я отпустил войну, но должен сказать, что она меня не отпускала. Вот уже прошло 2 года, как я открыл свое сыскное агентство. Мой отец тоже был сыщиком, намного более блестящим и умным, но я стараюсь не порочить его имя. Известный Джеймс Нортон. Ну а я, его сын, 34-летний Говард Джеймс Нортон. Мое сыскное агентство небольшое. Чего уж, оно маленькое, всего 2 человека: я и мой секретарь, престарелая мадам Финн. Благо, просит она совсем немного, а зрение ее не подводит. Как и не подвело сегодняшним утром.Мадан Финн приходила в офис раньше меня, примерно к 6 утра. Это удобно, учитывая, что в Лондоне жизнь начинает кипеть в это время и мой секретарь уверенно полагал, что посетители могут прийти в любое время. Я же, будучи человеком спокойным и рассудительным, приходил на час позже и за все время работы ни разу не видел ранних клиентов. Да и их, клиентов, не было слишком много за 2 года. Может около 30. Но лишь 2-3 из них были интересными, в остальном это было либо любовное расследование, когда муж писал письма любовнице и ходил к ней вместо своего гольф-клуба, либо поиск пропавших дедушек, собравших вещи и уехавших на свои заработанные при жизни деньги отдыхать в Йоркшир.Ровно в 7 утра я зашел в офис и меня с улыбкой встретила мадам Финн.- О, мистер Нортон, вы как раз вовремя, клиент уже ждет вас! – шепотом воскликнула мадам Финн и приняла мое пальто.- Клиент? В 7 утра? – не поверил я.- В 6:50, - уточнила мадам Финн.- Как зовут клиента? – спросил я.- Она не представилась, Мистер Нортон…Странные загадки начинались уже с самого начала. Клиент не представилась, так еще и оказалась девушкой. Что-то подсказывало мне, что это не типичный случай с мужем и любовницами. Здесь что-то более серьезное.Войдя в свой кабинет, я обнаружил леди, сидящую на стуле для клиентов. Шляпа с перьями покрывала ее длинные волосы, сложенные в пучок. Ее руки нервно сжимали колени, а частые вздохи лишь утверждали во мне мысль о том, что человек не просто нервничает. Она напугана.- Доброе утро, миледи! – я попытался улыбнуться и сел за стол.- Здравствуйте, мистер Нортон, - робко проговорила она и уставилась в пол.- Как Вас зовут? – начал я разговор, - Готов выслушать все, что вы хотите мне рассказать.- Меня зовут Элизабет Радович. Вы, наверное, слышали про мою семью. Мой отец владеет… Владел несколькими заводами в Британии. Он умер месяц назад, просто остановилось сердце.- Сочувствую, - прервал ее я, - Но ведь вы здесь не из-за отца, верно?- Да, мистер Нортон, все верно. Я здесь из-за своего брата, И́вана Радовича. Он был владельцем одного из заводов отца, но еще при жизни папы завод закрылся, было множество долго. Отец был зол, он не стал выплачивать долг за моего брата, а также переписал завещание на меня. Он хотел оставить заводы брату, а поместье мне, но потеряв в него веру, решил оставить все мне. Мистер Нортон, мне кажется, с моим братом произошла беда, - рассказала девушка и подняла взгляд на меня.- Миссис Радович, а вы думали, что это связано с долгами вашего брата? Не удивительно, что могло что-то произойти, он мог перейти дорогу многим людям, нажить множество врагов. Смею предположить, что мы не найдем его живым, - сделал я неутешительно, но единственное логичное заключение, ожидая интересного продолжения в ответ, иначе дело точно не стоило бы ничего ценного. И я дождался.- Нет, мистер Нортон. Я уверена, что он жив. Но что-то происходит. Что-то ужасное. В нашем поместье. Если бы И́вана кто-то убил, то я бы не слышала плачь в его комнате посреди ночи. Я бы не слышала его шаги.- Вы пытались поговорить с ним?- Да, но стоило мне постучать в дверь, как все затихало. А днем в комнате был обычный порядок, какой наблюдается, когда там никого нет.Эти слова насторожили меня. Если верить ее словам, ее брат жив, но зачем он прячется от нее? Если же взглянуть с другой стороны, то он мертв, но кто тогда подает признаки жизни в комнате ее брата по ночам? Загадка становилась все интереснее.- Вы выехали ночным поездом. Почему вы совершили пересадку в Челмсфорде?- Что? Как вы узнали?- Не притворяйтесь, я знаю о вашем поместье в Колчестере. Поезд проезжает через Челмсфорд, но он идет и до Лондона. Глядя на рыжий корешок билета, который дают в Челмсфорде, я полагаю, что была там пересадка. Почему, миссис Радович?- Мне кажется, за мной следили.- Как он выглядел? Где он был после пересадки?- Не знаю. Чуть ниже вас, короткая прическа, с усами и бородой. Он был в сером пальто.Я подскочил к окну в попытках разглядеть подходящую под описание фигуру, но к величайшей удаче, я ее не обнаружил.- Я готов помочь Вам, миссис Радович, - ответил я и в глазах прекрасной леди заискрились огоньки удачи.

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