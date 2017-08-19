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Творческие истории

Тайна семьи Радович

Действие третье


Уже начинало темнеть. Мне предстояло остаться в поместье на ночь. И хоть эта идея мне нравилась, вряд ли это было к месту. Элизабет – молодая девушка из известной семьи и пустить разные слухи было бы слишком просто. Тем не менее – работа есть работа, а ее жизнь, возможно, была в опасности.
Мы двигались в сторону оранжерии, как вдруг меня осенил вопрос:
- Элизабет, хочу спросить: Болгария или Молдова?
- Болгария. Отец был Болгарин. Мама – Британка. Они познакомились, когда он переехал сюда во время войны.
Не знаю, зачем мне это необходимо было знать, но что-то мне чесало сознание, будто намекало на важность факта. Нелегко человеку с другой страны вот так приехать в Англию и стать одним из богатейших и влиятельных людей. Это похвально, но в то же время, наверное, подозрительно. Хотя, судить не мне.
В оранжерее горел свет. Видимо, Лидия и правда была там, собирала овощи для Донны.
- Лидия, здравствуйте, - зашел я в оранжерею и сразу обратил внимание на себя.
- Лидия, это мистер Говард, он любезно согласился помочь мне с братом, - представила меня Элизабет.
- А, вы сыщик, минутку, сейчас я обработаю эти великолепные саженцы и вернусь к вам, - ответила Лидия, - Подождите меня снаружи, не будем терять время и направимся сразу в поместье. На улице холодает.
Вот уже спустя пару минут мы стояли у выхода в оранжерею и смотрели, как Лидия запирает вход.
- Часто вы запираете вход в оранжерею? – спросил я.
- Не часто, но последнее время стали пропадать овощи, поэтому я решила, что лучше буду запирать на ночь. Вряд ли это кто-то из поместья, может крысы, не знаю, - неуверенно сказала Лидия.
- Крысы? Не слышал, чтобы они воровали огурцы, - засомневался я.
- Я тоже не слышала, но ведь куда-то они пропадают, - пожала плечами Лидия.
- Скажите, вы замечали еще что-то странное, кроме пропажи овощей?
- Если что-то еще кроме того, что тут происходит последние пару недель, то ничего. Знаете, мы вообще были обычной семьей. Даже я и Донна. К нам очень хорошо относились все в этой семье. Я еще ни дня не жалела о том, что устроилась сюда.
- А что вы скажете про И́вана? Каким он был?
- Он был славным мальчиком, немного невезучим. Может, не очень умным. После банкротства и долгов отец чуть не выгнал его. Он был разочарован сыном. Но И́ван и сам был расстроен своей неудачей. Всё сокрушался. А теперь еще и нынешние обстоятельства. Надеюсь, с ним все в порядке, - вздохнула Лидия и закончила разговор.
- Спасибо, Лидия, за ответ. Думаю, Вы мне очень помогли, - сказал я и улыбнулся.
Под вопросительный взгляд Элизабет, я быстрым шагом направился к входу в поместье. Уже около входа меня нагнала Элизабет, продолжая с удивлением и непониманием смотреть на меня.
- Что, и это все, что вы хотели у нее спросить? – удивилась Элизабет.
- Да. Она сказала все, что мне надо знать.
- И что вы думаете?
- Думаю, что она лжет, - сделал заключение я.
Вчера, 17:22 by CoreПросмотров: 79Комментарии: 1
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Ключевые слова: детектив убийство тайна комната поместье семья звук расследование

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 19:19
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Комментариев: 9 694
Я солидарен с сыщиком! Тоже думаю, что Лидия скрывает информацию. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                             
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