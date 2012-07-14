Правильный выбор

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 11:36

Ранега Просмотров: 211 Комментарии: 15 +13 Вчера, 11:36 by

- Так кем, говоришь, ты был при жизни? – клерк с хитрющими глазами оторвался от экрана компьютера и ехидно смотрел на меня поверх очков.- Профессором философии на факультете философии, - в который раз устало ответил я, раздражаясь на «тыканье». – Почему моя специальность вызывает так много вопросов?- Потому что философов у нас тут много, считай каждый первый – всех тянет поразмышлять о смысле жизни после её завершения. И всех надо трудоустроить сообразно интересам и навыкам, чтоб без дела не болтались и приносили пользу.Я молчал. Клерк откинулся на спинку кресла и продолжил:- Может, в Департамент контактов тебя отправить? Будешь общаться с медиумами на философские темы?Он пошевелил мышкой и протянул:- Нееет, туда не получится. Все вакансии заняты, и даже планируется сокращение. И то верно, спиритизм нынче не в моде. Может, в Департамент пакостей? Тоже нет, ну какой из тебя вредитель, ты ж, наверное, только студентов при жизни мучил. Что ж с тобой делать, а, философ?- Полагаю, это гипотетический вопрос, - констатировал я, пожав плечами. Мне было всё равно, я до сих пор не свыкся с мыслью, что меня насмерть отравил мой же аспирант в погоне за карьерой.Клерк замолчал и уставился в экран. Так, в тишине, прошло несколько минут.Внезапно позади меня раздался громкий стук в дверь, она распахнулась, и в приёмную вбежал лохматый старик в белом халате. Подбежал к столу и высоким голосом нервно спросил:- Где философ? Ещё не распределили?Клерк растянул губы в притворной улыбке и показал на меня.- Оформляй к нам! Идём за мной! – это было уже мне. Старик круто развернулся на каблуках и сделал шаг к выходу.- Минуточку! – Клерк перестал улыбаться, старик снова к нему повернулся. – Минуточку! Департамент – понятно. В какой отдел?- Отдел рождений. Всё? Можем идти? Идём же скорей, работы много!И я пошёл за стариком.Мы пошли, почти побежали, по длинному бесконечному коридору с множеством дверей, пока возле одной из них он резко не остановился. Чуть отдышавшись, он с усилием открыл тяжёлую дверь, за которой оказался тоже коридор и симпатичная женщина в синем медицинском костюме.- Добро пожаловать в Департамент медицины. Я ваш куратор, меня зовут Лия.- Медицины? Я не врач. Странное распределение.- Вы нам подходите – улыбнулась женщина, - нам нужны специалисты вашего профиля в отдел рождений.- Не хочется вас расстраивать… я разбираюсь в акушерстве как…- Свинья в апельсинах? – услужливо-нахально подсказал старик.Я обиделся. Лия улыбнулась.- Вы быстро разберётесь, и, уверена, вам понравится. Пойдём, я введу вас в специфику.Она привела меня в помещение, будто созданное по мотивам научно-фантастических фильмов, обожаемых моим младшим сыном. Огромная, почти бескрайняя комната, разделённая невысокими прозрачными перегородками на клетушки, офисный опен-спейс. В каждой ячейке экран, под экраном интерактивная панель. Сидящие работники, будто играя на фортепиано, пальцами нажимали на панель и перемещали по экрану загорающиеся символы.Лия привела меня к свободному загону, я сел в кресло и стал обучаться.Всё оказалось просто, проще, чем можно было себе представить. Четыре пронумерованных окошка на экране, четыре задания. В каждом фотографии родителей с краткой информацией – кто, где, кем, как. Секундомер с обратным отсчётом до рождения. На панели внизу экрана – мелкие клавиши с символами черт характера, талантов и особенностей внешности и здоровья. Всё! Определяй, каким будет будущий ребёнок, перетаскивай символы в окошко. Если возникнет противоречие – система заморгает красным и не даст присвоить признак. Вот уж не думал, что всё так устроено, но хотя бы стало понятно, почему один мой сын – ядерный физик, а другой – ди-джей в ночном клубе.Убедившись, что я разобрался в функциях и затруднений не испытываю, Лия на секунду задержала ободряющую ладонь на моём плече и ушла. А я стал работать.Первая пара родителей – оба медики. Хорошие отношения. Без материальных проблем. Мальчик. Пусть у него тоже будут способности к медицине. Добрый, спокойный. Выбрав ещё несколько хороших черт, я нажал кнопку «Готово», система в красном окошке сообщила «Не завершено. Не выбрано здоровье». Клавиши «Полностью здоров» на панели не было, выбрал наименьшее из зол – плоскостопие. Интереса к спорту у него не будет, а ортопедическая обувь исправит проблему. Снова «Готово» и зелёным «Выбор принят». Окно под номером один исчезло, на его месте возникло другое окно с номером пять.Вторая пара – учительница и полицейский. Отношения нестабильные, возможен развод. Мальчик. Пусть он будет гуманитарием с писательским талантом, увлекающимся филателией. Здоровье – ну пусть будет незначительный лишний вес. В характер добавить силу воли, и он избавится от лишних килограммов. «Готово». «Выбор принят». На этом месте сразу всплыло следующее окно с номером шесть.Третья пара – бизнесмен и домохозяйка. Отношения ровные, скучные, но всех устраивающие. Девочка. Пусть будет красивая, родители как с обложки журнала. И добрая. И умная. Потому что мне нравятся умные женщины. Таланты… ну, пусть поёт… Здоровье… ну вот хоть аллергия…Над головой раздалась трель звонка. Работники за прозрачными загородками как по команде поднялись со своих мест и гуськом потянулись к выходу. Я тоже пошёл.Оказалось, перерыв. Постоял в сторонке, послушал байку про смешные последствия шутливого выбора и рождение у родителей, блондинов и байкеров, смуглого кареглазого малыша, финансового гения. Потом болтуны промыли кости отсутствующему коллеге, который из чувства мести за нереализованные при жизни желания щедро раздаёт жестокость и подлость, и заранее обрекает нерождённых детей на муки болезней и насмешки из-за нестандартной внешности. Руководство об этом прекрасно знает и дорожит этим сотрудником. Высокий рыжий парень с возмущением делился с собеседниками:- Нет, говорят, убирать его нельзя. Вы, говорят, там все сидите слишком добрые, радостей и счастья много раздаёте, план по проблемам со скрипом делаете. Он для баланса нужен, все ваши косяки компенсирует.И все вокруг рыжего парня сокрушённо качали головами и цокали от несправедливости.Снова звонок, народ потянулся к рабочим местам.Четвёртый, пятый, шестой, седьмой… Я раздавал судьбы и характеры, стараясь обдумывать выбор. Будущему футболисту незачем коллекционировать бабочек, альпинистке можно не уметь вязать. Оказалось, что создание уникального набора личности отнимает большое количество сил и энергии. В какой-то момент я понял, что устал. На восьмом ребёнке ошибся и вместо «патриотизм» выбрал «патологическая ревность» - клавиши были рядом. Расстроился, но продолжил.Окошко номер девять. Лица будущих родителей. На фотографии отца я увидел своего незабвенного аспиранта-отравителя. Когда он станет отцом? Через шесть месяцев, тринадцать дней, пять часов, сорок восемь минут? Таааак…Говорят, есть план… И есть баланс – кому, как не философу, это понятно и близко. Я хрустнул костяшками пальцев и приступил.Таланты? Никаких!Характер? Плаксивый нытик, тугодум, трус и мямля.Внешность? Лопоухость – то, что надо. И можно заячью губу.Здоровье? Пусть будет ДЦП с возможностью выздоровления. И излечимый порок сердца. И заикание.Я был готов нажать «Готово»… Но тут в правом верхнем углу всплыло окно «В закладки»… я создал закладку.Прошёл уже месяц, как я выбираю, какими быть ещё нерождённым детям. И я не могу выполнить план по проблемам. Каждый день я открываю эту единственную закладку и смотрю на клавишу «Готово».Нажать?

Ключевые слова: Выбор послесмертие нерождённые характер здоровье авторская история

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