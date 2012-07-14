Правильный выбор- Так кем, говоришь, ты был при жизни? – клерк с хитрющими глазами оторвался от экрана компьютера и ехидно смотрел на меня поверх очков.
- Профессором философии на факультете философии, - в который раз устало ответил я, раздражаясь на «тыканье». – Почему моя специальность вызывает так много вопросов?
- Потому что философов у нас тут много, считай каждый первый – всех тянет поразмышлять о смысле жизни после её завершения. И всех надо трудоустроить сообразно интересам и навыкам, чтоб без дела не болтались и приносили пользу.
Я молчал. Клерк откинулся на спинку кресла и продолжил:
- Может, в Департамент контактов тебя отправить? Будешь общаться с медиумами на философские темы?
Он пошевелил мышкой и протянул:
- Нееет, туда не получится. Все вакансии заняты, и даже планируется сокращение. И то верно, спиритизм нынче не в моде. Может, в Департамент пакостей? Тоже нет, ну какой из тебя вредитель, ты ж, наверное, только студентов при жизни мучил. Что ж с тобой делать, а, философ?
- Полагаю, это гипотетический вопрос, - констатировал я, пожав плечами. Мне было всё равно, я до сих пор не свыкся с мыслью, что меня насмерть отравил мой же аспирант в погоне за карьерой.
Клерк замолчал и уставился в экран. Так, в тишине, прошло несколько минут.
Внезапно позади меня раздался громкий стук в дверь, она распахнулась, и в приёмную вбежал лохматый старик в белом халате. Подбежал к столу и высоким голосом нервно спросил:
- Где философ? Ещё не распределили?
Клерк растянул губы в притворной улыбке и показал на меня.
- Оформляй к нам! Идём за мной! – это было уже мне. Старик круто развернулся на каблуках и сделал шаг к выходу.
- Минуточку! – Клерк перестал улыбаться, старик снова к нему повернулся. – Минуточку! Департамент – понятно. В какой отдел?
- Отдел рождений. Всё? Можем идти? Идём же скорей, работы много!
И я пошёл за стариком.
Мы пошли, почти побежали, по длинному бесконечному коридору с множеством дверей, пока возле одной из них он резко не остановился. Чуть отдышавшись, он с усилием открыл тяжёлую дверь, за которой оказался тоже коридор и симпатичная женщина в синем медицинском костюме.
- Добро пожаловать в Департамент медицины. Я ваш куратор, меня зовут Лия.
- Медицины? Я не врач. Странное распределение.
- Вы нам подходите – улыбнулась женщина, - нам нужны специалисты вашего профиля в отдел рождений.
- Не хочется вас расстраивать… я разбираюсь в акушерстве как…
- Свинья в апельсинах? – услужливо-нахально подсказал старик.
Я обиделся. Лия улыбнулась.
- Вы быстро разберётесь, и, уверена, вам понравится. Пойдём, я введу вас в специфику.
Она привела меня в помещение, будто созданное по мотивам научно-фантастических фильмов, обожаемых моим младшим сыном. Огромная, почти бескрайняя комната, разделённая невысокими прозрачными перегородками на клетушки, офисный опен-спейс. В каждой ячейке экран, под экраном интерактивная панель. Сидящие работники, будто играя на фортепиано, пальцами нажимали на панель и перемещали по экрану загорающиеся символы.
Лия привела меня к свободному загону, я сел в кресло и стал обучаться.
Всё оказалось просто, проще, чем можно было себе представить. Четыре пронумерованных окошка на экране, четыре задания. В каждом фотографии родителей с краткой информацией – кто, где, кем, как. Секундомер с обратным отсчётом до рождения. На панели внизу экрана – мелкие клавиши с символами черт характера, талантов и особенностей внешности и здоровья. Всё! Определяй, каким будет будущий ребёнок, перетаскивай символы в окошко. Если возникнет противоречие – система заморгает красным и не даст присвоить признак. Вот уж не думал, что всё так устроено, но хотя бы стало понятно, почему один мой сын – ядерный физик, а другой – ди-джей в ночном клубе.
Убедившись, что я разобрался в функциях и затруднений не испытываю, Лия на секунду задержала ободряющую ладонь на моём плече и ушла. А я стал работать.
Первая пара родителей – оба медики. Хорошие отношения. Без материальных проблем. Мальчик. Пусть у него тоже будут способности к медицине. Добрый, спокойный. Выбрав ещё несколько хороших черт, я нажал кнопку «Готово», система в красном окошке сообщила «Не завершено. Не выбрано здоровье». Клавиши «Полностью здоров» на панели не было, выбрал наименьшее из зол – плоскостопие. Интереса к спорту у него не будет, а ортопедическая обувь исправит проблему. Снова «Готово» и зелёным «Выбор принят». Окно под номером один исчезло, на его месте возникло другое окно с номером пять.
Вторая пара – учительница и полицейский. Отношения нестабильные, возможен развод. Мальчик. Пусть он будет гуманитарием с писательским талантом, увлекающимся филателией. Здоровье – ну пусть будет незначительный лишний вес. В характер добавить силу воли, и он избавится от лишних килограммов. «Готово». «Выбор принят». На этом месте сразу всплыло следующее окно с номером шесть.
Третья пара – бизнесмен и домохозяйка. Отношения ровные, скучные, но всех устраивающие. Девочка. Пусть будет красивая, родители как с обложки журнала. И добрая. И умная. Потому что мне нравятся умные женщины. Таланты… ну, пусть поёт… Здоровье… ну вот хоть аллергия…
Над головой раздалась трель звонка. Работники за прозрачными загородками как по команде поднялись со своих мест и гуськом потянулись к выходу. Я тоже пошёл.
Оказалось, перерыв. Постоял в сторонке, послушал байку про смешные последствия шутливого выбора и рождение у родителей, блондинов и байкеров, смуглого кареглазого малыша, финансового гения. Потом болтуны промыли кости отсутствующему коллеге, который из чувства мести за нереализованные при жизни желания щедро раздаёт жестокость и подлость, и заранее обрекает нерождённых детей на муки болезней и насмешки из-за нестандартной внешности. Руководство об этом прекрасно знает и дорожит этим сотрудником. Высокий рыжий парень с возмущением делился с собеседниками:
- Нет, говорят, убирать его нельзя. Вы, говорят, там все сидите слишком добрые, радостей и счастья много раздаёте, план по проблемам со скрипом делаете. Он для баланса нужен, все ваши косяки компенсирует.
И все вокруг рыжего парня сокрушённо качали головами и цокали от несправедливости.
Снова звонок, народ потянулся к рабочим местам.
Четвёртый, пятый, шестой, седьмой… Я раздавал судьбы и характеры, стараясь обдумывать выбор. Будущему футболисту незачем коллекционировать бабочек, альпинистке можно не уметь вязать. Оказалось, что создание уникального набора личности отнимает большое количество сил и энергии. В какой-то момент я понял, что устал. На восьмом ребёнке ошибся и вместо «патриотизм» выбрал «патологическая ревность» - клавиши были рядом. Расстроился, но продолжил.
Окошко номер девять. Лица будущих родителей. На фотографии отца я увидел своего незабвенного аспиранта-отравителя. Когда он станет отцом? Через шесть месяцев, тринадцать дней, пять часов, сорок восемь минут? Таааак…
Говорят, есть план… И есть баланс – кому, как не философу, это понятно и близко. Я хрустнул костяшками пальцев и приступил.
Таланты? Никаких!
Характер? Плаксивый нытик, тугодум, трус и мямля.
Внешность? Лопоухость – то, что надо. И можно заячью губу.
Здоровье? Пусть будет ДЦП с возможностью выздоровления. И излечимый порок сердца. И заикание.
Я был готов нажать «Готово»… Но тут в правом верхнем углу всплыло окно «В закладки»… я создал закладку.
Прошёл уже месяц, как я выбираю, какими быть ещё нерождённым детям. И я не могу выполнить план по проблемам. Каждый день я открываю эту единственную закладку и смотрю на клавишу «Готово».
Нажать?
Новость отредактировал Qusto - Вчера, 11:36
Вчера, 11:36 by РанегаПросмотров: 211Комментарии: 15
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