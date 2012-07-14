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Творческие истории

Правильный выбор

- Так кем, говоришь, ты был при жизни? – клерк с хитрющими глазами оторвался от экрана компьютера и ехидно смотрел на меня поверх очков.
- Профессором философии на факультете философии, - в который раз устало ответил я, раздражаясь на «тыканье». – Почему моя специальность вызывает так много вопросов?
- Потому что философов у нас тут много, считай каждый первый – всех тянет поразмышлять о смысле жизни после её завершения. И всех надо трудоустроить сообразно интересам и навыкам, чтоб без дела не болтались и приносили пользу.
Я молчал. Клерк откинулся на спинку кресла и продолжил:
- Может, в Департамент контактов тебя отправить? Будешь общаться с медиумами на философские темы?

Он пошевелил мышкой и протянул:
- Нееет, туда не получится. Все вакансии заняты, и даже планируется сокращение. И то верно, спиритизм нынче не в моде. Может, в Департамент пакостей? Тоже нет, ну какой из тебя вредитель, ты ж, наверное, только студентов при жизни мучил. Что ж с тобой делать, а, философ?
- Полагаю, это гипотетический вопрос, - констатировал я, пожав плечами. Мне было всё равно, я до сих пор не свыкся с мыслью, что меня насмерть отравил мой же аспирант в погоне за карьерой.
Клерк замолчал и уставился в экран. Так, в тишине, прошло несколько минут.

Внезапно позади меня раздался громкий стук в дверь, она распахнулась, и в приёмную вбежал лохматый старик в белом халате. Подбежал к столу и высоким голосом нервно спросил:
- Где философ? Ещё не распределили?
Клерк растянул губы в притворной улыбке и показал на меня.
- Оформляй к нам! Идём за мной! – это было уже мне. Старик круто развернулся на каблуках и сделал шаг к выходу.
- Минуточку! – Клерк перестал улыбаться, старик снова к нему повернулся. – Минуточку! Департамент – понятно. В какой отдел?
- Отдел рождений. Всё? Можем идти? Идём же скорей, работы много!
И я пошёл за стариком.

Мы пошли, почти побежали, по длинному бесконечному коридору с множеством дверей, пока возле одной из них он резко не остановился. Чуть отдышавшись, он с усилием открыл тяжёлую дверь, за которой оказался тоже коридор и симпатичная женщина в синем медицинском костюме.
- Добро пожаловать в Департамент медицины. Я ваш куратор, меня зовут Лия.
- Медицины? Я не врач. Странное распределение.
- Вы нам подходите – улыбнулась женщина, - нам нужны специалисты вашего профиля в отдел рождений.
- Не хочется вас расстраивать… я разбираюсь в акушерстве как…
- Свинья в апельсинах? – услужливо-нахально подсказал старик.
Я обиделся. Лия улыбнулась.
- Вы быстро разберётесь, и, уверена, вам понравится. Пойдём, я введу вас в специфику.

Она привела меня в помещение, будто созданное по мотивам научно-фантастических фильмов, обожаемых моим младшим сыном. Огромная, почти бескрайняя комната, разделённая невысокими прозрачными перегородками на клетушки, офисный опен-спейс. В каждой ячейке экран, под экраном интерактивная панель. Сидящие работники, будто играя на фортепиано, пальцами нажимали на панель и перемещали по экрану загорающиеся символы.
Лия привела меня к свободному загону, я сел в кресло и стал обучаться.

Всё оказалось просто, проще, чем можно было себе представить. Четыре пронумерованных окошка на экране, четыре задания. В каждом фотографии родителей с краткой информацией – кто, где, кем, как. Секундомер с обратным отсчётом до рождения. На панели внизу экрана – мелкие клавиши с символами черт характера, талантов и особенностей внешности и здоровья. Всё! Определяй, каким будет будущий ребёнок, перетаскивай символы в окошко. Если возникнет противоречие – система заморгает красным и не даст присвоить признак. Вот уж не думал, что всё так устроено, но хотя бы стало понятно, почему один мой сын – ядерный физик, а другой – ди-джей в ночном клубе.

Убедившись, что я разобрался в функциях и затруднений не испытываю, Лия на секунду задержала ободряющую ладонь на моём плече и ушла. А я стал работать.

Первая пара родителей – оба медики. Хорошие отношения. Без материальных проблем. Мальчик. Пусть у него тоже будут способности к медицине. Добрый, спокойный. Выбрав ещё несколько хороших черт, я нажал кнопку «Готово», система в красном окошке сообщила «Не завершено. Не выбрано здоровье». Клавиши «Полностью здоров» на панели не было, выбрал наименьшее из зол – плоскостопие. Интереса к спорту у него не будет, а ортопедическая обувь исправит проблему. Снова «Готово» и зелёным «Выбор принят». Окно под номером один исчезло, на его месте возникло другое окно с номером пять.

Вторая пара – учительница и полицейский. Отношения нестабильные, возможен развод. Мальчик. Пусть он будет гуманитарием с писательским талантом, увлекающимся филателией. Здоровье – ну пусть будет незначительный лишний вес. В характер добавить силу воли, и он избавится от лишних килограммов. «Готово». «Выбор принят». На этом месте сразу всплыло следующее окно с номером шесть.

Третья пара – бизнесмен и домохозяйка. Отношения ровные, скучные, но всех устраивающие. Девочка. Пусть будет красивая, родители как с обложки журнала. И добрая. И умная. Потому что мне нравятся умные женщины. Таланты… ну, пусть поёт… Здоровье… ну вот хоть аллергия…

Над головой раздалась трель звонка. Работники за прозрачными загородками как по команде поднялись со своих мест и гуськом потянулись к выходу. Я тоже пошёл.

Оказалось, перерыв. Постоял в сторонке, послушал байку про смешные последствия шутливого выбора и рождение у родителей, блондинов и байкеров, смуглого кареглазого малыша, финансового гения. Потом болтуны промыли кости отсутствующему коллеге, который из чувства мести за нереализованные при жизни желания щедро раздаёт жестокость и подлость, и заранее обрекает нерождённых детей на муки болезней и насмешки из-за нестандартной внешности. Руководство об этом прекрасно знает и дорожит этим сотрудником. Высокий рыжий парень с возмущением делился с собеседниками:
- Нет, говорят, убирать его нельзя. Вы, говорят, там все сидите слишком добрые, радостей и счастья много раздаёте, план по проблемам со скрипом делаете. Он для баланса нужен, все ваши косяки компенсирует.
И все вокруг рыжего парня сокрушённо качали головами и цокали от несправедливости.
Снова звонок, народ потянулся к рабочим местам.

Четвёртый, пятый, шестой, седьмой… Я раздавал судьбы и характеры, стараясь обдумывать выбор. Будущему футболисту незачем коллекционировать бабочек, альпинистке можно не уметь вязать. Оказалось, что создание уникального набора личности отнимает большое количество сил и энергии. В какой-то момент я понял, что устал. На восьмом ребёнке ошибся и вместо «патриотизм» выбрал «патологическая ревность» - клавиши были рядом. Расстроился, но продолжил.
Окошко номер девять. Лица будущих родителей. На фотографии отца я увидел своего незабвенного аспиранта-отравителя. Когда он станет отцом? Через шесть месяцев, тринадцать дней, пять часов, сорок восемь минут? Таааак…
Говорят, есть план… И есть баланс – кому, как не философу, это понятно и близко. Я хрустнул костяшками пальцев и приступил.
Таланты? Никаких!
Характер? Плаксивый нытик, тугодум, трус и мямля.
Внешность? Лопоухость – то, что надо. И можно заячью губу.
Здоровье? Пусть будет ДЦП с возможностью выздоровления. И излечимый порок сердца. И заикание.

Я был готов нажать «Готово»… Но тут в правом верхнем углу всплыло окно «В закладки»… я создал закладку.
Прошёл уже месяц, как я выбираю, какими быть ещё нерождённым детям. И я не могу выполнить план по проблемам. Каждый день я открываю эту единственную закладку и смотрю на клавишу «Готово».
Нажать?

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 11:36
Вчера, 11:36 by РанегаПросмотров: 211Комментарии: 15
+13

Ключевые слова: Выбор послесмертие нерождённые характер здоровье авторская история

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Вчера, 11:36
+4
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (863|-1)
Публикаций: 314
Комментариев: 2 411
Не-а, ребёнок не виноват в грехах родителей... За историю плюс, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                 
#2 написал: Летяга
Вчера, 12:32
+3
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Группа: Модераторы
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Публикаций: 651
Комментариев: 7 934
Ох, сколько же там приколистов!
Понравился рассказ +++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                        
#3 написал: Tigger power
Вчера, 13:20
+2
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Публикаций: 7
Комментариев: 3 849
Приколистов там много!) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#4 написал: Pmariam
Вчера, 14:31
+2
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Репутация: (1077|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 2 547
Очень понравился рассказ! а в каком ключе подан!!!!! жаль что данный раздел мало кто читает и собрать много мнений (ответов) не удастся.
у меня наверное долго бы тоже в закладках висело это задание.....
куча плюсов!
Зарегистрирован: 22.07.2013
       
#5 написал: Александр М
Вчера, 14:53
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 9
Цитата: Pmariam
Очень понравился рассказ! а в каком ключе подан!!!!! жаль что данный раздел мало кто читает и собрать много мнений (ответов) не удастся.
у меня наверное долго бы тоже в закладках висело это задание.....
куча плюсов!

А что тут думать. Сын не должен отвечать за косяк родителей. Это глупо.
Зарегистрирован: 24.11.2018
#6 написал: Pmariam
Вчера, 14:58
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1077|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 2 547
Цитата: Александр М
А что тут думать. Сын не должен отвечать за косяк родителей. Это глупо.

Если бы была моя воля, то ни один ребенок бы не отвечал за грехи своих родителей.
Но в жизни другие правила и писаны они не простыми смертными.
Зарегистрирован: 22.07.2013
       
#7 написал: зелёное яблочко
Вчера, 16:01
+1
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Публикаций: 70
Комментариев: 4 136
В самом деле настоль очевидно не происходит, и где как аукнется неизвестно.
И откуда нам знать за какие грехи что. А иногда такой ребёнок бывает не за грехи родителей. А чтобы направить на предназначенный им путь. Жестоко? Возможно. Но у судьбы свои планы. И они не нам подвластны. И кто там нажимает кнопку «Готово» нам неведомо.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#8 написал: Шонди
Вчера, 16:03
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 286
Да простят меня добрые комментаторы, но, по-моему, дети должны отвечать за все грехи родителей. Если не хотят люди по-хорошему вести себя прилично, их должен удерживать от зла страх. Сподличал разок - получи ребенка с заиканием и лопоухостью. Убил кого-то - расти дауна с пороком сердца и эпилепсией. Своих-то детей все любят, никто не захочет для них такой судьбы и мир изменится к лучшему.
Зарегистрирован: 10.07.2015
#9 написал: Pmariam
Вчера, 16:10
+2
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Репутация: (1077|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 2 547
соглашусь и с Яблочком и отчасти с Шонди.
для меня вырисовывается иная картина: в отместку грешнику "посылают" в наказание ребенка не совсем здорового, в то время как судьба данного нездорового ребенка выбрана самим ребенком, чтобы отработать свою карму.
может быть не так красиво сказала, как умеют многие у нас тут, но надеюсь, суть уловили.

поэтому мыслить однобоко о том, что дети должны и чего не должны за своих родителей/дедов - на мой взгляд, это мыслить в одной плоскости.
Зарегистрирован: 22.07.2013
       
#10 написал: conjure one
Вчера, 20:40
+2
Группа: Активные Пользователи
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Комментариев: 2 315
альпинистке можно не уметь вязать


Но лучше всё же уметь, по крайней мере, веревочные узлы) В альпинизме пригодится)

Всё ждал, когда появятся в списке родители механизатор и доярка. Не дождался... Вот интересно, кто бы у них родился)

Тема истории интересная, но несколько утопическая. Хотя смысл здесь в другом - мстить или не мстить. Плюсую. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#11 написал: Ksenya078
Вчера, 20:48
0
Группа: Посетители
Репутация: (203|0)
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Комментариев: 1 727
Забавно придумано)) Но не хотелось бы так. Спасибо,+++
Зарегистрирован: 6.01.2016
    
#12 написал: marzzz
Вчера, 22:26
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Комментариев: 5 945
Да, православные каноны на этом основаны. Должно работать как сдерживающий в одном и стимулирующий в другом. Поэтому, за грехи родителей отвечают дети. А неправославные, те, что не от бога, а от его аппонента? Из той же бочки! Когда кто-то кому-то решил нагадить, то гадит со знанием дела, проклиная аж до седьмого колена. Не справедливо? А то!!! Конечно, несправедливо, когда прапраправнуки расхлебывают пару веков подряд за то, что прапрадед был редкостной сволочью по отношению к дамам, например.

По мне, так рассказ шедевральный. Гуманный философ. Человечище!

Цитата: conjure one
ждал, когда появятся в списке родители механизатор и доярка.

У них просто: мальчик - механизатор и девочка - доярка? stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 2.11.2011
            
#13 написал: Грив
Вчера, 23:28
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Публикаций: 0
Комментариев: 3
Интересно: а по мысли автора вопрос только в мести, или же в других мотивах? Может спасение души отправителя через муки? Вопрос-то «нажать?» задан, при этом месяц ждал и не мог решить.

И, кроме того, ссылка на план по недостатка, не даёт ли индульгенцию за своё решение и не исключает ли умысел навредить?... Поэтому, кажется, для автора ответ очевиден: нажать.
Зарегистрирован: 2.12.2018
#14 написал: marzzz
Вчера, 23:59
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Репутация: (440|0)
Публикаций: 87
Комментариев: 5 945
Цитата: Грив
Поэтому, кажется, для автора ответ очевиден: нажать.

На мой взгляд, ответ очевиден: не нажать! Раз за целый месяц не нажал, значит, никогда не нажмёт. Не из того теста герой. Весь отдел такой, этакие вершители судеб с гипертрофированным чувством социальной справедливости, кроме одного эксклюзивного отщепенца.
Зарегистрирован: 2.11.2011
            
#15 написал: OlgaFF
Сегодня, 05:13
+1
Группа: Посетители
Репутация: (35|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 307
История класс. Но, и при талантах и внешности и с хорошим здоровьем можно быть падлюкой такой....! Что, ух! Вон у меня знакомый, имеет травму с детства, пьяная медсестра пролила на него кислоту. Нога с тех пор не развивается. Ходил с палочкой в школу, столько было насмешек и издевательств. Ничего! Женился, родил дочь. И что?! Девочке 2,5- не ходит. Оказывается при родах пережила инсульт. Вот за что ему это????????????? Где справедливосты? А, другой, красавчик и умница- негодяй, и детей рожает здоровых и....
П.С. Простите за эмоции.
Зарегистрирован: 29.12.2015
 
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