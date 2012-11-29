Божий Сын

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 00:06

Причина: Авторская стилистика сохранена

Deadly-Deity Просмотров: 39 Комментарии: 3 0 Сегодня, 00:06 by

Ты находишься в каком-то помещении, вокруг все ослепляюще белое, ты ничего не помнишь и уже подумал, что находишься в психушке, но все твои догадки улетучились, когда ты увидел чью-то фигуру.- Здравствуй, сын мой, - ты услышал чей-то голос. - Я ждал тебя.- Кто ты? - единственная мысль в твоей голове, которую ты дрожащим, немного взволнованным голосом озвучил.Ты не мог вспомнить этого человека и не понимаешь, почему он называет тебя сыном. Ты его видел, точно где-то видел, но совершенно не помнишь - где и когда.- Пожалуйста, послушай меня и не задавай вопросов, - произнес человек. - Я - твой отец.Ты недоумеваешь, потому что твой отец давно умер, и этот человек вообще на него не похож. Ты уже хотел сказать что-то, но он продолжил:- Ты умер. Вернее будет сказать, эта фигура, в которой ты жил последнее время, умерла. Еще одно тело позади, поздравляю!Ты ничего не понял: "Я правда сошел с ума? Сейчас зайдет врач, увидит, как я разговариваю с кем-то, вколeт мне какой-то препарат". Все-таки ты взял себя в руки и посмел перебить человека.- Да кто ты, черт возьми? Какая фигура, что за бред ты несешь?Человек сделал небольшую паузу, наверное, обдумав следующие слова, и сказал:- Я есть Бог, и сейчас я отвечу на вопрос, над которым ты бьешься - в чем смысл жизни.Твои мысли резко начали суетится в твоей голове, будто это огромная карусель, которая разогналась до огромной скорости. Какой Бог? Он не был похож на Иисуса, Аллаха, да и вообще ни на одного из тех, что ты видел на иконах или еще где-нибудь.- У тебя нет имени. Совершенно. Ты просто Божий Сын, Сын Бога, Второй Бог, как угодно.- Но меня зовут..., - ты хотел назвать свое имя, но Бог тебя перебил.- Нет, так зовут твое нынешнее тело.Ты пытаешься анализировать все его слова, но получается плохо, у тебя еще множество вопросов.- Мир, в котором ты жил, я создал специально для тебя. Он будет твоим, когда ты сможешь прожить все жизни. Ты будешь и тем прохожим, который случайно толкнул тебя, той бабушкой, что наорала на тебя в автобусе недавно. Этот процесс назвалиТы где-то слышал об этом слове, но не помнишь его определения.- Я говорю тебе это, потому что ты умер, - продолжил Бог. - Ты попал под машину. Вряд-ли ты это помнишь, а сейчас ты будешь девочкой из Японии в 5731 году...- В каком?! - восклицаешь ты. - До этого года ведь еще очень долго. Ты умеешь управлять временем?- Нет, время придумали для удобства. На самом деле его нет.- А что насчет моих родственников? Они переживут мою смерть?- Твоя жена будет подавлена горем очень долго, она действительно тебя любила, но через месяц смирится, а еще через 2 найдет хорошего отца твоей 12-летней дочери, которая, в свою очередь, смогла принять твою смерть легко, - ответил тебе Бог.- Да, мы часто с ней ругались, она часто говорила, что не любит меня.- Неправда. Она тебя любит и будет помнить и любить тебя всю свою жизнь, просто она понимает, что смерть - обыденность.Повисла секундная пауза.- Слушай... Отец..? - ты оборвал тишину. - Это все правда? Это не шутка? Я не сошел с ума? Ты правда - Бог?- Да, я понимаю, что тебе сложно это понять, но так и есть.- Тогда... Сколько жизней я уже прожил? Сколько мне осталось?- Я не могу тебе сказать этого, но все еще будет. А теперь, - его голос стал немного громче, - тебе пора. Ты готов?Ты промолчал, обдумал все его слова, и через пару секунд сказал: "Готов..."

Ключевые слова: Реинкарнация Бог Божий сын смерть авторская история

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