Сказка на ночь. Часть 2

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 04:55

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 10 Комментарии: 0 0 Сегодня, 04:55 by

Медведь зарычал, скалясь. Звуки, исходившие из его глотки, были почти членораздельны. Белый Вульнар зарычал в ответ. Медведь мотнул головой, влево, вправо и двинулся к нему. Хозяин захохотал. Кончики его пальцев заблестели металлом, вытянулись, заострились. Из-под ногтей ведуна стремительно прорастали серповидные лезвия длиной в локоть. При виде их медведь остановился. Посмотрел на меня. Мне показалось, что Волчий Убийца шевельнулся у меня на коленях.Пульс — девяносто. В конце прошлого столетия доктор Гаспар ван Рихтен провел серию экспериментов с пациентами, страдающими редким видом инфекционного заболевания licantropia patologia. В частности, он попытался выявить возбудителя заболевания и пути борьбы с ним.Пульс — сто пять - сто десять. Первые признаки повышенной потливости. В ходе своих исследований ван Рихтен брал вытяжки из желез подопытных на разных стадиях заболевания. Он ставил перед собой задачу сделать обратимым процесс превращения человека в зверя. Или хотя бы замедлить его.Пульс — сто двадцать. Обильное потоотделение. Наблюдается резкий скачок обонятельного порога. Изучая реакцию обычного человеческого организма на возбудителя licantropia patologia, он вводил препарат добровольцам, принимавшим участие в исследованиях. Некоторые из них выказывали повышенный иммунитет. Их кровь впоследствии использовалась при приготовлении сыворотки-антидота для тех, кто оказался более восприимчив.Пульс — до сто сорока. Порог слуховой чувствительности повышен. Частичное выпадение цветности зрения. Обонятельный порог превысил человеческий в несколько раз. Наблюдаются изменения состава крови. Требуется инъекция стабилизирующего препарата. Стабилизатор позволял продержаться еще около двадцати минут. Потом требовалась двойная доза антидота. Иначе подопытный заканчивал свой путь там же, где и бедолаги с повышенным восприятием к возбудителю. В блоке-I, сокращенно названным от Infection. В камере с железной дверью и маленьким окошком.Как раз в такой повесился сегодняшний «пациент», чтобы обрести свободу в образе волка.Эрика слизнула каплю крови, выступившую на месте укола. Борясь с желанием, вцепиться в руку, как следует. Зачем нужны были эти двадцать минут на грани между человеком и зверем? Зачем ломиться через заросли, обливаясь резко пахнущим потом и морщась от слишком громких звуков своих шагов?Об этом ли думала Эрика, вкалывая себе стабилизатор? Она думала о браге из молока валькирии и маленькой серебряной фляжке на поясе охотника. И еще о том, что проклятая беседка, вопреки сырости, разгорелась, как следует. Всего лишь еще один повод торопиться.Шагнув вперед, Белый Вульнар взмахнул железными когтями перед самым носом медведя. Зверь попятился, рыча. Я встал, сбросил мешавшую шубу. Вдавил приклад в плечо. Серебряная накладка обожгла щеку холодом. Хозяин повернулся ко мне. Оскалился уже совсем не по-человечьи.— Охотничек, — проскрипело у него в горле. — Опоздал. Раньше надо было думать.Его лицо менялось. Челюсть ползла вперед, лоб назад. Сквозь волосы показались острые кончики ушей. Ссутулившись, Вульнар стал ниже ростом и при этом — массивней. Его руки висели на уровне согнутых колен. Полночь наступила. Обращение началось.Она почуяла его задолго до того, как они оказались на одной тропинке. Чужеродное вкрапление в рисунке запахов парка. Оно ощущалось, как шероховатость под пальцами. Щекотка в области переносицы. Вкус алкоголя и металла на языке. Он пах старой шинелью, табаком, шнапсом и ружейной смазкой. Запахи человека.— Фроляйн, — сказал он, вполне уверенно целясь в нее из видавшего виды «Манлихера». — Вам известно, что вы гуляете по территории, особо охраняемой государством?— И это повод наставлять на меня ружье, господин Шмид?— Извините, фроляйн, но время тако… Mы знакомы? — сторож прищурился.Немолодой дядька, однако. Bыправка и приросший к плечу приклад винтовки — бывший солдат, наверняка. Надо же, мог бы спать в своей теплой комнатушке, а потащился в темноту и холод.— Прочла у вас на бляхе, — сказала Эрика.Тут же поняла, что сторож не поверит. В темноте, на таком расстоянии прочесть крохотные буквы.— Хотел вызвать пожарных, — слышала она приближающийся голос. — А телефон, зараза, молчит.Три, четыре, пять.— Пошел проверить провод, так он, что вы думаете, перегрызен.— Перегрызен? Вы уверены?Шесть, семь.— Еще бы. Там обмотка толстенная, так на ней отметины зубов. И следы вокруг натоптаны, волчьи. Я старый охотник, знаю.— Свежие следы?— Да как сию секунду он там был, волк. Даже вода в них затечь не успела. Думал поискать зверюгу и вас увидел. Еще думаю, откуда…Восемь, девять, сейчас. Она бережно опустила ружье рядом со свернувшимся в клубок телом. Проверила старику пульс. У сторожа оказалась завидная реакция. Он успел выстрелить. Один раз. Пуля увязла в стволе дерева. Взамен Эрика подарила ему пятнадцать минут забытья на холодной земле.Даже если он подхватит простуду, это лучше, чем быть загрызенным оборотнем.Седой Волколак, Хозяин Дикой Охоты, лакал воду, стекавшую с ледника вёльвы. Во сне он видел грядущее. Белый Вульнар был готов к нашей схватке.Одно слово перерождающихся губ, и огонь снова взмыл до потолка. Надежно отделяя меня и Убийцу от превращавшегося оборотня. Жар ел глаза. Я нащупал рукой ледяной металл фляги на поясе. И вспомнил, как Вульнар Черный заливал брагой горящую руну Ингуз. Молоко валькирии и медвежья кровь? Я с размаху выплеснул снадобье в огонь. Случилось невероятное. Огненная стена не погасла, но в ней образовался «пролом». Как раз там, где брага вылилась на хворост. В этот «пролом» я и шагнул, поднимая ружье к плечу. Сердце отбивало несчитанные удары о клетку ребер.Эрика нашла следы. Они были оставлены специально. Сторожу повезло. Он неверно прочел их и пошел в другую сторону. Наткнулся на нее вместо волка.Бешеные удары сердца отдавались где-то в горле. Хотелось бежать, не разбирая дороги, завывая от переполняющих чувств. Держать себя в руках становилось все сложнее. От двадцати минут оставались считанные песчинки, сдуваемые ветром.Темнота в зарослях сжалась перед броском. Заглянула желтыми зрачками в глаза Эрики. Обнажила клыки. И прыгнула. Рука Эрики превратилась в размазанный силуэт, срывая с перевязи и посылая в брюхо оборотня серебряные скальпели. Она не промахнулась ни разу. Вервольф взвыл, покатился по земле, терзая брюхо когтями. Перекатился через спину, встал на четыре лапы. Уже осторожней двинулся к ней, боком, боком, готовя новый прыжок. Эрика подняла руку с арбалетом. Главное угадать момент прыжка. В противном случае он увернется. Даже подстегнутые сывороткой мышцы не давали шанса опередить оборотня. Феномен ускоренного восприятия, так говорил Гаспар. Он лучше других знал, как трудно успеть раньше вервольфа. За это знание он заплатил правой рукой до плеча и куском бедра.Но волк не прыгнул. Он атаковал понизу, стремясь вцепиться в пах. Это была повадка опытного убийцы, а не новичка только вчера сменившего тело.Эрика успела вставить ему в пасть дугу арбалета. Под давлением челюстей оружие хрустнуло, но рука не пострадала. Свободной рукой выхватила одну из запасных стрел. И воткнула ее в глаз оборотня. Дернув изо всех сил головой, оборотень сорвал арбалет с ее руки. Завыл, мотая башкой — пытался вытряхнуть стрелу из раны.«Что это было?», — думала Эрика на бегу. Если F-сыворотка, ему конец. Мозг не выдержит обратной трансформации. Если статин, то он замедлится и это тоже хорошо. Но, судя по скорости и ярости, с которой вервольф нагонял ее, это не было ни то, ни другое.Когда Волчий Крюк пробил сердце волколака, цепляясь за ребра, Хозяин завыл. Он выл, не останавливаясь, пока я подтягивал его к себе на стальном тросе. Мои руки были полны удивительной силой. Брага Вульнара Черного действовала. Но, оказалось, и она была не всемогуща. Извернувшись так, как будто его кости были из топленого масла, человек-волк ударил меня по лицу железными когтями. Если бы не маска, я бы лишился правого глаза. А так отделался лишь глубокими, до кости ранами. В ответ я с размаху съездил в меняющуюся морду прикладом. Раз, другой. И повернув ружье, просунул ствол между железных зубов. Глубоко, в самую глотку. Глаза зверя смотрели на меня с человеческой ненавистью. Я спустил курок.Эрика ориентировалась на свет и запах дыма от пылающей беседки. Выбежав на озаренную огнем поляну, она развернулась к преследователю. Припала на колено. В ее руках были большие изогнутые ножницы для вскрытия ороговевших тканей. Она всадила их в горло оборотня, падающего на нее сверху. Рухнула, подмятая тяжестью волчьего тела, изо всех сил работая ножницами. В лицо ей ударила горячая струя. Эрика проталкивала ножницы дальше, стремясь добраться до трахеи или позвоночника прежде, чем ткани начнут опять срастаться. Вервольф снова продемонстировал изощренную повадку, отскочив назад. Она увидела, что стало с глазницей. Морда оборотня светилась в темноте от фосфора. Глаз был вновь цел и невредим. Все, чего она добилась своей стрелой — привела его в ярость. Поднявшись на дыбы, вервольф бросился ей на грудь, чтобы повалить и, наконец, загрызть.Сыворотка снабжала ее достаточной силой, чтобы удерживать оборотня перед собой. Эрика наносила удары в район плечевых суставов, стремясь обездвижить передние лапы. Ее рука работала с бешеной скоростью иглы швейного станка. Но и y заемной стойкости имелся предел. Навалившаяся масса стала передавливать. Подминаемая вервольфом, Эрика оставила ножницы торчать у него подмышкой. Упала на спину, упираясь в волчью грудь ногами.Несколько рывков за шнур генератора. И два серебряных диска прижались к оскаленной волчьей морде. Вонь пылающей шерсти. Волосы и лицо Эрики оберегали шапочка и маска, но жар пылающего фосфора все равно заставил ее отскочить. Не смотря ни на что, оборотень пытался ползти за ней, отталкиваясь задними лапами от земли. Ослепший, обезумевший от боли, но не отказавшийся от преследования.Лохмотья маски болтались на моем лице вместе с клочьями моей кожи. Я не чувствовал боль — холод или брага затуманили мое сознание. Моя рука почти не дрожала, когда я сделал первый разрез на волчьей шкуре. В двух шагах от меня стоял кузнец Вульнар Черный, одетый только в железный ошейник. Он грузно опирался на рукоять своего молота и внимательно следил за каждым моим движением. Оловянными глазами подменыша. Рукоять ножа выскальзывала из заскорузлых перчаток. Я прервался, обтер их о шубу оборотня.— Скажи мне, Вульнар, — под моими пальцами шкура начала потихоньку сползать. Вместо кровоточащей плоти под ней открывалась белая человеческая кожа. — Это ведь из-за тебя я оказался здесь?— Это так, — согласился глиняный колдун. — Я поднял туман и поймал тебя в него, как в силки. А потом отправил духов ветра, сломать крыло твоей железной птицы.— Крыло, — одним рывком я избавил Белого Вульнара от волчьих покровов. — Ты починил его?— Кинь шкуру в огонь.— Я спрашиваю тебе, Вульнар Черный, починил ли ты крыло, как обещал?Кузнец скривился.— Будь проклята луна, заставляющая говорить правду. Я не чинил твою птицу. Ты никогда не поднимешь ее в небо охотник. Обещания ничего не значат для меня, носителя перевернутой руны Зиу.— Я так и думал, — я встал, держа волчью шкуру в руках. — Значит, я никогда не поднимусь в небо. Почему же?— Потому, что ты навсегда останешься в этой пещере, — рявкнул Вульнар Черный и взял Молот Судьбы наперевес. — Я видел это в зеркале горных вод.— Интересно, — я закинул шкуру на плечо. — А что ты еще видел?— Я видел, как ты бежишь от меня вглубь пещеры и больше не возвращаешься оттуда. Наверное, тебя убивает Холодное Слово Хозяина. Я видел, как вырываю железные когти у моего брата. Как зачем-то пытаюсь рыть ими землю и царапаю камень. А потом я всегда видел темноту и три фиолетовых пятна в ней, похожих на глаза.— А ты видел это? — спросил я.И с силой двадцати взрослых мужчин метнул разделочный нож в огромную грудь Вульнара, лжеца и предателя, слепленного из черной глины.Последний свой скальпель Эрика всадила ему в основание позвоночника, прекращая рывки волчьего тела. И, сжав зубы, потащила парализованного оборотня к горящей беседке. Другого выхода не было. Ему хватит десяти минут, чтобы полностью восстановиться. А она пять минут назад уже должна была валяться без сознания, не получив антидот.Из кровавой пелены, застилавшей ночное небо, проступило бледное лицо сторожа.Ствол ружья уткнулся Эрике под ребра.— …— А ну вставай!— Вставай или я сейчас…Желтая луна над плечом сторожа сжалась в суровое лицо доктора ван Рихтена. Положив руку на ствол «Манлихера», он медленно согнул его в дугу, сминая металл пальцами. Его глаза не отрывались от глаз герра Шмида, закатывающихся под лоб. Сторож осел рядом с Эрикой и повалился на бок. На этот раз он долго не придет в себя. А очнувшись, ничего не будет помнить из случившегося этой ночью. Гаспар озабоченно посмотрел на часы. Достал из нагрудного кармана ампулу и насадку с иглой. Открутил кончик указательного пальца на правой — железной — руке и привинтил насадку.Проткнув ампулу, набрал жидкость из нее в полость пальца.Укола Эрика не почувствовала.Раненный Вульнар завыл и ударил молотом. Но попал не в меня, а в камень у входа. Молот вспыхнул синим огнем, по стенам пещеры побежали трещины. Нависавший над входом карниз рухнул, похоронив пещеру на века. Я бежал, преследуемый топотом и проклятиями Вульнара. Бежал вглубь пещеры в неизвестно откуда взявшейся уверенности, что это правильный путь. Волчий Убийца на моем плече больно бил меня по спине прикладом. Справа и слева мне попадались ледяные статуи, о которых говорил Хозяин. Жертвы, проглоченные холодным чревом пещеры. Среди них встречались очень странные, подчас жуткие фигуры. Мне запомнилась одна, которая никак не могла быть ни человеком, ни зверем. Ее тело было прозрачным, как будто отлитым из фиолетового стекла. Лед внутри льда. Фиолетовый лед в волнистых переплетающихся узорах. Гладкое лицо, лишенное черт. И три темных пятна на нем, которые не могли быть ничем иным, как глазами. Страшно представить, что за чуждый разум хранили эти глаза. Хочется верить, что это привиделось мне в горячке погони.Через тысячу ударов замедляющего бег сердца, она смогла показать в сторону беседки.— Он там, — язык все еще слушался с трудом.— Я знаю, — кивнул ван Рихтен. — Он уже не шевелился, когда я пришел.Он всегда все знал. И всегда появлялся вовремя. Перед самым занавесом, чтобы задуть свечи и собрать последние аплодисменты.— Ты хорошо поработала, Эрика.— Я знаю. Отвези меня домой, Гаспар. Только найди мне что-нибудь надеть. Мой плащ сгорел. Кристоф не поймет, если я явлюсь в таком виде домой.Проход все сужался. Мне с большим трудом удавалось пробираться вперед. Для моего преследователя здесь уже не было места. Об этом возвестили мне вопли за спиной, грохот ударов и хруст ломаемого льда. Вульнар Черный вымещал бессильную ярость на оледеневших пленниках пещеры. Еще бы. Теперь, когда вход завален камнями, ему придется остаться в пещере навечно. Пещера вывела меня к подземной реке. Я шел вдоль русла, долго, очень долго. Несколько раз засыпал. От холода и смерти меня спасал мой трофей — шкура оборотня, в которую я заворачивался мехом внутрь. Мне повезло, впереди забрезжил свет. Я вышел на поверхность. Как оказалось, в окрестностях города Линденбург, где последнего колдуна сожгли четыреста лет назад за порчу соседской сметаны. Недостаток колдунов и ведьм этот славный город восполнял вполне современной больницей, где мне сделали перевязку и необходимые уколы. А также телеграфом, с которого я дал знать родственникам, что жив, почти здоров и нуждаюсь в деньгах. В номере гостиницы, куда меня любезно пустили пожить в долг, я сделал первую насечку на прикладе Убийцы.— Там я сделал первую насечку на прикладе Убийцы.Тропинка вывела их прямо к дому бабушки Греты. Вот-вот навстречу должна была выбежать Нина, если бабушка опять не посадила ее на цепь— Очень интересная история, — сказала Эрика, глядя на Рудольфа снизу вверх. — Я даже не заметила, как мы пришли. А это ружье у вас с собой?— С собой, — охотник постучал костяшками пальцев по деревянному футляру с выжженной головой волка. — Только оно заперто. После второго десятка насечек с ним стало действительно не просто сладить.— Значит, посмотреть не получится, — огорчилась Эрика. Подумала. — Но вы зайдете к бабушке Грете на чай?Охотник замечательно рассказывал истории. И они были так непохожи на скучные сказки в ярких обложках, которые ей читали бабушка и мама.— Прости, Эрика. С чаем ничего не выйдет, — покачал головой Рудольф. — Я проводил тебя, и мне надо идти дальше. Я ищу одного человека. И чем скорее я его найду, тем лучше. Для всех.Эрике очень не хотелось расставаться с охотником. Но ее ждала бабушка, ждала лекарств из аптеки. Надо было идти. И охотник тоже спешил, озабоченно поглядывая на большие стальные часы сo множеством стрелок.— А что это за человек? — спросила Эрика напоследок. — Может, я его знаю?Рудольф достал из большого нагрудного кармана сложенную вчетверо газету. Развернул. Показал Эрике первую страницу.— «Необычайная находка в горах», — прочитала девочка заголовок по слогам. И ниже, мелким шрифтом. — «При закладке новой церкви было обнаружено древнее захо… захоро… за-хо-ро…»— Захоронение, — подсказал Рудольф. — Могильник.— Ой, это же патер Ладвиг на фотографии! Наш священник! — обрадовалась Эрика. — Вот куда он уезжал!— Кто из них патер Ладвиг? — спросил Рудольф. Голос у него стал очень серьезным.На газетной фотографии было пять человек. Трое в рабочей одежде и два священника. Эрика заметила, что над всеми, кроме патера Ладвига, карандашом поставлен крестик.— Вот он, — показала девочка пальцем. — Вы его ищете, да?— Ты знаешь, где его найти?— Конечно! Я вам объясню, как дойти до церкви и до его дома, — Эрика задумалась, просияла. — Только зачем вам идти куда-то, если патер вот-вот будет здесь?— Будет здесь? Почему?— Моя бабушка больна. И он ее навещает почти каждый день.— И сегодня?— Я встретила патера Ладвига незадолго до вас. Он сказал, что идет к бабушке Грете.На лбу охотника появилась озабоченная складка. Он посмотрел на дом, на Эрику. На футляр у себя в руках.— Вот что, Эрика, — сказал Рудольф. — Давай сыграем с тобой в игру.Бабушка Грета запирала дверь только на ночь. Последние годы она все реже вставала из своего кресла-качалки. Сидела у окна, накрыв больные ноги цветастым пледом. Дверь не запирала, чтобы мог войти молочник, священник или деревенский врач — ее дочка, мать Эрики. От незнакомцев ее покой оберегала верная Нина.— Нина, Нина, — позвала Эрика.Но овчарки нигде не было видно. «Наверное, опять спит», — решила девочка. И толкнула дверь, входя в дом.— Здравствуй, бабушка!— Эрика, милая, — бабушка наклонилась из кресла, обняла ее. — Ну, наконец-то. Я думала ты уже совсем забыла свою бабушку Гретхен.— Нет, бабушка, что ты, — Эрика выкрутилась из бабушкиных рук, пахнущих мятой. — Знаешь, кого я встретила по дороге?— Кого, милая?— Ох… одного человека. — Эрика вовремя вспомнила про игру, которую придумал Рудольф.Условием игры было — не рассказывать про охотника, если патер Ладвиг в гостях у бабушки.Священника здесь не было. Если он еще не приходил, рассказывать было нельзя. Но если он уже ушел, то можно. А рассказать так хотелось!— Какого человека? — спросила бабушка, покачиваясь в кресле.Отложив вязание в сторону, она сложила ладони поверх пледа.— Патера Ладвига, — нашлась Эрика. — Он к тебе еще не заходил?Надо же, и врать не пришлось. Все-таки она ужасно находчивая.— Был и уже ушел, — сказала бабушка. — Даже чаю не выпил. Вечно он куда-то спешит, наш патер.Эрика тут же обрадовалась и огорчилась.Огорчилась, что игра закончилась, даже не начавшись. Теперь ей не надо подавать тайный сигнал Рудольфу, если патер Ладвиг в доме.А обрадовалась возможности рассказать бабушке Грете про сероглазого охотника.— Охотник? Вервольфы? Милая, никаких вервольфов не бывает, — бабушка покачала головой в белом чепце. — Нельзя же слушать, что тебе рассказывают всякие бродяги.— Он не бродяга!— Бродяга, а кто же еще? Ходит по лесу, пугает маленьких девочек.— Бабушка, он меня не пугал.— Надо будет сказать матери, чтобы пожаловалась полицмейстеру. И заперла тебя дома на пару дней.Эрике хотелось расплакаться. Ну почему, почему взрослые всегда все портят? Никакой Рудольф не бродяга! И не надо ничего рассказывать толстому уродливому полицмейстеру!— Милая, а теперь сделай, пожалуйста, бабушке чай, — попросила бабушка Грета. — Вскипяти чайник и завари. Справишься?— Конечно, бабушка.Эрика шмыгнула носом. И, нарочно пришаркивая ногами, как бабушке не нравилось, поплелась к печке. От обиды она даже забыла, что Рудольф ждет хоть какого-то ее знака, спрятавшись в зарослях. Пузатый бабушкин чайник, купленный еще до рождения Эрики на бременской ярмарке, скоро начал булькать и шкворчать. Эрика залезла на стул и вынула из буфета чашки. Свою — маленькую с рисунком цветов. И большую зеленую — бабушкину.Спустившись, Эрика поставила чашки рядом. Положила в свою три ложки сахара. Сахар бабушка держала только для гостей, у нее была такая болезнь, что её нельзя было сладкого. А вот патер Ладвиг наоборот, жить не мог без сладкого. Чай он пил приторный, аж противно. И всегда носил с собой пригоршню тянучек. Если не случалось поблизости детей, все съедал он сам.— Милая, положи мне шесть ложек, — попросила бабушка Грета.— Бабуля, ты что? Тебе же нельзя.— Эрика, делай, что тебе говорят, — строго сказала бабушка. — Ты совершенно неуемная сегодня.— Бабушка!— Помолчи, — сказала бабушка Грета другим тоном. — Кто-то ходит за стеной.Тишина. Булькает вода в чайнике, и шипит газ, перетекая из баллона в печку.— Я ничего не слышу, — прошептала Эрика.Бабушка поднесла палец к губам. Повернула голову боком к стене. Эрика очень удивилась. Из-под чепца торчало бабушкино ухо. Оно выглядело очень большим. Как и ноготь на прижатом к губам пальце. Эрика потерла глаза кулачками. Ничего не изменилось.«Бабушка Грета, а что у тебя с ухом? И с пальцем?», — хотела спросить Эрика. Было очень страшно от этих неслышных шагов за стеной. Хлопнула входная дверь.— Бабушка, это Рудольф! — радостно закричала Эрика.Ей стало стыдно, что она такая трусиха. Стыд тут же сменился обидой. Охотник совсем не обратил на нее внимания, даже не глянул в ее сторону. Он прошагал на середину комнаты. В левой руке у него была собачья цепь с порванным ошейником. В правой — черная тряпка. Ружье по имени Волчий Убийца, без всякого футляра, висело у охотника на плече.— Я нашел это возле стены дома, с обратной стороны, — сказал Рудольф.И кинул цепь на пол. Эрика увидела, что там, где цепь крепилась к будке, ее звенья разорваны. С какой же силой надо было дернуть?— Мне кажется, что кто-то убил вашу собаку. А затем использовал цепь, как пращу, чтобы зашвырнуть труп в лес. Этот кто-то не мог войти в дом, пока его охраняла собака с «глазами ангела».«Глаза ангела». Белые круги вокруг глаз на черной морде Нины. Бабушка говорила, что они отпугивают всякую нечисть. Мама всегда смеялась над ней.— Но он все-таки вошел. Потому что в сарае лежало вот это.Разворачиваясь, черная тряпка упала поверх цепи. Ряса священника. Порванная пополам сверху донизу.— Он очень торопился ее снять, — сказал Рудольф Вольфбейн, охотник на оборотней.— Бабушка! — закричала Эрика. — Бабушка, надо скорее уходить! Он прячется в доме!Бабушка Грета покачивалась в кресле туда-сюда не сводя с охотника широко распахнутых глаз. Она казалась бы спящей, если бы не выкаченные желтоватые белки и черные озера зрачков.«Наверное, бабушка очень испугалась», — подумала Эрика. Она шагнула к бабушке, чтобы ее успокоить. Сказать, что все будет хорошо, Рудольф их защитит.— Эрика остановись, — сказал охотник так, что не послушаться было нельзя. — Он не прячется в доме. Иди ко мне.— А где же он?Из-под пледа, укрывающего бабушку Грету, донеслось громкое урчание, заглушившее даже чайник. Только сейчас Эрика заметила, как вздулся живот бабушки.— Эрика, иди ко мне, — сказала бабушка густым, чужим голосом. — Не слушай этого бродягу милая. Иди к бабушке Гретхен.Бабушка протянула к Эрике огромные, распухающие на глазах ладони. И начала вставать с кресла.— Беги Эрика! — крикнул Рудольф. — Беги!Она не успела. То, что представлялось бабушкой Гретхен, прыгнуло через всю комнату, опрокидывая стол! Ему не помешал даже огромный болтающийся у самых коленей живот. Бабушкино платье задралось на нем, обнажая мертвенно-бледную кожу с синей паутиной вен.К этому ужасному булькающему бурдюку оно прижало Эрику, сжимая ее горло необычайно сильной ладонью. Свободной рукой оно погрозило Рудольфу указательным пальцем.— Охотничек! — в бабушкином горле толкались, мешая друг другу, целых три голоса. В одном из них узнавался австрийский выговор патера Ладвига. Третий, глухой и скрипучий Эрика не знала. — Вот и встретились. Опять ты опаздываешь.— Отпусти девочку, — глаза Рудольфа смотрели на Эрику поверх ствола Волчьего Убийцы. В них была усталость бессонных ночей. Долгого ожидания. Нескончаемой погони.— Отпустить? Ну, как же я отпущу мою внучку? Мою прихожанку? — оборотень рассмеялся на три голоса. — Мой ужин?Грозящий Рудольфу палец отрастил длинный блестящий коготь. Оборотень провел им по щеке Эрики. Девочка дернулась от прикосновения металла.— Сжег и сожрал Хозяина, — забормотал над ее головой третий, незнакомый голос. — Сжег кожу, сожрал тело. А потом пришла та, другая, которую он выпустил из льда. И выпила его тень, забрала жизнь и силу. Остался только я. Я остывал среди углей и ждал. Знал, что за мной придут.— И я пришел, — закончил он голосом патера Ладвига. — Новое тело, новая жизнь. Теперь я Хозяин.Кожа на левой руке оборотня лопнула. Пять длинных стальных когтей блеснули перед глазами Эрики.— Ты думал, что все закончилось, Убийца Волков?— Все закончится сейчас, — сказал Рудольф. — Для тебя.Искаженный смех священника.— Ты думаешь о том же, что и я, охотник? Думаешь о разлете дроби? О маленькой девочке, которая стоит между мной и Волчьим Крюком?— Я думаю, что чайник уже закипел, — сказал Рудольф.И подмигнул Эрике. Эрика всегда была сообразительной девочкой. Правильно поступать ей с самого начала мешал страх. Теперь страх весь закончился. Как будто она, Эрика Браут, уже умерла. И ничего страшнее этого с ней не могло случиться. Схватив бабушкин чайник, она плеснула из него на руку оборотня. И, вывернувшись из ослабевшей хватки, ему в лицо. От воя зазвенела уцелевшая посуда в буфете.Оно выло и рычало, зажимая руками расползающееся клочьями лицо. Всхлипывая, начало рвать и отбрасывать в сторону кожу.От черт бабушки Греты ничего не осталось. Эрика увидела острый подбородок и запавшие глазницы патера Ладвига. Все в волдырях ожогов и сочащихся сукровицей трещинах. Начиная от скул, эта дикая маска стремительно зарастала жесткой черной шерстью. Разрывая остатки губ, вперед двинулись острые клыки. Оборотень превращался в зверя, чтобы залечить свои раны.— Эрика, отойди! — крикнул охотник.Девочка бросилась в сторону, закрывая голову руками. Сзади раздался глухой удар и треск расщепляемого дерева. Следом оглушительный выстрел.Оборотень висел, пригвожденный Крюком к стене. Раны, нанесенные серебряной дробью, почернели, выглядели обугленными.— Эрика, тебе лучше выйти на улицу, — сказал Рудольф, не поворачивая головы. Он не отрывал глаза от оборотня.— Я останусь здесь. Мне совсем не страшно.— Эрика, тебе не на что здесь смотреть.— Я хочу увидеть, что вы сделаете с ним. Я хочу запомнить.Рудольф повернулся и взглянул на нее. Ничего не сказал больше. Он понял. С помощью катушки под стволом он смотал трос, привязанный к Волчьему Крюку. Сильно рванув ружье, выдернул Крюк из стены и из тела оборотня. Вервольф рухнул на пол. Раздался слабый стон.— Он жив?— Как видишь, — держа ружье в одной руке, охотник осторожно приблизился к оборотню. Второй рукой достал из ножен под курткой длинный, очень широкий нож. — Чтобы покончить с ним мало одного серебра. Нужен огонь.— Огонь, огонь, огонь, — забормотал на три голоса оборотень. Его пальцы с отвратительным звуком заскребли по полу.Охотник наступил на запястье руки с железными когтями. Занес руку с ножом.— Отвернись, — сказал он Эрике.Она не стала отворачиваться. Охотник взял отрубленную по локоть руку и бросил ее в духовку. Зажег огонь.— Эрика, где здесь запасные баллоны с газом? — спросил он.— Наверное, в сарае, — ответила девочка, не сводя глаз с тела на полу.Оставшись без руки, оборотень перестал биться. Тихо лежал, бормоча что-то едва слышное. Охотник направился к выходу.— Не бойся, — сказал он Эрике. — Тварь теперь не опасна. Все ее сила была в железных когтях, которые по глупости примерил ваш священник.— Я не боюсь.Она и правда не боялась.— Молодец. Но если он попробует встать, сразу зови меня.Рудольф вышел. Эрика осталась наедине с оборотнем. Из духовки тянуло мерзкой вонью.— Эрика, — услышала она слабый голос.Голос патера Ладвига. Он больше не двоился и не троился. И лицо, смотревшее на девочку снизу, было почти человеческим. Только сильно изуродованным кипятком и дробью.— Эрика, девочка моя, что я наделал?Единственный уцелевший глаз священника плакал.— Я убил. Убил их всех. Моих товарищей. Нину. Твою бабушку. Всех остальных. Что я натворил???Эрика подошла на полшага ближе. Сама не зная почему, она была уверена, что с ней говорит человек, а не зверь.— Это были не вы, патер, — сказала девочка. — Это был злой дух, который жил в железных когтях.— О, что же я наделал, Боже! Простишь ли ты меня? Простишь ли ты меня, Эрика?— Я совсем, совсем не злюсь на вас, патер Ладвиг, — девочка покачала головой. — Вы всегда были хорошим.— Эрика, ангел мой…От рыданий огромный живот оборотня заколыхался. На губах священника вспенилась кровь, потянулась струйкой из уголка рта. Глядевший на Эрику глаз затуманился.— Патер Ладвиг?Он больше не замечал ее. Бывший священник, заблудившийся на темной тропе запретного знания, обратил свой взгляд и речь к кому-то другому. Теперь он говорил по латыни. Эрика не понимала ничего, хотя отдельные слова казались ей знакомыми. Она слышала их в церкви, по воскресеньям. Патер Ладвиг все говорил, и говорил. Без остановки, пока не вернулся Рудольф. Охотник принес тяжелый газовый баллон, кинул его на пол. Ударом приклада сбил вентиль.— Быстро наружу, — приказал он, откручивая духовку на самый сильный огонь.У самой двери Эрика бросила взгляд назад, на патера Ладвига. Он замолчал, прикрыл единственный глаз. Страшное его лицо разгладилось. Не в покое, а в ожидании покоя.— Бегом, Эрика, — приказал Рудольф, захлопывая дверь. — Сейчас здесь все взорвется.Они побежали. По дороге Рудольфу пришлось взять Эрику на руки, у девочки подгибались колени.Отбежав шагов на двести от дома, Рудольф остановился. Повернулся к дому лицом. Застыл в ожиданииСквозь куртку Эрика чувствовала, как бьется его сердце.— А что такое mia pulpa? — спросила она.— Чего? — не понял охотник.— Mia pulpa. Я слышала, как это повторял патер Ладвиг.— А, mea culpa, — сказал Рудольф. — Моя вина.— Моя вина? — повторила Эрика.— Mea culpa — «моя вина» по латыни. Это слова из молитвы. Патер Ладвиг просил прощения у Бога.— И Бог простил его?— Не знаю, Эрика. Говорят, что Бог прощает всех.— Ты веришь этому?Рудольф Вольфбейн помедлил.— Я, — начал он.Остальные его слова заглушил взрыв.В машине ван Рихтен осторожно взял ее за левую руку. Уколол безымянный палец, забирая кровь на анализ. Она слишком долго находилась под сывороткой. Нужна была проверка.— Это был один из наших? — спросила Эрика.— Тебе обязательно знать? — не поднимая головы, он промокал ее палец спиртом.— Да, Гаспар.— Это был Рафаэль. Он работал у меня.— Я помню Рафаэля.Высокий жизнерадостный итальянец. Он рано начал лысеть и очень стеснялся этого. На отворотах его халата вечно были хлебные крошки. Много читал, рядом с его местом всегда лежала книга с закладкой. Закрыв глаза, Эрика видела обугленную тушу в развалинах беседки. Она будет сниться ей несколько ночей подряд. Если не уколоться перед сном. В ванной, тайком от Кристофа и Гретхен.— Почему ты не сказал мне сразу?— Ты же знаешь. Это могло повлиять на твой выбор действий. Я не мог рисковать, — Гаспар не оправдывался. Он приводил аргументы.С ним было трудно спорить. Зная, что это Рафаэль, она бы до конца пыталась взять его живым. И он бы убил ее. Интересно, он узнал ее? Вряд ли. Обращение зашло слишком далеко. Если она будет думать по-другому, то никогда больше не возьмет в руки скальпель.Машина остановилась возле ее дома. Шофер вышел, чтобы распахнуть дверь перед Эрикой.— Гаспар, обещай мне.Ван Рихтен вопросительно посмотрел на нее.— Обещай, что если я заражусь, ты сам придешь за мной. Не будешь посылать людей фон Штольца. И никого из новичков.Доктор ван Рихтен грустно покачал головой.— Я слишком стар для тебя, девочка моя. Но я обещаю, что приду. Надеюсь, впрочем, это обещание мне не придется сдержать.— Надежда это все, что остается нам, Гаспар, — сказала Эрика. — Как жаль, что ее не хватило Рафаэлю.Она положила руку на железный протез доктора ван Рихтена. Гаспар накрыл ее ладонь своей. Его живая рука была лишь немногим теплей металла.— Моя вина, — прошептал он. — Моя величайшая вина.— Ты знаешь, что это неправда. Ты знаешь, что мы сами пошли за тобой. У всех нас были причины поступать так, а не иначе. Ты, а не кто-то другой, дал нам надежду.— Я не вправе взамен забирать у вас жизнь.Эрика усмехнулась.— Для этого у тебя есть я, Гаспар, забыл? У нас каждый занимается своим делом. Ты — теми, кому нужна надежда. Я — теми, для кого ее нет. Ты лечишь. Я отрезаю загнившие части. А чувство вины пусть врачует твой венский коллега. У него это лучше получается.Гаспар улыбнулся. Эрике всегда удавалось его развеселить. Даже когда ей самой вместо веселья хотелось надежно забыться под морфием.Но она улыбнулась в ответ. И, выскочив из машины, побежала к дому. Начинался дождь, и Эрика боялась намочить плащ жены Гаспара.У самой двери Эрика услышала за своим плечом.— Я совсем забыл.Обернувшись, она увидела доктора ван Рихтена. Он стоял, протягивая к ней руку. За его спиной опадал мерцающий туннель из дождевых капель. Только тренированные глаза Эрики видели этот след оставшийся от «месмерового перемещения».В отсутствии свидетелей, Гаспар предпочитал не полагаться на свою больную ногу, передвигаясь экзотическим, зато более скоростным способом.— Сегодня на адрес Клиники пришло письмо, — в железных пальцах ван Рихтена подрагивал белый прямоугольник. — На твое имя.Она взяла конверт, прикрывая полой плаща, попыталась прочесть имя адресата. В полумраке буквы сливались. Сыворотка, обостряющая все ее чувства, потеряла действие.Гаспар услужливо поднес к ее лицу палец со вспыхнувшим огоньком.«Эрике Браут», — прочла она надпись фиолетовыми чернилами, уже немного расплывшуюся от влаги.— Мне пора, — сказал Гаспар ван Рихтен. — Боюсь заржаветь.Она улыбнулась в ответ на его привычную шутку. Повернулась к двери, прижимая конверт к яростно забившемуся сердцу. Доктор ван Рихтен несколько секунд озабоченно смотрел ей в спину, перед тем, как испариться с легким хлопком. Эрика прокралась в спальню «лунным шагом», чтобы не разбудить Кристофа, заснувшего в кресле. Он бы не заметил ее, даже если бы не спал. Милый, милый Кристоф был всего лишь человеком, не знающим о девяти способах проникать в закрытые помещения незамеченным. Утраченная мудрость восточных наемных убийц была для него пустым звуком, а не обязательным элементом подготовки. Поэтому Эрика выбрала его.Но Гретхен ей обмануть не удалось. Отчасти потому, что она была еще совсем ребенком. Дети чувствуют лучше взрослых. Отчасти из-за маленького сторожевого сюрприза, зашитого в ее плюшевую собаку.— Мама, мама, — раздался шепот.— Тихо, маленькая, — Эрика присела на край кровати. Коснулась губами лба Гретхен. — Почему ты опять не спишь?— Мама, я во сне придумала вопрос.Эрика вздохнула. Ну, что за неугомонное создание!— Какой вопрос? — прошептала она в маленькое ухо и потерлась о него носом.Гретхен хихикнула.— Мама, не надо, нос холодный. Мама, не надо, говорю.— Все, все. Я просто ужасно соскучилась.— Ты будешь слушать вопрос?— Буду. Уже вся слушаю.— Мама, а если охотник помог Красной Шапочке бесплатно, то он должен был умереть, да?Внутри стало пусто и холодно.— Почему?— Ну, ты же говорила, что на его семье лежит проклятье. За то, что его дедушка попросил награду…— Прадед, — поправила Эрика. — Граф Отто Вольфбейн.— Да, прадед. И проклятие убило Рудольфа, да?— Я не знаю милая. Может быть, за то, что Рудольф спас тогда эту маленькую девочку, Бог простил его семью?— Это правда мама?— Я не знаю, — сказала Эрика. — Но думаю, что у этой сказки хороший конец. А теперь — быстро спать.«Не знаю» — это была единственная доступная ей правда. До сегодняшнего дня. Под светом зеленого абажура в кабинете она еще раз внимательно прочла надпись на конверте. Незнакомый витиеватый почерк. Вскрыла конверт. На стол выскользнул плотный картонный прямоугольник. Фотография. Больше в конверте ничего не было. Очень качественный снимок, четкий — сразу видна рука профессионала. На фотографии — Рудольф. Совсем не изменившийся. Все в той же пилотской куртке. И самолет на заднем плане. Лицо у Рудольфа настороженное. В руках — Волчий Убийца. Интересно, можно ли посчитать новые зарубки у него на прикладе? Эрика смотрела на фотографию так внимательно, что у нее заболели глаза. Вокруг Рудольфа какие-то джунгли. Когда же сделано фото? Может быть, до их встречи в Шварцвальде?Она перевернула снимок в поисках даты. И увидела сделанные в столбик надписи. Почерк тот же, что и на конверте. Слева названия городов. Справа числа.Вечитлан 12.05.29Дансборо 22.07.29Нью-Йорк 9.08.29Лондон 14.09.29Дрезден 24.10.29Потсдам — ?Что это? Пункты маршрута? Где это место Вечитлан? И почему предпоследним пунктом указан Дрезден? А вместо последнего числа вопросительный знак.Эрика взяла в руки конверт, покрытый сливающимся узором почтовых штемпелей. Отправлен в Лондоне. Четырнадцатого сентября.Двадцать четвертое октября это послезавтра.Послезавтра отправитель письма собирается прибыть в Дрезден.Она не плакала двадцать лет. На улице, где приходилось охотиться на крыс, чтобы не умереть от голода. В приюте, выхаркивая ошметки собственных легких. В тренировочном зале под ударами бамбуковой палки наставника. После первых заданий, где ей приходилось видеть вещи, от которых взрослые сильные мужчины теряли дар речи и содержимое желудков. Никогда. Последний раз ее слезы оросили остро пахнущую куртку и колючую щеку высокого человека с серыми глазами. Когда по дороге домой у него на руках она осознала, что бабушки Греты больше нет. Когда он вышел из дверей ее дома и сказал, что оборотень успел побывать здесь. И это значило, что мама тоже мертва. Но сильнее всего она плакала, когда он оставил ее напротив полицейского участка. И сказал, что они больше не увидятся. Он не хочет ей лгать, будто собирается навещать ее. Ей нет места в его мире, мире вечной охоты и преследования. Он так сказал, взяв ее за подбородок, и заглядывая в глаза.— Я ухожу. Навсегда. Будь сильной, пожалуйста, — cказал, перед тем, как раствориться в утреннем тумане и пелене набежавших слез.Она плакала без остановки почти сутки. Навестивший ее городской врач прописал ей снотворные таблетки.Эрика проглотила таблетку и под одеялом отрыгнула ее себе в кулачок. Она засунула ее в бутылку, к которой прикладывался полицмейстер. И той же ночью убежала из участка. По дороге она решила никогда больше не плакать. Быть сильной. И, во что бы то ни стало, найти дорогу в мир охотника.Раз он не захотел брать ее с собой, она придет к нему сама. Двадцать лет спустя охотник снова смотрел на нее. С желтоватой поверхности снимка.Он вернулся. Эрика знала — вернулся за ней.И она поняла, что ждала его все эти проклятые годы. Единственного незнакомца, который оказался к ней по-настоящему добр. Что он скажет ей?Что она ответит ему?Он спросит:Она ответит:Или она ответит:Это ничего не меняет. Он все равно скажет:Что она ответит ему? Она не знает.На другом конце города о ней думал доктор ван Рихтен — наставник и друг. В соседней комнате Кристоф шептал ее имя во сне. Малютка Гретхен ворочалась в своей кроватке. Протянув руку, Эрика выключила лампу. За окном светало. Она принесла плед и укрыла мужа, спящего в кресле. Постояла над кроваткой Гретхен. Малышка открыл один глаз, глядя на нее.— Мама, когда я вырасту, я буду такой же сильной, как ты?Нагнувшись, Эрика взъерошила черные густые кудри.— Ты уже сильная, волчонок.— Правда?— Правда.Гретхен улыбнулась. И тут же заснула.Я не знаю, чем кончится эта история.Это так просто сказать: жила-была маленькая девочка, которой мама запрещала говорить с незнакомцами.И так сложно придумать, что случится, в конце концов, если девочка не послушает маму. Ведь маленькие девочки очень часто бывают непослушными.А вы всегда слушаете своих мам и пап? Почему же вы до сих пор не спите? Не можете уснуть, пока сказка не кончится? Тогда давайте все вместе будем сильно-сильно надеяться, что сказка кончится хорошо. Ладно? Когда ночь стучится в наши двери, надежда это все, что у нас остается.Автор - Леонид Алехин.

Ключевые слова: Красная Шапочка Дрезден верфольф оборотни руны волк цверги охота

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