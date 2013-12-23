Ночной медведь

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:23

Сделано_в_СССР Просмотров: 320 Комментарии: 5 +7 Сегодня, 12:23 by

Когда мне было шесть лет, я жила у бабушки с дедом в их частном доме. Спала в одной с ними комнате на простой металлической кровати.Однажды ночью я проснулась от того, что кто-то сел мне ноги. Я открыла глаза и обомлела: на кровати примостился темный большой медведь - такой, как их изображают на детских картинках. На меня смотрели маленькие красные глазки. Медведь сидел и изредка вздыхал. Я лежала ни жива ни мертва. Кажется, даже перестала дышать. Через какое-то время медведь встал с кровати, причем - я четко это помню - заскрипели пружины, и ушел, переваливаясь и вздыхая, в другую комнату.Я от страха не спала до утра. Как только чуть рассвело, я разбудила бабушку и дедушку, рассказала им о ночном госте. Они, конечно, не поверили, сказали, что мне все приснилось. Несколько ночей я спала с бабушкой, а потом опять перешла на свою кровать. И медведь пришел снова!Больше я не спала одна. На мою кровать перебрался дедушка, а я ложилась с бабушкой. И все равно от страха всегда накрывалась одеялом с головой.Эта привычка осталась у меня на всю жизнь. До сих пор не знаю, что за странное существо приходило ко мне по ночам.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Бабушка частный дом медведь странное существо страх

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