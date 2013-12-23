Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Ночной медведь

Когда мне было шесть лет, я жила у бабушки с дедом в их частном доме. Спала в одной с ними комнате на простой металлической кровати.

Однажды ночью я проснулась от того, что кто-то сел мне ноги. Я открыла глаза и обомлела: на кровати примостился темный большой медведь - такой, как их изображают на детских картинках. На меня смотрели маленькие красные глазки. Медведь сидел и изредка вздыхал. Я лежала ни жива ни мертва. Кажется, даже перестала дышать. Через какое-то время медведь встал с кровати, причем - я четко это помню - заскрипели пружины, и ушел, переваливаясь и вздыхая, в другую комнату.

Я от страха не спала до утра. Как только чуть рассвело, я разбудила бабушку и дедушку, рассказала им о ночном госте. Они, конечно, не поверили, сказали, что мне все приснилось. Несколько ночей я спала с бабушкой, а потом опять перешла на свою кровать. И медведь пришел снова!

Больше я не спала одна. На мою кровать перебрался дедушка, а я ложилась с бабушкой. И все равно от страха всегда накрывалась одеялом с головой.

Эта привычка осталась у меня на всю жизнь. До сих пор не знаю, что за странное существо приходило ко мне по ночам.

Автор - неизвестен.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:23
Сегодня, 12:23 by Сделано_в_СССРПросмотров: 320Комментарии: 5
+7

Ключевые слова: Бабушка частный дом медведь странное существо страх

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:41
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (731|0)
Публикаций: 57
Комментариев: 2 429
Где-то я слышала про этого медведя. Только вспомнить не могу конкретнее.
А так то медведь вреда не причинил. Сидел себе вздыхал. Может беда у него какая
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#2 написал: Schwindler
Сегодня, 12:42
+1
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (125|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 199
А дедушка, надо думать, медведя не боялся)).
Плюс, пожалуй). "А кто это спал на моей кровати и всю её измял?"
Зарегистрирован: 3.02.2018
#3 написал: DRUID
Сегодня, 12:56
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 133
Девочка жила у бабушки и дедушки, я так понимаю без родителей. Возможно были какие-то семейные проблемы, поэтому вздыхающий мишка у ног и привычка накрываться с головой ночью, сохранившаяся на всю жизнь.
Печальная история одинокого ребёнка+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
#4 написал: Долгопят
Сегодня, 13:07
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 341
Цитата: DRUID
поэтому вздыхающий мишка у ног и привычка накрываться с головой ночью,

Согласная с Вами.Плюс!
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 15:04
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1340|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 429
Цитата: DRUID
Девочка жила у бабушки и дедушки, я так понимаю без родителей. Возможно были какие-то семейные проблемы, поэтому вздыхающий мишка у ног и привычка накрываться с головой ночью, сохранившаяся на всю жизнь.
Печальная история одинокого ребёнка+++

Именно! +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.