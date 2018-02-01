Истории с заправки. Часть 2

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 06:57

totenkopf Просмотров: 29 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 06:53 by

На окраине нашего города есть одна задрыпанная заправочная станция, которая открыта двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю, а иногда и дольше. Если вы войдете внутрь, вы, скорее всего, увидите усталого кассира, сидящего за передним столом и изо всех сил старающегося заниматься своими делами. Он реален. Вы также можете увидеть кого-то другого. Вы также можете увидетьдругое. Если вам любопытна реальность кого-либо или чего-либо (включая самого себя) в этом маленьком, пахнущем аммиаком, собрании низкокачественного джанк-фуда, мигающих ламп, грязи, четырёх стен и крыши, то могу я вам порекомендовать просто пройти за кассиром и заниматься своими делами?Я работал на этой заправке практически без выходных с тех пор, как окончил школу, и на данный момент я сомневаюсь, что смогу уйти, если захочу. Не так давно доктор порекомендовал мне начать вести дневник, и после некоторых раздумий я решил, что можно попробовать. Не похоже, чтобы традиционное лечение оказывало какой-либо эффект. Но довольно обо мне. Давайте вернёмся к интересному. К заправке.Я потратил приличную часть своей смены прошлой ночью, пытаясь решить, как мне начать этот дневник. С чего такого можно начать, чтобы это всё имело хоть какой-то смысл? Как мне объяснить эту заправку кому-то, кто никогда с ней не сталкивался?Раньше я пытался рассказывать некоторые из моих историй, так что я знаю чего можно ожидать. Люди не верят. Или не хотят верить. Я всё ещё помню, как сложно мне было в прошлом году, когда мне пришлось позвонить на станцию шерифа и объяснить новенькой, что половина свиньи вломилась в магазин и носилась туда-сюда, ломала вещи и кричала голосом старухи.- Да, я имею ввиду половину свиньи. Да, свиньи. Передняя половина. Нет, это не шутка. Я на заправке. В смысле назаправке? Это ваш первый день или что? А, первый день? В таком случае, могу я, пожалуйста, поговорить с кем-то другим?Наконец, она связала меня с Томом. Он – заместитель, который вытянул короткую соломинку несколько лет назад и попал на официальную должность ответственного за заправку. Это было ещё до того, как он полностью поседел. Том работал здесь достаточно времени, чтобы всё что мне нужно было сказать, когда он берёт трубку, это «Здесь половина свиньи. Она не перестаёт кричать и я не могу её поймать»Затем он ворчит, бормочет что-то о том, что всё это «довольно странно», и выезжает чтобы помочь мне поймать её. Том хороший парень.Я поспрашивал, но никто в округе не знал, откуда взялась свинья. Фермер Браун, который был всё ещё жив на тот момент, пришёл, чтобы посмотреть и поделиться своим экспертным мнением. По словам Фермера, свиньябыла изрублена прямо посередине, но благодаря какому-то чуду ни один из внутренних органов не был повреждён. В этом не было ничего сверхъестественного, просто очень необычно. Она оставалась в местной начальной школе в качестве чего-то вроде талисмана на лето до тех пор, пока учёный и его команда откуда-то с севера не предложили школе тысячу долларов в обмен на свинью. Для науки, я полагаю.Не хочу звучать глупо, но я это к тому, что трудно поверить в некоторые из этих историй, если ты сам хотя-бы раз не был внутри этой заправки. И, возможно, вы были. Мы являемся единственной бензоколонкой на многие мили отсюда. Мы достаточно близко к некоторым крупным перепутьям. Если вы когда-либо ездили по незнакомой части страны и терялись, не исключено, что вы могли оказаться у меня в дверях, с целью заправить бак или узнать путь. Если у вас есть странное воспоминание о странном месте, которое как-то не вписывается в обстановку, есть шанс, что мы на самом деле встречались.Была уже поздняя часть моей ночной смены, когда я решил начать писать. Делая заметки о некоторых из моих самых странных воспоминаний об этом месте, я осознанно решил убрать те из них, которые были настолько невероятными, что на них не было смысла тратить чужое время (я называю их «попытайся-забыть-историями»). Я записывал всё это в книге для квитанций, когда Карлос прервал меня.Карлос это один из временных работников на заправке. У нас здесь есть довольно длинный список временных работников. Владельцы любят нанимать фрилансеров, бродяг, автостоперов, случайных прохожих прохожих и уголовников, ищущих работу на пару дней. На самом деле я стараюсь с ними не знакомиться. Они появляются и уходят через пару дней или иногда через пару недель, редко через достаточно долгое время, чтобы за него могли сформироваться какие-либо серьёзные взаимоотношения.Но есть Карлос, который работает здесь уже почти год. Он устроился в рамках тюремной трудовой программы, разгружал грузовики дважды в неделю и был единственным из двенадцати заключённых, кто не исчез во время жуткой снежной бури в прошлом Декабре, но для меня это не очень важно. Карлос отбыл свой срок и, когда его отпустили, он снова пришёл работать сюда, убирать в магазине и разгружать грузовики. Он приходит шесть раз в день на все свои тридцатиминутные смены.Теперь, когда я об этом задумался, я не совсем уверен, чем он занимается во время этих смен. Магазин никогда не бывает чистым и грузовики приезжают только дважды в неделю, исключительно в дневное время, из-за договоренности, заключённой в результате одного «инцидента». Может, однажды я спрошу Карлоса, что за работу он выполняет. Всё, что я знаю, это то, что из всех, кого я знаю здесь, он больше сильнее всего походит на моего друга.Когда Карлос подошёл ко мне на моём рабочем месте прошлой ночью, я знал, что происходит что-то необычное. Он обливался потом, был бледен и, казалось, что вот-вот потеряет сознание. Он продолжал оглядываться на мужчину в костюме, который забрёл в магазин и стоял рядом с автоматом для холодных напитков. Карлос сказал, что нам нужно поговорить. Сейчас жеЯ ответил ему «Валяй», но он отказывался говорить что-либо, пока я не проследовал за ним в морозильник.Обычно я ненавижу оставлять парадную часть магазина без присмотра. У нас бывают случайные шоплифтеры. Плюс однажды Рокко пробрался внутрь и удрал с двумя блоками сигарет. Но Карлос выглядел серьёзным, так что для него я сделал исключение.Как только мы оказались в обмораживающей безопасности морозильной камеры, Карлос спросил меня, видел ли я парня в костюме. Я сказал, что видел его. Он спросил, знаю ли я того парня. Я сказал, что как-то видел его в городе. Его звали Киффер. Он учавствовал в каких-то выборах, не помню точно каких, и останавливался возле заправки время от времени. Он водил старый чёрный внедорожник, который принимал только премиум бензин. Я не особо знал о нем в городе, но он определенно был местным. Его фотография стояла на витрине для трофеев в моей школе, в память об одном из соревнований, которое он выиграл за много лет до того, как я туда поступил. Полагаю, у нас было много предметов для гордости. Я знал о Киффере, но мы не были знакомы. После того, как я рассказал обо всём этом Карлосу, он покачал головой и сказал: «Нет. Это не может быть Киффер».Я спросил: «Почему нет?»И Карлос ответил мне: «Это не может быть Киффер, потому что Киффер мёртв уже два дня. Его тело сейчас в багажнике моей машины»Вот тогда всё стало странным.Это была очень странная ночь. Между руками-растениями, Фермером Младшим и тем культистом, что не оставлял меня в покое, мне едва удалось собрать свои мысли в кучу.И, конечно, помимо всего этого, была ещё та ситуация с Карлосом.Обещаю, я вернусь и расскажу вам об этом, но сперва мне нужно взять немного кофе.

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