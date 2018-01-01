Истории с заправки. Часть 1

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:42

Причина: Авторская стилистика сохранена

totenkopf Просмотров: 13 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:42 by

На окраине нашего города есть одна задрыпанная заправочная станция, которая открыта двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю. Если вы окажетесь внутри, вы увидитe ряды за рядами низкокачественных чипсов, печенья, консервов, и маринадов. Сроки годности на банках подозрительно отсутствуют, как будто бы эти банки были поставлены там много лет назад в какой-то ошибочной попытке следить за оборотом товаров. Выцветший знак «мокрый пол» закрывает огромную трещину в полу рядом с холодильником, где слои липких выделений сформировали миниатюрную смоляную яму, хранящую в себе бесчисленное количество трупов насекомых и мелких грызунов.Никто никогда не жалуется на обстановку здесь. Благодаря какому-то странному, граничащему с паранормальным, стечению обстоятельств, санинспектор неоднократно отмалчивался по поводу этого места, любезно игнорируя легко уловимый запах какого-то загадочного химического коктейля, который всегда был присущ этому заведению. Он был даже более заметным, чем устойчивый механический гул, исходящий от автомата для холодных напитков, который был установлен в семидесятых, и с тех пор ни разу не обслуживался. Более заметным, чем случайные карманы теплого и холодного воздуха, которые преследуют тебя повсюду. И более раздражающим, чем семья мутировавших енотов, которая жила в подвале прямо за жироотстойником.По крайней мере, мы думаем, что они мутировали. Ну или, как минимум, они выродились до физического уродства и умственной неполноценности. Их Альфа — мускулистый трёхфутовый сукин сын по имени Рокко — множество раз был замечен жующим чужие шины, и, не смотря на то, что его переехали, как минимум, дважды, он продолжает возвращаться.Устойчивый запах — это сладкая комбинация жимолости, аммиака и рвоты, которая никогда не была чётко идентифицирована, но существует теория о том, что запах исходит из-под земли, проникая через тонкие трещины в бетоне, которые растут и расширяются с каждым годом из-за проседания конструкции здания. Сильнее всего он проявляется сразу после дождя и становится до слёз резким, если подойти слишком близко к водостоку, куда даже Рокко с его кланом отказываются ступать.Если зайти внутрь, вы, в какой-то момент, можете увидеть ковбоя из уборной. Он является чем-то вроде городской легенды здесь, и появляется только, если вы одни и ни о чем не подозреваете. Что делает его по-настоящему— так это истории, которые рассказывают люди после такой встречи. Записи о нём имеют диапазон от «довольно странно» до «невероятно причудливо». К примеру, парень в прошлом месяце, который пошел в туалет, но изменил своё решение, когда увидел стоящего рядом с писсуаром ковбоя, одетого в пыльник, бандану, штиблеты и кожанные штаны, держащего в руках связку разных зверушек из воздушных шариков.Или пару недель спустя другой клиент зашел в ту же самую уборную и увидел мужчину, одетого только лишь в ковбойскую шляпу, семейные трyсы и сапоги со шпорами, который в буквальном смысле натачивал топор на старомодной каменной точильне. Когда он зашел, ковбой остановился, посмотрел на него снизу вверх с улыбкой, приподнял шляпу и сказал: «Ну давай, что там у тебя». Если вам достаточно повезёт увидеть призрачного ковбоя, обитающего в уборной, не беспокойтесь. Он безобидный и на самом деле — довольно вежливый. Честно сказать, он не так уж плох. Особенно, по сравнению свещами, которые происходят в этом месте.Когда вы окажетесь внутри этой заправки, у вас могут моментально заболеть зубы. Это странно-распространенный феномен, который никто до конца не понимает. Боль уходит сама по себе через пару часов.Если вы на самом деле зайдете внутрь, вы почти наверняка увидите меня, сидящего за прилавком. Дело в том, что я — единственный сотрудник на полной ставке, и я почти всегда здесь. Возможно, вы заметите, что я читаю книгу. Это потому что интернет, по какой-то причине, здесь не работает, а сотовая связь либо ненадежна, либо вообще недоступна. Если вам нужно позвонить, вы можете выйти и подняться по склону, лучше всего назад к направлению города, потому что другая дорога заведёт вас в лес, и вам абсолютно точно не нужно знать, почему ходить туда — плохая идея. Или вы можете заплатить мне двадцать пять центов за минуту и воспользоваться магазинным телефоном. (Это правило было установленно владельцами, и мне необходимо обеспечить его соблюдение, потому что они проверяют распечатки телефонных звонков. Извините)Пока вы здесь, не обижайтесь, если я с вами не заговорю, потому что, если быть до конца честным, я не всегда точно знаю насколько реален тот, кто заходит в эти двери, и если бы у меня было точное знание обо всех в этом месте, кто мог бы быть настоящим человеком, я бы сошел с ума. А нам здесь больше такого не нужно.Думаю, мне просто хочется сказать, что странные вещи происходят со мной во время работы на этой зачуханной заправке на краю города.Хотел бы я поведать вам о самых странных вещах, которые когда-либо происходили здесь, но я сомневаюсь, что когда-нибудь на это решусь. Их было просто слишком много.Я, в общей сложности, видел четыре гроба внутри магазина, в трех разных ситуациях.Я встречал как минимум дюжину людей, плетущихся назад в город из леса, утверждавших, что они сбежали от инопланетян или от правительственных заговорщиков или еще чего-то подобного. У них не было денег, но им было необходимо позвонить, и я мог просто дать им воспользоваться магазинным телефоном прежде, чем «» снова их найдут. Но правила есть правила, и я не собираюсь терять свою работу просто потому, что ты сбежал из плена, не захватив с собой мелочи.Ну и, конечно же, Фермер Браун (да, это его настоящее имя) который обозлился на нас и жаловался по поводу комбикорма, который мы для него заказывали. Он утверждал, что с продуктом было что-то не так, потому что, как он объяснил, все его животные внезапно приобрели человеческие лица. Мы договорились с ним, предоставив существенную скидку на пару его следующих заказов. Вскоре после этого он перестал приходить, и останки его тела нашли в закрытой изнутри спальне его дома на ферме. Насколько я знаю, это дело до сих пор не раскрыто.Так или иначе, наверное, я еще могу вернуться с одной или двумя историями, но сейчас мне нужно готовиться к работе.Автор - Jack Townsend.

Ключевые слова: Kрипипаста перевод заправка мистика ковбой гробы

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