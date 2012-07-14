Её странный муж…

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 22:38

Сизенко Дарья Просмотров: 17 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 22:38 by

В моей профессии нет ничего такого, что можно было бы посчитать за романтику. Оперативники по большей части строчат протоколы, отчёты, по уши залазят в бумаги. Вот этим я и занималась. Выезд на место преступления, опрос свидетелей, допросы подозреваемых. Изо дня в день. Десятки человеческих жизней каждую неделю. И как-то привыкаешь к тому, что происходит. К этим смертям, к черноте людских дел. В отделе нас работало тогда четверо – я, Мария, Павел и Саша. Но речь не о том. Мой отпуск был спланирован как побег из города и от работы, моего персонального колеса Сансары. Я ещё не обзавелась ни мужем, ни детьми, не обросла домашними заботами. Поэтому могла себе позволить волю.В селе Охарино, в Сибири, жила моя двоюродная тётка Даша. Собственно, о её существовании я слышала только со слов бати, пока тот был жив. Мать предпочитала не распространяться о ней. Тётя Дарья приглашала посетить её с дружественным визитом. С чего бы вдруг? Ну а мне что? Я легка на подъём. Поезда, автобусы, пересадки, попутки. Через почти три дня я была на месте. И оставалось мне семь дней блаженства в диких местах. Начальство расщедрилось за мои заслуги, позволив две недели забыть о существовании работы.Охарино было каким-то удивительным местом. Всего восемь жилых домов, заброшенная школа, но почта работала. Фельдшерский пункт дышал на ладан. Старики доживали свой век. Оно и понятно. Уйдут они, и сгинет село среди тайги.Дарья Степановна тепло встретила меня. Она держала двух коз, корову, с десяток кур, кроликов пяток. Рассказала про своё житьё-бытьё. Каждый день к ним приезжал микроавтобус «Газель», переоборудованный под перевозку небольших грузов. Охаринцы сдавали молоко, яйца, мясо, ягоды и грибы, а так же то, что росло в огороде. Электроснабжение здесь было, как и везде. Удобства - во дворе. Зато баня своя у каждого была. За неспешными речами, так, между делом, обмолвилась тётушка, что хорошо бы мне ночами в доме находиться, а не бродить по улице. Я успокоила тётку. Приёмами самообороны владею на «отлично», даром что оперативница. Никакие маньяки мне не страшны. Да и разве могут они тут быть. Только звери дикие.- Ленка, да не о том я тебе толкую! – возмутилась Дарья Степановна. Из развлечений у неё было одно радио. Но оно ловило и телепередачи. Наслушалась, видимо, чего-то.- На окраину не ходи. Там в Кузьминском доме недельки полторы назад парочка поселилась не от мира сего.Мои глаза загорелись от любопытства. В отдаленных поселениях люди всегда подмечают странности. И поскольку объяснить могут не всё в силу разных причин, то тут же развешивают ярлыки.- И чем же они не от мира сего?- Галина там живёт. Лицо у неё доброе, правда. На почте с ней свиделись. Немножко поговорили. С мужем своим проживает. Муж у неё чудной… По ночам только выходит. А когда светло, дома сидит. Окна в его половине заколочены. Дед Гриня проверял. И в гостях у них был. Нехорошее впечатление у него осталось.- Тё-ётя Да-ша! – я широко улыбнулась, - вот вы тут живёте в своей глуши и не знаете. Болячка есть такая. Человек не переносит солнечный свет.- Упырь, что ли? – тетка испуганно перекрестилась, - точно!Я поняла, что такие темы с родственницей лучше не подымать. Да и ночь как раз наступает. Перевела разговор на другие рельсы. А потом мы разбрелись спать.На следующий день я не смогла долго дрыхнуть. Снился какой-то мужчина. Грустил. Смотрел в окно. Прямо на меня. Даже что-то мне говорил. Снов я не боюсь. Впечатлил меня тёткин рассказ. Пойду и выясню что там за Галя такая. А то никакого покоя! Опер и в Африке опер! Спать зато буду спокойно.Погода как на зло испортилась. Кругом серость, моросящий противный дождик. Дом Галины я нашла сразу. Меня как будто тянуло туда. Я встала у калитки, раздумывая стоит ли вообще совать свой нос в чужие дела. Не на работе ведь! На крыльцо вышла немолодая женщина, лет сорока. Голову покрывал светлый платок, в руках - корзина. Куртка длинная, джинсы, сапоги резиновые. Куда она собралась в такую погоду? Мне стало неловко. И я уже хотела было повернуть назад.- Подождите. Вы – Лена? – окликнула она меня. Я оторопела. Откуда Галя знает моё имя?- Да. Я Лена, – удивлённо ответила ей.- Тётя ваша вчера сказала, что вы приедете. Заходите. Побудьте у нас. Я только до почты схожу. Продукты куплю и вернусь.- На почте продукты? – я вошла во двор, поднялась на крыльцо.- Ну да. На почте. Магазин здесь давно закрылся. Продукты на почту привозят.- Ну… Хорошо…Галя открыла мне дверь, крикнув в глубину дома:- Вась, у нас гости! Собери на стол!И добавила тише уже для меня:- Вы проходите, не стесняйтесь. По коридору и направо. Вася не даст вам скучать.А я уже была в дверях в тот момент. Меня очень потянуло зайти. Необычное ощущение. Разулась в начале коридора, куртку оставила на крючке, там где хозяева вешали свою одежду. Пахло яблоками, пирогами, немного квашенной капустой и укропом. Галя закрыла дверь, я даже не обернулась. Меня манило всё дальше. Прошла направо. Как и сказала Галя. Комната, приглушенный искусственный свет. Возле стола стоял мужчина с бородой и усами. Почему-то сразу в голове родилась ассоциация с геологами - заросшие разудалые мужики у костра с гитарой.- Я не геолог… - сказал мужчина и осёкся, - извините.Закрыл лицо руками, помотал головой. Я замерла. Что это значит?! Он мысли мои прочёл?! Как?!- Будете картошку с мясом? Галя тут готовила… Вас… Ждала… - продолжил он.- А с чего вы решили, что я сюда приду? – я на всякий случай отошла поближе к коридору. Лицо мужчины показалось мне очень знакомым. И меня вдруг будто током шарахнуло – так это же его я видела в окне!Василий устало осел на стул. Спрятал лицо в ладони.- Опять придётся переезжать…. – с тоской пробормотал он.- Почему?! – я захотела подойти поближе. И подошла. Пододвинула второй стул. Села рядом.- Как вы думаете, Лена, кто я… - он посмотрел на меня прямо. На секунду я выпала из реальности, как будто провалилась в глубину его карих глаз.- Экстрасенс! Нет? – моя слабая попытка выдвинуть более-менее версию получила в ответ горькую усмешку.- И это тоже. Но не главное. Подумайте, кто я по-вашему? – он ждал от меня ответа. И на сей раз я пристально вгляделась в его лицо.Василий взял меня за руку. В ладони запульсировало, стало жарко и сладкая нега начала разливаться внутри меня. Неясное желание затронуло мой разум. Оно обретало чёткость и ясность. Мне вдруг захотелось, чтобы он поцеловал меня. Не в губы. В ладонь, у запястья, или, может быть, между шеей и плечом... и … Перед глазами проплыло видение… вот он кусает меня и пьёт кровь. Меня не пугает такое дело. Наоборот. Ведь ничего плохого. Даже и хорошо. Для него и для меня. Даже…Хлопнула входная дверь. Необычное состояние сошло на нет. Вскоре в комнату вошла Галя. Она принесла колбасы, сыру, хлеба. Василий не отрывал от меня взгляд.- Он что… Вампир? – я слышала себя будто со стороны. Галя переглянулась с мужем. Вздохнула тяжело.- Я её ещё не пил, любовь моя, – быстро сказал он. – Не всё же тебе одной со мной маяться. А ей надо помочь.Дальше я, кажется, потеряла сознание. Или… Почему-то обнаружила себя стоящей возле калитки перед домом Галины. Зашла во двор. Постучала. Никто не открыл. Дождик действовал на нервы. Вернулась к тётке.Та с порога начала меня отчитывать. Мол, что я хожу невесть где, и она уже всё передумала, что могла. Телефонами здесь не пользовались. Вышки сотовой связи не было. А единственный аппарат был на почте. А я и сама не могла ей внятно ответить, где пропадала целых два часа. Потом мы пообедали. Я прилегла поспать. Слабость такая навалилась. Решила снять с себя водолазку, которую надела утром. На плече что-то зачесалось. Я машинально поскребла в том месте кончиками пальцев. Нащупала странные отметины. Метнулась к зеркалу – небольшие ранки, похожие на укус. Без синяков. Совершенно не болели. На всякий случай промыла перекисью и заклеила бактерицидным пластырем. Позже я узнала, что Галя и её муж покинули Охарино. Быстро собрались, договорились с водителем «Газельки» и уехали после захода Солнца.О ранках я совершенно забыла. Зажили они быстро. Отпуск прошёл замечательно. Я вернулась в город. Привезла массу впечатлений и странный сон о том, как я общаюсь с неким бородачом, похожим на геолога. То говорю с ним, то он обнимает меня и касается губами того самого места, где были ранки.Возвращение моё из отпуска совпало с прохождением медкомисии. Как обычно. Меня отправили почему-то к кардиологу после прохождения ЭКГ. Кардиолог, серьёзный степенный мужчина – направил на УЗИ сердца. То, что он мне выдал затем, я восприняла как чудо.- У вас, Елена Викторовна, работа тяжелая. Сердечко слабоватое. Вы же в отпуске были, верно?Я подтвердила.- И чем там занимались? У вас все признаки инфаркта, но… вот и рубец на сердце. Как вы себя чувствуете?Я пожала плечами.- Хорошо чувствую.- Этот отпуск мог стать для вас последним. К сожалению. Но что-то вас спасло… Не припоминаете что? Может, вы к нетрадиционной медицине обращались?Моё сознание с трудом переваривало информацию. То есть, я как бы должна была умереть? И как бы меня что-то спасло. Или кто-то… кто-то…Я внезапно подскочила, как ужаленная. Я вспомнила Галю, её мужа странного… Но… Ведь вампиры… Как так… Они ведь…Доктор списал мою реакцию на то, что я осознала новость. Мой восторг и нервное возбуждение.А я с тех пор жду второй встречи с Василием. Чтобы сказать ему спасибо. Вампир он там или ещё кто. Не суть. Но он меня спас. И это факт. Спас! Не убил! Фактам я верю.Теперь фильмы о вампирах смотреть не могу. Почему-то вижу ложь. Умом понимаю, что кино это выдумка. И всё же...Историю свою держу при себе. Поскольку кто же мне поверит... Хоть я и опер.

Ключевые слова: Мистика вампир инфаркт село авторская история

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