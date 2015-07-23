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Страшилки

Звонок Дьяволу

Дарья осталась ночевать у своей подруги в связи с тем, что родители Анны уехали по служебным делам. В голову начали приходить разнообразные нехорошие идеи, одна из них гласит: «Почему бы и не вызвать кого-нибудь, я даже знаю некоторые сайты». Аня достала ноутбук и нашла несколько способов, но звонок дьяволу заострил особенное внимание на себе. В инструкции не было ничего сложного, просто набрать номер «666666» и код города, совершать звонок необходимо в полночь, когда вся нечисть пробуждается ото сна.

Выждав время, Даша нажала на вызов, подруги настолько поверили в это, что их надежда, что вот сейчас в мгновенье ответит жуткий дьявольский голос, была неимоверно высока. Все же последовало огорчение, голос был, но женский: «Неправильно набран номер, проверьте правильность набранного номера и перезвоните»

Еще немного подурачившись, подруги уснули.

Потревожил сладкий девичий сон звонок мобильного телефона, Дарья машинально потянула руку к аппарату и нажала на сброс.

Утром Аня пошла домой, чтобы успеть исчезнуть до приезда родителей подруги, уж не воспринимали они ночные посиделки. Даша закрыла дверь и вновь прилегла в уютную постель, не успевшую остыть от утреннего холодка. Она, вспомнив про ночной звонок, посмотрела список не принятых и была безумно напугана, тот самый номер перезвонил ей. Жуть расползалась по комнате, Даша попыталась достучаться до Ани, но та оказалась недоступна.

Вечером Дарья зашла к Анне, мама сказала, что она до сих пор не явилась, но девочка утверждала, что подруга отправилась домой рано утром и не должна была нигде задерживаться.

Где только ни искали пропавшую, но ни следов, ни свидетелей, ни телефона ребенка так и не нашли. Словно дьявол похитил.

Автор: Anastasie Gray.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:50
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 12:50 by Сделано_в_СССРПросмотров: 34Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Подруга звонок дьяволу жуть страх исчезновение

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 13:21
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Серьезно что ли? "Алло. Сотона? Где я?"
Пойду что ли тоже звякну.. а то он никогда так за мной не придет. Попрошу по дороге хлеба купить.
Зарегистрирован: 23.07.2015
       
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