Искупление. Часть третья

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 09:28

Капитан-командор Просмотров: 29 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 09:28 by

Пиршественный зал был определённо прекрасен, причём прекрасен во всех отношениях. Высокие стрельчатые своды, витражные окна, в которые пробивался вечный свет багрового заката, золотые канделябры, на которые чудесным образом не падало ни капли воска, хрустальные фужеры, в которых свет перелевался тысячами красок, пестрые груды фруктов, кущи салатов, жаркое, какого не пробовал во всю свою жизнь ни один монарх... И не мудрено, ведь пир этот был приготовлен лучшими кулинарами, какие только жили за все тысячелетия, что протекли с момента создания Вселенной.По какому же случаю было затеяно это великолепное торжество? Извольте - по причине надвигающегося конца света. Нет, не то чтобы пирующие были черствыми извращенными обжорами - нет, нет. Ведь это человеческие пороки, а сидевшие за столом людьми вовсе даже никогда и не были. Впрочем, имеет смысл прекратить данное излияние и вернуться к происходящему на пиру.Так вот, пиршественный зал был прекрасен, и потому один из гостей (неизвестно, кто именно) хотел засвидетельствовать свое восхищение посредством длинной и пышной, как павлиний хвост, тирады. Однако в самый момент, когда бокал его уже вознесся ввысь и уста открылись для слов, в залу, распахнув тяжелые двери, как-то потерянно выпал церемонимейстер. Дробно цокая тростью, он выдвинулся приблизительно в центр помещения и хриплым басом прокаркал:- Господа Клюв и Коготь, с пакетом и предписанием...Договорить он не успел. В залу вошли двое, точнее вошёл лишь один, другой скорее влетел. Имя и внешность первого из вошедших несомненно небезызвесны читателю, но несколько иначе обстоят дела со вторым, а именно с Когтем.То был демон внушительного роста, казалось, весь состоявший из густого смоляного дыма. На голове его не имелось никаких черт лица, лишь кипящая темнота. На месте сердца ослепительно пылал сгусток искрящегося огня, но на общем фоне выделялась правая железная кисть демона - на ней тускло мерцали пять когтей, что так недавно красовались на груди Исполнителя.- Здесь ли проживают господа Люцифер, он же Сатана, Азазель, Бегемот, Вельзевул, Молох и прочие? - фамильярно-развязным тоном вопросил Клюв.- Здесь, - из-за стола поднялся высокий худощавый шатен.- А не соблаговолит ли называться первый, из оглашенных? - продолжил дух.- Соблаговолю, - процедил сквозь зубы шатен, - это я.- В таком случае примите послание моего повелителя, претемного князя Мрака, владыки Кундугура, - и Клюв мгновенно очутился подле Сатаны. Последний изменился в лице, и даже сквозь напомаженные пряди его начали пробиваться козлиные рога.- Что же просил претемный передать мне? - спросил он, нервно покусывая нижнюю губу.В этот миг Коготь раскаленным смерчем прокатился по пиршественному столу, заставляя скатерть пылать, а фужеры плавиться. На ходу подхватил он графин с темной густой жидкостью, определить естество которой не составило бы труда для любого криминалиста, и опрокинул его содержимое в свою черную бездонную пасть.- Да что это, эгхм... (чертыхаться Люциферу было несколько неудобно) такое? - в бешенстве зарычал хозяин пира. Азазель и Абигур, торопливо вскакивая со своих мест, вытянули из под полы пиджака блестящие револьверы, Сатанакия, выползший из какой-то щели, уже спешил к нарушителям празднества с толпой стражников, но Клюв провел по воздуху тростью и весь сонм демонов застыл, каждый в своей мимолетной позе.Посланник Кундугура неторопливо подошёл к ближайшему, стянул с его вилки оливку и задумчиво отправил в огненное нутро своей маски. Затем достал из кармана плаща карту с чёрной типографской буквой "F" и изрёк:- Мой князь просил вам передать эту карту и строку из одного малоизвестного стихотворения, а именно эти слова - "Вам смерть назначил рок".С этой фразой карта опустилась на стол.Сатана возмущено рявкнул:- Что это все значит?- Эта карта означает слово "Фатум", а стихи... Коготь выполняй!Коготь напыжился, пламя объяло его силуэт, когти на правой железной перчатке запылали чернотой, снопы пламени заставляли вскипать камни, обращая творение давно покойных мастеров в бессильный прах. Демон парил под потолком, изрыгая потоки змеящегося огня, которые рисовали копотью и искрами свою чудовищную картину хаоса.Послышался стрекот пулемета - Клюв, оперившись в сталь, еле удерживал в руках пляшущую от дикой отдачи трость, которая посылала, впрочем, довольно часто мимо цели, целые стаи пуль. Вот разлетелись на осколки уже успевшие обратиться в камень стражники, вот смерч свинца пронесся по витражам, вздымая ураган стеклянных лезвий...Наконец, убедившись, что Коготь и так неплохо справляется с приказом, посланник Кундугура приблизился к Люциферу и вытащил из трости, как из ножен, длинный, больше напоминающий иглу, кинжал.Клюв тихо произнёс, - покойся с войной, - и ударил правителя Ада в самое сердце. Фигура Сатаны начала искажаться, покрылась бурунами огня, длинные языки которого расходились все дальше и дальше, так, что даже Клюв почел за лучшее отойти в сторону. Вернув кинжал на место он крикнул куда-то в бездонную черноту дыма:- Коготь, заканчивай сам, я отправляюсь к владыке!Из копоти послышалось утвердительное рычание, и через секунду, вспарывая тяжелые кольца Кругов Ада, стальная птица неслась ввысь, вздымая камень и пламя.***Сады демонов, когда-то одно из самых прекрасных мест во Вселенной, ныне подернулись пеленой смерти. Деревья и цветы, что были принесены сюда из каждого мира Спирали, обратились в тлен. Вековые дубравы обросли плесенью, реки наполнились кровью, камень всюду был исполосован густыми прорезями лишайника.Над всем этим царством гибели парила, что-то высматривая, железнокрылая птица с огненными глазами - Клюв.Наконец дух камнем понесся вниз, завидев согбенную фигуру своего господина.Кундугур стоял, склонившись над кучкой пепла, ещё курившейся синеватым дымом.- Какие вести принес ты мне, Серафим Мрака? - спросил он, завидев своего посланника.- Добрые, - ответил Клюв, склоняя голову, - Ад пал, мой князь.Немного выждав, он добавил, - Цитадель Шестирукого тоже, осмелюсь спросить?Кундугур утвердительно кивнул и торжественно произнес, указывая на пепел перед собой:- Тот прах, что сейчас уносится ветром времен, тот прах, что уже никогда не станет живым существом... Принадлежит великому царю демонов, Шестирукому Уназартуштре, чьи глаза видят все, чей слух все слышит... И прочий бред, - голос его изменился, - ты принёс мне, что нужно?- Да, мой князь! - дух протянул демону сверток.Кундугур неторопливо распустил бечевку, стягивавшую пакет, раскрыл хитросплетение изгибов... На пергаменте лежали осколок блестящего антрацита и золотой венец, украшенный рубинами.- Сердце и корона Люцифера, - злорадно улыбнулся князь Мрака, - настало время соединения воедино, - с этими словами он поднял из пепла другой венец, платиновый, инкрустированный карбункулами, и осколок гранита. Камни мгновенно исчезли в пасти чудовища, венцы в свою очередь плавились в его когтистых лапах, сливаясь в одну корону. Металл объединялся с металлом, зубцы нового символа власти остро вздымались над хаотичной мозаикой драгоценностей.Демон удовлетворенно протянул Клюву корону и приказал:- Коронуй меня!Дух удивлённо воззрился на повелителя:- Я не смею...- Ещё как смеешь, ты был Великим, а потому ты и только ты имеешь право короновать меня.Клюв послушно принял корону, прокашлялся и произнёс:- Именем Великой Спирали я, носитель Знака пяти лучей, короную тебя, претемный князь Мрака Кундугур Урганот на царство над всеми мирами, живыми и мертвыми и теми, кто не жив и не мертв. Да будет так, - корона плавно опустилась на голову Кундугура, Клюв поспешно подал ему руку, - вставайте, мессир.Кундугур благодарно взглянул на слугу и оба, окутанные темнотой скрылись, навеки покидая мертвые земли. Ключник, незримо присутствовавший на коронации, запер за ними ворота - живым не место среди мертвых, а потому поле брани следует закрыть для всего сущего.***Вдали одиноко маячило полуразвалившееся здание. Ноги проваливались в седую мглу, сколько Красный не старался. Взлететь он не мог - не пускал барьер, зависший над землей, а скопировать походку командора, который, судя по всему, вообще не испытывал затруднений в передвижении было просто невозможно.Демон мало что слышал об этом месте, впрочем, достаточно, чтобы осознать его неординарность. В этом мире не существовало никаких законов: ни времени, ни гравитации. Здесь не могли долго находиться люди, да и вообще те, кто был жив. Даже Красный, будучи демоном, чувствовал, что его постоянно пытаются растащить на частички сотни крошечных рук.Вообще этот мир был чем-то вроде трафарета для создания других, но в отличии от них он не поддавался серьёзным изменениям. Попытки создать день и ночь, воздух, воду, что либо, кроме того что здесь было, проходили втуне. И мир под номером "1" оставался все таким же - серая мгла под ногами и серая мгла над головой.Наконец руины приблизились настолько, что можно было уже разобрать, что это вовсе и не руины. Строение скорее являлось смешением архитектурных стилей: сквозь готические стрельчатые башни, где-то даже подменяя собой потрескавшийся от времени контрфорс, прорастал аккуратный корпус МПСВ, довольно низкий - всего четыре этажа.- Назовите себя, - прозвучал в воздухе бесцветный мягкий голос.- Великий ординатор Лоскано, - отозвался командор.- Бригадир Иероним Красный, - бросил в пустоту демон.Дверь корпуса, искусно подогнанная под старинную арку, отворилась на одну створку. В проеме показался человек в форме кавалериста МПСВ. Хотя нет... не человек! В дверях самым нахальным образом расположился вурдалак. Бригадир мгновенно метнулся к противнику, превращаясь в сплошное огненное месиво... Демон недоуменно осмотрелся: сколько он ни пытался, сдвинуться с места не мог - Лоскано крепко держал его за портупею.- Какого черта? - возмущенно рявкнул демон, - это же враг!- Нет, - отрезал командор, - он бескуд, вурдалак живокусающий, если точно, но он не враг. Или ты серьёзно думаешь, что все пострадавшие от кровососов кавалеристы ликвидируются? - он насмешливо взглянул на бригадира.- Ладно, ладно, я понял, - досадливо протянул Красный, принимая человеческий облик.***Погрузка проходила успешно. Чудная техника исправно закатывалась в огромную двухцветную пилюлю межпространственника - люди (да и не только люди), конечно, довольно умные существа, но до всего сами могут и не дойти. Бескуды что-то подкручивали, подправляли. Демон и командор следили за процессом. К ним подошёл лейтенант и доложил, что погрузка завершена:- Кто возглавит полет? Прошу прощения за спешку, но необходимо покинуть площадку уже сейчас, ординатор.- С вами отправится бригадир Красный.Демон поперхнулся порошком душ, упакованным в аккуратный контейнер, и возмущённо взвыл:- Вы не имеете права!- Как раз право то я и имею, - холодно ответил Лоскано, - я ваш непосредственный начальник - это раз, во-вторых, я должен принять этот бой в одиночестве, я-то хотя бы бессмертен...- Нет, - отрезал бригадир, - полет возглавите вы, - он доверительно похлопал лейтенанта по плечу, - тем более, что я плохой стратег. А вы, - гораздо жёстче взглянул он на командора, - в прошлый раз тоже сражались один, а теперь происходит форменная чертовщина! К тому же, если вы не соврали мне, я создан из души бессмертного, значит, вдвойне бессмертен - я же, хоть и искусственный, но демон.Лоскано раздраженно сплюнул и приказал:- Полетите одни, в случае необходимости применить штатное вооружение капсулы, его будет вполне достаточно. Трогай, - махнул он рукой.Лейтенант кивнул, отдал честь и шмыгнул в капсулу. Корабль загерметизировался, заплывая густой смесью брони, чуть приподнялись над полом и, подобно дирижаблям, поплыли через седую мглу вдаль, за пределы Вселенной. Там эти корабли будут ждать сигнала, сигнала, чтобы вернуться и, если потребуется, начать всё заново.Командор укоризненно посмотрел на демона:- Зря, очень зря!Бригадир усмехнулся и просто ответил:- У меня, как и вас, есть неоплаченные счета.Один из штатных телефонов гулко зазвонил в опустевшем здании. Лоскано снял трубку и дежурно спросил:- Говорит Пункт удаленного контроля номер семь, кто на проводе?Из трубки, прорываясь сквозь помехи, донеся хриплый голос:- На проводе Мрак. Мы прибыли.

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