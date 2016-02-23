Звёзды...Мне кажется, что звёзды говорят со мной,
Полны загадок, и так манят, вместе с матушкой - Луной...
Их лик прекрасен, но так холоден, и ни на что он не похож,
Лишь знаю, что их взгляды порождают в теле дрожь!
Они отрада и погибель звездочёта. Любил я с детства грациозность их и стать,
Ведь звёзды далеки и, несомненно, часть чего-то. Мне, смертному, их тайны не узнать...
Мне снятся сны о космосе манящем, о мире звёзд, чарующем людей.
Я счастлив там! Я, словно, настоящий. Они зовут - настойчивей, сильней!
И зову не поддаться всё сложнее, Луне и звёздам, дать последний свой обет,
Закончить своей жизни эпопею... К мечте лететь сквозь яркий свет комет...
Мне кажется, что звёзды говорят со мной,
Полны загадок, и так манят, вместе с матушкой - Луной.
Их лик прекрасен, но так холоден, и ни на что он не похож,
Лишь знаю, что их взгляды порождают в теле дрожь...
Сегодня, 14:35 by QustoПросмотров: 52Комментарии: 7
Ключевые слова: Звёзды Луна космос человек авторский стих