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Стихи

Звёзды...

Мне кажется, что звёзды говорят со мной,
Полны загадок, и так манят, вместе с матушкой - Луной...
Их лик прекрасен, но так холоден, и ни на что он не похож,
Лишь знаю, что их взгляды порождают в теле дрожь!

Они отрада и погибель звездочёта. Любил я с детства грациозность их и стать,
Ведь звёзды далеки и, несомненно, часть чего-то. Мне, смертному, их тайны не узнать...
Мне снятся сны о космосе манящем, о мире звёзд, чарующем людей.
Я счастлив там! Я, словно, настоящий. Они зовут - настойчивей, сильней!

И зову не поддаться всё сложнее, Луне и звёздам, дать последний свой обет,
Закончить своей жизни эпопею... К мечте лететь сквозь яркий свет комет...

Мне кажется, что звёзды говорят со мной,
Полны загадок, и так манят, вместе с матушкой - Луной.
Их лик прекрасен, но так холоден, и ни на что он не похож,
Лишь знаю, что их взгляды порождают в теле дрожь...

Звёзды...
Сегодня, 14:35 by QustoПросмотров: 52Комментарии: 7
+8

Ключевые слова: Звёзды Луна космос человек авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 15:24
+1
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3740|0)
Публикаций: 479
Комментариев: 2 154
Просто космическая красота в строчках)
Плюс)
Зарегистрирован: 23.02.2016
                 
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:35
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1271|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 465
Я так люблю смотреть на звёздное небо. Щемит на серде при этом! Но они не говорят со мною, а просто мигают в этой чёрной пустоте. А моя душа парить где-то там в безбрежном океане.
Во! Эти стихи, знаете ли, тоже надо выразительно прочесть под звёздным небом, чтобы проникнуться ++++++
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#3 написал: Asheera
Сегодня, 16:34
+1
Группа: Посетители
Репутация: (189|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 603
Звёзды поют музыкой Сфер.
Плюс неохватный!
Стих воздушный, неземной.
Как будто душа домой вернулась на миг....
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
#4 написал: Космонасть
Сегодня, 16:47
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (669|0)
Публикаций: 87
Комментариев: 1 375
Очень чувственно и трогательно! Спасибо!
Зарегистрирован: 2.11.2017
     
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 19:07
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1842|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 166
Очень красиво, именно это и чувствует любой человек глядящий в ночное небо) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#6 написал: kusi
Сегодня, 20:17
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: (2820|0)
Публикаций: 347
Комментариев: 6 838
Очень атмосферный стих! От меня океанический плюс)
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#7 написал: Qusto
Сегодня, 21:11
0
Группа: Редакторы
Репутация: (804|-1)
Публикаций: 294
Комментариев: 2 306
Спасибо за отзывы, дорогие девушки. blush
Зарегистрирован: 14.07.2012
                
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