Загадочная воинская часть. Часть третья

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 10:52

Причина: Стилистика автора сохранена.

Zixod Просмотров: 24 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 10:44 by

Повестка пришла, как это случается у многих, неожиданно. Только закончил возиться с учебой, предвкушаешь отдых, строешь планы на лето. И тут это. Мать огорчилась, она надеялась, что после каникул я поступлю в магистратуру. Отец же... Не то, чтобы он был рад, но особо и не печалился.Военкомат обещал службу недалеко от дома, что меня вполне устраивало. Однако, в конце концов мне объявили, что служить я пойду в ВДВ, и меня это даже обрадовало. И уже в последний момент, когда до ухода в армию оставались считанные дни, стало известно, что меня на самом деле отправляют в какую-то глушь в С-кой области.Куча родственников собралось на проводы, все мне говорили, что, мол, армия - школа жизни, вернусь мужиком и т.д. Я же их радости не разделял. Уже к концу застолья, когда часть гостей спала, а другая горланила песни, вспоминая армейскую службу, ко мне, пошатываясь, подошёл дядя Саша, который часто приезжал к нам. Плюхнувшись на стул рядом, он невнятно сказал что-то про то, что тоже служил в этой части, и мне надо быть очень осторожным, если я хочу вернуться домой. Его слова меня удивили, и я попытался узнать причину того, что он сказал, но дядя уже спал - алкоголь сделал свое дело.Наутро я явился в военкомат, где нас погрузили в автобусы и повезли на вокзал. Спустя почти 10 часов пути мы вышли на какой-то мелкой станции, расположенной у леса. У перрона уже стояли армейские грузовики, в кузове которых нам предстояло провести остаток пути. Спустя еще 3 часа, мы ехали по узкой дороге среди густого леса. Ребята, сидевшие рядом со мной, шутили, что теперь нас никто никогда больше не увидит.Грузовик начал сбавлять ход. Приехали? Но нет, оказалось, стоим перед КПП. Я немного высунулся из-под тента, осматриваясь вокруг. Будка, забор, шлагбаум - ничего особенного. Вот стоит наш водитель, разговаривающий о чем-то с солдатом в будке. Тут мое внимание привлекла фигура, стоящая поотдаль, в низинке за КПП. Я присмотрелся - рядовой в грязной поношенной форме, бледный, грустный взгляд, смотрящий в никуда. Первой моей мыслью было: "И куда нас завезли? Небось к концу службы так же будем выглядеть. Не могут даже нормальную форму выделить, до сих пор в старых образцах ходят". Тут нам разрешили проезжать. Обернувшись из кузова в сторону КПП, я уже не увидел того солдата.Часть оказалась полузаброшенной - использовались только казармы и часть построек, ближайших к воротам. Как нам позже объяснили, часть готовят к расформировыванию, и поэтому мы последняя "партия" новобранцев, прибывших сюда, а нашей основной задачей станет демонтаж всего, что поддается разборке.Первая неделя пролетела незаметно, нас даже не обижали деды, которых в части хватало. Однажды вечером, по пути в казарму, мы остановились от странного звука - со стороны полей раздавался явный шум мотора. Проходивший мимо командир, спросил нас, почему мы остановились. Послушав шум, он побледнел, едва слышно прошептал: "Опять началось" и быстро ушёл.Ночью мы проснулись от стука в окна казармы, однако снаружи никого не оказалось. Несколько ребят рассказывали о странных тенях в коридоре по ночам, кто-то же слышал посторонние шумы.Деды сначала отнекивались, но потом тоже рассказали о подобных явлениях. Оказалось даже, что 3 из них при марш-броске через лес заблудились, и спустя пару часов вышли к части, однако на деле их не было несколько дней.Спустя месяц мы уже привыкли к стукам, шумам и неожиданным отключениям электричества, так что внимания на них больше не обращали. Все было достаточно монотонно и размеренно, однако я все же иногда вспоминал слова дяди Саши.Однажды, после обеда, ко мне подошел Кирилл - парень, с которым мы сдружились. Он явно был чем-то взволнован.- Кирюх, что стряслось?- Там это... Человек... Заснял... Смотри.Кирилл протягивал мне свой телефон, на экране которого был снимок нашей казармы. А около ее угла стоял человек, очень похожий на моего "знакомого", что я видел у КПП.- Это ты сейчас сфоткал? Отдышись и расскажи нормально.- Да, сейчас... Уф... Я после обеда, как всегда, пошел покурить в закуток, чтобы не спалили. Ну и решил сфоткать наши казармы, показать потом дома, что у нас, как было тут. А потом на фотке вижу его... Только в реале его там не было!- Спокойно, Кирилл, спокойно.- Ты знаешь, что это за хрень?- Нет, но хотел бы знать...Прошла уже половина срока, но дел в части не убавлялось. Нам, наконец, приказали доломать остатки построек в центре территории. Мы снесли стены, демонтировали полы, и хотели было попытаться ломать бетонное основание здания, но нам сказали, что уже сделанного достаточно. Уходя от руин, я бросил взгляд через плечо и вздрогнул: у развалин стояли 5 фигур в форме старого образца, опустив головы. Я моргнул, и вокруг уже никого не было. Да что же тут происходит?Ночью, встав в туалет, я увидел в коридоре тень, висящую под потолком. Повисев так немного, она метнулась в кладовку, где хранился инвентарь для уборки. Я поколебался и, нервно сглотнув, последовал за ней. Подойдя к двери кладовки я прислушался, а затем потянул ручку на себя. Но дверь, на которой не было никаких запоров, не открылась! Неожиданно за дверью громыхнул выстрел. От неожиданности я сел на пол, но тут же вскочил и дёрнул ручку двери. Теперь она легко открылась, но внутри было пусто. Да что же тут творится?!Через несколько дней я снова увидел те силуэты на том же самом месте. Я больше не боялся, мне даже стало интересно. Кажется, они не просто стоят с опущенными головами, а смотрят куда-то. И, кажется, это бетонный пол, который мы так и не снесли.Ночью, незадолго до подъема, я улучил момент и пробрался к тому месту. Там я обнаружил интересную вещь - пол был неоднородным! В одном месте бетон явно был залит гораздо позже. Конечно, это еще ни о чем не говорило, но...Рассказав об увиденном Кириллу, я предложил на следующую же ночь стащить инструмент и немного разломать тот пол.Ночь. Мы крадемся вдоль казармы к центру территории. Приближаемся к месту. Неожиданно Кирилл тыкает пальцем в руины. Я тоже вижу: снова те 5 фигур. Мы подходим ближе. Раздаётся отчетливый грустный вздох и... Фигуры растворяются в воздухе. У меня волосы дыбом. Но раз решили, то надо закончить дело. Находим то место. Удары по бетону, он разламывается. Под ним остатки формы, кости. А дальше - скандал, увольнения офицеров, долгие разбирательства. Нас это, впрочем, не коснулось. Мне и Кириллу лишь было сказано, что нехорошо по ночам не быть в казарме. А потом всех, кто был в части, перевели в другие места. Я же попал в часть недалеко от дома, где и служил до дембеля.И лишь спустя несколько лет я узнал развязку той истории, и то благодаря знакомому, занимающему далеко не последнее место в органах.Как выяснилось, еще очень давно в части был командир, неизвестно как попавший в войска - был он очень неуравношенным, откровенно говоря - психом. И к тому же очень алчным. Настолько был падким на деньги, что решил толкнуть оружие из части каким-то бандитам. Провернул он это дело ночью, вот только не ожидал , что свидетелями этой сделки станут 5 солдат-срочников. Тот командир застрелил их на месте из своего пистолета с глушителем, который прихватил, видимо, на случай, если не получится сговориться с покупателями. Потом он собственноручно замуровал их тела в полу того здания, потому что заходили туда редко. Также выяснилось, что бандиты застрелили ещё и солдат, стоящих на КПП. Командир же окончательно сошёл после всего этого с ума и, уединившись в кладовке той самой казармы, застрелился. Проводилось расследование, но виновных так и не нашли. Только спустя несколько лет удалось разговорить отставного офицера из той части, с которым общался сумасшедший. Честно сказать, я был в шоке от этой истории. И до сих пор я думаю: что было бы, если бы мы не решились разобраться в причине этих явлений?

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