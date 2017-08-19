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Заброшки


Заброшки

Заброшенная марокканская воинская часть в оккупированной Западной Сахаре

Передвигаясь в начале 2000-х по Западной Сахаре увидал вдалеке от асфальта в пустыне какие-то строения и технику. Людей вокруг не было. В конце командировки плюнул на все запреты, прыгнул в машину и поехал посмотреть.

Заброшенная марокканская воинская часть в оккупированной Западной Сахаре

Заброшенная марокканская воинская часть в оккупированной Западной Сахаре

Оказалось, что это заброшенная (а может законсервированная?) марокканская воинская часть на территории оккупированной Марокко Западной Сахары.

Такие у них казармы.

Заброшенная марокканская воинская часть в оккупированной Западной Сахаре

Заброшенная марокканская воинская часть в оккупированной Западной Сахаре

Заброшенная марокканская воинская часть в оккупированной Западной Сахаре

Заброшенная марокканская воинская часть в оккупированной Западной Сахаре

Заброшенная марокканская воинская часть в оккупированной Западной Сахаре

Заброшенная марокканская воинская часть в оккупированной Западной Сахаре

Это казармы внутри

Заброшенная марокканская воинская часть в оккупированной Западной Сахаре

Заброшенная марокканская воинская часть в оккупированной Западной Сахаре

Назначение этого строения мне неведомо. Может культовое, а может комната досуга у них такая

Заброшенная марокканская воинская часть в оккупированной Западной Сахаре

Заброшенная марокканская воинская часть в оккупированной Западной Сахаре

Заброшенная марокканская воинская часть в оккупированной Западной Сахаре

Нерабочая техника. Для чего стоит – остается только догадываться. Следов стрельбы по ней не видно

Заброшенная марокканская воинская часть в оккупированной Западной Сахаре

Заброшенная марокканская воинская часть в оккупированной Западной Сахаре

Заброшенная марокканская воинская часть в оккупированной Западной Сахаре

Вот так вот они и жили «в полях».
На заднем плане - мой верный "Россинант" :)

Заброшенная марокканская воинская часть в оккупированной Западной Сахаре



Автор: Camel365.
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Сегодня, 16:01 by ЛетягаПросмотров: 28Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Марокко Сахара казармы техника заброшка

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 16:16
+1
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Казармы прикольные.+++
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#2 написал: Elena-lvs
Сегодня, 16:32
+1
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Комментариев: 1 730
Маленькое путешествие....мне понравилось...Плюсик и спасибо
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