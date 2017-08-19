Заброшенная марокканская воинская часть в оккупированной Западной Сахаре

Летяга Просмотров: 28 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 16:01 by

Передвигаясь в начале 2000-х по Западной Сахаре увидал вдалеке от асфальта в пустыне какие-то строения и технику. Людей вокруг не было. В конце командировки плюнул на все запреты, прыгнул в машину и поехал посмотреть.Оказалось, что это заброшенная (а может законсервированная?) марокканская воинская часть на территории оккупированной Марокко Западной Сахары.Такие у них казармы.Это казармы внутриНазначение этого строения мне неведомо. Может культовое, а может комната досуга у них такаяНерабочая техника. Для чего стоит – остается только догадываться. Следов стрельбы по ней не видноВот так вот они и жили «в полях».На заднем плане - мой верный "Россинант" :)Автор: Camel365.

Ключевые слова: Марокко Сахара казармы техника заброшка

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