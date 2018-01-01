Недостройка, или Игра в прятки. Часть вторая

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Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 21:36

Сделано_в_СССР Просмотров: 41 Комментарии: 0 +1 Вчера, 21:36 by

- Анна Васильевна! – встревоженный голос девушки. – Это я Лена из сорок второй… - в трубке послышался ответ, - Витя ваш дома?.. Коля не пришел, он не у вас?..- Нет, Леночка, Витя дома! Коля не у нас, а что случилось?- Кольки нет! Всех обзвонила, уже не знаю, что делать!- Погоди, щас спрошу у своего…Девушка слышала громкий окрик Анны Васильевны, потом невнятные слова, наконец, женщина снова подняла трубку.- Лен, Витя говорит, что видел Колю в последний раз у постройки…Она бросила телефон и выбежала в ночь.Несмотря на то, что на улице середина мая, ветер был пронизывающе холодным.«Я же просила его… зачем туда пошел?..»Лаз, который они прорыли, будучи еще детьми, так и остался. Лена, не раздумывая, пролезла через него.Было до безумия тихо, слишком тихо. Ветер выл, задирая длинный белый халат девушки. Она долго осматривалась, но ничего не увидела, слишком темно.Из-за туч, нависших слишком низко, проглянула луна, полная.Бледный свет окрасил недостройку в мрачные готические тона. Тени прыгали и кружились. Остовы нескольких колон лежали небрежно разбросанные.Сначала увидела мяч у лестницы. А потом его…Колька стоял на краю второго этажа, прямо над торчащей острой железякой, которая, в случае падения, проткнула бы его насквозь.Сердце бешено забилось, отдаваясь в ушах противным импульсом. Ноги онемели, руки похолодели, а на лбу выступила испарина."Коль, - девушка не узнала своего испуганного голоса. – Слезай оттуда!".Мальчик был похож на фарфоровую статую в свете луны. Он не слышал её, совершенно бездвижный, лишённый чувств и разума."Коленька, миленький, слезай!" - бесцветным голосом повторила она.Ветер громко взвыл. Деревья застонали. Скрипели и звенели железяки, ударяющиеся друг о друга.Светило скрылось за упругими тучами. Тьма не ослепила её, как она думала.У входа в здание появился костер. Искорки, уносимые невидимой рукой, поднимались вверх. Ядовито-зеленое пламя извивалось. Только моргнув, она увидела меленькую фигурку.Глаза горели алым словно требуя крови. Розовые ленточки танцевали на ветру.- Олеся… - непроизвольно вырвалось у Лены, онемевшей от страха.- Поиграй со мной… - грубый мужской голос вырвался из маленьких синеватых губ.К ногам девушки подкатился футбольный мяч.- Давай играть! – голова Олеси сделала полный оборот и застыла в немом молчании.- Хорошо, мы поиграем, только отпусти его, - Лена указала взглядом на Кольку.- Отпущу, если выиграешь! – замогильный смех наполнил округу тысячетонной тяжестью.- Во что будем играть? – задыхаясь, шепнула девушка.- В прятки, - пройдя сквозь ядовито-зеленое пламя, ответила Олеся. – Ты прячешься, я ищу! Найду – останетесь здесь, не найду – отпущу! Согласна?..Лена быстро кивнула.- Считаю до десяти! – девочка присела на корточки, зарывшись лицом в платье, и начала медленный отсчет.Раз. Она упала, ноги не слушались её.Два. Поднялась и бросила взгляд на Кольку.Три. Рванула с места.Четыре. Скрылась за стеной.Пять. Перелезла через окно.Шесть. Огляделась в полумраке.Семь. Увидела лестницу ведущую вниз.Восемь. Начала быстрый спуск.Девять. Укрылась за сваленной горкой кирпичей.Десять. Замерла, затаив дыхание.- Я иду искать! – где-то далеко послышался грубый голос.Она боялась пошевелиться. Любое движение могло выдать её.Прислушивалась и думала:«Что стало с Леськой? Почему она такая? Почему не узнает меня? Ведь мы же были подругами!».Она выглянула из-за кирпичей, никого. Если она первая добежит до того места, откуда начинался отсчет и выкрикнет «Туки-Та!», то она выиграет, заберет Кольку и больше никогда, никогда не вернется сюда.Лена не сразу поняла, что позади неё кто-то стоял.Девочка наблюдала за ней, хищно улыбаясь, а потом сильно ударила её головой о стену.От удара в глазах зажглись разноцветные звездочки, которые сменились болью и тонким звоном. По виску потекло что-то теплое. Сердце учащённо билось. Хриплый стон вырвался из горла. Содержимое желудка просилось наружу."Это тебе за мою смерть! – грубо засмеялась девочка и ударила еще раз. – Это ты виновата, что меня убили!".Олеся намотала на кулачок каштановые волосы и потащила девушку наверх. Бросила её у зловещего ядовито-зеленого костра.Она пинала её по животу, по почкам, по груди.Лена и не могла пошевелиться, ей было больно, она хотела кричать."Ты, маленькая сучка, виновата в моей смерти, только ты! Если бы тогда ты не убежала… - девочка сплюнула и продолжила молотить. – Нет, ты не закрывай глаза! – подняв голову, прошипела она. – Будешь смотреть, как он сдохнет!".В девушке зарождалась ярость, всепоглощающая обжигающая, придающая сил ярость. Гнев заполнял кровь, которая импульсами отдавалась в ушах. Сама не зная как, она схватила Олесю за горло, и вбила маленькое тельце в полуразрушенную стену.Лена наносила удар за ударом, словно пыталась впечатать белокурую головку в бетон. Но девочка не кричала, она ухмылялась, через бульканье пыталась даже смеяться.А потом вдруг появился яркий свет. Тело девочки светилось и казалось, разделялось на две части, как будто его разрывали…Девушка увидела его. Весь в лохмотьях, бородатый, грязный. В нос резко ударил запах мочи и алкоголя.У её ног лежало хрупкое тельце, жалобно скуля. Олеся обняла её ноги, как будто искала защиты. Розовые ленточки были мокрыми от крови…Олеся забежала на первый этаж. Все разбежались кто куда. Кто-то за арматурой. Кто-то залез на второй этаж, а кто-то и вовсе спрятался за хиленьким кустиком. Лена уперлась в стенку и медленно считала.Олеся не любила проигрывать и знала, что если она останется здесь - за стеной небольшой комнатушки - её тут же найдут. Она огляделась в поисках выхода.Из лестницы, ведущей в подвал, шел отвратительный запах мочи и затхлости. Она сморщила носик и, придерживаясь за стенку пухлой ручкой, начала спускаться. Свет, который пробивался сверху, осветил кирпичную свалку, больше она ничего не разглядела, слишком темно. Тихонечко, чтобы не задеть ничего, она скрылась за внушительной горкой кирпичей.Олеся сидела, не шелохнувшись, изредка выглядывая из-за укрытия, и смотрела на лестницу.Она не сразу поняла, что в темном подвале был кто-то еще. Кто-то, кто, увидев маленькую девочку с розовыми ленточками, притаился в углу, чуть поодаль от кирпичей.Запах перегара и мочи резко ударил в нос. Он закрыл ей рот огромной шершавой ладонью и обхватил так, что она не смогла пошевелиться.Хриплый и грубый голос, обдал кожу, обжигающе-горячим дыханием.- Тише, миленькая! Я тебя не обижу! Только чуть-чуть поиграем… - он зловеще рассмеялся.Теплая струйка побежала вниз по маленьким ножкам. Ей было жутко страшно. Она хотела закричать, но не смогла. Слезы просто градом текли по щекам, продолжая свой путь на грязных руках с черными отросшими ногтями.Время тянулось долго и нудно в ожидании того, когда детский смех и крики исчезнут. Олеся закрыла глаза и провалилась в обморок.- Ленка, пошли домой! – послышался голос мальчишки сверху.- Не, надо Леську найти! – девочка стояла у лестницы, рассматривая оранжевые прямоугольные кирпичи. – Без неё не пойду…- Она, наверно, домой уже убежала, - хмыкнул пацан. - Забыла что ли, как мамка её наказала в прошлый раз, когда она дотемна гуляла!?Ту, которую звали Ленка, спустилась на несколько ступеней вниз. Ей почудился шорох и какое-то едва уловимое движение.- Ле-е-ен! – девочка подпрыгнула, взмахнув каштановыми волосами.Света подошла к подружке.- Пошли, а?..- Погоди! – отмахнулась она. – Ле-е-ся?! – громкий окрик не отпружинился от стен, он просто утих.- Её здесь нет! – настаивала Светка.Лена набралась храбрости и спустилась к горке кирпичей. Прищурившись, она попыталась разглядеть хоть что-нибудь, но ничего не увидела. Друзья стояли и наблюдали за смелой подругой.А он думал: «Схвачу её! А те испугаются. Когда придут родители меня уже здесь не будет…».Он собирался выглянуть из укрытия. Добыча была рядом, рукой дотянись. Но глупая девчонка хмыкнула и поднялась наверх.«Упустил. Ну, ничего… На сегодня у меня уже есть развлечение!».Звуки стихли. Ночь заполнила пространство тьмой.Он развел костер, а девчонку связал старым тряпьём, что нашел накануне в мусорном баке.Она до сих пор прибывала без сознания.Откуда-то далеко доносились крики, кто-то выкрикивал имя девки.Но он был умнее, оставил её лежать в углу, за горкой кирпичей, в подвале. Грел шершавые руки над костром, в животе урчало. Помои, которые он сегодня нашел, не годились к употреблению. Середина мая, а холодно как в октябре.Ветер снова принес голоса, на этот раз двух мужчин.- Смотри, там бомжара сидит, греется! – сказал первый.- И чего?.. – спросил второй.- Чего-чего!? Давай в отделение отведем, пусть там переночует, все-таки лучше, чем на улице.- Не, на фиг надо, Полкан опять орать будет, что в отделении воняет как на помойке!- Ладно, как скажешь… - смирился первый.- Все, хорош страдать, Мать Тереза, пошли, ребенка еще надо искать.- Слушай, а мож он её схватил?..– Не, вряд ли он девчонку взял, вишь шатается и сидит еле как. Такой под себя только мочится, на большее не способен! – засмеялся второй.Он сидел, слушал, наигранно покачивался и делал вид, что засыпает.«Значит, ни на что не способен!? Ха!.. Когда найдете её, узнаете, на что способен».Они ушли, он еще долго сидел, притворялся, что уснул.А потом, потом он спустился в подвал. Девчонка была в сознании, вертелась как червяк.Свет луны освещал её заплаканное личико.Ему нравилось, как она приглушенно выла с каждым новым толчком. Страх и боль, застывшие в глазах.Он закончил, а она все жалобно скулила."Да, заткнись ты уже!" - захрипел он, с силой ударив её головой об землю.Он бил и бил. Белые кудряшки слиплись от крови.Утолив желание убивать, устало уставился на огонь.Желудок скрутило, хотелось есть, безумно хотелось есть.«Наверно, как ягнятина! Все равно уже сдохла, а я жрать хочу! Все лучше, чем кошки да собаки…».Ночь закончилась, он ушел. Месяцами шатался по городской свалке, а однажды в замызганной газетке прочитал про зверское убийство девочки, прочитал и ухмыльнулся.Всегда с наслаждением вспоминал её.Он опять вернулся на недостройку. Приходил туда и ждал, может еще, кого поймает, но нет, никто больше не приходил. Но однажды вечером туда пробрались несколько девчонок. Сначала он услышал их, а потом, поднявшись, увидел.Среди детей была девочка, Лена, кажется. Да, это определенно была она. Он запомнил её по каштановым волосам.«Поймаю, отнесу на помойку и развлекусь как тогда!».Подул сильный ветер. Он тихонько ступил и испугал кошку, которая с шипением выбежала. Девочки завизжали и дали деру.Он развел костер, грелся и ругал себя за неосторожность. Ветер принес чьи-то голоса.Подвыпившая компания пробралась на территорию недостройки. Они громко смеялись. Все молодые, сильные и пьяные.Окружили его. Начали толкать. Он просил их, умолял, чтобы прекратили, но парни не слышали его. Тогда он ударил одного, о чем чуть позже пожалел.Пинали по почкам, в живот, в грудь, да так, что невозможно было продохнуть. А под конец уронили на его голову шлакоблок...- Сволочь! – разъярённая кинулась на него Лена.Она пнула его, замахнулась для удара, но он поймал руку, поймал и скрутил.Повалил животом вниз. Схватив каштановые волосы, он вдыхал запах девушки.- Из-за тебя, сука! Все из-за тебя! – шипел он, обдавая её запахом алкоголя и мочи. – Если бы тогда я поймал тебя… мы бы развлекались на мусорке… меня бы не убили те гады! Ты виновата!- Мало тебе, урод! – еле как повернув голову, прохрипела она.- Сдохни, ненавижу тебя! – он бил её головой об землю.Лена мельком увидела, как медленно поднялась Олеся. Как на шатающихся ножках по невидимой лестнице она направлялась к Кольке. Как она исчезла, едва коснувшись его.Бомж прекратил свое увлекательное занятие, он перевернул едва дышащую девушку, нависнув над ней и начал расстёгивать штаны. Она теряла сознание и он начал хлестать её по щекам.Открыв заплывшие кровью глаза, Лена разглядела, как обнюхивал её бомж… и как Колька держал в высоко поднятых руках шлакоблок.Зверь заметил его и, замахнувшись, откинул мальчика к стене."Никогда! – простонала девушка. – Слышишь, никогда, не прикасайся к моему брату!".Она не знала, откуда появились силы. Ударами ног скинула его с себя. Доползла до Кольки, дрожащими руками подняла шлакоблок, вернулась и скинула бетонный прямоугольник на голову бомжу.Силы покидали, но, схватив за отрепье урода, она подтащила его к огню.Он взвыл, как воют взбешенные звери. Пытался встать, но она держала его. Пламя не обжигало её рук, в голове она слышала только одно:«Кто уже сгорел, огня не боится!» - вещал голос Олеси.Первые лучи солнца осветили недостройку.У пепелища лежала девушка, недалеко лежал мальчик.Маленькая девочка с розовыми ленточками, села рядом с Леной."Спасибо, - погладила она подругу. – Спасибо, что отомстила за меня! Спасибо за свободу...".- Я волнуюсь! – шепнула она.- Вот чудила, замуж выходит и волнуется, - он махнул рукой. – Все вы девушки такие, волнующиеся!- Коль?- А?- Я нормально выгляжу?- Ты выглядишь прекрасно! – проговорил высокий юноша, смотря на неё пронзительно голубыми глазами. – Самая красивая невеста, которую я когда-либо видел.- Преувеличиваешь!- Неа! – он поправил выбившийся каштановый локон. – Все, давай, мне тебя еще под венец вести!Белоснежное платье с длинным шлейфом и полупрозрачная фата.- Ричард классный, - начал успокаивать брат. – И ты с ним будешь счастлива, я уверен!Они обнялись, крепко и одновременно нежно.- Лен, знаешь, - задумчиво произнес юноша. – Помнишь ту постройку?..Девушка вздрогнула. Тогда их нашли утром, Анна Васильевна вызвала милицию. А они ничегошеньки никому не рассказали. Всем врали, что бомжи напали.- Её разрушили, - сказал он. – Витек звонил, сказал, что землю выкупил, построит там парк аттракционов.- Так все, хватит! – девушка встряхнула брата. – Тебе меня еще под венец вести, а ты чуть ли не плачешь, что мои подружки подумают!?- Лен, а как ту черноволосую зовут?- Катрин, что ли? – она хитро улыбнулась. - Да, ты ей тоже приглянулся…Они шли медленно. Под звуки вальса. Он вел её к алтарю. Середина мая, а в Лос-Анджелесе жара.Автор - Динара.

Ключевые слова: Недострой ночь призраки схватка отмщение творческая история

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