Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Подарок Смерти

Кафе на пересечении Старого Арбата и какого-то из мелких переулков было не самым ярким достоянием улицы. Собственно, оно вообще мало чем выделялось: вывеска новая, но не из тех, что заинтересовали бы праздного гуляку. Внутри – то же самое, чистенько, аккуратненько, стильненько, но ничего такого. Впрочем, кое-что приятное в этом кафе было – например, то, что кофемолка была отделена от общего зала, а этим могло похвастаться не всякое хорошее заведение. Поэтому там и было так тихо – конечно, не настолько, насколько могло бы быть, но, по крайней мере, уши посетителей не раздражал кофейный шум.
Впрочем, и посетителей-то почти не было – дай боже, чтобы кто-нибудь сюда случайно зашёл, это уже будет невероятным подарком. Место это было малоизвестное, неприметное, и от пожирания акулами малого бизнеса его спасало только чудо...

Чудо это сидело внутри кафе и играло в шашки. Собственно, их было двое: девочка и мальчик. Им обоим было лет по четырнадцать-шестнадцать, но, боже, какими же разными они были! Он пил крепкий черный кофе, она – красный пахучий чай с мёдом и травами; он был одет в строгий черный костюм, нелепо сидящий на его узкой мальчишеской фигуре, она – в длинную юбку и красную кофту, ноги же её были босыми. Его волосы были длинными и светлыми, аккуратно расчесанными, и не мешали своему владельцу; глаза его были серьезными и тёмными, а у ног его лежал кожаный портфель. Она же – совершенно иная: с пышными, тяжелыми, рыжими и волнистыми волосами, спускавшимися к пояснице, с феньками и браслетами из бубенчиков, сверкала весёлыми янтарными глазами, и невероятная смуглость её кожи оттеняла элегантную бледность собеседника.

Девочка с ногами забралась на стул, у ножек которого лежал поношенный вязаный рюкзак. Их чашки (его – белая, аккуратная, даже без кофейных потёков, и её глиняная пузатая кружка со щербинками и пятнами) стояли рядом, едва ли не друг напротив друга.
Сейчас, в это время, в кафе больше никого не было.
Они здесь появлялись не в первый раз: заходили одновременно, хотя зачастую девочка опаздывала, и тогда мальчик недовольно стучал ухоженными ногтями по наручным часам без стрелок. Затем они делали заказ: он просил крепкий чёрный кофе и горький шоколад, она – какие-нибудь сладости и фруктовые чаи. И потом они играли.

Чаще всего кто-то из них просто доставал карты, и они играли в странный вариант «Пьяницы». Странным он был потому, что эти карты были необычными: с невероятными узорами или созвездиями вместо мастей, или же это и вовсе были чьи-то натальные карты... складывалось по-всякому. Впрочем, играть им это не мешало.
Но сегодня они отошли от традиций и лениво передвигали шашки. Игра проходила вяло, но не потому, что были расслаблены игроки – о нет, это был один из тех редких моментов, когда они казались взбудораженными чем-то. Просто никто из них не мог одержать победу над своим соперником...

Ну, или не хотел.

- Ты сегодня снова опоздала, - упрекнул свою собеседницу мальчик, кладя часы на стол. До этого он беспрерывно вертел их в руках, то выглядывая в окно, то парализуя взглядом слегка шершавую поверхность часов.
- Ну прости, - шумно выдохнула девочка. По какой-то причине бубенцы на её руках всё время звенели, даже тогда, когда она не шевелилась. – Ты же знаешь, почему я пришла так поздно.

Молодой человек недовольно скривил губы. Становился он от этого ещё более строгим и даже почти что суровым – и это при его юной внешности!

- Что же, - промолвил он, - знаю. Ну и что ты с этим сделала?
- Ничего.

Он, кажется, не был удивлён её ответом. Ни единый мускул его лица не дрогнул в порыве удивления или, может быть, гнева, или радости. Юноша просто произнёс, делая свой ход:

- Опоздать из-за ничего! Это как раз в твоём духе.
- Ты зануда, - бросила она, «съедая» шашку собеседника. Пока у них была ничья. – В конце концов, я же имею право на свои капризы!
- Да-да, - голос его был ироничен. – Только потом не жалуйся, куда же девалась гармония и почему тебе приходится работать интенсивнее, чем мне.
- Слова-то какие! – фыркнула она. – Интенсивнее... И потом, гармония гармонией, а традицию нарушать как-то даже... ну...
- Хочешь сказать, грешно? Брось, мы не оперируем такими понятиями.
- Да говори ты уже по-нормальному, елки-палки! – шумно возмутилась девочка. – Да, я действительно захотела это сделать. Да, я оставляю ей жизнь. Ну и что! Подумаешь! Как будто в этом мире никогда не было случайного прорыва энергии.
- Ты же понимаешь, во что это может вылиться, - возразил ей юноша. – Эти люди... они всё-таки – пока ещё – недостаточно зрелы для того, чтобы мы им дарили такие тяжелые для них знания. В их системе восприятия мира люди, получившие такую информацию, достаточно быстро ну...

- В сумасшедшем доме, - весело ответила ему она, передвигая чёрную шашку.
- Ты говоришь это таким голосом, будто это что-то для них... незначительное.
- Да брось, неужели ты не рад возможности понаблюдать за тем, как они... ну, точнее, она будет с этим справляться? Если нет, то в таком случае ты жуткий сухарь, так и знай. Лично мне ужасно интересен этот мир, знаешь ли. Он слабый, плохо проработанный, нелогичный, но оттого ужасно интересный. А уж этот субъект – о-о-о, я уверена, она непременно войдёт в историю!
- Или сгниёт в одной из психушек. Ведь как-то так называются такие дома?
- Или сгниёт. Но в любом случае процесс обещает быть интересным. – Она в задумчивости повертела шашку в своих смуглых пальцах. – Ох, почему ты постоянно меня ешь!
- Потому что я умнее и сосредоточеннее, – он помолчал. – Впрочем, ты тоже не отстаешь, к твоей чести.

Она беспечно пожала плечами.
Солнце запутывалось в складках тяжелых бордовых штор, которые создавали ощущение вечера за окном. Но нет – стоило отодвинуть штору, как взгляду представала радостная весенняя улица, залитая светом. Удивительно жизнерадостный пейзаж для этих-то невесёлых мест.

- И какую силу ты ей дала? – нарушил молчание юноша.
- Сны, представления, фантазии, - неуверенно произнесла она. – Немногое.
- Немногое! Для людей это очень много. Она хоть умна?
- Не амбициозна.
- Всё равно. Милая, умение создавать что угодно, используя лишь свою фантазию – это кружит голову любому здравомыслящему человеку. А тут – девочка, которую тебе стало жалко.
- Мы не оперируем понятием жалости, - язвительно парировала она. – Не жалко, а заинтересованно. Не всякий раз встречаешь человека с действительно нестандартным складом восприятия.
- И это меня ещё называют жестоким к этим существам, - голос юноши продолжал быть ровным и спокойным. – Ты хоть задумалась о ней? Это же её погубит.
- Справится, - махнула рукой девчонка. – Эти существа забавные: они могут справиться и не с таким. Теоретически.
- Ну что ж. - Он решительно поставил фишку, съев последнюю шашку своей соперницы. – Ты не оставила мне выбора: мне придётся, придётся поступить так же, как и ты. Дабы твоя девочка случайно не нарушила всю систему.

- О какой системе может идти речь вот здесь? – фыркнула девушка: она была явно расстроена своим проигрышем. – Потом ты мне напишешь, кому вручишь крохи знания?
- Непременно. Ты же знаешь меня. – Шашки растворились в воздухе, и юноша подозвал официантку: - Будьте добры, пожалуйста, счёт.
Игроки пожали друг другу руки: несмотря на взаимное раздражение, они были единственными существами, представляющими хоть какой-то интерес друг для друга. Смерти было проще: в данной ипостаси она интересовалась всем, что не укладывалось в рамки, заданные этим миром. Жизни же приходилось сложней: он действительно лучше неё понимал, с кем они имеют дело, и людьми практически не интересовался. Предыдущие миры нравились ему куда больше: этот пока был слишком не зрел, чтобы ему можно было доверить хотя бы что-нибудь...

Хотя, может, Смерть и была права, что спасла эту девочку от мучительной смерти от лейкемии: когда она в последний раз так себя повела, на свет появились Мессинг и Ванга. Жизнь, правда, тут же вспомнил о миллиарде простых сумасшедших, случайно увидевших облик Смерти, но, может быть, в этот раз всё будет совсем не так грустно.
Хотя, конечно, люди совсем, совсем его не интересовали.
Это не те существа, которые бы достойно обращались с дарами Жизни и Смерти, или, как они их называют, «магией».
Всё-таки прошлые миры были куда лучше. Там, по крайней мере, можно было не опасаться, что один чокнутый ребёнок уничтожит с собой всю планету.
Неразумные, неразумные дети.

Автор - D-r Zlo.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:37
Сегодня, 15:37 by Сделано_в_СССРПросмотров: 56Комментарии: 4
+6

Ключевые слова: Жизнь Смерть игра девочка подарок Смерти

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 15:38
0
Группа: Редакторы
Репутация: (775|-1)
Публикаций: 288
Комментариев: 2 272
Интересная история, мне понравилось, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#2 написал: Ранега
Сегодня, 16:30
0
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 30
Комментариев: 69
Необычные у автора ассоциации - причёсанный Жизнь в чёрном строгом костюме и рыжеволосая Смерть в яркой юбке и со звенящими фенечками.
Плюс за оригинальность.
Зарегистрирован: 30.12.2015
 
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 16:48
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1738|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 039
Слишком много за кадром осталось +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#4 написал: Птичка-мозгоклюйка
Сегодня, 18:22
0
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 92
Да уж... Жизнь мгновения считает, а у Смерти в запасе вечность. А вот интересно, на что они играли?..
Зарегистрирован: 2.01.2018
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.