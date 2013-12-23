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Истории из жизни

Однажды на каникулах

Лето, причём очень погожее, на берегу Ла-Манша.

Мы сидим в кафе "Альбатрос", сзади ютятся уютные дворики с маленькими домами, утопающими в цветах и зелени. Бухта прямо перед нами пахнет водорослями, и чайки кричат над мачтами кораблей: начинается прилив, и корабли покачиваются в отсвечивающей воде. Каникулы.

- Ты хотела открыть "третий глаз", и что из этого вышло? - спросил Виктор.

Я прислушалась к себе. Ничего. Конечно, упражнение было на особого рода чувствительность, но... Я всегда чувствовала, что она у меня есть. Нет, результатов нет. Ни тебе ангелов, ни пятен света над горизонтом... Нет, пока ничего.

В ожидании заказа я начала смотреть в окно пустующего дома около кафе. Мне всегда хотелось бы жить там, в людном месте, с видом на порт. А место-то, похоже, и не пустовало: между шторой и окном сидела какая-то странная экзотическая птица. Перламутрово-серая, с длинным круглым клювом и длинной шеей. Птица то и дело тянулась к окну и что-то на нём клевала.

Заказ всё медлил, и я смотрела на птицу довольно долго, пока не решила подойти поближе и рассмотреть её.

В ту же секунду что-то словно "перестроилось": птица исчезла и превратилась в обычный тополиный пух, который качался перед окном. В доме, разумеется, никого не было.

Под удивлённым взглядом Виктора я села на место. Пух тополя был на том же месте и вообще ничем не был похож на птицу. Но я же именно птицу и видела вначале, при чём очень чётко! Но про это я рассказывать никому не стала.

Что это могло быть? Маленький и белый тополиный пух на птицу вообще не похож, а на серую - тем более; и птица никогда и никуда не улетала: её не было. Она словно... превратилась.

До сих пор непонятно, что это было. Скажу, что дурных привычек у меня нет, и зрение хорошее. И духов и прочих я никогда не вызывала.

Благодарю всех за внимание.

С уважением, Веснянка.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:52
Сегодня, 16:52 by ВеснянкаПросмотров: 407Комментарии: 5
+4

Ключевые слова: Птица странность тополиный пух авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:33
+2
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Комментариев: 1 413
Нет я именно так отчетливо ничего не видела. Но боковым зрением иногда замечаю якобы кота. А оказывается: просто тряпка или же сумка. А вчера видела будто по саду идет кто. Присмотрелась, а это просто полотенце на ветру колышется
Зарегистрирован: 23.12.2013
    
#2 написал: Космонасть
Сегодня, 19:02
+1
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Комментариев: 75
Вы , видимо, открыли третий глаз и он увидел птицу.
Зарегистрирован: 2.11.2017
#3 написал: ана аю
Сегодня, 19:15
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Красивая история! Может и правда "третий глаз" открылся? +++
Зарегистрирован: 20.06.2016
    
#4 написал: ПИК НИК
Сегодня, 20:01
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 281
Наша зрительная система устроена так, что мы видим все в прошедшем времени. И пока вы шли к дому , что-бы рассмотреть птицу поближе, она к тому времени уже успела упорхнуть! crying 359
Открытие третьего глаза не исключаю.
Плюс поставил.
Зарегистрирован: 27.06.2017
#5 написал: ELEMAT
Сегодня, 21:21
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Комментариев: 1 665
Это точно не физическая птица была. Скорее всего и впрямь третий глаз сработал. Иногда, действительно, что-то можно увидеть либо этим самым третьим глазом, либо боковым зрением, либо расфокусированным. А просто так хоть засмотрись - нет ничего.
История написана так по-особенному, что читал и читал бы!
Веснянке спасибо и плюс +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
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