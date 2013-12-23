Однажды на каникулах

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:52

Веснянка Просмотров: 407 Комментарии: 5 +4 Сегодня, 16:52 by

Лето, причём очень погожее, на берегу Ла-Манша.Мы сидим в кафе "Альбатрос", сзади ютятся уютные дворики с маленькими домами, утопающими в цветах и зелени. Бухта прямо перед нами пахнет водорослями, и чайки кричат над мачтами кораблей: начинается прилив, и корабли покачиваются в отсвечивающей воде. Каникулы.- Ты хотела открыть "третий глаз", и что из этого вышло? - спросил Виктор.Я прислушалась к себе. Ничего. Конечно, упражнение было на особого рода чувствительность, но... Я всегда чувствовала, что она у меня есть. Нет, результатов нет. Ни тебе ангелов, ни пятен света над горизонтом... Нет, пока ничего.В ожидании заказа я начала смотреть в окно пустующего дома около кафе. Мне всегда хотелось бы жить там, в людном месте, с видом на порт. А место-то, похоже, и не пустовало: между шторой и окном сидела какая-то странная экзотическая птица. Перламутрово-серая, с длинным круглым клювом и длинной шеей. Птица то и дело тянулась к окну и что-то на нём клевала.Заказ всё медлил, и я смотрела на птицу довольно долго, пока не решила подойти поближе и рассмотреть её.В ту же секунду что-то словно "перестроилось": птица исчезла и превратилась в обычный тополиный пух, который качался перед окном. В доме, разумеется, никого не было.Под удивлённым взглядом Виктора я села на место. Пух тополя был на том же месте и вообще ничем не был похож на птицу. Но я же именно птицу и видела вначале, при чём очень чётко! Но про это я рассказывать никому не стала.Что это могло быть? Маленький и белый тополиный пух на птицу вообще не похож, а на серую - тем более; и птица никогда и никуда не улетала: её не было. Она словно... превратилась.До сих пор непонятно, что это было. Скажу, что дурных привычек у меня нет, и зрение хорошее. И духов и прочих я никогда не вызывала.Благодарю всех за внимание.С уважением, Веснянка.

Ключевые слова: Птица странность тополиный пух авторская история

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